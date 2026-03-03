Medienkooperation

inspirierende Bücher

9 inspirierende Bücher, die Ihr Leben nachhaltig verbessern werden

Möchten Sie mit Ihrem Leben zufriedener sein und in Ihr persönliches Wachstum investieren? Wir stellen Ihnen 9 inspirierenden Bücher vor, die Ihr Leben und Ihre Einstellung in diesem Jahr nachhaltig zum Positiven verändern werden.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Lesen ist wichtig. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, die Lücken, die die formale Bildung hinterlässt, zu füllen, sondern auch ein sinnvoller Weg, alle Bereiche unseres Lebens zu verbessern. Lesen allein ist jedoch nicht genug. Es kommt darauf an, was man liest und wie man es anwendet. Hier sind neun inspirierende Bücher, die Ihnen helfen werden, die Dinge in einem neuen Licht zu sehen.

1. 13 Dinge, die mental starke Menschen NICHT tun: Für alle, die sich heute besser fühlen möchten als gestern

Wenn es um Motivationsbücher geht, steht dieses Buch ganz oben auf der Liste. Kämpfen Sie damit, über Ihre Misserfolge hinwegzukommen? Oder halten Sie sich mit Dingen auf, die Sie nicht kontrollieren können? Die Überwindung dieser Hindernisse kann einen tiefgreifenden Einfluss auf Ihr tägliches Leben haben. Die Psychotherapeutin und Sozialpädagogin Amy Morin erzählt, wie ihre erfolgreichsten Therapiepatienten diese Schwierigkeiten überwunden haben und gibt Tipps für mehr mentale Stärke.

2. Less Doing, More Living: Make Everything in Life Easier (Englisch)

Fühlt sich Ihre To-do-Liste an, als ob sie kein Ende nehmen würde? Egal, wie sehr Sie sich bemühen, Sie haben immer mehr zu tun und weniger Zeit dafür. In Ari Meisels Less Doing, More Living werden Sie durch neun grundlegende Schritte geführt, die sich bewährt haben, um effektiver zu leben. Mit dieser Formel werden Sie nicht nur in der Lage sein, mehr Aufgaben abzuhaken als je zuvor, sondern sich zwangsläufig auch mehr Zeit für die Dinge nehmen, die Ihnen am wichtigsten sind.

3. EQ. Emotionale Intelligenz

Wussten Sie, dass Ihr Puls über 100 Schläge pro Minute steigt, wenn Sie zu emotional sind, um rational zu denken? Wahrscheinlich lassen Sie Ihr Urteilsvermögen öfter von Gefühlen vernebeln, als Ihnen bewusst ist. Daniel Goleman erklärt, wie Sie vermeiden können, sich von Ihren Gefühlen leiten zu lassen, und wie Sie bessere Entscheidungen im Leben treffen können.

inspirierende Bücher: glückliches Paar

4. In meinem Element: Wie wir von erfolgreichen Menschen lernen können, unser Potenzial zu entdecken

Jeder hat eine Leidenschaft. Wenn Sie nicht wissen, was Ihre ist, bedeutet das nur, dass Sie diese noch nicht entdeckt haben. Oder vielleicht haben Sie sie schon, aber sie wurde früh im Leben verworfen. Ken Robinson hilft Ihnen herauszufinden, wie Sie sich von den strengen Regeln der Gesellschaft befreien und Ihre Berufung im Leben finden können.

Die besten Hörbuch-Apps für Motivationsbücher

Wenn Sie lieber hören als lesen, dann sind Hörbuch-Apps eine tolle Möglichkeit, inspirierende Bücher zu lesen. Sie können von überall aus Ihrem Lieblingsbuch lauschen und finden eine große Auswahl an Büchern aller Genres und für alle Lebenslagen. Die aktuell besten Anbieter sind:

Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat: Hörbücher für alle Lebenslagen
Bookbeat hat mit über 1 Million Büchern die größte Auswahl. In der App erhalten Sie persönliche Hörbuch-Empfehlungen und können Ihr Konto mit der Familie teilen.
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible: Der Marktführer mit großer Auswahl
Audible ist der Marktführer unter den Hörbüchern und überzeugt mit mehr als 900.000 Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Alle Titel können auch offline angehört werden.
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Blinkist: Mehr Wissen in 15 Minuten
Auf Blinkist finden Sie das Beste aus über 9.000 Sachbüchern und Podcasts. Die Kernaussagen werden in 15 Minuten von geschulten Autoren zusammengefasst.
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory: Großartige Geschichten
Nextory hat über 1,4 Millionen Hörbücher und E-Books zur Auswahl und wurde von über 52.000 Lesern mit 5 Sternen bewertet. Das Familienprogramm überzeugt besonders.
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
RTL+ Hörbücher: Premium Hörgenuss
Bei RTL+ genießen Sie neben vielfältigen Radioinhalten und unbegrenztem Musik-Streaming jetzt auch exklusive Podcasts und mehr als 100.000 Hörbücher im All-inclusive-Entertainment-Programm.

