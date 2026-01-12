8 gesunde Snacks, mit denen Sie Ihren Heißhunger stillen

Wenn der Heißhunger auf etwas Süßes oder Salziges kommt, wirft man die Diät-Vorsätze gerne mal über den Haufen. Aber das muss nicht sein! Die folgenden kalorienarmen Diät-Snacks stillen nicht nur Ihren Heißhunger, sondern geben Ihnen einen zusätzlichen Energieschub. Unbedachtes Naschen kann sich schnell summieren, daher ist es wichtig, dass gesunde Snacks nicht mehr als 100 bis 200 Kalorien haben. Außerdem können Sie sich mit diesen 8 gesunden Snacks mit wichtigen Mikronährstoffen, Ballaststoffen und Proteinen versorgen.

1. Popcorn

Um das Verlangen nach Salzigem und Knusprigem zu stillen, ist Popcorn genau der richtige Low Calorie Snack. Und da es mit Luft gefüllt ist, wird dem Gehirn vorgekaukelt, dass man mehr zu sich nimmt. Was viele nicht wissen: Popcorn ist aufgrund seines hohen Polyphenolgehalts herzfreundlich und gilt als Vollkorn. Und das Beste: Nur 2,5 Tassen enthalten 110 Kalorien, zwei Gramm Fett und nur 200 Milligramm Salz.

2. Edamame

Diese leckere Gemüsesorte hat ein tadelloses Nährwertprofil, denn sie ist fett- und cholesterinarm und enthält viel Eiweiß, was die Gewichtsabnahme unterstützt. Darüber hinaus enthält Edamame viele essenzielle Fettsäuren, Ballaststoffe und eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralien. Sie können Edamame entweder frisch kaufen oder in der Tiefkühlabteilung des Supermarktes finden. Eine Tasse Edamame enthält 189 Kalorien, acht Gramm Fett, 15 Gramm Kohlenhydrate und 17 Gramm Eiweiß — der perfekte Low Calorie Snack.

3. Gegrillte Ananas

Wenn Sie am Abend vor der Arbeit Zeit haben, grillen Sie sich eine leckere Ananas. Diese frische Frucht ist reich an Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien, die alle der Krebsvorbeugung dienen, den Blutdruck senken und die Herzgesundheit fördern. Wissenswertes: Ananas enthält das Enzym Bromelain, das nachweislich Entzündungen nach dem Training verringert. Kombinieren Sie eine Tasse Ananas mit Hüttenkäse, um den Proteingehalt zu erhöhen.

4. Süßkartoffel-Chips

Chips sind ein salziger, aber knuspriger Snack, der nicht zwingend ungesund sein muss. Machen Sie einfach Ihre eigenen Süßkartoffelchips! Schälen Sie zwei Süßkartoffeln und schneiden sie diese in dünne Scheiben. Dann tupfen Sie die Scheiben mit einem Papiertuch trocken und legen diese auf ein Backblech. Beträufeln Sie die Scheiben mit Olivenöl und würzen Sie mit einer Prise Meersalz. Dann backen Sie die leckeren Chips im Backofen bei 350 Grad 25 Minuten lang.

5. Protein-Shake

Ein leckerer Shake oder Smoothie kann den kleinen Hunger stillen und ist gleichzeitig eine exzellente Vitamin- und Proteinquelle. Eiweiß macht nachweislich länger satt und bewahrt Sie vor ungewollten Naschattacken. Sie können Ihren Shake nach Belieben kreieren — z. B. ein Bananen-Schokoshake, einen grünen Smoothie oder einen Ananas-Kokos-Shake. Gesundes Proteinpulver in vielen leckeren Geschmacksrichtungen finden Sie zum Beispiel bei Foodspring oder GymQueen.

Die besten Rezepte und Trainingsprogramme

Wenn Sie noch mehr gesunde Snacks und leckere Rezepte für Ihren Alltag suchen, und eine gesunde Ernährung mit Bewegung kombinieren möchten, dann können Sie sich Unterstützung bei den folgenden Abnehmapps- und programmen holen:

6. Sellerie mit Erdnussbutter

Es gibt nur wenige gesunde Snacks die Kinder so sehr lieben wie Sellerie mit Erdnussbutter. Sellerie besteht zu 75 Prozent aus Wasser und zu 25 Prozent aus Ballaststoffen, die für ein längeres Sättigungsgefühl sorgen. Bestreichen Sie die Selleriestangen einfach mit Erdnussbutter, um mit diesem Low Calorie Snack Ihren Proteinbedarf zu decken.

7. Gefrorene Weintrauben

Brauchen Sie einen kleinen Zuckerkick? Naschen Sie ein paar gefrorene rote Weintrauben. Um diesen leckeren Diät-Snack zuzubereiten, spülen Sie die Trauben einfach mit kaltem Wasser ab und frieren Sie die Trauben in einem Plastikbeutel ein, bis sie fest sind. Rote Weintrauben enthalten viele Antioxidantien, insbesondere Resveratrol, welches das Risiko für Herzkrankheiten senkt.

8. Walnüsse

Gesunde Snacks wachsen sogar auf Bäumen! Von allen Nüssen enthalten Walnüsse den größten Anteil an Alpha-Linolensäure, die zu den pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren gehört. Sie enthalten außerdem mehr mehrfach ungesättigte als einfach ungesättigte Fette. 30g Walnüsse enthalten 190 Kalorien, vier Gramm Eiweiß und 18 Gramm Fett (davon 13 Gramm mehrfach ungesättigte Fettsäuren).

Besonders bei der Umstellung auf eine pflanzlich orientierte Ernährung, bei der mehr Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen verzehrt werden, sollten gesättigten Fetten durch ungesättigte Fette (insbesondere mehrfach ungesättigte Fette) ersetzt werden.

Gesunde Snacks sind eine tolle Möglichkeit, Ihren Diät-Plan einzuhalten und trotzdem nicht auf das Naschen zu verzichten! Viel Spaß beim gesunden Naschen!

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