Mittelmeerdiät: Funktioniert das Abnehmen mit mediterraner Kost? (+ Ernährungsplan)

Sie möchten länger, gesünder leben? Die Mittelmeerdiät steht ganz oben auf der Favoritenliste der Ernährungswissenschaftler, denn sie ist voll von erschwinglichen, leicht zugänglichen Lebensmitteln, die köstlich sind — und die Sie wahrscheinlich ohnehin schon gerne essen. Mit anderen Worten: Die mediterrane Ernährung fördert Ihre Gesundheit und ist eher ein Vergnügen als eine lästige Pflicht.

Was ist die Mittelmeerdiät?

Die Mittelmeerdiät basiert auf den traditionellen Lebensmitteln der Mittelmeerländer, darunter Frankreich, Spanien, Griechenland und Italien. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die in diesen Regionen leben, tendenziell gesünder sind und ein geringeres Risiko für viele chronische Krankheiten haben als Menschen, die sich nach unserer westlichen Standarddiät ernähren.

In den mediterranen Ländern wird größtenteils auf verarbeitete Lebensmittel, Zucker und raffinierten Getreidesorten verzichtet und die Menschen ernähren sich hauptsächlich von Früchten, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen und gesunden Fetten. Bei der Mittelmeerdiät handelt es sich jedoch nicht um eine Diät nach Plan, sondern vielmehr eine gesunde Ernährungsweise und Lebenseinstellung. Statt Kalorienzählen und Verzicht stehen Achtsamkeit beim Essen und Genuss im Fokus.

Das A und O: Nehmen Sie sich genügend Zeit für das Zubereiten und das Essen. Herunterschlingen und Fast Food sind ein No-Go bei der mediterranen Ernährungsweise.

Mittelmeerdiät-Ernährung

4 Vorteile der Mittelmeerdiät

Die mediterrane Ernährungsweise kann jede Menge positive Auswirkungen auf Ihr Wohlbefinden haben. Die wichtigsten Vorteile für Ihre Gesundheit sind:

1. Unterstützt beim Abnehmen

Studien deuten darauf hin, dass die Mittelmeerdiät langfristig zur Gewichtskontrolle beitragen kann. Dank der großen Vielfalt ist die Diät nicht restriktiv und kann daher leicht eingehalten werden. Der hohe Ballaststoffgehalt sorgt für ein längeres Sättigungsgefühl und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auf Naschereien zurückgreifen. Außerdem verursachen die gesunden Fette weniger Herzprobleme, die zu Fettleibigkeit führen können.

2. Fördert die Herzgesundheit

Studien haben gezeigt, dass die Mittelmeerdiät Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfällen vorbeugen kann. Im Jahr 2021 verglichen Forscher die Auswirkungen der Mittelmeerdiät mit denen einer fettarmen Ernährung. Sie kamen zu dem Schluss, dass die mediterrane Ernährung das Fortschreiten der Plaquebildung in den Arterien wirksamer bremst. Plaqueablagerungen sind ein wichtiger Risikofaktor für Herzkrankheiten. Eine andere Studie hat gezeigt, dass die mediterrane Ernährung die Gesundheit des Herzens unterstützt, indem sie den Blutdruck senkt.

3. Fördert einen gesunden Blutzuckerspiegel

Die mediterrane Ernährung kann helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und vor Typ-2-Diabetes zu schützen. Studien haben ergeben, dass die Mittelmeerdiät die Hämoglobin-A1C-Werte verbessert und die Insulinresistenz verringert.

4. Schützt die Funktion des Gehirns

Die mediterrane Ernährung kann die Gesundheit des Gehirns fördern und den kognitiven Abbau im Alter verhindern. In einer Studie wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen der mediterranen Ernährung, einem besseren Gedächtnis und einer Verringerung verschiedener Risikofaktoren für die Alzheimer-Krankheit festgestellt.

Des Weiteren wurde die mediterrane Ernährung mit Verbesserungen der kognitiven Funktion, des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der Verarbeitungsgeschwindigkeit bei gesunden Erwachsenen in Verbindung gebracht.

Helfer beim Abnehmen mit der Mittelmeerdiät

Wenn Sie motiviert sind, die Mittelmeerdiät auszuprobieren, und diese mit Workouts und anderen Abnehm-Techniken kombinieren wollen, werden Sie die folgenden Apps auf Ihrer Reise unterstützen:

Mittelmeerdiät: Diese Lebensmittel sind erlaubt

Die Mittelmeerdiät ist reich an gesunden pflanzlichen Lebensmitteln, enthält wenig tierische Produkte und Fleisch und mindestens zweimal pro Woche Fisch und Meeresfrüchte.

