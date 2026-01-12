Es ist nicht einfach, sich an einen herkömmlichen Diätplan zu halten. Es gibt jedoch einige bewährte Tipps, die Ihnen helfen können, mit Leichtigkeit weniger Kalorien zu sich zu nehmen. Wir teilen mit Ihnen wirksame Methoden, um ohne Diät anzunehmen und eine künftige Gewichtszunahme zu verhindern.

Wenn es darum geht, überschüssiges Fett zu verlieren, ist es selbstverständlich, dass eine Diät dabei helfen kann, überflüssige Pfunde loszuwerden. Weniger zu essen kann Ihnen zwar helfen, einen fitteren Körper zu bekommen, aber viele Menschen empfinden das Zählen von Kalorien und den Verzicht auf ihre Lieblingsspeisen als anstrengend und finden es daher schwierig, eine strenge Diät einzuhalten. Glücklicherweise gibt es verschiedene bewährte Möglichkeiten, auch ohne Diät abzunehmen.

Dazu müssen Sie allerdings einige Änderungen vornehmen. Anstatt sich beim Essen einzuschränken und sich mit den psychischen Problemen einer Diät herumzuschlagen, können Sie abnehmen, indem Sie sich mehr bewegen, Ihre Essenszeiten ändern oder sogar bestimmte Tricks anwenden, um Ihren Stoffwechsel anzukurbeln. Wenn Sie diese Tricks zusammen anwenden, kann dies zu einer erheblichen Gewichtsabnahme führen. Hier sind 7 bewährte Methoden zum Abnehmen ohne Diät:

1. Treiben Sie Morgens vor dem Essen Ausdauersport

Herz-Kreislauf-Training wie Laufen, Radfahren oder Treppensteigen kann Wunder bewirken, wenn es darum geht, Kalorien zu verbrennen und Körperfett abzubauen. Und während diejenigen, die ohne Diät abnehmen wollen, wahrscheinlich nicht mit einem rigorosen Trainingsprogramm beginnen wollen, können Sie erstaunliche Ergebnisse erzielen, wenn Sie vor dem Essen kurze Ausdauertrainings absolvieren.

Eine Studie des British Journal of Nutrition ergab, dass diejenigen, die morgens im nüchternen Zustand (d. h. vor dem Essen) ein Ausdauertraining absolvierten, satte 20 Prozent mehr Fett verbrannten als diejenigen, die vorher eine Mahlzeit zu sich nahmen. Der Grund dafür ist, dass der Körper im nüchternen Zustand Fett statt Kohlenhydrate als Energiequelle verbrennt. Ein 20-minütiges Training am Morgen kann also wahre Wunder beim Abnehmen ohne Diät bewirken.

Abnehmen ohne Diät: Ausdauersport vor dem Frühstück

2. Schlafen Sie mehr

Auch wenn Sie kein Fan von reduzierter Kalorienzufuhr oder erhöhter körperlicher Aktivität sind, können Sie oft ein paar zusätzliche Pfunde verlieren, indem Sie einfach besser schlafen. Weniger Schlaf kann dazu führen, dass Sie sich den ganzen Tag über müder fühlen, aber auch dazu, dass Sie mehr Fett ansetzen.

Eine Studie aus dem Jahr 2010, die in der Fachzeitschrift Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde, ergab, dass Probanden mit nur drei zusätzlichen Stunden Schlaf 400 Kalorien pro Nacht verbrennen. Außerdem bauten die Probanden, die 8,5 Stunden pro Nacht schliefen, 60 % weniger Muskeln ab als diejenigen, die 5,5 Stunden pro Nacht schliefen. Zusätzlicher Schlaf fördert den Stoffwechsel.

3. Trinken Sie mehr Wasser

Eine weitere bewährte Methode zum Abnehmen ohne Diät besteht darin, einfach mehr Wasser zu trinken. Manche Menschen haben Bedenken, mehr Wasser zu trinken, da das zusätzliche Wassergewicht die Zahl auf der Waage in die Höhe treiben kann. Diese Gewichtszunahme ist jedoch nur vorübergehend, und Sie werden letztendlich viel mehr Fett verbrennen.

Eine Studie aus dem Jahr 2013, die im Journal of Clinical and Diagnostic Research veröffentlicht wurde, ergab, dass Frauen, die vor jeder Mahlzeit 500 ml Wasser tranken, mehr Gewicht verloren und ihren Body-Mass-Index verringerten, ohne ihre Ernährung umzustellen. Versuchen Sie also, vor jeder Mahlzeit einen halben Liter Wasser zu trinken, um Ihren Stoffwechsel anzukurbeln und Ihr Hungergefühl zu reduzieren.

