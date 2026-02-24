10 leckere Keto Frühstücks Ideen für eine schlanke Linie

Stellen Sie sich Folgendes vor: Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, und Sie sind bereit, einen weiteren Tag mit Ihrer Keto-Diät zu beginnen… bis es Ihnen dämmert: Oh, was gibt es zum Frühstück? Kommt Ihnen das bekannt vor? Es ist nie eine gute Idee, keinen Plan zu haben, wenn es um die Einhaltung der Keto-Diät geht. Manchmal führt das dazu, dass wir etwas Langweiliges und Unbefriedigendes essen, oder — der Horror — das Frühstück ganz auslassen. Lassen Sie das nicht mit sich machen. Egal, ob Sie ein Neuling in Sachen Keto-Kost sind oder ein eingesessener Profi, lassen Sie sich von unseren 10 Keto Frühstücks Ideen inspirieren.

Deftige Keto Frühstücks Rezepte

Wenn Sie es früh lieber deftig mögen, dann kommen Sie mit diese Keto Frühstücks Ideen sicher auf Ihre Kosten:

Schinken-Käse-Eierbecher

Sie suchen ein einfaches Frühstück zum Mitnehmen? Dann sind diese Eierbecher mit Schinken und Käse genau das Richtige. Dieses kohlenhydratarme Frühstück ist im Handumdrehen zubereitet — sie sind in weniger als 30 Minuten fertig! Alles, was Sie brauchen, ist eine Muffinform und 3 Zutaten, um dieses sättigende, vielseitige Frühstück (oder Snack!) zuzubereiten.

Zutaten

Bratöl

12 Scheiben Schinken

1 Tasse geriebener Cheddar

12 große Eier

koscheres Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

gehackte frische Petersilie, zum Garnieren

Zubereitung

Den Backofen auf 400º vorheizen und eine Muffinform mit 12 Mulden mit Öl einfetten. Jede Form mit einer Scheibe Schinken auslegen und mit Cheddar bestreuen. In jedes Schinkenförmchen ein Ei schlagen und mit Salz und Pfeffer würzen. Backen, bis die Eier durchgekocht sind, 12 bis 15 Minuten (je nachdem, wie flüssig Sie Ihr Eigelb mögen). Mit Petersilie garnieren und servieren.

Möchten Sie eine andere Fleischsorte für diese süßen kleinen Eierbecher verwenden? In Scheiben geschnittener Truthahn eignet sich für dieses Rezept ebenso wie Salami.

Keto-Frühstücks-Kasserolle

Die klassische Kombination aus italienischer Wurst, Brokkoli und Basilikum eignet sich für diesen Auflauf, der sich leicht zu einem beeindruckenden Frühstück oder Brunch zubereiten lässt. Wenn Sie zum ersten Mal Muskatnuss in herzhafte Rezepte geben, sollten Sie uns vertrauen: Die Muskatnuss verleiht dem Gericht eine subtile, geheimnisvolle Note, die ihm den letzten Schliff gibt.

Zutaten

Butter, zum Einfetten der Auflaufform

2 Esslöffel Olivenöl

500g süße italienische Wurst

1 große Knoblauchzehe, gehackt

koscheres Salz

1 Bund Broccoli rabe, harte Stiele abgeschnitten

120g Fontina-Käse, gerieben

12 Eier

1 1/2 Tassen Sahne

1/4 Tasse Basilikumblätter, fein geschnitten

1/4 Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1/8 Teelöffel gemahlene Muskatnuss

Zubereitung

Ofen auf 350° vorheizen und eine große Auflaufform mit Butter einfetten. In einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze Öl erhitzen. Die Wurst mit einem Löffel anbraten, bis sie goldgelb und durchgebraten ist, etwa 8 Minuten. In eine große Schüssel geben und den Knoblauch untermischen. In der Zwischenzeit einen mittleren Topf mit Wasser zum Kochen bringen und das Wasser mit 2 Esslöffeln Salz würzen. Den Brokkoli blanchieren, bis er weich ist, etwa 4 Minuten. Abgießen und abkühlen lassen. Den Brokkoli-Rab mit einem Küchentuch auspressen, um überschüssiges Wasser zu entfernen. Auf ein Schneidebrett geben und in Stücke schneiden. Den Brokkoli-Rab in die Schüssel geben und alles vermischen. Die Mischung in die Auflaufform geben. Käse darüber streuen. In einer großen Schüssel Eier, Sahne, Basilikum, 1½ Teelöffel Salz, Pfeffer und Muskatnuss verquirlen. Die Eimischung in die Auflaufform gießen. 45 bis 55 Minuten backen, bis der Teig in der Mitte fest ist. Vor dem Schneiden 15 Minuten abkühlen lassen.

