11 Lebensmittel, die Sie im Sommer meiden sollten (und gesunde Alternativen)

Wenn es um die Ernährung geht, sind oft die kleinen „Sünden“ im Alltag, die uns aus der Bahn werfen. Pizza, Pommes, und süße Snacks sind häufig Teil unserer täglichen Ernährung – und genau diese Produkte gehören zu den sogenannten ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln. Sie liefern viele Kalorien und wenig Nährstoffe, was langfristig negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben kann. Aber keine Sorge! Es gibt gesunde und leckere Alternativen, die Ihnen helfen können, im Sommer leichter und fitter zu werden, ohne auf den Genuss zu verzichten.

Wann haben Sie das letzte Mal Pizza, Pommes oder ein Stück Kuchen gegessen? Wahrscheinlich erst kürzlich – und damit sind Sie nicht allein. Laut Studien bestellt etwa ein Drittel der Deutschen mindestens einmal pro Woche beim Imbiss. Und auch süße Snacks wie Kekse oder Gebäck gehören für viele zum Alltag. Was dabei oft übersehen wird: Viele dieser Produkte zählen zu den sogenannten ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln und liefern mittlerweile über die Hälfte der Kalorien, die wir täglich zu uns nehmen.

Kein Wunder – sie sind praktisch, schnell verfügbar und geschmacklich auf Überkonsum ausgelegt. Doch genau hier liegt das Problem: Diese stark verarbeiteten Produkte enthalten häufig raffinierte Kohlenhydrate, viel Zucker und ungesunde Fette, die nicht nur unser Energielevel beeinflussen, sondern auch langfristig zu Gewichtszunahme und Verdauungsproblemen führen können.

Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um die eigene Ernährung unter die Lupe zu nehmen. Sie müssen keine radikale Diät machen, um sich fitter zu fühlen. Oft reicht es schon, bewusst auf bestimmte „Dickmacher“ zu verzichten – und sie durch gesunde, alltagstaugliche Alternativen zu ersetzen. Das sind unsere Ernährungstipps für die heißen Tage:

1. Pizza: Beliebt, aber eine Kalorienfalle

Pizza zählt zu den unangefochtenen Favoriten, wenn es um schnelle Mahlzeiten geht – ob als Tiefkühlvariante oder vom Lieferservice. Doch leider ist sie oft ein echter Diät-Killer: Manche Pizzen zum Mitnehmen enthalten bis zu 3.700 Kalorien – mehr, als in einem ganzen Pfund Körperfett gespeichert sind.

Die klassische Pizza besteht in der Regel aus raffiniertem Weißmehl, ist mit verarbeitetem Fleisch wie Salami oder Peperoni belegt und wird mit einer großen Menge Käse überbacken. Das macht sie zu einer hochverarbeiteten Mahlzeit, die wenig sättigende Ballaststoffe, kaum Vitamine oder Mineralstoffe, aber viele leere Kalorien liefert. Zudem fördert sie durch die Kombination aus Fett, Salz und Zucker das Verlangen nach mehr – und ehe man sich versieht, ist die ganze Pizza verputzt.

Gesunde Alternative: Selbstgemachte Pizza mit Vollkornboden

Wenn Sie auf den Geschmack von Pizza nicht verzichten möchten, probieren Sie es doch einmal mit dieser leichteren Variante:

Verwenden Sie einen Vollkorn-Wrap oder ein Vollkorn-Fladenbrot als Basis.

Bestreichen Sie diesen mit einer hausgemachten Tomatensoße aus Passata, Knoblauch und Kräutern.

Belegen Sie ihn mit frischem Gemüse wie Zucchini, Artischocken, Paprika oder Champignons.

Ein wenig Mozzarella oder Feta sorgt für Geschmack – aber in Maßen.

Im Ofen gebacken wird daraus ein knuspriger Pizzasnack mit etwa 430 Kalorien – ein Bruchteil im Vergleich zur klassischen Variante und ideal, wenn Sie im Sommer schlanker werden möchten.

2. Lasagne: Klassiker mit versteckten Kalorien

Lasagne gilt als echtes Wohlfühlgericht – herzhaft, sättigend und beliebt bei Groß und Klein. Doch der Klassiker hat es in sich: Fertigprodukte enthalten oft über 700 Kalorien pro Portion, dazu 18 Gramm gesättigte Fette und fast 3 Gramm Salz. Das ist eine ungünstige Kombination, wenn Sie im Sommer abnehmen möchten.