Abnehmen ohne Diät: Wasser vor dem Essen trinken

4. Nehmen Sie genügend Eiweiß zu sich

Eine erhöhte Proteinzufuhr ist eine der besten Möglichkeiten, den Stoffwechsel anzukurbeln und mehr Gewicht zu verlieren. Eine Studie aus dem Jahr 2008, die im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde, ergab, dass Eiweiß das Sättigungsgefühl steigert, den Hunger reduziert und auf natürliche Weise dazu beiträgt, dass Sie weniger Kalorien essen. Außerdem fördert es den Muskelaufbau, was wiederum zu einem stärkeren Fettabbau führt.

Glücklicherweise müssen Sie nicht Ihre gesamte Ernährung umstellen, um mehr Eiweiß zu sich zu nehmen. Viele Menschen erzielen positive Ergebnisse, indem sie einfach ein paar Proteinshakes pro Tag trinken. Das stillt nicht nur den Heißhunger, sondern macht auch länger satt. Vielleicht möchten Sie Ihre Ergebnisse aber noch verbessern, indem Sie ein proteinreiches Frühstück zu sich nehmen, um Ihren Stoffwechsel anzukurbeln und ein besseres Sättigungsgefühl zu erreichen.

5. Holen Sie sich Unterstützung

Sie müssen Ihre Abnehm-Reise nicht allein antreten. Es gibt zahlreiche Abnehm-Apps, die Sie mit personalisierten Workout- und Ernährungsplänen unterstützen. Wählen Sie aus den aktuell besten Anbieter auf dem Markt Ihren Favoriten:

6. Trainieren Sie regelmäßig mit Gewichten

Wenn Sie kein Fan von Diäten sind, ist eine der besten Möglichkeiten, Ihren Körper in Schach zu halten, das Krafttraining. Das Training mit schweren Gewichten hilft Ihnen nicht nur, Kalorien zu verbrennen, sondern auch, zusätzliche Muskeln aufzubauen. Für jedes zusätzliche Pfund Muskeln, das Sie aufbauen, verbrennt Ihr Körper mehr Kalorien, selbst wenn er sich ausruht.

Es hat auch noch andere Vorteile. Wenn Sie zum Beispiel Gewichte heben, wird ein größerer Teil der Nahrung, die Sie zu sich nehmen, für die Reparatur und den Wiederaufbau Ihres Körpers verwendet, so dass Sie Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren können. In vielen Fällen können Menschen, die Gewichte heben, sogar mehr essen, als sie es normalerweise tun würden, und trotzdem ihr Gewicht halten oder sogar abnehmen.

7. Erhöhen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel

Während verschiedene Vitamine und Mineralien dazu beitragen, den Körper in Schach zu halten und das Abnehmen ohne Diät zu fördern, ist Vitamin D wohl das wichtigste. Viele Menschen leiden unter einem Vitamin-D-Mangel, der oft zu einem metabolischen Syndrom, Depressionen und Angstzuständen führt, die alle zu einer Gewichtszunahme beitragen.

Es ist auch erstaunlich einfach, den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen. Ein täglicher 30-minütiger Aufenthalt in der Sonne kann dazu beitragen, Ihren Vitamin-D-Spiegel auf natürliche Weise zu erhöhen. Bestimmte Getränke, wie z. B. angereicherter Orangensaft, enthalten ebenfalls viel Vitamin D. Sie können auch Vitamin-D-Präparate einnehmen, um Ihren Vitamin-D-Spiegel hoch zu halten.

Abnehmen ohne Diät: 30 Minuten Sonnen pro Tag

Unser Fazit

Der schnellste und effektivste Weg, um Gewicht zu verlieren, ist eine Kombination aus gesunder Ernährung und sportlicher Betätigung. Sie können aber auch die oben genannten Tipps ausprobieren, die ohne Diät funktionieren. Egal, ob Sie lieber jeden Tag intermittierend fasten, mehr Wasser trinken, mehr schlafen oder Abnehm-Apps zur Hilfe nehmen, all diese Dinge können zur Gewichtsabnahme ohne Diät beitragen.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie natürlich so viele dieser Tipps wie möglich gleichzeitig ausprobieren. Schon bald werden Sie feststellen, dass es Ihnen viel leichter fällt, Gewicht zu verlieren. Denken Sie aber daran, dass Sie wahrscheinlich immer noch zunehmen werden, wenn Sie zu viel essen.

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