Gebackene Eier & Zucchinibündel

Diese Zucchinibündel sind einfach zuzubereiten und sehr sättigend. Mit einem Klecks Pesto-Joghurt und einem Ei belegt, ist dieses vegetarische Gericht zum Abnehmen perfekt für jeden Morgenmuffel.

Zutaten

Bratöl

1/2 Tasse griechischer Joghurt

3 Esslöffel gekauftes oder selbstgemachtes Pesto

koscheres Salz

500g Zoodles (von etwa 2 mittleren Zucchini)

2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1/2 Tasse Trauben- oder Kirschtomaten, halbiert

4 große Eier

2 Teelöffel geriebener Parmesan

frisches Basilikum, zum Garnieren

Zubereitung

Den Ofen auf 425º vorheizen. Backblech einfetten. In einer mittelgroßen Schüssel Joghurt und Pesto verrühren und nach Belieben mit Salz abschmecken. In einer großen Schüssel die Zucchini mit Öl, 1/2 Teelöffel Salz und 1/4 Teelöffel Pfeffer vermengen. Zucchinimischung auf dem vorbereiteten Backblech zu Nestern formen. Die Tomaten auf die Nester verteilen. 5 Minuten backen, dann in der Mitte jedes Nests eine Vertiefung machen. Einen Klecks Pesto-Joghurt hineingeben, dann ein Ei in jede Vertiefung schlagen. Jedes Ei mit einer Prise Salz und einer Prise Pfeffer bestreuen. Weiterbacken, bis die Zucchini gerade weich sind und die Eier gerade fest werden und das Eigelb flüssig ist, 10 bis 12 Minuten. Mit Parmesan und Basilikum bestreuen.

Keto Hähnchen mit Waffeln

Knusprige, mit Schweineschwarte ummantelte Hähnchenbrustfilets treffen in diesem köstlichen Keto-Frühstücksgericht auf glutenfreie Waffeln mit Käseeiern.

Zutaten Hähnchen

Bratöl

100g Schweineschwarte

1 Tasse frisch geriebener Parmesan

1 großes Ei

2 Esslöffel Mayonnaise

2 Esslöffel Wasser

koscheres Salz

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

500g entbeinte Hühnerbrust ohne Haut, in Streifen geschnitten

Zutaten Waffeln

4 große Eier

2 Tassen Mandelmehl

1 Tasse geriebener Cheddar

1 Tasse Milch

1 Tasse saure Sahne

1 Teelöffel Backpulver

koscheres Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Bratöl

2 Esslöffel frisch gehackter Schnittlauch, zum Garnieren

Butter (wahlweise)

Zubereitung

Den Ofen auf 425° vorheizen. Ein Backblech mit Pergamentpapier auslegen und großzügig mit Öl einfetten. Schweineschwarten in eine Küchenmaschine geben und pulsieren, bis sich feine Krümel bilden. In eine flache Schüssel geben und mit dem Parmesan vermischen. In einer mittelgroßen Schüssel Ei, Mayo und Wasser verquirlen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Hähnchenteile in die Eimischung eintauchen und die überschüssige Flüssigkeit abtropfen lassen. Das Hähnchen mit der Schweineschwartenmischung bestreichen, andrücken und auf ein Backblech legen. Das Hähnchen 25 bis 30 Minuten lang backen, bis es goldbraun ist. Heizen Sie ein Waffeleisen vor. In einer großen Schüssel die Eier verquirlen, dann Mandelmehl, Cheddar, Milch, saure Sahne und Backpulver unterrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Waffeleisen mit Öl einfetten. Gemäß den Anweisungen des Waffeleisens 1/2 Tasse Teig einfüllen und 4 bis 5 Minuten goldgelb backen. Den Vorgang mit dem restlichen Teig wiederholen. Servieren Sie die Hähnchenteile mit den Waffeln und garnieren Sie sie mit Schnittlauch und Butter.

Einfache Frittata

Zutaten

8 große Eier

3/4 Tasse geriebener Mozzarella

1/3 Tasse Sahne

koscheres Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

eine Prise rote Paprikaflocken

2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl

1 Schalotte, fein gehackt

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

225g Baby-Bella-Pilze, in Scheiben geschnitten

3 Tassen Babyspinat

1/2 Tasse Ricotta

Zubereitung

Ofen auf 375° vorheizen. In einer mittelgroßen Schüssel Eier, Mozzarella und Sahne verquirlen; mit Salz, schwarzem Pfeffer und rotem Pfeffer würzen. In einer großen ofenfesten Pfanne bei mittlerer Hitze Öl erhitzen. Schalotte und Knoblauch hinzugeben und unter gelegentlichem Rühren braten, bis die Schalotte glasig ist, etwa 5 Minuten. Champignons hinzufügen und unter gelegentlichem Rühren etwa 5 Minuten weiter braten, bis sie weich sind. Spinat hinzufügen und unter häufigem Rühren etwa 2 Minuten kochen. Mit Salz und schwarzem Pfeffer würzen. Die Eimischung in die Pfanne über das Gemüse gießen. Mit Ricotta bestreuen. Frittata backen, bis die Eier gerade stocken und die Ränder goldbraun sind, etwa 12 Minuten.

