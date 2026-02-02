Beyond Body: Ihr personalisiertes Buch zum Abnehmen

Das Unternehmen Beyond Body geht einen anderen Weg als das Gros der Konkurrenz, um Sie bei Ihrem Abnehmziel zu unterstützen. Das Unternehmen verkauft nämlich keine Produkte wie Beyond Body-Abnehmshakes, sondern Bücher. In diesem Fall geht es um Abnehm- und Wellnessbücher sowie den Beyond Body-Ernährungsplan, deren Inhalte auf Basis Ihrer Antworten auf die 25 Eingangsfragen automatisiert erstellt werden.

Worum geht es bei dieser Plattform?

Die Plattform funktioniert etwas anders als andere Anbieter. Hier geht es nicht darum, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, Abnehmprodukte, Diätpillen und Co. zu verkaufen, sondern um ein Buch und eine Ernährungsumstellung. Genauer: Um ein Buch, das Ihnen zum Wunschgewicht und den Workout-Zielen verhelfen soll.

Dementsprechend lesen sich die Beyond Body Erfahrungen, die Nutzer:innen gemacht haben, anders als Erfahrungsberichte mit bestimmten Diät- und Sportprogrammen. Damit die Plattform Ihr individuelles Wellness- und Abnehmbuch erstellen kann, müssen Sie bei den 25 Fragen ehrlich antworten – andernfalls können Sie die Beyond Body Buchbestellung gleich sein lassen. Diese nämlich kostet Geld; das ist der Weg, wie das Unternehmen verdient.

Was bietet die Plattform und wie funktioniert sie?

Wer die Webseite erstmals besucht, ist zunächst vermutlich überrascht, dass hier weder Abnehmshakes beworben noch Angebote von Beyond Body zu bestimmten Produkten präsentiert werden. Auch Berichte von User:innen, die ihre Beyond Body Erfahrungen schildern, muss man zumindest länger suchen. Die Seite kommt unter der Überschrift direkt zum Punkt und beschreibt, dass Sie hier ein „personalisiertes Selfcare-Buch“ bestellen können, das zum Traumgewicht führen soll. Ein persönliches Abnehmprogramm sozusagen.

Dann geht es los. Sie wählen Ihr Geschlecht aus und beantworten die ersten Fragen (die sich Quiz nennen). Diese Fragen sind allgemeiner Natur, Sie geben Ihre Problemzonen an, Ihr Schlafverhalten, wie oft Sie sich gestresst fühlen, wie oft Sie Alkohol trinken und ob Sie bestimmte Gesundheitsbeschwerden hatten oder haben.

Dann erstellt die Plattform automatisch den ersten Buchteil. Daran anschließend werden die Fragen spezifischer, es geht um Ernährung (Fleisch, Fisch und Gemüse), um Kohlenhydrate, Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien und die Zeit, die Sie täglich zum Kochen haben. Anhand Ihrer Antworten erstellt der Generator den zweiten Teil des Beyond Body Buchs.

Im dritten Teil möchte der Anbieter Ihre Erfahrungen im sportlichen Bereich kennenlernen, es geht hier um Ihr Fitnesslevel, um die Körperform, um gesundheitliche Probleme, um die Art der Fortbewegung, um Alter, Körpergröße, Gewicht und Zielgewicht. Anschließend geben Sie Ihren Namen ein, wählen das Cover und hinterlassen Ihre Mailadresse. Vor der zahlungspflichtigen Bestellung zeigt die Übersichtsseite, was Sie von Ihrem persönlichen Beyond Body Buch erwarten dürfen. Beim Bestellvorgang haben Sie die Wahl zwischen E-Book, Hardcover und App.

Für wen eignet sich die Plattform?

Dieser Anbieter richtet sich gleichermaßen an Frauen und Männer, die sich gesünder ernähren und Gewicht verlieren möchten. Dafür stellt das System einen Ernährungsplan zusammen, der auf die persönlichen Wünsche und Vorstellungen zugeschnitten ist. Zudem stellt Beyond Body Rezepte zur Verfügung, und zwar nicht wenige: In jedem Beyond Body Buch stehen den Nutzer:innen mehr als 300 (nicht selten mehr als 500) von Beyond Body generierte Rezepte zur Verfügung.

