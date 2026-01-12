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Bananentee

Bauchweg-Wunder Bananentee — funktioniert das wirklich?

Bananen sind eine der beliebtesten Früchte der Welt. Sie sind sehr nahrhaft, haben einen wunderbar süßen Geschmack und dienen als Hauptzutat in vielen Rezepten. Aber wussten Sie, dass es Bananentee gibt? Das entspannende Bananenwasser wird als Wunderwaffe zum Abnehmen gepriesen.

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Lassen Sie sich von dem Titel nicht schockieren, denn Bananentee gibt es wirklich. Gönnen Sie sich eine Pause von Bananenshakes oder Smoothies und trinken Sie Bananentee, um schlank und rank zu werden. Kein Wunder, dass Bananentee ein harter Konkurrent für grünen Tee ist, da er in Bezug auf die gesundheitlichen Vorteile gleichwertig ist. Er kann Sie dazu bringen, zusätzliche Kilos zu verlieren, Entzündungen zu reduzieren und die Herzgesundheit zu verbessern.

Was ist Bananentee?

Bananentee wird zubereitet, indem man eine ganze Banane in heißem Wasser kocht, sie dann herausnimmt und die verbleibende Flüssigkeit trinkt. Er kann mit oder ohne Schale zubereitet werden, je nachdem, was Sie bevorzugen. Wenn er mit der Schale zubereitet wird, nennt man ihn gewöhnlich Bananenschalentee.

Da die Zubereitung von Bananenschalentee aufgrund seines hohen Ballaststoffgehalts länger dauert, verzichten viele Menschen auf die Schale. Die meisten Menschen trinken diesen Bananentee mit einer Prise Zimt oder Honig, um seinen Geschmack zu verbessern. Am häufigsten wird er nachts getrunken, um den Schlaf zu fördern.

Bananentee mit Zimt

Warum ist Bananentee gesund?

Der Genuss von Bananentee bietet verschiedene gesundheitliche Vorteile:

Enthält Antioxidantien

Bananen sind von Natur aus reich an wasserlöslichen Antioxidantien, darunter Dopamin und Gallocatechin, die zur Bekämpfung freier Radikale und zur Vorbeugung chronischer Erkrankungen wie Herzkrankheiten beitragen können.

Die Schale hat jedoch einen viel höheren Gehalt an Antioxidantien als das Fruchtfleisch. Daher kann die Zugabe der Schale zu Ihrem Tee während des Aufbrühens die Aufnahme dieser Moleküle erhöhen.

Beugt Blähungen vor

Bananentee enthält viel Kalium, ein Mineral und Elektrolyt, das für die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts, einen gesunden Blutdruck und die Muskelkontraktion wichtig ist.

Kalium arbeitet eng mit Natrium, einem anderen Mineralstoff und Elektrolyt, zusammen, um den Flüssigkeitshaushalt in Ihren Zellen zu regulieren. Wenn sie jedoch mehr Natrium als Kalium enthalten, kann es zu Wassereinlagerungen und Blähungen kommen.

Der Kalium- und Wassergehalt von Bananentee kann helfen, Blähungen aufgrund einer salzreichen Ernährung auszugleichen, indem er den Nieren signalisiert, mehr Natrium über den Urin auszuscheiden.

Fördert den Schlaf

Bananentee ist ein beliebtes Schlafmittel geworden. Er enthält drei Hauptnährstoffe, von denen viele behaupten, dass sie den Schlaf verbessern — Kalium, Magnesium und Tryptophan.

Bananen sind eine gute Quelle für Magnesium und Kalium, zwei Mineralien, die aufgrund ihrer muskelentspannenden Eigenschaften mit einer besseren Schlafqualität und -dauer in Verbindung gebracht werden. Sie liefern auch etwas Tryptophan, eine Aminosäure, die für die Produktion der schlaffördernden Hormone Serotonin und Melatonin wichtig ist.

Unterstützt die Herzgesundheit

Die Nährstoffe in Bananentee können die Gesundheit des Herzens unterstützen. Bananentee enthält Kalium und Magnesium, die nachweislich dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und das Risiko von Herzerkrankungen und Schlaganfällen zu verringern.

Darüber hinaus kann eine Ernährung, die reich an Catechinen ist (ein Antioxidant, das in Bananentee enthalten ist) das Risiko von Herzerkrankungen verringern.

