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Bücher Produktivität

Steigern Sie Ihre Produktivität: Die 10 besten Bücher für effektives Selbstmanagement

Es ist eine einfache Rechnung: Wenn Sie in weniger Zeit mehr erledigen, haben Sie plötzlich mehr Möglichkeiten, das zu tun, was Sie wollen. Wenn es also Ihr Ziel ist, bei der Arbeit mehr zu leisten und die Freizeit mit Freunden und Familie zu genießen, ist diese Liste der besten Produktivitätsbücher des Jahres genau das Richtige für Sie.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

In einer schnelllebigen Welt voller endloser Ablenkungen ist die Beherrschung von Produktivität und Zeitmanagement zu einer entscheidenden Fähigkeit für den Erfolg geworden. Zum Glück gibt es eine Menge an Büchern, die Ihr Arbeits- und Privatleben revolutionieren können. In diesem Blog stellen wir Ihnen die 10 besten Bücher vor, die Ihnen Strategien, Techniken und Denkweisen an die Hand geben, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern und die Kontrolle über Ihre Zeit zurückerlangen können.

Die 10 besten Produktivitäts-Bücher

Manche Menschen gehen ihre Selbstverbesserung durch Coaching oder das Anschauen inspirierender TED-Vorträge an, während andere Podcasts oder Hörbücher hören oder in einem Buch blättern. Die folgende Liste enthält einige der bekanntesten und besten Produktivitätsbücher:

1. Konzentriert arbeiten (Deep Work)

Das Buch von Cal Newport erforscht das Konzept der Tiefenarbeit, einem Zustand konzentrierter Produktivität, der zu bemerkenswerten Ergebnissen führt. Lernen Sie, wie Sie Ablenkungen beseitigen und in kürzerer Zeit mehr erreichen können.

2. Die 1%-Methode (Atomic Habits)

James Clear konzentriert sich in seinem Buch auf kleine Gewohnheiten und wie diese Ihr Leben verändern können. Er bietet praktische Strategien, um Gewohnheiten effektiv auf- und abzubauen.

3. The One Thing

Gary Keller und Jay Papasan zeigen Ihnen, wie Sie Ihre wichtigsten Aufgaben nach Prioritäten ordnen und so exponentielle Produktivität und Erfolg erzielen können.

Bücher Produktivität: Prioritäten

4. Miracle Morning für Millionäre

Das Buch von Hal Elrod stellt das Konzept vor, wie Sie Ihre Morgenroutine umgestalten können, um Ihre Produktivität und Ihr Wohlbefinden zu steigern. Zu den sechs Übungen gehören Meditation, Bewegung, Visualisierung, Affirmationen, Lesen und Schreiben.

5. Feel Good Productivity

Feel-Good Productivity von Ali Abdaal bietet ein gut strukturiertes Toolkit, mit dem Sie Ihre eigene, auf Freude basierende, nachhaltige Arbeits- und Lebensphilosophie entwickeln können. Ali Abdaal ist der bekannteste Productivity-YouTuber.

6. Wie ich die Dinge geregelt kriege (Getting Things Done)

Getting Things Done von David Allen stellt ein umfassendes System zur Organisation Ihrer Aufgaben, Projekte und Verpflichtungen vor. Lernen Sie, wie Sie einen stressfreien, aufgeräumten Geist erreichen, indem Sie Aufgaben systematisch erfassen, klären und abschließen.

7. Essentialismus (Essentialism)

Das Buch von Greg McKeown konzentriert sich auf die Kraft des Essentialismus, bei dem man sich auf das Wesentliche konzentriert, auf unwesentliche Aufgaben verzichtet und bewusst Entscheidungen trifft, um Zeit und Energie zu maximieren.

Bücher Produktivität: Essentialismus

8. Die Checklist-Strategie (Checklist Manifesto)

Der Chirurg und Gesundheitsforscher Atul Gawande beschreibt in seinem Buch die Einfachheit der Checkliste als die ultimative Lösung, um Ordnung in ein geschäftiges Leben zu bringen. Das Buch ist eine ausgezeichnete Wahl, wenn Sie nach einer einfachen, aber effektiven Möglichkeit suchen, Ihre Produktivität durch Struktur zu verbessern.