Doch was genau steht nun drin im individuellen Fitness- und Ernährungsbuch? Nun, das Abnehmprogramm von Beyond Body setzt nicht auf Verbote, sondern auf Anreize. Diese Beyond Body-Angebote und -Rezepte basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Konzept, alles essen zu dürfen – aber eben bis zu 300 Kalorien weniger täglich. Die Rezepte von Beyond Body sind flexibel handzuhaben, mit den vorgeschlagenen Zutaten können Sie immer etwas experimentieren.

Zudem ist es für Beyond Body-Rezepte nicht nötig, in Feinkost- oder Bioläden einkaufen und dabei viel Geld für die Zutaten ausgeben zu müssen. Die Beyond Body Erfahrungen zeigen, dass sich fast immer ein schönes Beyond Body-Rezept mit jenen Lebensmitteln zubereiten lässt, die man noch zuhause im Kühlschrank bzw. im Gemüsefach vorfindet.

Wer bei der Quizrunde zu Beginn Allergien oder eine Lebensmittelunverträglichkeit angegeben hat, wird von den Rezepten nicht enttäuscht – denn die Kochanleitungen sind so zusammengestellt, dass sie darauf Rücksicht nehmen. Auch alle zu Beginn erfragten Krankheiten – ob aktuell oder ehemalig – werden in den Beyond Body-Rezepten berücksichtigt. Am einfachsten kombiniert man, seine Ernährungsumstellung mit einer Kochbox. Mittlerweile bieten viele Unternehmen auch kalorienreduzierte Kochboxen an wie ein Kochbox-Vergleich zeigt.

Die besten Beyond Body Alternativen

Wie gut sind die Bücher fürs Abnehmen?

Nutzer:innen teilen ihre Beyond Body Erfahrungen im Internet – und in vielen Fällen sind diese Erfahrungen mit den Büchern positiv im Hinblick auf das Abnehmen. Was Nutzer:innen bei ihren Erfahrungen mit Beyond Body hin und wieder bemängeln: Die Personalisierung der Beyond Body-Rezepte funktioniert nicht zu 100 Prozent. Einige der Bewertungen auf den einschlägigen Review-Websites vergeben nur einen von fünf möglichen Punkten, oft wird fehlender Support als Grund angegeben.

Dabei sollte man nicht vergessen, dass unzufriedene Nutzer:innen im Internet ihrem Unmut eher Luft machen; wer zufrieden ist mit den Beyond Body-Angeboten, hat erfahrungsgemäß meist kein großes Mitteilungsbedürfnis. Übrigens gibt es auch auf der Website von Beyond Body Erfahrungen von User:innen nachzulesen. Es dürfte Sie natürlich nicht besonders überraschen, dass die dort zitierten Erfahrungen mit dem Beyond Body Buch durchweg positiver Natur sind, hier herrschen Begriffe vor wie „super“, „cool“, „toll“ und „liebe es“.

Wie hoch sind die Beyond Body Kosten?

Die direkten Beyond Body Kosten – also das, was Sie bei der Bestellung bezahlen – hängen nicht nur davon ab, für welches Paket Sie sich nach dem Quiz entscheiden, sondern auch, wessen Geschlechts Sie sind. Wer als Mann das Quiz „spielt“ bzw. die Fragen beantwortet, bekommt am Ende nur die Option, sich das E-Book für 50 Euro zu bestellen.

Für Frauen, die die Fragen vollständig beantwortet haben, wird es am Ende des Quiz‘ etwas unübersichtlich hinsichtlich der Produktpalette. Wer nur das Hardcover-Buch bestellt, muss 100 Euro bezahlen, das E-Book kostet 50 Euro. Wenn Sie das Beyond Body Buch bestellen, gibt es das E-Book gratis dazu. Sobald Sie sich für den Kauf der App (53 Euro für den 1-Monatsplan, 30 Euro pro Monat für den 3-Monatsplan und 25 Euro im Monat für den 6-Monatsplan) entscheiden, können Sie das Hardcover-Buch für 30 Euro dazu bestellen, das E-Book ist dann kostenlos.