Frittatas, die weniger aufwändige Variante der Quiche, sind die Lösung für fast jedes Essensdilemma. Sie möchten Ihre Reste kreativ verwerten? Wird das Gemüse in Ihrem Kühlschrank schlecht? Sie kommen spät nach Hause und haben Lust auf ein einfaches Frühstücksrezept zum Abendessen? Frittata.

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Süße Keto Frühstücks Rezepte

Sie sind eher der süße Keto Frühstücks Typ? Dann werden Ihnen diese leckeren Rezepte den Tag versüßen:

Keto-Müsli

Zutaten

Bratöl

1 Tasse Mandeln, gehackt

1 Tasse Walnüsse, gehackt

1 Tasse ungesüßte Kokosnussflocken

1/4 Tasse Sesamsamen

2 Esslöffel Leinsamen

2 Esslöffel Chiasamen

1/2 Teelöffel gemahlene Nelke

1 1/2 Teelöffel gemahlener Zimt

1 Teelöffel reines Vanilleextrakt

1/2 Teelöffel koscheres Salz

1 großes Eiweiß

1/4 Tasse geschmolzenes Kokosnussöl

Zubereitung

Den Ofen auf 350° vorheizen und ein Backblech einfetten. In einer großen Schüssel Mandeln, Walnüsse, Kokosflocken, Sesamsamen, Leinsamen und Chiasamen mischen. Nelken, Zimt, Vanille und Salz unterrühren. Das Eiweiß schaumig schlagen und unter das Müsli rühren. Kokosnussöl hinzufügen und rühren, bis alles gut bedeckt ist. Auf das vorbereitete Backblech geben und eine gleichmäßige Schicht auftragen. 20 bis 25 Minuten backen, bis das Müsli goldgelb ist, dabei nach der Hälfte der Zeit umrühren. Vollständig abkühlen lassen.

Machen Sie eine große Portion von diesem Müsli und haben Sie die ganze Woche über ein einfaches Frühstück parat. Heißer Tipp: Das Müsli schmeckt auch hervorragend über Keto-Eis gestreut.

Keto-Zimtschnecken

Zutaten

2 Tassen fein gemahlenes Mandelmehl

2 Esslöffel Kokosnussmehl

1/4 Tasse ketofreundlicher Kristallzucker

1 Esslöffel glutenfreies Backpulver

2 große Eier

2 Teelöffel reiner Vanilleextrakt

2 Tassen geschredderter Mozzarella

120g Frischkäse

3 Esslöffel Butter, geschmolzen, aufgeteilt, plus mehr zum Bestreichen

1/3 Tasse verpackter ketofreundlicher brauner Zucker (z. B. Swerve)

1 Esslöffel gemahlener Zimt

90g Frischkäse

2 Esslöffel Sahne

2 Teelöffel ketofreundlicher Kristallzucker

Zubereitung

Die Brötchen zubereiten: In einer großen Schüssel Mandelmehl, Kokosnussmehl, Kristallzucker und Backpulver verquirlen. In einer anderen Schüssel die Eier mit der Vanille verquirlen. In einer mittelgroßen, mikrowellengeeigneten Schüssel Mozzarella und Frischkäse unter Rühren alle 30 Sekunden zum Schmelzen bringen, etwa 90 Sekunden. Die Eimischung und die geschmolzene Käsemischung zu der trockenen Mischung geben und kneten, bis alles gut vermischt ist. Eine Arbeitsfläche mit Pergamentpapier auslegen und den Teig auf das Pergament ausrollen. Ein weiteres Stück Pergamentpapier darauflegen und den Teig ausrollen, bis ein Rechteck geformt ist. Den Teig mit 2 Esslöffeln geschmolzener Butter bestreichen und mit braunem Zucker, Kristallzucker und Zimt bestreuen. Ofen auf 375° vorheizen. Große Metallbackform mit Pergamentpapier auslegen und mit Butter bestreichen. Den Teig vom langen Ende her zu einer Rolle formen. 10 Minuten lang kühl stellen. Die Rolle in 12 gleich große Stücke schneiden und in der vorbereiteten Auflaufform anordnen. Die Oberseite der Rollen mit dem restlichen 1 Esslöffel geschmolzener Butter bestreichen. Backen, bis die Brötchen goldbraun sind, etwa 30 Minuten. Leicht abkühlen lassen. In der Zwischenzeit die Glasur zubereiten: In einer mittelgroßen hitzebeständigen Schüssel den Frischkäse schmelzen. Schlagsahne und Kristallzucker einrühren, bis die Masse glatt ist. Die Glasur vor dem Servieren über die warmen Brötchen träufeln.