Traditionelle Lasagne wird meist mit raffiniertem Weißmehl in Form von Lasagneplatten zubereitet und enthält oft verarbeitete Bechamelsaucen, die reich an Zusatzstoffen und Fetten sind. In Kombination mit Käse und Fleisch entsteht eine kalorienreiche Mahlzeit, die den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt und auf Dauer zu Heißhungerattacken führen kann.

Gesunde Alternative: Leichte Kürbis-Lasagne

Mit ein paar einfachen Tricks können Sie Lasagne ganz ohne schlechtes Gewissen genießen:

Verwenden Sie statt Nudelblättern dünn geschnittenen Butternusskürbis – er enthält nur etwa 42 Kalorien pro 100 Gramm (zum Vergleich: Nudeln rund 176 Kalorien).

Schichten Sie den Kürbis mit Bio-Rinderhackfleisch oder einer pflanzlichen Alternative, einer selbstgemachten Tomatensoße und etwas geriebenem Käse.

Im Ofen gegart, entsteht ein aromatisches, sättigendes Gericht mit deutlich weniger Kalorien und Fett.

Diese Variante ist nicht nur figurfreundlicher, sondern liefert durch den Kürbis auch wertvolle Ballaststoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die Ihr Wohlbefinden unterstützen.

3. Pommes: Knuspriger Genuss mit hohem Kalorienpreis

Pommes Frites gehören zweifellos zu den beliebtesten Beilagen – knusprig, salzig und unwiderstehlich. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov stehen sie bei jeder vierten Person ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Doch leider sind sie auch wahre Kalorienbomben: Rund 200 Kalorien pro 100-Gramm-Portion sind keine Seltenheit.

Der Grund: Pommes werden in der Regel in raffinierten, oft mehrfach erhitzten Frittierölen zubereitet, die reich an ungesunden Transfetten sein können. Hinzu kommt, dass sie als stärkehaltiges, nährstoffarmes Lebensmittel kaum sättigen – und deshalb schnell in großen Mengen gegessen werden. Wer eine Portion pro Woche weglässt, kann laut Schätzungen bis zu 2.000 Kalorien pro Monat einsparen – ein nicht zu unterschätzender Vorteil für das Abnehmen im Sommer.

Gesunde Alternative: Ofenpommes mit Genussfaktor

Sie müssen nicht ganz auf Kartoffeln verzichten – im Gegenteil, es kommt auf die Zubereitung an:

Schneiden Sie frische Kartoffeln oder Süßkartoffeln in Spalten.

Vermengen Sie diese mit einem Esslöffel Olivenöl, Kräutern wie Rosmarin oder Thymian und etwas Meersalz.

Backen Sie die Spalten im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad etwa 30–40 Minuten, bis sie goldbraun und knusprig sind.

Diese Variante kommt mit deutlich weniger Fett aus, liefert komplexe Kohlenhydrate und mehr Ballaststoffe – ideal für eine ausgewogene Ernährung und dennoch ein Genuss.

Croissants: Luftig, lecker – und leider problematisch

Croissants sind für viele ein fester Bestandteil des Frühstücks – goldbraun, buttrig und wunderbar zart. Doch was so harmlos aussieht, hat es in sich: Ein Croissant bringt im Schnitt rund 250 Kalorien auf die Waage – bei kaum nennenswertem Nährwert.

Der Grund liegt in der Zubereitung: Weißmehl und große Mengen Butter machen Croissants zu einer Kombination aus raffinierten Kohlenhydraten und gesättigten Fetten, die schnell ins Blut gehen, wenig sättigen und oft Heißhunger fördern. Ihre fluffige Konsistenz sorgt zudem dafür, dass sie besonders leicht und schnell gegessen werden – und oft bleibt es nicht bei einem.

Gesunde Alternative: Power-Brot statt Blätterteig

Wenn Sie morgens nicht auf etwas Brotähnliches verzichten möchten, probieren Sie doch mal eine nährstoffreiche Variante:

Ein kerniges Saatenbrot aus Sonnenblumenkernen, Leinsamen, Haselnüssen, Haferflocken, Chiasamen und Flohsamenschalen ist eine tolle Alternative.

Verfeinert mit etwas Ahornsirup und Kokosöl sorgt es für einen leicht süßen Geschmack – ganz ohne Industriezucker.

