Medienkooperation

Abnehmen: Auf zum Wunschgewicht

Abnehmen: Online die Pfunde purzeln lassen

Welche Online Programme oder Abnehm-Apps helfen wirklich dabei, Gewicht zu verlieren? Wir stellen die unterschiedlichen Möglichkeiten vor.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Der kleine Bauch stört Sie beim Treppensteigen? Oder nerven die überflüssigen Kilos im Alltag? Wer Gewicht verlieren möchte, kann mit einem Abnehmprogramm seine Gewohnheiten bei der Ernährung umstellen, beliebte Diäten ausprobieren und mit Sportprogrammen auch die Muskelkraft sowie Kondition verbessern. Welche Online-Programme zum Abnehmen gibt es und welche Vor- und Nachteile bringen sie mit sich?

Wer und was hilft mir beim Abnehmen?

Der Entschluss, Gewicht zu verlieren, ist gefasst und Sie möchten mit der Gewichtsreduzierung beginnen. Doch wo fängt man am besten an? Natürlich können Sie sich zu aller erst mithilfe von Büchern, Videos, Podcasts und Hörbüchern selbst informieren. Möchten Sie jedoch mit etwas mehr Unterstützung schnell abnehmen, sollten Sie von der großen Auswahl an unterschiedlichen Programmen und Möglichkeiten zum Abnehmen Gebrauch machen.

responsive
Abnehmprogramme und Apps
In Zeiten des Smartphones stehen zahlreiche online-Abnehmprogramme zur Verfügung – je nachdem wie Sie Ihren Schwerpunkt setzen möchten. Besonders beliebt sind Anwendungen, mit denen Sie Kalorien tracken können und so einen genaueren Überblick über Ihre Ernährungsgewohnheiten erhalten können.
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Personaltrainer im Fitnessstudio
Wer etwas mehr Geld investieren kann und möchte, sucht sich einen Personaltrainer. Personaltrainer finden Sie meist im Rahmen einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Meistens bieten sie eine kostenlose oder vergünstigte Probestunde an, in der man einander kennenlernen kann und die Abnehmziele und konkrete Pläne formulieren soll.
balanced diet
Ernährungsumstellung und Diät-Shakes
Ein Termin beim Ernährungsberater kann dabei helfen, Defizite zu erkennen und die Ernährung zu optimieren. Diät-Shakes hingegen sind vor allem dafür gedacht, zu sättigen und dabei nur wenige Kalorien zu haben. Bei einer längeren Anwendung von Diät-Shakes sollten Sie mit einem Arzt Rücksprache halten.

Was sind Online-Abnehmprogramme?

Online-Abnehmprogramme sind eine beliebte Alternative zum Personaltrainer. Doch worum handelt es sich dabei überhaupt? Tatsächlich gibt es inzwischen ein großes Angebot an verschiedenen Online-Abnehmprogrammen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Erfolgreiche Abnehmprogramme kombinieren körperliche Betätigung mit abwechslungsreicher, gesunder Ernährung. Ein wichtiger Vorteil von Online-Abnehmprogrammen gegenüber dem Personaltrainer ist definitiv der vergleichsweise kostengünstige Zugang.

Je nach Abnehmprogramm und dem Ziel, wie viel Gewicht Sie verlieren möchten, können Sie oft auch von einer kostenlosen Basisversion profitieren und so das Abnehmprogramm zunächst ganz unverbindlich ausprobieren. Außerdem sind Online-Programme überaus flexibel.

Wer im Schichtdienst arbeitet oder sich um kleine Kinder kümmern muss, kann so die Trainingszeiten individuell in den unvorhersehbaren Alltag einbauen und dann trainieren, wenn es zeitlich am besten passt. Wer sich nicht gerne an starre Zeitpläne hält und gesund abnehmen möchte, kann mit einem Abnehmprogramm flexibel die Pfunde purzeln lassen.

  • Online-Abnehmprogramme sind kostengünstiger als Personaltrainer
  • Übersicht über tägliche Nährstoff- und Kalorienaufnahme
  • Flexibel trainieren

Bedenken sollten Sie, dass bei einem Online-Abnehmprogramm viel Eigeninitiative und Motivation erforderlich sind. Außerdem müssen Sie Ihre Etappenziele selbst im Auge behalten und dabei auch ehrlich einschätzen, wie viel Sport Sie tatsächlich treiben und welche Lebensmittel Sie wirklich konsumieren.