Wir wissen, Käse in einem eigentlich süßen Brötchen klingt falsch. Aber glauben Sie uns, es funktioniert wirklich. Der Mozzarella trägt dazu bei, dass die Brötchen nicht bröselig werden. Das Endergebnis ist ein sündhaft köstliches, zimtiges Brötchen.

Chia-Pudding

Zutaten

1 Tasse Mandelmilch oder Milch Ihrer Wahl

1/4 Tasse Chiasamen

1 Esslöffel reiner Ahornsirup, Honig oder Agavennektar

1 Teelöffel reines Vanilleextrakt (wahlweise)

eine Prise koscheres Salz

geschnittenes Obst, Müsli, Marmelade und/oder Nüsse zum Servieren

Zubereitung

In einer mittelgroßen Schüssel Milch, Chiasamen, Ahornsirup, Vanille und Salz verquirlen. Abdecken und in den Kühlschrank stellen, bis die Masse eingedickt ist, mindestens 2 Stunden oder bis zu einer Nacht. Mit Zutaten und Toppings Ihrer Wahl servieren.

Chia-Samen sind nicht nur gesundheitsfördernd, sondern verwandeln sich, wenn sie mit Milch vermischt und gekühlt werden, in einen köstlichen, cremigen Pudding, der nur 5 Minuten Vorbereitungszeit benötigt. Lassen Sie die Früchte/Marmelade weg (oder verwenden Sie lediglich Beeren), um diesen Pudding so kohlenhydratarm wie möglich zu machen.

Keto-Protein-Shake mit Schokolade

Wer braucht schon Proteinpulver? Dieser Shake mit Mandelmilch, Mandelbutter, Chiasamen und Hanfsamen gibt dir Energie und hält Sie den ganzen Morgen satt.

Zutaten

3/4 Tasse Mandelmilch

1/2 Tasse Eis

2 Esslöffel Mandelbutter

2 Esslöffel ungesüßtes Kakaopulver

2 bis 3 Esslöffel ketofreundlicher Zuckerersatz nach Geschmack

1 Esslöffel Chiasamen, plus mehr zum Servieren

2 Esslöffel Hanfsamen, plus mehr zum Servieren

1/2 Esslöffel reiner Vanilleextrakt

eine Prise koscheres Salz

Zubereitung

Alle Zutaten in den Mixer geben und pürieren, bis der Smoothie cremig ist. In ein Glas füllen und mit weiteren Chia- und Hanfsamen garnieren.

Keto-Kürbisbrot

Von all den wunderbaren Kürbisdesserts der Welt ist dieses ein Keto-Must-Try. Von September bis Dezember können Sie den mit Zimt und Schokostückchen bestückten Brotlaib genießen.

Zutaten

Bratöl

2 Tassen blanchiertes, fein gemahlenes Mandelmehl

1/4 Tasse Kristallzucker

1 1/2 Teelöffel Backpulver

3/4 Teelöffel Speisenatron

1 1/2 Teelöffel Kürbiskuchengewürz

1/2 Teelöffel gemahlener Zimt

1/4 Teelöffel koscheres Salz

1 Tasse Kürbispüree

3 große Eier

1/2 Tasse zuckerfreie dunkle Schokoladenstückchen

3 Esslöffel rohe Pepitas

Zubereitung

Den Ofen auf 350° vorheizen. Eine Laibform einfetten und mit Pergamentpapier auslegen, so dass an den Längsseiten ein Überstand von 5 cm bleibt. Pergamentpapier einfetten. In einer großen Schüssel Mandelmehl, Süßstoff, Backpulver, Natron, Kürbiskuchengewürz, Zimt und Salz verquirlen. In einer mittelgroßen Schüssel das Kürbispüree und die Eier verquirlen. Die feuchten Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und verrühren. Schokoladenstückchen unterrühren. Teig in die vorbereitete Laibform schaben. Mit einem Spatel die Oberfläche gleichmäßig glätten. Gleichmäßig mit Kürbiskernen bestreuen. Backen, bis der Teig aufgebläht ist und ein Zahnstocher in der Mitte sauber herauskommt, etwa 50 Minuten bis 1 Stunde. Wenn er zu schnell braun wird, nach 30 Minuten mit Folie abdecken.

Lassen Sie sich diese Keto-Leckereien schmecken!

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