Der Teig lässt sich einfach zubereiten und kann in Scheiben geschnitten und eingefroren werden – perfekt für die Vorratshaltung.

Diese ballaststoffreiche Variante liefert gesunde Fette, langanhaltende Energie und sättigt nachhaltig – genau das Richtige für einen guten Start in den Tag, ohne auf Genuss verzichten zu müssen.

Brathähnchen: Knuspriger Genuss mit Tücken

Brathähnchen gehört für viele zu den beliebtesten Imbissgerichten – knusprig, würzig und schnell serviert. Doch die beliebte Panade bringt mehr mit sich als nur Geschmack: Sie besteht oft aus raffiniertem Mehl, wird in ungesunden Frittierölen zubereitet und ist häufig mit Zusatzstoffen angereichert, um Geschmack, Farbe und Haltbarkeit zu optimieren.

Die Zahl der Hähnchen-Imbisse ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das macht es umso einfacher, regelmäßig zur fett- und kalorienreichen Variante zu greifen – mit negativen Folgen für Ihr Gewicht und Ihre Gesundheit.

Gesunde Alternative: Selbstgemacht und trotzdem knusprig

Wer auf den Hähnchen-Geschmack nicht verzichten möchte, hat eine bessere Wahl:

Backen statt Frittieren : Garen Sie Hähnchenteile im Ofen – knusprig wird es trotzdem!

: Garen Sie Hähnchenteile im Ofen – knusprig wird es trotzdem! Panade clever ersetzen : Verwenden Sie eine Mischung aus Eierpaste, gemahlenen Haferflocken oder Mandelmehl.

: Verwenden Sie eine Mischung aus Eierpaste, gemahlenen Haferflocken oder Mandelmehl. Würzen nach Geschmack: Paprika, Knoblauch, Thymian oder Kreuzkümmel – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Diese selbstgemachte Variante spart Fett und Kalorien, verzichtet auf unnötige Zusatzstoffe und bringt dennoch jede Menge Geschmack auf den Teller – perfekt für Ihre sommerliche Wohlfühlküche!

Gesunde Rezeptideen für den Sommer

Abnehmen geht nicht nur über die Ernährung, sondern auch über regelmäßige Bewegung. Aber warum nicht beides kombinieren, um schneller ans Ziel zu kommen? Gesunde Rezeptideen und eine aktive Lebensweise sind der Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg. Deshalb lohnt es sich, Unterstützung durch Abnehm-Apps zu suchen, die Ihnen nicht nur gesunde Rezepte bieten, sondern auch personalisierte Trainingspläne und Motivation liefern.

Diese Top-Abnehm-Apps helfen Ihnen dabei, Ihre Ziele zu erreichen und begleiten Sie auf Ihrer Abnehm-Reise – mit leckeren Rezepten, Fitness-Tipps und mehr:

Eiscreme: Kalte Verführung mit viel Zucker

Sommerzeit ist Eiszeit – und für viele gehört ein cremiges Vanille- oder Schokoladeneis einfach dazu. Im Durchschnitt verzehren wir rund neun Liter Eis pro Jahr, doch so verlockend die süße Abkühlung auch sein mag, beim Abnehmen ist sie nicht gerade hilfreich.

Eiscreme aus dem Supermarkt besteht häufig aus Sahne, Zucker, Emulgatoren, Stabilisatoren und künstlichen Aromen. Diese Kombination sorgt nicht nur für Geschmack, sondern auch für einen hohen Kalorien- und Zuckergehalt – bei gleichzeitig geringem Nährwert.

Gesunde Alternative: Bananen-Eis – einfach, lecker und natürlich

Probieren Sie stattdessen ein selbstgemachtes Eis auf Basis gefrorener Bananen:

Zutaten : Reife Bananen einfrieren, dann mit einem Schuss Vanilleextrakt oder Kakaopulver mixen.

: Reife Bananen einfrieren, dann mit einem Schuss Vanilleextrakt oder Kakaopulver mixen. Optional : Für mehr Cremigkeit etwas Mandel- oder Hafermilch hinzufügen.

: Für mehr Cremigkeit etwas Mandel- oder Hafermilch hinzufügen. Vorteile: Ohne Zuckerzusatz, voller Geschmack und komplett frei von künstlichen Zusatzstoffen.

Diese sogenannte „Nice Cream“ ist eine natürlich süße, vegane Alternative, die nicht nur beim Abnehmen hilft, sondern auch Lust auf mehr macht – ganz ohne schlechtes Gewissen.

