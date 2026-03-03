Medienkooperation

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Bookbeat im Test: Mehr als 1 Million Hörbücher direkt auf dem Handy

Unbegrenzt Bücher hören? Bei Bookbeat können Sie so viele Hörbücher und E-Books genießen, wie Sie möchten. Wir haben die Streaming-App genauer unter die Lupe genommen und teilen unsere Erfahrungen mit Ihnen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Die Anzahl an Hörbuchhörern steigt seit Jahren kontinuierlich an. Alleine in Deutschland sind es mittlerweile mehr als 26 Millionen Menschen. Etwa ein Drittel davon hört seine lieb gewonnen Audio-Inhalte sogar täglich an. Zu den beliebten Anbietern zählt unter anderem Bookbeat. Nach einem ausführlichen Test über Bedienung, Auswahl und Bookbeat Kosten teilen wir Ihnen unsere Erfahrungen mit.

Was ist Bookbeat?

Bookbeat ist ein digitales Start-up von Bonnier Books und wurde im Jahr 2015 gegründet. Bonnier Books hat seinen Unternehmenssitz in Schweden und ist mittlerweile aber in ganz Europa bekannt und sehr erfolgreich. Das Team des Start-ups besteht aus digitalen Spezialisten, die sich sehr gut mit Hörbüchern auskennen und daher auch aus eigenen Erfahrungen heraus genau auf die Bedürfnisse der Hörer eingehen können.

Unbegrenztes Hörvergnügen
Unbegrenztes Hörvergnügen
Mit Bookbeat können Sie mehr als 1 Million Hörbücher und E-Books streamen—zu einem unschlagbaren Preis.

Mit mittlerweile mehr als 1 Million Titeln ist das einstige Start-up einer der größten Anbieter von Hörbüchern in Europa. Bookbeat steht deutschen Hörbuchhörern seit dem Jahr 2017 zur Verfügung.

Bookbeat Webseite
Bookbeat Webseite

Welche Hörbücher gibt es auf Bookbeat?

Wie schon erwähnt, stellt Ihnen das Start-up von Bonnier Books mehr als 1 Million verschiedene Einzeltitel zur Verfügung. Die große Auswahl umfasst zum Beispiel Titel aus den Genres Romane, Kinder- und Jugendbücher, Biografien, Klassiker und Sachbücher.

Es werden folgende Kategorien angeboten:

  • Romane
  • Spannung
  • Science Fiction
  • Romance
  • Ratgeber
  • Biografien
  • Klassiker
  • Graphic Novels, Poesie, Kurzgeschichten
  • Jugend/All Age
  • Fantasy
  • Humor
  • Sachbuch
  • Kinder
Hoerbuecher Bookbeat Bibliothek
Bookbeat Bibliothek

Des Weiteren sind Hörbücher als Ratgeber, Humor, Business und Finanzen erhältlich. Wenn Sie z. B. als Entrepreneur etwas dazulernen möchten, finden Sie in der Kategorie “Wirtschaft und Beruf” alles zu Mindset, Marketing, Webseitenerstellung, Investitionen und mehr. Damit Sie Ihre Lieblingstitel leichter finden, sind die insgesamt 22 Kategorien in Unterkategorien unterteilt. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Titel über die Suchfunktion der App zu finden.

Unbegrenztes Hörvergnügen
Unbegrenztes Hörvergnügen
Mit Bookbeat können Sie mehr als 1 Million Hörbücher und E-Books streamen—zu einem unschlagbaren Preis.

Auch die Suche nach Titeln von Ihren Lieblingsautoren und Lieblingssprechern ist möglich. Bookbeat macht Ihnen zusätzlich Vorschläge, die Ihnen dann die momentan beliebten Hörbuchtitel anzeigt.

Wer eine neue Sprache lernen oder vertiefen möchte, der kann auf der Plattform zwischen 9 verschiedenen Sprachen wählen, daunter: Englisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Französisch, Schwedisch, Dänisch, Suomi und Finnisch.

Die Bookbeat App

Für den Test war selbstverständlich das Herunterladen der App nötig. Die App funktioniert auf allen gängigen Android- und iOS-Geräten. Nach dem Download aus dem Store öffnet sich sofort ein Menü, das sehr einfach aufgebaut ist.

