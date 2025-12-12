Gymondo: Online Fitness, Workouts und Ernährungspläne

Vor allem in den letzten Jahren boomten Fitness-Apps und Online Kurse, bei denen man sich sportlich auspowern kann. Die Möglichkeit sich zu jeder Zeit, an jedem Ort mit Kursen und Übungen fit zu halten, spricht vor allem Menschen mit knapp bemessener Zeit an. Aber auch Menschen, die einfach keine Lust haben, in ein Fitnessstudio zu gehen. Einer der beliebtesten Anbieter für Online-Fitness ist Gymondo.

Was ist Gymondo überhaupt?

Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Indem der Anbieter diese in Kursplänen anordnet, kann sich jeder ganz einfach für ein Programm nach Wahl entscheiden und dann diesem folgen.

Außerdem bietet das Unternehmen einen Ernährungsplan und viele Rezepte. Dadurch soll das Abnehmen mit Gymondo leichter gelingen. Es handelt sich aber nicht um ein reines Online-Programm zum Abnehmen, sondern ein ganzheitlich orientiertes Fitness-Angebot.

Das Online Fitnessstudio gibt es in Deutschland bereits seit 2013. Vor allem in der Pandemie und durch die damit einhergehenden Beschränkungen hat es viele neue Fans gewonnen und ist noch bekannter geworden.

Wie funktioniert Gymondo?

Nutzer registrieren sich auf der Webseite oder in der Gymondo App und erhalten anschließend Zugriff auf die Workouts, Programme, Rezepte und Ernährungspläne. Bei den Programmen handelt es sich um verschiedene Vorschläge von Workouts rund um verschiedene Schwerpunkte.

Die Registrierung ist innerhalb von wenigen Minuten abgeschlossen. Sie brauchen zunächst eigentlich nur Ihren Namen, die Adresse und eine Handynummer. Anschließend beantworten Sie die Fragen der Gymondo App und erstellen dadurch ein Fitnessprofil.

Bereits hier können Sie Ihre persönlichen Schwerpunkte wählen. Das können Entspannung, Ausdauertraining, Kraftaufbau oder Abnehmen mit Gymondo sein. Auf Basis Ihrer Angaben schlägt Ihnen das System anschließend entsprechende Programme und Workouts vor.

Diese gibt es in drei Schwierigkeitsgraden: leicht, mittel und schwer. So sehen Sie bereits auf den ersten Blick, welches Training zu Ihrem und Ihrem derzeitigen Fitnesslevel passt. Das gleiche gilt für die Programme, die meist über mehrere Wochen angelegt sind.

Einfach zu Hause mit kleinen Übungen starten.

Nachdem Sie ein Programm ausgewählt haben, trägt das System automatisch die entsprechenden Workouts in Ihren Trainingskalender ein. Die Termine sind aber nicht verpflichtend. Sollten Sie einmal ein Training verpassen, wird es einfach auf den nächsten Tag verlegt.

Die einzelnen Trainings laufen so ab, dass ein Trainer oder eine Trainerin die vorgegebenen Übungen im Video vormacht und Sie mittrainieren – also genau so, wie auch bei einem Kurs im Fitnessstudio. Außerdem motivieren Sie die Instruktoren und feuern Sie zum Durchhalten an.

Die perfekte Alternative zum Fitnesstudio Erfahrungen von Kai, 27 Jahre Gymondo ist perfekt für mich! Die Auswahl an Workouts ist einfach unglaublich und es ist für jeden etwas dabei. Besonders toll finde ich, dass man überall und zu jeder Zeit trainieren kann. Ich bin motiviert und sehe bereits nach kurzer Zeit erste Erfolge. Der Ernährungsplan und die Rezepte tragen ebenfalls dazu bei, dass ich mich gesünder ernähre und meine Ziele schneller erreiche. Ich kann Gymondo nur jedem empfehlen, der nach einer praktischen und effektiven Alternative zum traditionellen Fitnessstudio sucht. *Starten Sie Ihr Trainingsprogramm!

Bei vielen von ihnen handelt es sich um bekannte Gesichter wie Sophia Thiel, Daniel Aminati, Lola Weippert und Fiona Erdmann. Diese haben die jeweiligen Workouts aber nicht alleine, sondern immer mit einem Team aus Sportwissenschaftlern entworfen. Sie bekommen also ein Sportprogramm höchster Qualität.

Die Gymondo Trainings-Programme mit bekannten Stars aus der Fitness-Branche.

Was bietet Gymondo seinen Mitgliedern?

Mitglieder haben Zugriff auf derzeit mehr als 120 verschiedene Programme mit mehr als 1.500 einzigartigen Workouts. Da das Online-Fitnessstudio sein Angebot ständig erweitert, kommen immer wieder neue Angebote hinzu.

So müssen sich Anfänger nicht erst mühsam einen Trainingsplan erstellen, sondern können die Programme auch ohne Vorerfahrung als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs nutzen. Das Angebot richtet sich damit vor allem an Trainingsanfänger sowie Menschen, die wieder fit werden oder Abnehmen wollen.