Kuchen und Kekse: Kleine Sünden mit großer Wirkung

Ob zum Kaffee, als Snack zwischendurch oder als Dessert – Kuchen und Kekse gehören für viele zum Alltag. Laut Studien greifen sechs von zehn Menschen täglich zu diesen süßen Versuchungen. Doch auch wenn sie unscheinbar wirken, können sie das Abnehmen erheblich erschweren.

Die meisten industriell hergestellten Produkte enthalten:

Weißmehl

Zuckerzusatz

Konservierungsstoffe und Aromastoffe

Diese Zutatenkombination führt zu schnellen Blutzuckerspitzen, gefolgt von einem Energieabfall – was oft zu weiterem Heißhunger führt. Selbst wer gesunde Hauptmahlzeiten isst, kann durch regelmäßigen Keksgenuss ungewollt Kalorien ansammeln.

Gesunde Alternative: Hafermuffins oder süßer Snack-Mix

So geht’s gesünder – und trotzdem lecker:

Backen Sie selbst : Haferflocken, Bananen oder Datteln als natürliche Süße, Nüsse für gesunde Fette – fertig sind ballaststoffreiche, nährstoffhaltige Muffins.

: Haferflocken, Bananen oder Datteln als natürliche Süße, Nüsse für gesunde Fette – fertig sind ballaststoffreiche, nährstoffhaltige Muffins. Naschidee: Ein Stück dunkle Schokolade (ab 70 % Kakao) zusammen mit ein paar Beeren oder Apfelscheiben bietet einen gesunden Snack ohne Reue.

Mit ein wenig Vorbereitung lassen sich gesunde Sommersnacks gut auf Vorrat zubereiten – ideal, wenn der Süßhunger zuschlägt.

Käsige Nudelgerichte: Kalorienfalle mit Suchtpotenzial

Gerichte wie Mac and Cheese oder überbackene Nudelaufläufe gehören zu den beliebtesten Komfortgerichten – besonders an stressigen Tagen. Doch: Fertigprodukte können bis zu 900 Kalorien pro Portion enthalten. Ein echter Rückschlag für alle, die Gewicht verlieren oder sich gesünder ernähren möchten.

Die Hauptprobleme:

Weiße Pasta liefert viele schnell verdauliche Kohlenhydrate, aber kaum Ballaststoffe

liefert viele schnell verdauliche Kohlenhydrate, aber kaum Ballaststoffe Verarbeitete Käsesaucen sind kalorienreich, fetthaltig und oft mit Zusatzstoffen angereichert

sind kalorienreich, fetthaltig und oft mit Zusatzstoffen angereichert Wenig Eiweiß, was zu schnellem Hunger und Überessen führen kann

Gesunde Alternative: Protein-Pasta mit Gemüse

So geht’s lecker und gesund:

Verwenden Sie Nudeln aus Hülsenfrüchten wie Edamame, Linsen oder Kichererbsen – diese liefern wertvolles Eiweiß und Ballaststoffe.

Kombinieren Sie die Pasta mit sautiertem Gemüse (z. B. Zucchini, Spinat, Paprika) und etwas Olivenöl, Kräutern und Nüssen für extra Geschmack und gesunde Fette.

Das Ergebnis: ein nährstoffreiches, sättigendes Nudelgericht, das sich auch perfekt für Meal Prep eignet – ganz ohne Völlegefühl.

Verarbeitetes Fleisch: Unsichtbare Gefahr auf dem Teller

Speck, Würstchen und Schinken sind feste Bestandteile vieler Frühstücks- oder Brotzeitgerichte. Doch gerade diese beliebten Fleischsorten gelten als gesundheitlich bedenklich. Als verarbeitetes Fleisch bezeichnet man Fleisch, das durch Räuchern, Pökeln, Salzen oder Konservierungsstoffe haltbar gemacht wurde – oft auf Kosten Ihrer Gesundheit.

Warum Sie vorsichtig sein sollten:

Hoher Salz- und Fettgehalt

Enthält oft Nitritpökelsalz und andere Zusatzstoffe, die mit Darmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden

Studien zeigen einen Zusammenhang mit Gewichtszunahme und Entzündungsprozessen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt: nicht mehr als 70 g verarbeitetes Fleisch pro Tag – besser weniger.