Bookbeat App
Bookbeat App

Die Bedienung ist kinderleicht. Auf dem Startbildschirm erscheint zuerst der zuletzt gehörte Titel. Unter “Meine Bücher” öffnet sich ein Menü, das alle heruntergeladenen Hörbücher anzeigt. Die untere Navigationsleiste mit Home, Inspiration, Kategorien, Suche und Ihrem Profil ist selbsterklärend.

Falls Sie Ihre Hörbücher zum Einschlafen hören möchten, nutzen Sie die Schlummerfunktion. Der Schlaftimer sorgt dafür, dass nicht so viel Zeit für das Abo verloren geht. Die bereits gehörten Stunden werden Ihnen in Ihrem Profil angezeigt. Auch die Wiedergabegeschwindigkeit ist eine Zusatzfunktion, die sich einfach einstellen lässt.

Die Hörbücher und die dazugehörigen Sprecher können Sie bewerten und Ihre Erfahrungen mitteilen. Dadurch wird Ihnen und anderen Nutzern geholfen, die Spreu vom Weizen zu trennen.

Wie viel kostet Bookbeat?

Es werden 3 Abo-Modelle angeboten — Sie bezahlen basierend auf Hörstunden. Das Basis-Abo ist mit 20 Stunden pro Monat geladen. Die Bookbeat Kosten belaufen sich auf 9,99 €. Für 100 Stunden im Premium-Abo fallen Bookbeat Kosten in Höhe von 19,99 € an. Für Studenten gibt es das Abo sogar zum halben Preis.

Hier die Mitgliedschaften im Überblick:

BasisStandardPremiumStudent
Preis pro Monat9,99 € 14,99 €19,99 €4,99 €
Hörstunden20402520
Extra-Profil4,90 €5,99 €6,99 €
Bookbeat Abonnements

Sie können Ihr Abo jederzeit upgraden und alle Mitgliedschaften können als Familienkonto genutzt werden. Wurden alle Stunden aufgebraucht, können Extra Stunden dazugekauft werden. Die Bezahlung ist mit PayPal, Lastschrift, Kreditkarte (Visa / MasterCard) und den Geschenkkarten möglich.

Unbegrenztes Hörvergnügen
Unbegrenztes Hörvergnügen
Mit Bookbeat können Sie mehr als 1 Million Hörbücher und E-Books streamen—zu einem unschlagbaren Preis.

Bookbeat kündigen

Für die Mitgliedschaft gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. Sie können das Abo vor der Bezahlung des Folgemonats kündigen. Das Probe-Abo von Bookbeat lässt sich ebenfalls einfach mit wenigen Klicks kündigen.

Zum Kündigen des Abos klicken Sie unter dem Menüpunkt “Mein Konto” auf Abonnement. Auf der Folgeseite lässt sich Ihr Abonnement von Basis auf Premium ändern oder einfach kündigen. Das Konto lässt sich komplett löschen, wenn es deaktiviert ist.

Bookbeat verschenken

Die Geschenkkarten sind als Basis- oder Premium-Modell erhältlich. Der Test hat gezeigt, dass sich die Gutscheine und Geschenkkarten von Bookbeat sehr gut als Geschenk zu jedem Anlass eignen. Auch als Präsent für die Mitarbeiter von Unternehmen sind die Geschenkkarten ideal.

Bookbeat kostenlos testen

Sie können den Anbieter 1 Monat lang kostenlos testen mit unserem Bookbeat Rabattcode. Erstellen Sie dafür einfach ein Konto und schon kanns losgehen! Im Probemonat haben Sie 20 Hörstunden zur Verfügung. Die Probemitgliedschaft wird nach einem Monat automatisch in ein Abo-Modell umgewandelt, welches jederzeit gekündigt werden kann. Sparen Sie jetzt Bares mit unserem Bookbeat Rabattcode:

Unbegrenztes Hörvergnügen
Unbegrenztes Hörvergnügen
Mit Bookbeat können Sie mehr als 1 Million Hörbücher und E-Books streamen—zu einem unschlagbaren Preis.

Unser Fazit

Unsere Bookbeat Bewertung fällt positiv aus. Der Hörbuch-Anbieter unterscheidet sich zu seinen Mitbewerbern durch das einfache Konzept, bei dem Sie statt einzelne Bücher, Hörstunden bezahlen. Die große Auswahl ausgefallender und unbekannter Bücher zu einem günstigen Preis macht Bookbeat einen Test Wert. Nutzen Sie unseren Bookbeat Rabattcode für einen kostenlosen Probemonat — perfekt, um den Anbieter auf Haut und Knochen selbst zu testen.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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