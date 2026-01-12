Abnehmen mit Apfelessig: Funktioniert die Apfelessig-Diät?

Apfelessig ist als jahrhundertealtes Heilmittel bekannt, und neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Apfelessig eine gewisse Glaubwürdigkeit als Mittel zur Gewichtsabnahme besitzt. Wir prüfen die neuesten Erkenntnisse, um herauszufinden, ob diese Diät einen Versuch wert ist oder nicht.

Was ist Apfelessig?

Da das Wort „Essig“ vom französischen Wort für sauren Wein („vin aigre“) abgeleitet ist, wird es nicht überraschen, dass Apfelessig das Produkt einer zweiten Gärung von Äpfeln ist. Die Äpfel werden mit Hefe zerkleinert, um ihren Zucker in Alkohol umzuwandeln. Während der zweiten Gärung wird der Alkohol dann von Bakterien namens Acetobacter in Essigsäure umgewandelt.

Etwa 5-6 Prozent von Apfelessig sind Essigsäure. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht enthält Apfelessig nur wenige Kohlenhydrate, einige Spurenelemente, darunter Kalium, und etwa drei Kalorien pro Esslöffel (15 ml).

Was bewirkt Apfelessig?

Als Nahrungsergänzungsmittel vor den Mahlzeiten eingenommen, wird angenommen, dass Apfelessig helfen kann, den Appetit zu zügeln, den Blutzucker zu regulieren und die Fettverbrennung zu fördern. Viele dieser Belege beruhen jedoch auf Tierstudien, und die Qualität der Forschung zur Unterstützung dieser Wirkungen beim Menschen ist begrenzt.

Die Top 5 Vorteile von Apfelessig für Ihre Gesundheit sind:

Er kann den Glukose- und Insulinspiegel nach dem Verzehr von Kohlenhydraten verbessern. Er kann das Sättigungsgefühl steigern und helfen, die Kalorienaufnahme zu verringern. Er kann Gewicht und Körperfett reduzieren. Studien deuten darauf hin, dass er sich günstig auf den Cholesterinspiegel und den Blutdruck auswirken kann. Ähnlich wie andere Essigsorten hat er antimikrobielle Eigenschaften.

Wie funktioniert die Apfelessig-Diät?

Jüngste Studien wurden mit einer täglichen Dosis von 15 ml Apfelessig in 250 ml Wasser durchgeführt. Dies entspricht den meisten Anhängern der Apfelessig-Diät, die täglich 1-2 Esslöffel (15-30 ml) Apfelessig mit Wasser vermischt einnehmen. Manche Menschen entscheiden sich dafür, die Dosis über einen Zeitraum von 24 Stunden zu verteilen, und viele empfehlen, es verdünnt direkt vor den Mahlzeiten zu trinken.

Wenn Sie Apfelessig zum ersten Mal einnehmen, empfehlen viele, mit einer geringeren Menge zu beginnen, z. B. 1 Teelöffel (5 ml) in Wasser verdünnt, um Ihre Verträglichkeit zu testen.

Im Rahmen der Diät wird Apfelessig als Ergänzung zu den Mahlzeiten eingenommen, es gibt keine Einschränkung, was Sie während der Diät essen.

Das sagt die Wissenschaft

Eine Studie vom März 2024, in der die tägliche Einnahme von Apfelessig bei 120 übergewichtigen oder fettleibigen Personen erprobt wurde, ergab, dass die Einnahme von drei täglichen Dosen über einen Zeitraum von vier bis 12 Wochen zu einem „signifikanten“ Gewichtsverlust führte.