Diese Lebensmittel können Sie sich reichlich gönnen:

Gemüse: Tomaten, Brokkoli, Grünkohl, Spinat, Zwiebeln, Blumenkohl, Möhren, Rosenkohl, Gurken, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Rüben

Tomaten, Brokkoli, Grünkohl, Spinat, Zwiebeln, Blumenkohl, Möhren, Rosenkohl, Gurken, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Rüben Obst: Äpfel, Bananen, Orangen, Birnen, Erdbeeren, Trauben, Datteln, Feigen, Melonen, Pfirsiche

Äpfel, Bananen, Orangen, Birnen, Erdbeeren, Trauben, Datteln, Feigen, Melonen, Pfirsiche Nüsse, Samen und Nussbutter : Mandeln, Walnüsse, Macadamia-Nüsse, Haselnüsse, Cashews, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Mandelbutter, Erdnussbutter

: Mandeln, Walnüsse, Macadamia-Nüsse, Haselnüsse, Cashews, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Mandelbutter, Erdnussbutter Hülsenfrüchte: Bohnen, Erbsen, Linsen, Hülsenfrüchte, Erdnüsse, Kichererbsen

Bohnen, Erbsen, Linsen, Hülsenfrüchte, Erdnüsse, Kichererbsen Vollkorngetreide: Hafer, brauner Reis, Roggen, Gerste, Mais, Buchweizen, Vollkornbrot und -nudeln

Hafer, brauner Reis, Roggen, Gerste, Mais, Buchweizen, Vollkornbrot und -nudeln Fisch und Meeresfrüchte: Lachs, Sardinen, Forelle, Thunfisch, Makrele, Garnelen, Austern, Venusmuscheln, Krabben, Muscheln

Lachs, Sardinen, Forelle, Thunfisch, Makrele, Garnelen, Austern, Venusmuscheln, Krabben, Muscheln Geflügel: Huhn, Ente, Truthahn

Huhn, Ente, Truthahn Kräuter und Gewürze: Knoblauch, Basilikum, Minze, Rosmarin, Salbei, Muskatnuss, Zimt, Pfeffer

Knoblauch, Basilikum, Minze, Rosmarin, Salbei, Muskatnuss, Zimt, Pfeffer Gesunde Fette: Natives Olivenöl extra, Oliven, Avocados und Avocadoöl

Natives Olivenöl extra, Oliven, Avocados und Avocadoöl Getränke: Abnehm-Getränke wie Wasser, Kaffee und Tee ohne Zucker, frisch gepresste Säfte ohne Zuckerzusatz (Geheimtipp: Bauchweg-Wunder Bananentee)

Diese Lebensmittel sollten Sie in Maßen genießen:

Eier: Hühner-, Wachtel- und Enteneier

Hühner-, Wachtel- und Enteneier Fettarme Milchprodukte: Ziegen- und Schafskäse, Joghurt, Milch

Ziegen- und Schafskäse, Joghurt, Milch Rotwein: zu den Mahlzeiten

Auf diese Lebensmittel sollten Sie besser verzichten:

Zuckerzusatz: Zuckerzusatz ist in vielen Lebensmitteln enthalten, besonders hoch ist er jedoch in Limonaden, Süßigkeiten, Eiscreme, Haushaltszucker, Sirup und Backwaren.

Zuckerzusatz ist in vielen Lebensmitteln enthalten, besonders hoch ist er jedoch in Limonaden, Süßigkeiten, Eiscreme, Haushaltszucker, Sirup und Backwaren. Raffinierte Körner: Weißbrot, Nudeln, Tortillas, Chips, Cracker

Weißbrot, Nudeln, Tortillas, Chips, Cracker Transfette: enthalten in Margarine, frittierten Lebensmitteln und anderen verarbeiteten Lebensmitteln

enthalten in Margarine, frittierten Lebensmitteln und anderen verarbeiteten Lebensmitteln Verarbeitetes Fleisch: verarbeitete Würste, Hot Dogs, Wurstwaren, Dörrfleisch

verarbeitete Würste, Hot Dogs, Wurstwaren, Dörrfleisch Stark verarbeitete Lebensmittel : Fast Food, Fertiggerichte, Popcorn aus der Mikrowelle, Müsliriegel

: Fast Food, Fertiggerichte, Popcorn aus der Mikrowelle, Müsliriegel Süße Getränke: Alkohol, gesüßte Getränke wie Limonaden, Fruchtsäfte mit Zuckerzusatz

Mediterraner Ernährungsplan

Wenn Sie ein wenig mehr Inspiration für Ihren täglichen Ernährungsplan brauchen, haben wir einen Beispielplan für Sie zusammengestellt. Sie können die Portionsgrößen und Lebensmittel an Ihre Vorlieben anpassen.

