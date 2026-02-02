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20 Fakten und Tipps zum Abnehmen

Wir wollen aufräumen mit den Mythen rund ums Abnehmen und geben Ihnen lieber 20 Fakten und Tipps an die Hand, mit denen Sie nachhaltig Gewicht verlieren können!

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Jeder, der sich schon mal mit dem Thema “Abnehmen” beschäftigt hat, kennt die gängigen Hollywood-Blitz-Diäten und Wundermittel. Fakt ist: In den seltensten Fällen führen diese jedoch zum erfolgreichen Gewichtsverlust. Dennoch hält sich der Mythos des Erfolgs von Crash-Diäten. Dabei gibt es ausreichend andere Tipps und Ratschläge, die man verfolgen kann.

  1. Eine gesunde Ernährung ist der Grundstein für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme.
  2. Ein hoher Proteingehalt in der Ernährung kann dazu beitragen, dass man länger satt bleibt.
  3. Das Vermeiden von Zucker kann dazu beitragen, Gewicht zu reduzieren.
  4. Künstliche Süßstoffe können den Appetit anregen.
  5. Gesunde Snacks wie Nüsse und Samen können helfen, den Appetit zu reduzieren.
  6. Mahlzeiten sollten langsam und bewusst gegessen werden, um den Appetit zu reduzieren.
  7. Es ist wichtig, den Körper ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen, um die Gewichtsabnahme zu unterstützen.
  8. Das Essen von regelmäßigen, kleinen Mahlzeiten kann helfen, den Appetit zu reduzieren.
  9. Eine Ernährungsumstellung sollte langsam und schrittweise erfolgen, um langfristige Ergebnisse zu erzielen.
  10. Das Essen von scharfen Gewürzen wie Chili oder Ingwer kann dazu beitragen, den Stoffwechsel anzukurbeln und den Körper gesund zu halten.
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Weitere Tipps zum Abnehmen

  1. Das Trinken von Wasser kann den Appetit reduzieren. Wasser gehört zu den besten Abnehm-Getränken überhaupt.
  2. Eine ausreichende Schlafqualität kann helfen, Gewicht zu reduzieren. Ein Mangel an Schlaf kann zu einem erhöhten Appetit und einem verlangsamten Stoffwechsel führen.
  3. Bewegung ist wichtig für eine erfolgreiche Gewichtsabnahme.
  4. Ein Gewichtsverlust von 0,5-1 kg pro Woche ist gesund und realistisch.
  5. Das Trinken von Alkohol kann den Gewichtsverlust beeinträchtigen.
  6. Das Vermeiden von verarbeiteten Lebensmitteln kann helfen, Gewicht zu reduzieren.
  7. Eine kohlenhydratarme Diät kann zu einer schnelleren Gewichtsabnahme führen. Sie kann jedoch auch zu Müdigkeit und Reizbarkeit führen.
  8. Ein Ernährungstagebuch kann helfen, den Überblick über die Kalorienaufnahme zu behalten.
  9. Stress kann die Gewichtsabnahme behindern, da Stresshormone den Appetit und den Stoffwechsel beeinflussen können. Entspannungsübungen wie Yoga und Meditation können helfen, Stress abzubauen.
  10. Ein Cheat Day kann dazu beitragen, den Stoffwechsel anzukurbeln und den Körper aus dem Plateau herauszuführen.

Und es ist ebenso ein Fakt, dass für viele Menschen professionelle Ernährungsprogramme oder Abnehm-Apps eine hervorragende Unterstützung und Anleitung zum Abnehmen bieten.

Die besten Abnehm-Programme im Check

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

Für welches Programm Sie sich auch entscheiden, wichtig ist der erste Schritt in die Richtung Wohlfühlgewicht.

Wie kann Noom mir beim Abnehmen helfen?

Ernährungstagebuch führen: Noom bietet eine einfach zu bedienende App, mit der Sie Ihre täglichen Mahlzeiten und Snacks aufzeichnen können. Die App verwendet eine Farbskala, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Lebensmittel in “grün” (gesund), “gelb” (in Maßen) und “rot” (ungesund) einzuteilen.

Persönlicher Coach: Jeder Benutzer von Noom hat einen persönlichen Coach, der ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen und sie bei Bedarf motiviert. Der Coach wird Ihnen auch helfen, gesunde Entscheidungen zu treffen und Hindernisse zu überwinden.

Psychologische Unterstützung: Noom basiert auf der Psychologie und verwendet Techniken wie kognitive Verhaltenstherapie, um Ihnen zu helfen, Ihre Essgewohnheiten zu ändern und ein gesundes Gewicht zu erreichen. Die App bietet auch tägliche Aufgaben und Lektionen, um Sie auf dem richtigen Weg zu halten.

Sie wollen Abnehmen? Dann probieren Sie Noom aus!

Für mich die beste Abnehm-App: Noom
Für mich die beste Abnehm-App: Noom
Erfahrungen von Marie, 35 Jahre

Als ich Noom entdeckte, hatte ich nicht vor aktiv Gewicht zu verlieren. Allerdings war ich nicht 100 Prozent mit meinem Körper und der Ernährung zufrieden. Mit der Abnehm-App Noom habe ich gelernt was mein Körper genau braucht und auch quasi nebenbei einige Kilo verloren. Ohne großen Verzicht und wie es scheint – langfristig.

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