Es gehört jedoch zur Wahrheit, auch die „versteckten“ Beyond Body Kosten zu erwähnen. Diese fließen jedoch nicht an die Plattform, sondern fallen an für Lebensmittel, die Sie für die entsprechenden Rezepte benötigen. Dabei gilt: Je eingegrenzter Ihre Angaben beim Eingangsquiz sind, desto exotischer und damit teurer könnten diese Zutaten für Sie werden.

Welche zusätzlichen Beyond Body Kosten entstehen?

Neben den Preisen, die Sie für App, E-Book –oder Hardcover bezahlen, fallen keine weiteren Beyond Body Kosten an. Versandkosten erhebt die Plattform keine. Dafür fallen beim Einkaufen für die empfohlenen Rezepte des Anbieters weitere Kosten an. Diese könnten sich vom bisher gewohnten Preisniveau im Supermarkt unterscheiden. Aber wenn Sie clever sind, nutzen Sie für den Einkauf Lebensmittel-Lieferdienste und haben so die besten Angebote und Schnäppchen im Überblick.

Wie kann ich bezahlen und wo kann ich die Artikel noch kaufen?

Die Bezahlung der bestellten Artikel funktioniert mit Kreditkarte oder mit PayPal. Auf anderen Websites können Sie die Abnehmbücher nicht bestellen.

Kann ich Beyond Body kostenlos nutzen?

Nein, das Angebot kostenlos nutzen ist nicht möglich. Allerdings können Sie sich die App sowohl im Apple Store als auch im Google Play Store herunterladen. Jedoch müssen Sie ein Konto anlegen, um einige Grundfunktionen der App (wie Beyond Body-Rezepte) nutzen zu können.

Übernimmt die Krankenkasse Beyond Body Kosten?

In diesem Fall lohnt sich die Nachfrage bei der Krankenkasse, ob eine Teilübernahme der Beyond Body Kosten klappt, Erfahrungen hierzu gibt es aktuell noch keine. Wie oben erwähnt, werden Sie zu Beginn auf der Website zu Beginn schließlich nach bestimmten Krankheiten gefragt.

Wenn Ihre Ärzt:innen für Sie entsprechende Bescheinigungen ausstellen, können Sie diese bei Ihrer Krankenversicherung vorlegen. Wenn dort entschieden wird, dass Beyond Body Erfahrungen ein probates Mittel sind, um abzunehmen und so evtl. auch die Krankheitsfolgen zu beseitigen oder abzumildern, ist die Kasse womöglich bereit, ist zumindest ein Zuschuss denkbar.

Wie erhalte ich Beyond Body Angebote?

Die erwähnten Preise sind zwar die Standardpreise für die Buchbestellung. Allerdings gibt es fast immer Rabatt, wenn Sie das Beyond Body Buch dann tatsächlich bestellen. So ist das E-Book für Männer meist um 20 Prozent reduziert.

Wie oben erwähnt, können Frauen sich nach dem Quiz zwischen App, E-Book, Hardcover und Kombinationen dieser Artikel entscheiden. So gibt es für den 1-, den 3- und den 6-Monatsplan immer Rabatt bei Beyond Body, es handelt sich um ein Dauer-Angebot. Beim Abo eines dieser Ernährungspläne reduzieren sich das Hardcover-Buch deutlich im Preis (um 70 Prozent) und das E-Book ist sogar gratis. Wer nur das Hardcover oder das E-Book bestellen möchte, bekommt meist 20 Prozent Rabatt bei dem Anbieter. Diese Preisreduzierung erhalten Sie direkt auf der Website beim Bestellvorgang, einen Beyond Body-Gutscheincode benötigen Sie dafür nicht.

Studenten und Absolventen erhalten 25 % Rabatt auf ihr Beyond Body Buch mit StudentBeans bzw. GradBeans.

Wie spare ich, wenn ich keine Rabattcodes für Beyond Body habe?

Die Google-Suche nach einem Gutscheincode für Beyond Body ergibt zu jedem Zeitpunkt eine ganze Reihe an Treffern. Damit lassen sich immer zwischen 30 und 60 Prozent der Beyond Body Kosten einsparen. Bei uns erhalten Sie immer den besten Deal zu Beyond Body. Machen Sie jetzt Ihre eigene Beyond Body Erfahrungen!

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