Gesunde Alternative: Frisch, mager, pflanzlich

So ersetzen Sie verarbeitetes Fleisch sinnvoll:

Greifen Sie zu magerem Frischfleisch oder Geflügel (z. B. Hähnchenbrust) – am besten in Bio-Qualität

Variieren Sie Ihre Eiweißquellen mit: Hülsenfrüchten wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen Fisch und Meeresfrüchten (auch mal die unbekannteren Sorten ausprobieren) Eiern, Nüssen, Tofu oder Tempeh



Diese Alternativen sind nährstoffreich, sättigend und enthalten weniger Kalorien und Salz – ein klarer Gewinn für Gesundheit und Figur.

Zuckerhaltige Coffee-Shop-Getränke: Süß, aber ungesund

Coffee-Shop-Getränke wie Lattes, Frappés und aromatisierte Kaffees sind eine verführerische Versuchung – doch viele dieser Getränke stecken voller Zucker, Sirup und schlagfertiger Zusatzstoffe. Ein klassisches Beispiel: Der Tiramisu-Frappuccino bei Starbucks enthält mehr als 400 Kalorien, fast so viel wie eine vollständige Mahlzeit.

Warum sie nicht ideal für Ihre Gesundheit sind:

Hoher Zucker- und Kaloriengehalt

Häufig werden gesüßte Milch oder milchfreie Alternativen verwendet, die den Kaloriengehalt zusätzlich in die Höhe treiben

oder verwendet, die den Kaloriengehalt zusätzlich in die Höhe treiben Diese Getränke tragen zu Blutzuckerschwankungen und Heißhungerattacken bei, was das Abnehmen erschwert

Gesunde Alternative: Kaffee ohne Zucker

So genießen Sie Ihren Kaffee gesund:

Entscheiden Sie sich für einen normalen schwarzen Kaffee oder einen ungesüßten Milchkaffee

Wünschen Sie sich zusätzlichen Geschmack? Geben Sie etwas Zimt oder natürliches Vanilleextrakt hinzu – ohne Zucker, aber mit leckerem Aroma

Eine andere Möglichkeit: Pflanzliche Milch (wie Mandel- oder Hafermilch) und ungezuckerte Varianten bieten ebenfalls eine gute Wahl

Mit diesen Alternativen genießen Sie den vollen Kaffeegenuss, ohne Ihre Kalorienzufuhr unnötig zu steigern.

Burger To Go: Fast Food im Fokus

Burger gehören zu den beliebtesten Fast-Food-Gerichten in Deutschland – doch die fettigen Fleischpatties, die weißen Burgerbrötchen und die verarbeiteten Soßen machen diese Mahlzeit zu einer Kalorienbombe. Kombiniert mit Pommes und einem Milchshake kann ein typischer Burger schnell zu einer kalorienreichen Mahlzeit führen, die nicht nur den Blutzuckerspiegel in die Höhe treibt, sondern auch zu einer übermäßigen Kalorienzufuhr führen kann.

Warum es besser ist, auf Burger To Go zu verzichten:

Verarbeitetes Fleisch und raffinierte Weißmehl-Brötchen tragen wenig zu einer gesunden Ernährung bei

Häufige Kombination mit Pommes und zuckerhaltigen Getränken verstärkt den ungesunden Kalorienüberschuss

Viele verarbeitete Soßen enthalten Zucker, Konservierungsstoffe und ungesunde Fette

Gesunde Alternative: Selbstgemachte Burger

Machen Sie Ihre eigenen gesunden Burger zu Hause:

Wählen Sie Bio-Hackfleisch oder Hülsenfrüchte als Basis

Setzen Sie auf frische Tomaten, Avocado und Spinat als leckere, gesunde Beläge

Für eine kohlenhydratarme Variante können Sie das Brötchen einfach weglassen und den Burger stattdessen auf einem Beilagensalat servieren

Vermeiden Sie verarbeitete Soßen und kreieren Sie Ihre eigenen, gesunden Saucen mit natürlichen Zutaten

Mit dieser Variante haben Sie nicht nur die Kontrolle über die Zutaten, sondern auch eine kalorienbewusste und nährstoffreiche Mahlzeit!

Fazit

Wenn Sie diese 11 Lebensmittel durch gesunde Alternativen ersetzen, können Sie Ihre Ernährung optimieren und sich nicht nur im Sommer fitter fühlen, sondern langfristig auch gesünder leben. Es geht nicht um Verzicht, sondern um kluge Entscheidungen und kleine Veränderungen, die große Wirkung haben. Warum also nicht heute schon damit beginnen?

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