Tipp: Wenn es Ihnen schwer fällt, ein Buch zu Ende zu lesen, dann haben wir ein paar hilfreiche Tipps für Sie!

5. How Will You Measure Your Life? (Englisch)

Gehen Sie in Ihrem Leben die richtigen Kompromisse ein? Berufliche Erfolge können zwar befriedigend sein, aber wenn Sie Ihre Familie und Freunde vernachlässigen, kann das auf lange Sicht schädlich sein — und zwar in einer Weise, die Sie sich gar nicht vorstellen können. Dieses englische Buch von Clayton M. Christensen, James Allworth und Karen Dillon teilt hilfreiche Lektionen von erfolgreichen Unternehmern.

6. Jetzt! Die Kraft der Gegenwart: Ein Leitfaden zum spirituellen Erwachen

Haben Sie sich jemals in Ihrem eigenen Kopf gefangen gefühlt? Machen Sie sich ständig Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft und haben Sie Schwierigkeiten, den gegenwärtigen Moment voll zu schätzen? Die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle bietet eine transformierende Perspektive auf die Bedeutung des gegenwärtigen Bewusstseins. Ganz gleich, ob Sie Ihre geistige Gesundheit verbessern oder das Leben mehr genießen möchten, dieses Buch hat das Potenzial, Ihr Leben positiv zu beeinflussen und Ihre Perspektive zu verändern.

7. Ausgeschlafen! Was die erfolgreichsten Menschen schon vor dem Frühstück tun

Wenn Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, Ihre Produktivität zu steigern und Ihren Tag mit dem richtigen Fuß zu beginnen, ist dieses Buch von Laura Vanderkam ein Muss. Es bietet eine neue Perspektive auf die Vorteile des frühen Aufstehens und der Schaffung einer Morgenroutine. Von Bewegung und Meditation bis hin zu Planung und Prioritätensetzung — dieses Buch wird Sie dazu befähigen, eine Morgenroutine zu entwickeln, die Sie für den ganzen Tag erfolgreich macht.

inspirierende Bücher: Mann mit Kaffe bei Morgenroutine

8. The Power of Ritual (Englisch)

Dieses Buch bietet einen Fahrplan für transformative Veränderungen durch die Kraft der Rituale. Es erforscht die Wissenschaft hinter Ritualen und wie sie uns helfen können, ein erfüllteres Leben zu führen. Indem wir Rituale in unsere tägliche Routine einbauen, können wir unser emotionales Wohlbefinden kultivieren, unsere Beziehungen verbessern und uns mit unserer Spiritualität verbinden. Dieses Buch von Casper ter Kuile kann Ihnen helfen, Ihr bestes Leben zu leben.

9. Der 5-Uhr-Club: Gestalte deinen Morgen und in deinem Leben wird alles möglich

Sind Sie auf der Suche nach Möglichkeiten, Ihr Leben zu verändern? Dann ist Robin Sharmas Bestseller genau das Richtige für Sie. Darin geht es um die Strategie des frühen Aufstehens, um Produktivität und Erfolg zu maximieren. Er unterstreicht die Macht der Routine, die nicht nur das frühe Aufstehen, sondern auch Sport, Meditation und die Besinnung auf die eigenen Leidenschaften umfasst. Der 5-Uhr-Club bietet einen Entwurf für eine tägliche Routine, die zu einer besseren Gesundheit und einem erfüllteren Leben führen kann.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