Hilft Bananentee beim Abnehmen?

Bananen enthalten Vitamin A, Vitamin B, Antioxidantien, Lutein, Kalium und andere Nährstoffe. Die Banane fördert die Gewichtsabnahme im Körper, indem sie den Stoffwechsel ankurbeln, was dem Körper hilft, unnötige Fette schnell und effektiv zu verbrennen. Und nicht nur das: Dieser Tee sorgt dafür, dass Sie sich voller fühlen und den Appetit zügeln, so dass Sie weniger essen.

Viele Menschen essen bereits Bananenschalen, um Gewicht zu verlieren. Ernährungswissenschaftler sagen, dass Bananenschalen sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe enthalten, die die Verdauung ankurbeln, den Stoffwechsel anregen und den Appetit unterdrücken, da sie eine gute Menge an Serotonin, Dopamin und Tryptophan enthalten.

Bananentee Wasser

Bananentee kann zudem ein guter Ersatz für zuckerhaltige Getränke sein. Nur ein kleiner Teil des in Bananen enthaltenen Zuckers wird während des Aufbrühens an das Wasser abgegeben und dient als natürlicher Süßstoff für Ihren Tee.

Die meisten Menschen nehmen zu viel Zucker aus Getränken zu sich, was mit einem erhöhten Risiko für Fettleibigkeit, Herzkrankheiten und Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht wird. Daher kann die Wahl von Getränken ohne Zuckerzusatz, wie z. B. Bananentee, eine einfache Möglichkeit sein, die Zuckeraufnahme zu verringern.

Wie Sie sehen, sind Bananen ideal für eine bewusste Ernährung. Noch mehr gesunde Rezeptideen oder/und personalisierte Trainingspläne, die Sie auf Ihrer Abnehm-Reise unterstützen, finden Sie in den aktuell besten Abnehm-Apps:

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Bananentee Rezept

Die Zubereitung von Bananentee ist schnell und einfach. Sie können den Tee auch abkühlen lassen und als Bananenwasser genießen.

Zutaten

  • 1 Banane
  • Zimt
  • Honig

Zubereitung ohne Schale

  1. Füllen Sie einen Topf mit 2-3 Tassen (500-750 ml) Wasser und bringen Sie es zum Kochen.
  2. Schälen Sie eine Banane und schneiden Sie beide Enden ab.
  3. Geben Sie die Banane in das kochende Wasser.
  4. Reduzieren Sie die Hitze und lassen Sie den Tee 5-10 Minuten köcheln.
  5. Verfeinern Sie den Tee mit Zimt oder Honig (optional).
  6. Nehmen Sie die Banane heraus und teilen Sie die Flüssigkeit auf 2-3 Tassen auf.

Zubereitung mit Schale

  1. Füllen Sie einen Topf mit 2-3 Tassen (500-750 ml) Wasser und bringen Sie es zum Kochen.
  2. Spülen Sie eine ganze Banane vorsichtig unter fließendem Wasser ab, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie bevorzugt Bio-Bananen.
  3. Lassen Sie die Schale dran und schneiden Sie beide Enden ab.
  4. Geben Sie die Banane in das kochende Wasser.
  5. Reduzieren Sie die Hitze und lassen Sie den Tee 15-20 Minuten köcheln.
  6. Verfeinern Sie den Tee mit Zimt oder Honig (optional).
  7. Nehmen Sie die Banane heraus und teilen Sie die Flüssigkeit auf 2-3 Tassen auf.

Probieren Sie’s aus!

Probieren Sie den Bananentee auch mit schwarzem Tee aus — das alte Chinesische Heilmittel ist ebenfalls ideal zum Entschlacken.

Um die Gewichtsabnahme zu fördern, trinken Sie täglich 2-3 Tassen. Für einen besseren Schlaf, trinken Sie den Tee ca. 30 Minuten vor dem Schlafengehen.

Wenn Sie den Tee nich austrinken, bewahren Sie die Reste im Kühlschrank auf und trinken Sie sie innerhalb von 1-2 Tagen, kalt oder aufgewärmt. Um Abfall zu vermeiden, verwenden Sie die übrig gebliebenen Bananen aus anderen Rezepten, z. B. Smoothies, Haferflocken oder Bananenbrot.

Viel Spaß beim zubereiten und lassen Sie sich diesen gesunden und leckeren Abnehm-Tee schmecken!

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