Bei Trainingsprogrammen ist Körperbewusstsein gefragt. Besonders schwierige Übungen sollten Sie lieber nicht ohne Aussicht ausführen.

Die beliebtesten Online-Programme fürs Abnehmen

Die Auswahl an Abnehmprogramm ist inzwischen schier unendlich. Umso wichtiger ist es, auf hochwertige und geprüfte Anbieter zu setzen. Folgende Abnehmprogramme gehören zu den beliebtesten Optionen:

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

Wie kann ich mit einem Abnehmprogramm Gewicht verlieren?

Um Gewicht zu verlieren, ist letztlich ein Kaloriendefizit notwendig. Sport verbrennt bekanntlich Kalorien, sodass sich vor allem intensive Ausdauersportarten wie Joggen oder Schwimmen für die Gewichtsabnahme eignen. Übrigens: Wer überlegt sich einen Hund als Motivation zur Bewegung anzuschaffen, sollte sich das wirklich gut überlegen. Neben einer Tierversicherung kommen auch weitere Haltungskosten auf Sie zu.

Alternativ ist es möglich, Kalorien durch Diäten einzusparen. Wer langfristig mehr Kalorien im Ruhezustand verbrennen möchte, sollte auf Muskelaufbau setzen, da diese den Grundumsatz deutlich steigern.

Folgende Punkte werden in Online-Abnehmprogrammen fokussiert:

  • Kalorien oder Punkte zählen
  • Ernährungsumstellung mit Schwerpunkt auf Kohlenhydrate, Proteine und Fette
  • Ausdauersport & Kraftsport
  • Nahrungsergänzungsmittel

Bei Online-Programmen zum Gewicht verlieren, haben Sie die berühmte „Qual der Wahl“. Zahlreiche Apps bieten inzwischen das kostenlose Tracking von Lebensmitteln nach Kalorien und Nährstoffen an.

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Wer seine Ernährungsgewohnheiten schon ganz gut im Griff hat, kann sich ein Online-Abnehmprogramm mit einem reinen Sportprogramm aussuchen. Hier geht es dann eher um Konditionssteigerung und Straffung von Körperpartien sowie Gewicht verlieren durch Bewegung.

Für wen ist Abnehmen mit einem Online-Programm eine gute Möglichkeit?

Wer nur wenige Pfunde schnell abnehmen möchte und viel Eigenmotivation aufweist, kann mit einem Abnehmprogramm hervorragende Erfolge erzielen. All jene, die einen genaueren Überblick über ihre tägliche Kalorienaufnahme und die Balance aus wichtigen Nährstoffen wünschen, haben eine große Auswahl an passenden Applikationen und Abonnements.

Integrierte Strichcode-Scanner versprechen ein besonders schnelles Erfassen des Nährstoffgehalts. Auch wer motiviert ist, mehr Sport zu machen, und lediglich nach mehr Inspiration oder einem maßgeschneiderten Sportplan sucht, kann sich über Abnehmprogramme freuen.

Hochwertige Apps zum Abnehmen erinnern Sie zudem regelmäßig daran, Ihre Körpermaße einzutragen und erstellen automatisierte Statistiken zu Ihrem Aktivitätsniveau.

Online-Abnehmprogramme sind eine gute Möglichkeit für all jene, die gesund abnehmen möchten und sich dabei nicht regelmäßig mit einem Personaltrainer oder Diätcoach absprechen wollen und bei niedrigen Kosten schnell abnehmen möchten. In Verbindung mit einer speziellen Kochbox, die das Abnehmen mit ihren Gerichten und Rezepten unterstützt, können Sie tolle Erfolge erreichen.

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Wie finde ich das passende Programm zum Abnehmen?

Wer mit einem Online-Programm schnell abnehmen möchte, sollte sich zunächst zum Fokus des jeweiligen Abnehmprogramms erkundigen. Dazu gehört in erster Linie die Unterscheidung zwischen Abnehmprogrammen, die auf Ernährung und jenen, die auf Sport fokussiert sind.

Bei Abnehmprogrammen mit Fokus auf Sport sollten Sie zudem überprüfen, ob die Trainingseinheiten für das Fitnessstudio oder für Übungen in den eigenen vier Wänden gedacht sind. Idealerweise sollten Sie nach Möglichkeit zunächst ein kostenloses Probeabo abschließen.