Es gibt auch einige interessante Studien, die möglicherweise diese neuere Forschung unterstützen, die die diätetischen Wirkungen von Essig bewerten. So haben Tierstudien ergeben, dass die im Essig enthaltene Essigsäure den Fettabbau und die Fettverbrennung fördern, die Fettspeicherung reduzieren, den Appetit zügeln und die Blutzucker- und Insulinreaktion verbessern kann. Einige Humanstudien scheinen dies zu bestätigen: In einer Studie aus dem Jahr 2009 wurde bei denjenigen, die Essig zu sich nahmen, im Vergleich zu denjenigen, die keinen Essig zu sich nahmen, eine bescheidene Gewichtsabnahme in Verbindung mit niedrigeren Blutfettwerten (Triglyceriden) festgestellt.

Dies deutet darauf hin, dass nicht nur Apfelessig, sondern möglicherweise auch andere Essigsorten mit einem hohen Essigsäuregehalt diese Vorteile bieten können.

Wie wird Apfelessig eingenommen?

Die Diät schlägt vor, Apfelessig mit Wasser als Getränk einzunehmen, aber er kann auch mit Öl gemischt werden, zum Beispiel in einem leckeren Salatdressing — alternativ kann man ihn auch zur Herstellung von Chutney oder Essiggurken verwenden. Es gibt jede Menge leckere Rezepte in denen Apfelessig in Saucen, Dressings und zum Backen verwendet wird.

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Werden Sie mit der Apfelessig-Diät abnehmen?

Die jüngste Studie deutet darauf hin, dass übergewichtige oder fettleibige Personen wahrscheinlich abnehmen werden. In der Tat wurden Gewicht, Body-Mass-Index, Körperfettanteil sowie Taillen- und Hüftumfang deutlich reduziert.

Es sind jedoch weitere groß angelegte, langfristige klinische Studien mit minimaler Verzerrung erforderlich, bevor eindeutige Schlussfolgerungen gezogen werden können, und es gibt keine Untersuchungen darüber, ob eine dauerhafte, langfristige Gewichtsabnahme aufrechterhalten werden kann.

Ist die Apfelessig-Diät gesund?

Als Zusatz zu einer abwechslungsreichen Ernährung kann Apfelessig potenzielle gesundheitliche Vorteile bieten, z. B. bei der Kontrolle des Blutzucker- und Insulinspiegels, insbesondere nach einer kohlenhydrathaltigen Mahlzeit. In der Studie vom März 2024 wurde neben einer Gewichtsabnahme auch eine Verbesserung des Blutzucker-, Triglycerid- und Cholesterinspiegels festgestellt.

Erwarten Sie jedoch nicht, dass dies die Antwort auf Ihre Abnehmprobleme ist — eine gesunde, ausgewogene Ernährung in Kombination mit körperlicher Betätigung ist nach wie vor die Antwort auf eine dauerhafte Gewichtsabnahme.

Weniger ist mehr, wenn es um Apfelessig geht. Der Verzehr von mehr als den empfohlenen 1-2 Esslöffeln kann schädlich sein, er kann Wechselwirkungen mit verschriebenen Medikamenten hervorrufen oder zu Zahnschäden führen, indem er den Zahnschmelz erodieren lässt. Unverdünnt und als Einzeldosis eingenommen, kann Apfelessig Übelkeit und ein brennendes Gefühl im Mund oder in der Speiseröhre verursachen.

Wer sollte sich von der Apfelessig-Diät fernhalten?

Obwohl die gelegentliche Anwendung für die meisten von uns unbedenklich ist, gibt es eine Reihe von Personen, die die Apfelessig-Diät nicht durchführen sollten. Dazu gehören Menschen mit einer chronischen Erkrankung, die als Gastroparese bekannt ist und bei der die Bewegung der Nahrung vom Magen zum Dünndarm verzögert ist. Bei diesen Menschen wird Apfelessig die Symptome wahrscheinlich verschlimmern.

Außerdem ist Apfelessig sehr säurehaltig, so dass es den Hals reizen kann, wenn man es oft und in großen Mengen trinkt. Bei Menschen mit Histaminintoleranz können fermentierte Lebensmittel, einschließlich Essig, die Symptome verschlimmern. Apfelessig kann auch Wechselwirkungen mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten, einschließlich Diuretika und Insulin, haben.

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