Die Abnehm-App richtet sich an alle Menschen, die fitter werden möchten.

Dabei legt der Anbieter seinen Schwerpunkt nicht auf exzessives und stundenlanges Training. Stattdessen sind die Programme darauf ausgelegt, auch mit einem überschaubaren Trainingsaufwand von dreimal in der Woche etwa 20 Minuten sichtbare Erfolge und Fortschritte zu erzielen.

Zusammen mit der Tatsache, dass Mitglieder von überall trainieren können und nicht erst an einen bestimmten Ort gehen müssen, sind die Programme eine äußerst zeiteffiziente Alternative zum traditionellen Fitnessstudio. Über die Gymondo App stehen Ihnen die Trainings sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone, Tablet oder Smart-TV zur Verfügung. Insgesamt benötigen Sie zum Absolvieren der verschiedenen Workouts kein Equipment. Viele Trainings können Sie aber mit zusätzlichen Gewichten oder elastischen Bändern noch effektiver gestalten. Außerdem werden einige TRX-Trainings angeboten.

Ich bin ein echter Gymondo-Fan Erfahrungen von Lena, 33 Jahre Ich bin begeistert von der Vielfalt an Programmen und Workouts bei Gymondo. Ich kann endlich von zuhause aus trainieren und muss nicht extra ins Fitnessstudio gehen Die Anleitungen durch die Trainer und Trainerinnen sind super verständlich und ich fühle mich richtig gut aufgehoben. Ich kann es kaum erwarten, weiterzumachen und meine Ziele bei den Challenges zu erreichen! *Starten Sie jetzt Ihre Fitness-Challenge!

Fortgeschrittene können außerdem mehrere Programme gleichzeitig absolvieren. Das ermöglicht Ihnen, noch effektiver an Ihrem Hauptziel oder an mehreren Zielen gleichzeitig zu arbeiten. So können Sie zum Beispiel sowohl Ihre Ausdauer als auch Ihre Beweglichkeit verbessern.

Zudem nutzt der Anbieter sogenannte Challenges in verschiedenen Bereichen, um die Motivation seiner Mitglieder zu steigern. Diese Herausforderungen sollen Mitglieder anspornen, regelmäßig zu trainieren und neue Höchstleistungen zu erzielen und werden mit virtuellen Trophäen und Auszeichnungen belohnt.

Für wen eignet sich Gymondo?

Vor allem viele Frauen und Sportanfänger machen mit diesem Anbieter gute Erfahrungen. Das liegt daran, dass die Programme einen sanften Einstieg haben und sich nicht zu schnell steigern. Dadurch ist es leichter, stetig am Ball zu bleiben und langsam fitter zu werden.

Viele gute Gymondo Erfahrungen beruhen auch darauf, dass das Programm Ihnen automatisch einen Trainingsplan für die kommende Woche erstellt. So müssen Sie sich nicht selbst aufraffen, sondern werden von der App ans Training erinnert. Dadurch entsteht schnell eine Routine, die das Dranbleiben erleichtert.

Insbesondere Gymondo Erfahrungen mit dem Online-Programm zum Abnehmen sind meist positiv. Neben den Sportprogrammen und Workouts sorgen Ernährungstipps und mehr als 2.000 Rezepte dafür, sich gesünder zu ernähren. Außerdem hilft die Community beim Durchhalten.

Funktioniert Abnehmen mit Gymondo?

Zum Abnehmen mit Gymondo wählen Sie den entsprechenden Schwerpunkt in Ihrem Fitnessprofil. Anschließend wählen Sie eines oder mehrere Programme mit Fokus auf Abnehmen in der für Sie passenden Schwierigkeit.

Die Workouts dieser Programme sind auf einen hohen Kalorienverbrauch ausgelegt. Dadurch helfen Sie Ihnen, ein Kaloriendefizit zu erreichen und damit abzunehmen. Außerdem haben Sie mit Ihrem Abo Zugriff auf die laut Gymondo Erfahrungen vielseitigen Rezepte und den Ernährungsplan.

Viele Gymondo Erfahrungen zeigen sich begeistert von dem einfachen und leicht in den Alltag integrierbaren Tellerregeln von des Anbieters. Mit ihnen müssen Sie sich nicht streng an die Vorgaben eines Diätplans halten, sondern sind flexibel und können beim Abnehmen trotzdem noch genießen.

Ernährung und Fitness auf mich abgestimmt Erfahrungen von Amelie, 24 Jahre Als Krankenschwester ist es für mich eher schwierig, regelmäßig in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich habe Gymondo getestet und direkt tolle Sportkurse gefunden, easy über die Fitness-App. Neben den Kursen nutze ich den passenden Ernährungsplan, um ein paar Pfunde zu verlieren. Die Rezepte sind einfach zu kochen und super lecker! Die Kombination von Fitness und Ernährung macht Gymondo für mich zur besten Abnehm-App. *Personalisieren Sie Ihren Abnehm-Plan

Da die Rezeptdatenbank auch viele fleischfreie Rezepte enthält, haben auch viele Vegetarier und Veganer gute Erfahrungen mit dem Abnehmprogramm des Anbieters gemacht. Auch für laktose- und glutenunverträgliche Menschen gibt es viele Alternativen.