Montag

Frühstück : Griechischer Joghurt mit Erdbeeren und Chiasamen

: Griechischer Joghurt mit Erdbeeren und Chiasamen Mittagessen : Vollkornsandwich mit Hummus und Gemüse

: Vollkornsandwich mit Hummus und Gemüse Abendessen: Thunfischsalat mit Salat und Olivenöl sowie ein Obstsalat

Dienstag

Frühstück : Haferflocken mit Blaubeeren

: Haferflocken mit Blaubeeren Mittagessen : Caprese-Zucchini-Nudeln mit Mozzarella, Kirschtomaten, Olivenöl und Balsamico-Essig

: Caprese-Zucchini-Nudeln mit Mozzarella, Kirschtomaten, Olivenöl und Balsamico-Essig Abendessen: Salat mit Tomaten, Oliven, Gurken, Farro, gebackener Forelle und Feta-Käse

Mittwoch

Frühstück : ein Omelett mit Pilzen, Tomaten und Zwiebeln

: ein Omelett mit Pilzen, Tomaten und Zwiebeln Mittagessen : Vollkornsandwich mit Käse und frischem Gemüse

: Vollkornsandwich mit Käse und frischem Gemüse Abendessen: Mediterrane Lasagne

Donnerstag

Frühstück : Joghurt mit geschnittenem Obst und Nüssen

: Joghurt mit geschnittenem Obst und Nüssen Mittagessen : Quinoa-Salat mit Kichererbsen

: Quinoa-Salat mit Kichererbsen Abendessen: gebratener Lachs mit braunem Reis und Gemüse

Freitag

Frühstück : Eier und gebratenes Gemüse mit Vollkorntoast

: Eier und gebratenes Gemüse mit Vollkorntoast Mittagessen : gefüllte Zucchinischiffchen mit Pesto, Putenwurst, Tomaten, Paprika und Käse

: gefüllte Zucchinischiffchen mit Pesto, Putenwurst, Tomaten, Paprika und Käse Abendessen: gegrilltes Lammfleisch mit Salat und Ofenkartoffeln

Samstag

Frühstück : Haferflocken mit Nüssen und Rosinen oder Apfelspalten

: Haferflocken mit Nüssen und Rosinen oder Apfelspalten Mittagessen : Linsensalat mit Feta, Tomaten, Gurken und Oliven

: Linsensalat mit Feta, Tomaten, Gurken und Oliven Abendessen: Mediterrane Pizza mit Vollkornfladenbrot, belegt mit Käse, Gemüse und Oliven

Sonntag

Frühstück : Omelett mit Gemüse und Oliven

: Omelett mit Gemüse und Oliven Mittagessen : Falafel-Bowl mit Feta, Zwiebeln, Tomaten, Hummus und Reis

: Falafel-Bowl mit Feta, Zwiebeln, Tomaten, Hummus und Reis Abendessen: gegrilltes Hähnchen mit Gemüse, Süßkartoffelpommes und frischem Obst

Gesunde Snacks

Wenn Sie zwischen den Mahlzeiten Hunger verspüren, gibt es viele gesunde Snackoptionen, wie z. B.:

eine Handvoll Nüsse

ein Stück Obst

Babymöhren mit Hummus

Beeren

Weintrauben

Griechischer Joghurt

hartgekochtes Ei mit Salz und Pfeffer

Apfelspalten mit Mandelbutter

in Scheiben geschnittene Paprikaschoten mit Guacamole

Hüttenkäse mit frischem Obst

Chia-Pudding

Unser Fazit

Es gibt keine strikte Mittelmeerdiät, aber solange Sie überwiegend pflanzliche Lebensmittel, gesunde Fette, Fisch und Meeresfrüchten zu sich nehmen, sind Sie auf einem guten Weg. Genießen Sie Milchprodukte in Maßen und verzichten Sie auf stark verarbeitete Lebensmittel wie Süßigkeiten und Wurstspezialitäten.

Die Mittelmeerdiät hat zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Sie kann zur Gewichtsabnahme beitragen, den Blutzuckerspiegel stabilisieren, ein gesundes Herz fördern und die Gehirnfunktion verbessern. Ein Grund, warum die Mittelmeerdiät Ihrer Gesundheit zugutekommen kann, ist, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis von Nährstoffen bietet, anpassungsfähig ist und leicht eingehalten werden kann.

Probieren Sie es noch heute aus: Eine gute Möglichkeit, mit der Mittelmeerdiät zu beginnen, ist das Integrieren von mehr Obst und Gemüse in Ihre Mahlzeiten und Snacks. Versuchen Sie, Ihre Hauptmahlzeiten mit einem Salat oder einem gedünsteten Gemüsegericht zu ergänzen und genießen Sie ein frisches Stück Obst zum Nachtisch! Und wenn Ihnen diese Diät gefällt, dann wird Ihnen die Blue Zone-Diät ebenfalls auf dem Weg zu einem langen und gesunden Leben verhelfen!

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