9. Limitless

Limitless von Unternehmer und Coach Jim Kwik zielt darauf ab, mentale Barrieren abzubauen und das Erreichbare neu zu definieren, indem negative Vorstellungen durch positive Selbstgespräche ersetzt werden.

10. Pause (Rest)

Der Coach und Autor Alex Soojung-Kim Pang stellt in seinem Buch Rest einen gesundheitsorientierten Ansatz zur Steigerung der Produktivität durch Ruhe und Bewegung vor. Pang argumentiert, dass das Gehirn Ruhe braucht, um richtig zu funktionieren und neue Ideen zu entwickeln.

Die besten Hörbuch-Apps für mehr Produktivität

Wenn Sie Hörbücher bevorzugen, dann finden Sie die oben-genannten Bücher (und viele mehr) in den folgenden Hörbuch-Apps:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 7.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Unser Tipp: Um noch produktiver zu sein, können Sie sich auf Blinkist die besten Bücher in weniger als 15 Minuten zusammenfassen lassen.

3 Tipps, um das richtige Produktivitätsbuch zu finden

Obwohl man aus jedem Buch etwas lernen kann, gibt es einige Faktoren, die Sie beachten können, um das richtige Buch für Ihre Bedürfnisse zu finden. Hier sind einige Tipps, um Ihre Buchliste einzugrenzen:

  1. Stellen Sie Nachforschungen über den Autor an: Wenn Sie sich über den Hintergrund des Autors informieren, können Sie feststellen, ob seine Erkenntnisse für Sie und Ihre Karriere relevant sind. Wenn Sie sich mit 50 beruflich verändern oder versuchen, Ihre tägliche Produktivität zu steigern, suchen Sie ein Buch mit diesem Schwerpunkt.
  2. Wählen Sie ein Genre, das Sie am meisten interessiert: Es kann schwierig sein, ein Buch zu Ende zu lesen, wenn Sie sich nicht für das Thema interessieren. Wählen Sie einen Ansatz, der für Sie interessant ist, z. B. die effektive Verfolgung von Aufgaben mit den besten Büchern über Zeitmanagement oder die Verringerung von Prokrastination mit Büchern über Achtsamkeit.
  3. Nutzen Sie Ressourcen wie Goodreads oder Book Riot: Diese Websites können Ihnen helfen, die besten Buchempfehlungen zu finden und Sie können hilfreiche Rezensionen von anderen begeisterten Lesern lesen.
Bücher Produktivität: beste Ressourcen

Unsere Produktivitäts-Podcast Empfehlungen

Zum Schluss wollen wir noch die besten Podcasts vorstellen, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern:

  • Der 7Mind Podcast: Hier werden Denkanstöße aus der Psychologie und Tipps von Expert:innen geteilt — für mehr Selbstvertrauen, Gelassenheit und Sinnfindung.
  • Effizienter Lernen – Arbeiten – Leben: Hier gibt es viele Tipps, Tricks und Informationen rund ums Thema Selbstmanagement auf die Ohren.
  • Einfach produktiv: Dieser Podcast ist für alle, die mehr Freiraum in ihrem Leben schaffen wollen. Es geht um Zeitmanagement, Mindset, Zusammenarbeit im Team, und vieles mehr.
  • Projekt: Fokus!: Ein Podcast für Selbstständige mit wenig Zeit, die ihr Online-Business zum Erfolg bringen möchten.
  • Geht da noch was?: Der Podcast der Zeit Online gibt Tipps zu alltäglichen Herausforderungen wie To-Do-Listen, Aufräumen, Bewegung und mehr.
  • Deep Dive (Englisch): Der Produktivitäts-Experte Ali Abdaal unterhält sich mit inspirierenden Künstlern, Unternehmern, Denkern und High Performers und teilt wissenschaftlich basierte Informationen und einfache Schritte zur Umsetzung.

Nehmen Sie Ihren Erfolg selbst in die Hand! Viel Spaß beim Lesen und Hören.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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