Achten Sie hier darauf, dass Sie etwaige Kündigungsfristen genau im Auge behalten. Auch Kundenrezensionen sind ein wichtiger Indikator für die Qualität des Abnehmprogramms. Im jeweiligen App-Shop finden Sie zahlreiche Abnehmprogramme. Inzwischen bieten auch zahlreiche Influencer eigene Programme über Social Media an.

  • Gebührenzahlung Intervalle
  • Kündigungsfristen
  • Ernährungsformen
  • Leistungsumfang

Bei der Auswahl des Abnehmprogrammes für Ihre Ziele sollten Sie sich folgende Fragen stellen:

  1. Wie viel möchte ich in welchem Zeitraum abnehmen?
  2. Bin ich bereit für Sport, oder möchte ich zunächst ein gewisses Gewicht erreichen?
  3. Möchte ich meine Ernährung dauerhaft umstellen / eine neue Ernährungsart testen?
  4. Kann ich die Kosten dauerhaft bewältigen?
  5. Zu welcher Frist kann ich das Abnehmprogramm kündigen?
  6. Benötige ich persönlichen Support oder möchte ich alleine arbeiten?

Ob Fokus und Art des Abnehmprogramms zu Ihren Zielen passen, macht für den Erfolg einen deutlichen Unterschied. Wählen Sie ein Abnehmprogramm, das Ihrer Ernährung, Ihrem Fitnesslevel und Lebensentwurf nahe kommt. Nutzen Sie die kostenlosen Probezeiträume der verschiedenen Anbieter, um Ihr perfektes Abnehmprogramm zu finden.

Wie sieht es mit den Kosten aus, wenn ich online Abnehmen will?

Individualbetreuung, beispielsweise durch einen Personaltrainer und Ernährungsberater ist wohl der teuerste Weg zur Gewichtsabnahme. Online-Abnehmprogramme sind entsprechend eine hervorragende Möglichkeit, um die Pfunde vergleichsweise günstig purzeln zu lassen und dabei dennoch professionelle Beratung und Unterstützung zu erhalten.

Kosten beim Online Abnehmen variieren dabei natürlich von Programm zu Programm – je nachdem wie viel persönliche Betreuung im Rahmen des Abnehmprogramms vorgesehen oder gewünscht ist.

Bei Weight Watchers können Sie mit rund 15 Euro Mitgliedsgebühr pro Monat rechnen. Günstigere Abnehmprogramme wie Gymondo sind schon für 9,99 Euro pro Monat zu haben. Doch gibt es auch Förderungen für Online-Programme zum Abnehmen?

Tatsächlich bieten manche Krankenkassen finanzielle Zuschüsse an! Wer sich häufiger sportlich betätigt und eine gesündere Ernährung anstrebt, verringert schließlich auch sein Risiko für Herzkreislauferkrankungen. Die Techniker Krankenkasse beispielsweise erstattet zertifizierte, neu abgeschlossene online-Abnehmprogramme mit bis zu 100 Euro pro Jahr nach Beantragung!

Am besten kontaktieren Sie den Kundenservice Ihrer Krankenkasse und fragen konkret nach den jeweiligen Bestimmungen und geförderten Abnehmprogramme nach. Gesund abnehmen ist mit gratis Apps ebenfalls möglich – allerdings sind die verfügbaren Funktionen dann meist eingeschränkt.

Wie nehme ich am besten ab?

Jeder Körper ist individuell und ebenso sind auch Ihre Vorlieben und Essensgewohnheiten einzigartig. Neben etwaigen Unverträglichkeiten und anderen Einschränkungen können Sie mit folgenden Tipps Ihren Abnehmerfolg langfristig sichern:

