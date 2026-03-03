Medienkooperation

Studie Lesen

Die digitale Revolution des Lesens: Wie eBooks und Audiobooks den Markt erobern

Lesen und hören Sie auch schon digital? Eine aktuelle Studie zeigt, dass eBooks und Audiobooks immer beliebter werden. Was sind die Herausforderungen und Chancen für den eCommerce?

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Die Welt des Lesens hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Die Digitalisierung hat neue Formate wie eBooks und Audiobooks hervorgebracht, die immer mehr an Beliebtheit gewinnen, insbesondere bei jüngeren Konsumenten. Diese Entwicklung bietet neue Chancen für den eCommerce und verändert das Kaufverhalten nachhaltig.

Aktuelle Studie zum digitalen Lesen

Laut einer aktuellen Studie der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners sind bereits 40 Prozent der Konsumenten sogenannte “Multiformat-Nutzer”, die sowohl Printmedien als auch eBooks und Audiobooks konsumieren. Explizit nur gedruckte Medien konsumiert nur ein Drittel der Befragten. 

Durchgeführt wurde die Studie “Digitales Lesen auf dem Vormarsch” im September 2020 von Simon-Kucher & Partners im September 2020 in Kooperation mit Dynata. Dabei wurden knapp 6.100 Konsumenten in den USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden zu ihrem Lese- und Einkaufsverhalten sowie ihrer Zahlungsbereitschaft für Print- und Digitalmedien befragt.

Junge Leser treiben den digitalen Wandel

Insbesondere die Altersgruppe der 18- bis 44-Jährigen nutzt digitale Inhalte intensiv. Fast die Hälfte dieser Gruppe hat in den vergangenen sechs Monaten eBooks gelesen oder Audiobooks genutzt.

Lisa Jäger, Medienexpertin und Partnerin bei Simon-Kucher dazu:

Jüngere Menschen sind es stärker gewohnt, Inhalte digital zu beziehen und zu konsumieren. Aber je einfacher die Technik wird, desto mehr wird sich die Nutzung digitaler Inhalte in allen Altersgruppen verbreiten.

Studie Lesen junge Frau

Die Vorteile digitaler Medien

Die Konsumenten schätzen an eBooks und Audiobooks vor allem die große Auswahl und den Komfort beim Kauf und bei der Nutzung. Zudem pushen technologische Optimierungen wie bessere eBook-Lesegeräte und Softwarelösungen für Tablets und Smartphones digitale Medien zusätzlich.

Zudem bieten digitale Formate zusätzliche Features, die einen Mehrwert für die Leser darstellen, wie die sofortige Verfügbarkeit durch Download nach Online-Kauf oder die Veränderung der Schriftgröße. Das zeigt sich auch in einer höheren Zahlungsbereitschaft, wenn man digitale Medien mit Printmedien vergleicht. 

Die Kombination aus Lesen und Hören

Eine weitere interessante Erkenntnis der Studie ist die Beliebtheit von Kombinationen verschiedener Formate. Insbesondere die Bündelungen “Print-Buch + Audiobook” sowie “eBook + Audiobook” sind als Angebote attraktiv. “Die Kombination aus Lesen und Hören trifft den Nerv vieler Nutzer”, erklärt Frauke Becker, Director bei Simon-Kucher & Partners.

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Der Einfluss von Covid-19 auf das Lese- und Kaufverhalten

Die Corona-Krise hat das Lese- und Kaufverhalten weiter verändert. Insbesondere die Nutzung von Audiobooks wird laut den Studienergebnissen um vier Prozent steigen, während sich bei Print-Büchern ein Rückgang in gleicher Höhe abzeichnet. Gleichzeitig kaufen immer mehr Konsumenten ihre Bücher online. “Für Buchhändler steigt dadurch die Relevanz des eCommerce”, fasst Lisa Jäger zusammen.

Unser Fazit

Die digitale Revolution des Lesens ist in vollem Gange. eBooks und Audiobooks erobern den Markt und verändern das Lese- und Kaufverhalten nachhaltig. Für Buchhändler und Verlage ergeben sich daraus neue Herausforderungen, aber auch Chancen. Es gilt, die Vorteile digitaler Medien zu nutzen und die eCommerce-Strategie entsprechend auszurichten. Denn eines ist klar: Die Zukunft des Lesens ist digital.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Hörbuch-Expertin bei RTL.de. Als leidenschaftliche Hörbuch-Hörerin mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie verbindet sie fundierte Abo-Vergleiche mit praktischen Empfehlungen – für das Hörbuch-Erlebnis, das wirklich zu Ihrem Alltag passt.

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