Außerdem arbeitet die Gymondo App mit einem Punktesystem: Sie sammeln Punkte, indem Sie auf Ungesundes verzichten und sich ausgewogen ernähren. Indem Sie die Ernährungspunkte in der App eintragen, können Sie verfolgen, wie gesund Sie sich derzeit ernähren. Erfahrungen mit dem Anbieter zeigen, dass das ein guter Indikator fürs Abnehmen ist.

https://youtu.be/9XKLxMyx8vc Fitness, die Sie lieben werden

Für die Ernährungstipps und Rezepte entstehen keine zusätzlichen Gymondo Kosten. Gleichzeitig ist das Angebot groß und vielfältig genug, dass Sie mühelos die passenden leckeren Rezepte und Gerichte finden, mit denen Sie eine gesunde Ernährung in Ihren Alltag integrieren können – so funktioniert Abnehmen mit Gymondo. Viele Abnehm-Willige kombinieren die Rezepte einfach mit gesunden Kochboxen. Der Vergleich der besten Kochboxen zeigt, dass bei den meisten auch kalorienreduzierte Low Carb Boxen erhältlich sind.

Insgesamt haben viele Menschen gute Gymondo Erfahrungen bezüglich des Abnehmens gemacht. Indem das Programm viel Wert auf Bewegung legt und eine ausgewogene Ernährung belohnt, verhilft sie vielen zu einem langfristigen Gewichtsverlust – und das ohne, dass die Kosten besonders hoch wären.

Was sind die Gymondo Kosten für eine Mitgliedschaft?

Für die Nutzung der App und des Portals fallen Kosten an. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem monatlich kündbaren Abo und einem Jahresvertrag. Wählen Sie den monatlich kündbaren Tarif, sind die Gymondo Kosten aufs Jahr gerechnet höher, aber Sie bleiben flexibel.

Für die Zahlung der Gymondo Kosten können Sie zwischen verschiedenen Zahlungsmitteln wählen. Derzeit können Sie per PayPal, SEPA Lastschrift, Kreditkarte sowie Google oder Apple Pay zahlen. Die Zahlung per Überweisung ist nicht möglich.

Damit Sie nicht gleich die vollen Gymondo Kosten übernehmen müssen, bietet das Online-Fitnessstudio eine kostenlose Probewoche. So können Sie das Angebot entspannt testen und entscheiden, ob Sie die positiven Gymondo Erfahrungen teilen.

Kann ich Gymondo kostenlos nutzen?

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um die Gymondo Kosten zu senken oder das Fitness-Angebot sogar ganz kostenlos zu nutzen. Am einfachsten ist die kostenlose Probewoche, die der Anbieter neuen Nutzern offeriert. Durch diese können Sie sieben Tag trainieren, bevor Sie die Kosten übernehmen müssen. Dafür ist kein Gymondo Rabattcode nötig.

Neben dem regulären Angebot gibt es bei diesem Anbieter auch spezielle Präventionskurse. Diese sind von der zentralen Prüfstelle für Prävention zertifiziert und werden dadurch teilweise oder ganz von der Krankenkasse erstattet.

Um die Kosten nicht selbst tragen zu müssen, absolvieren Sie über zehn Wochen die Einheiten des jeweiligen Programms. Anschließend erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung, die Sie an Ihre Krankenkasse weiterleiten. Diese erstattet Ihnen daraufhin die Gymondo Kosten.

Achtung: Je nach Krankenkasse und Ihrem Tarif erstatten nicht alle Versicherer die Gymondo Kosten zu 100 %. Einige Krankenkassen übernehmen nur 80 %. Trotzdem ist diese Variante günstiger als jeder Gymondo Rabattcode. Außerdem erfolgt die Erstattung nur, wenn Sie alle Trainingseinheiten auch wirklich aufgerufen und absolviert haben.

Wie erhalte ich bei Gymondo einen Rabattcode?

Es gibt einen Gymondo Rabattcode in Form eines Gutscheins, den Sie zum Beispiel über Amazon kaufen können. Dort finden Sie Gymondo Rabattcodes für verschiedene Laufzeiten und Abos. Diese sind aber nur für Neukunden gültig. Sind Sie bereits bei Gymondo registriert, funktioniert diese Option nicht.

Eine weitere Möglichkeit, um an einen Gymondo Rabattcode zu kommen, sind Aktionen von Influencern. Diese teilen immer wieder ihre Gymondo Erfahrungen und machen Werbung für die Plattform. Meisten enthalten die Posts auch einen Rabattcode, mit dem Sie einen Nachlass auf Ihr Abo bekommen. Mit unserem Gutschein-Link können Sie den Anbieter ganze 7 Tage lang kostenlos testen. So sehen Sie ob die Kurse und auch der Ernährungsplan zu Ihrem Alltag passen.

Weitere Programme und Apps zum Abnehmen