fit
Tipp 1: Langsam und nachhaltig abnehmen
Der JoJo-Effekt ist ein gefürchtetes Nachspiel vieler Programme zum Abnehmen. Wer schnell zu viel Gewicht verlieren möchte, lässt den Körper oft auf Sparflamme laufen. Ist das Ziel dann erreicht und wird wieder normal gegessen, schnellt das Gewicht wieder nach oben und man wiegt oft sogar mehr als vor der Abnehmkur. Um ein Kilogramm Fett zu verlieren, müssen etwa 7.000 Kalorien eingespart werden. Damit Sie Ihren Körper mit ausreichend Nährstoffen versorgen, sollten Sie mit etwa einem halben Kilogramm Gewichtsabnahme pro Woche rechnen.
ranning
Tipp 2: Regelmäßige Bewegung im Alltag
Ausreichend körperliche Betätigung ist nicht nur wichtig, um Gewicht zu verlieren, sondern auch für die eigene das Wohlbefinden wichtig. Wenn Sie regelmäßige Bewegung in Ihren Alltag einbauen, verbrennen Sie quasi nebenbei Kalorien und lassen auch die Pfunde purzeln. Unternehmen Sie regelmäßig ausgedehnte Spaziergänge, wählen Sie das Treppenhaus statt dem Lift und setzen Sie sich für kürzere Strecken auf das Fahrrad statt hinter ein Lenkrad. Auch regelmäßiges Schwimmen im Hallen- oder Freibad eignet sich hervorragend zum Gewicht verlieren.
meal plan
Tipp 3: Ernährung umstellen statt Crash-Diät:
Crash-Diäten sind durch eine radikale Essensrestriktion gekennzeichnet. Dem Körper simuliert das oft einen Mangelzustand, sodass der Stoffwechsel radikal heruntergefahren wird und weniger Energieumsatz stattfindet, was den Abnehmerfolg drosselt. Für langfristige Erfolge empfiehlt sich eine Ernährungsumstellung auf abwechslungsreiche Kost mit ausreichend Eiweißzufuhr, Vitaminen und gesunden Fetten. So können Sie nicht nur Gewicht verlieren, sondern sich auch gesund ernähren.

Fazit: Dauerhaft Gewicht verlieren nach Plan

Wer dauerhaft Gewicht verlieren möchte, kann mit Programmen und Apps zum Abnehmen wichtigen Input zur Ernährungsumstellung erhalten. Wenn Sie mit Sport gesund abnehmen möchten, sind die Fitnessprogramme ein zuverlässiger Partner. Gesund abnehmen muss jedoch immer ein langfristiges Unterfangen sein, das zu Ihnen und Ihrem Körper passt. Vor dem Abnehmen sollten Sie sich mit Ihrer Hausärztin beraten, wie fit Sie wirklich sind und welche Ernährungsform zu Ihrem Körper und Alltag passt.

Häufige Fragen zum Thema Abnehmen

Wie viel kann man realistisch pro Woche abnehmen?

Ein nachhaltiger Gewichtsverlust liegt bei etwa 0,5 bis 1 kg pro Woche. Das entspricht einem täglichen Kaloriendefizit von rund 500 kcal – einem Wert, den die S3-Leitlinie Adipositas als gesund und nachhaltig empfiehlt. Wer schneller abnimmt, riskiert Muskelverlust und den Jo-Jo-Effekt.

Muss ich Sport machen, um abzunehmen?

Nein – Abnehmen funktioniert grundsätzlich auch ohne Sport, solange ein Kaloriendefizit besteht. Bewegung beschleunigt jedoch den Prozess, schützt Muskelmasse und verbessert den Stoffwechsel dauerhaft. Die Kombination aus angepasster Ernährung und regelmäßiger Bewegung liefert die besten Langzeitergebnisse.

Wie viele Deutsche sind übergewichtig?

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind rund 67 % der Männer und 53 % der Frauen in Deutschland übergewichtig (BMI ≥ 25). Ein Viertel der Erwachsenen gilt sogar als adipös (BMI ≥ 30) – Tendenz steigend. Übergewicht ist damit eine der häufigsten Volkskrankheiten hierzulande.

Warum klappt Abnehmen trotz Diät oft nicht?

Häufige Gründe: Kalorienaufnahme wird unterschätzt, Portionsgrößen falsch eingeschätzt oder versteckte Kalorien (Getränke, Snacks) übersehen. Auch Stress, Schlafmangel und hormonelle Schwankungen bremsen die Abnahme. Eine zu strikte Diät führt zudem zu Heißhunger und erhöht das Rückfallrisiko.

Ab wann spricht man von Übergewicht?

Übergewicht beginnt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei einem Body-Mass-Index (BMI) von 25 oder höher. Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas. Der BMI berechnet sich aus: Körpergewicht (kg) ÷ Körpergröße² (m). Als alleiniger Wert ist er jedoch nicht aussagekräftig – Muskelmasse und Körperfettverteilung spielen ebenfalls eine Rolle.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Ernährungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie, einem Master in Marketing & Advertising und einem ausgeprägten Interesse an Ernährungswissenschaft verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps für nachhaltiges Abnehmen.

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