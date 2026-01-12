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Fit am Arbeitsplatz: 7 Tipps zum Abnehmen im Büro

Sie möchten abnehmen, aber verbringen Ihren Arbeitsalltag sitzend im Büro? Stress, sinnloses Naschen und zu wenig Bewegung sind nur einige der Hürden am Arbeitsplatz. Doch keine Sorge! Wir geben Ihnen 7 praktische Tipps, mit denen Sie fit im Büro bleiben

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Abnehmen ist nicht einfach, aber es kann noch schwieriger sein, wenn Sie acht Stunden oder mehr am Tag im Büro verbringen. Wenn Sie den ganzen Tag sitzen und sich auf Automaten und Fast-Food Snacks verlassen, nehmen Sie wahrscheinlich zu, ohne es zu wollen. Doch Sie können sinnloses Naschen und wochenlange, eingeschränkte körperliche Aktivität vermeiden, indem Sie kleine, leicht umsetzbare Änderungen in Ihren Arbeitsalltag einbauen.

1. Vermeiden Sie Stress am Morgen

Stress ist der größte Feind, wenn es ums erfolgreiche Abnehmen geht. Wenn Sie Ihren Morgen gestresst beginnen, schüttet Ihr Körper Cortisol aus, welches den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel anregt und Ihren Appetit anregt. Nehmen Sie sich morgens lieber mehr Zeit für sich. Stehen Sie etwas früher auf, um ausgiebig zu frühstücken, sich in Ruhe zurechtzumachen und entspannt in den Tag zu starten.

2. Parken Sie etwas weiter weg vom Büro

Anstatt den am nächsten gelegenen Parkplatz zu wählen, parken Sie lieber etwas weiter weg vom Eingang zum Bürogebäude. Das ist zwar nicht so bequem und Sie werden länger brauchen, um vom Auto zur Arbeit zu gelangen und umgekehrt — aber es ist eine kleine Veränderung, die Ihre tägliche Aktivität steigert, was wiederum die Gewichtsabnahme fördert. Noch besser ist es natürlich, wenn Sie regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.

3. Vermeiden Sie Snacks an Ihrem Schreibtisch

Während bewusstes Naschen kein Grund zur Sorge ist, kann der gedankenlose Griff zu einem beliebigen Snack, den Sie in Ihrem Schreibtisch aufbewahren, eine negative Auswirkung auf Ihr Gewicht haben. Dasselbe gilt für Snacks von Kollegen oder aus dem Büro-Automaten.

Planen Sie stattdessen Ihre Snacks und nehmen Sie ein Stück Obst mit zur Arbeit und packen Sie einen Proteinshake, eine Portion Mandeln oder einen Joghurt in Ihre Tasche. Gesündere Lebensmittel sind in der Regel diejenigen, die sich nicht in einer Schreibtischschublade verstauen lassen. Auf diese Weise müssen Sie auf nichts verzichten, aber übertreiben es auch nicht mit dem Naschen.

4. Nehmen Sie sich Zeit zum Mittagessen

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mittagessen am Arbeitsplatz gesund ist. Sie können Ihr Mittagessen zu Hause vorkochen und mit ins Büro zu bringen. Auf diese Weise können Sie die nahrhaftesten Zutaten verwenden, um Ihre Gesundheit und Ihr Gewicht in Schach zu halten – Kochboxen können Sie dabei unterstützen. Entscheiden Sie sich für gesündere Optionen wie Salate, Vollkornnudeln usw., anstatt Junk Food von Fast Food-Anbietern zu bestellen.

Und es ist nicht nur wichtig, was Sie essen, sondern auch wie. Nehmen Sie sich Zeit und essen Sie ohne Ablenkung von Handy, Laptop und Co. Achtsames, langsames und genussvolles Essen trägt zu einem gesunden Stoffwechsel und einer gesunden Figur bei.

Fit im Büro Essen
Gesundes Mittagessen statt sinnloses Snacken

5. Nutzen Sie Ihre Mittagspause sinnvoll

Nach einem gesunden Mittagessen im Büro ist es ratsam, sich zu bewegen. Das unterstützt die Verdauung, weckt müde Muskeln und fördert die Konzentrationsfähigkeit. Sie können Spazierengehen oder, wenn Sie besonders motiviert sind, die Treppen ein paar mal auf- und ablaufen oder ein kleines Workout einbauen.

Wenn Sie nicht sicher sind, was das beste Workout für Ihr Ziel ist, dann können Sie sich Abnehmprogramme und -Apps zur Hilfe nehmen. Diese sind speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Damit brauchen Sie sich um Ihr gesundes Mittagessen und das richtige Workout an Arbeitstagen keine Sorgen mehr machen. Holen Sie sich Unterstützung im Büro mit den aktuell beliebtesten Anbietern:

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6. Nehmen Sie öfter die Treppen

Wenn Treppensteigen eine Option ist, dann nutzen Sie diese. Sicher, der Aufzug ist vielleicht schneller oder bequemer, aber wenn Sie sich für die Extraportion Bewegung entscheiden, verbrennen Sie im Laufe des Tages ein paar zusätzliche Kalorien, verbessern Ihre Kondition und stärken gleichzeitig Ihre Po-, Oberschenkel- und Wadenmuskulatur. Ob Treppen rauf oder runter – beides wird Ihnen helfen, schneller fit zu werden.

Fit im Büro Bewegung
Treppen statt Aufzug

7. Arbeiten Sie im Stehen

Wie Sie vielleicht schon wissen, ist Sitzen nicht unbedingt vorteilhaft — aber leider verbringen viele von uns Ihren Arbeitsalltag im Sitzen. Forschungen zeigen einen starken Zusammenhang zwischen langem Sitzen und einem erhöhten Krankheits-, Fettleibigkeits-, Blutzucker-, Bluthochdruck- und sogar Sterberisiko. Wenn wir das Stehen in unsere tägliche Routine im Büro einbauen können, fördern wir unsere Gesundheit und sogar die Gewichtsabnahme.

Versuchen Sie, mindestens 30 Minuten pro Stunde zu stehen. Sie können sich einen Stehtisch besorgen oder sogenannte aktive Meetings halten. Anstatt an einem Konferenztisch zu sitzen oder sich bei einem Essen oder Kaffee hinzusetzen, halten Sie die Treffen im Laufen ab. Das funktioniert am besten mit ein oder zwei anderen Personen und ist eine gute Möglichkeit, neue Ideen zu bekommen und gleichzeitig den Körper zu bewegen.

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