Weitere Artikel und Tests

hoerbuch-abo-vergleich
Abo-Anbieter im Vergleich
Hörbuch-Abos sind perfekt für diejenigen, die regelmäßig Hörbücher hören wollen, ohne für jeden Titel bezahlen zu müssen. Entdecken Sie die besten Anbieter in der Übersicht.
audible hoerer
Erfahrungen mit Audible im Test
Audible ist unumstritten die beliebteste Hörbuch-App der Deutschen. Sie finden eine große Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts. Wie gut ist der Marktführer wirklich?
hoerbuch legimi
Legimi im Test
Entdecken Sie E-Books, Hörbücher und Synchrobooks zum günstigen Flatrate-Preis auf bis zu vier Geräten. Einen E-Book Reader bekommen Sie bei Legimi schon ab 1 Euro zum Abo dazu.
hoerbuch nextory
Nextory im Test
Tauchen Sie in die Welt von mehr als 200.000 Hörbüchern und E-Books ein. Nextory richtet sich an Vielleser und ist auch im Familien-Abo erhältlich! So sind alle mit Hörgenuss versorgt.
hoerbuch bookbeat
Bookbeat im Test
Mit der schwedischen App Bookbeat können Sie monatlich aus mehr als 800.000 Titeln wählen und unbegrenzt hören – bei Bookbeat bezahlen Sie keine Bücher, sondern Hörstunden!
blinkist hoererin
Blinkist im Test
Keine Zeit zum Lesen? Mit Blinkist können Sie Ihre Allgemeinbildung in nur 15 Minuten am Tag verbessern. Entdecken Sie die besten Ideen aus mehr als 5.500 Sachbüchern.
Hoerbuch Podimo
Podimo im Test
Mit dem Schwerpunkt auf Podcasts bietet Podimo unbegrenzten Hörspaß für Groß und Klein. Starten Sie mit einer 60 Tage Probemitgliedschaft und überzeugen Sie sich selbst.
RTL+ Hörbücher
RTL+ im Test
Tauchen Sie mit uns ein in die Welt von RTL+ und erfahren Sie, warum dieser Anbieter nicht nur für Fernsehliebhaber, sondern auch für Hörbuch-Enthusiasten ein absolutes Muss ist.
Hörbücher für Kinder
Hörbücher für Kinder
Endlose Zeit am Bildschirm war gestern — unterhaltsame und lehrreiche Hörbücher sind die Zukunft. Erfahren Sie, welche Vorteile digitales Hören bringt und woran Sie gute Hörspiele für Kinder erkennen.
Hörbücher auf Reisen
Hörspaß im Urlaub
Mit unserer Liste der besten Hörbücher auf Reisen vergehen die Kilometer garantiert wie im Flug! Machen Sie sich bereit für großartige Unterhaltung für lange Fahrten und Flüge. Viel Spaß beim Hören!
Englisch hörbuch
Englische Hörbücher
Fühlen Sie sich beim Englischlernen überfordert? Englische Hörbücher können eine große Hilfe sein. Finden Sie das passende Sprachlevel und die besten Apps für englische Hörbücher.
queere Hörbücher
Queere Hörbuch Tipps
Keine Lust, ein Buch zu lesen? Dafür gibt es queere Hörbücher! In unserer Sammlung der besten LGBTQIA+-Romane, -Memoiren, -Sachbücher und -Podcasts werden Sie fündig.
selbstliebe hörbücher
Mindfulness und Selbstliebe
Unsere Top Hörbücher für Achtsamkeit und Selbstliebe bieten ehrliche Ratschläge, hilfreiche Tipps und jede Menge Motivation für ein erfülltes Leben.
Studie Lesen
Digitale Revolution
Lesen und hören Sie auch schon digital? Eine aktuelle Studie zeigt, dass eBooks und Audiobooks immer beliebter werden. Was sind die Herausforderungen und Chancen für den eCommerce?
Hörbuch bestseller
Die Top 3 Hörbuch Bestseller dieses Jahres
Sie suchen nach einem guten Audiobook, welches Sie von der ersten Minute an fesselt? Finden Sie heraus, welche Bücher es unter die Top 3 geschafft haben!
Dankbarkeit Hörbücher
Top Hörbücher und Podcasts für positives Denken
Entdecken Sie die besten Hörbücher und Podcasts zum Thema Dankbarkeit und leben Sie zufriedener, entspannter und glücklicher in den Tag.
Musik Podcast
Die besten Musik Podcasts
Sie sind ein echter Musikliebhaber? Mit unsere Sammlung der 10+ bestbewerteten Musik-Podcasts sind Sie immer bestens informiert.
Buch zu Ende lesen
Warum Sie kein Buch zuende lesen
Passiert es Ihnen manchmal, dass Sie ein Buch anfangen, aber es einfach nicht schaffen, es zu Ende zu lesen? Doch was sind die Gründe dafür — und noch wichtiger: die Lösung?
Einschlafen mit Hörbuch
Einschlafen mit Hörbüchern
Hörbücher sind eine beliebte Einschlafhilfen der Deutschen. Welches Hörbuch ist das beste zum Einschlummern? Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Audiobooks einschlafen.
Hörspiele
Die besten deutschen Hörspiele
Immersives Sounddesign mit Musik, Soundeffekten und Vollbesetzungen machen diese Geschichten zu einem echten Kino-Erlebnis. Hier finden Sie die Bestseller!