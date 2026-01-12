Schlank durch die Weihnachtsszeit: 20 Abnehm-Tipps für die Festtage

Die Feiertage sind eine Zeit der Freude, Familie und … Kalorienfallen! Viele von uns genießen in dieser Zeit reichhaltige Mahlzeiten, süße Leckereien und entspannte Tage auf der Couch. Doch oft bleibt ein ungebetener Gast: die zusätzlichen Kilos. Wussten Sie, dass Erwachsene in westlichen Ländern zwischen November und Januar im Durchschnitt etwa 0,5 kg zunehmen? Diese kleinen Extra-Pfunde verschwinden oft nicht wieder und summieren sich mit der Zeit. Die gute Nachricht: Gewichtszunahme während der Feiertage ist vermeidbar! Hier sind 20 Tipps, wie Sie fit und gesund durch die Weihnachtszeit kommen.

1. Aktiv mit Familie und Freunden bleiben

Verbringen Sie die Feiertage nicht nur auf der Couch – suchen Sie nach Möglichkeiten, aktiv zu bleiben. Unternehmen Sie einen Spaziergang oder nehmen Sie an einem lokalen Weihnachtslauf teil. Das hilft nicht nur, Kalorien zu verbrennen, sondern stärkt auch den Zusammenhalt in der Familie und mit Freunden.

2. Bewusst snacken

Weihnachtsplätzchen, Schokolade und andere Leckereien sind überall zu finden. Doch Snacken muss nicht gleich Überessen bedeuten. Wenn Sie nicht hungrig sind, vermeiden Sie es, aus Langeweile oder Gewohnheit zu naschen. Wenn Sie doch einen Snack brauchen, greifen Sie zu gesunden Snacks wie Obst, Nüssen oder Gemüsesticks.

Unser Tipp: Bereiten Sie einen Teller mit gesunden Alternativen wie Mandarinen, Walnüssen oder gerösteten Kichererbsen vor, um Versuchungen zu widerstehen. Planen Sie Snacks gezielt ein, um impulsives Naschen zu vermeiden.

3. Portionsgrößen im Auge behalten

Verwenden Sie kleinere Teller, um zu verhindern, dass Sie sich unbemerkt zu viel aufladen. Wenn Sie Ihre Mahlzeiten bewusst portionieren, fällt es leichter, sich an die empfohlene Menge zu halten. Beginnen Sie mit Gemüse und Salaten, bevor Sie kalorienreichere Speisen servieren. So fühlen Sie sich schneller satt, ohne übermäßig viele Kalorien zu konsumieren.

4. Achtsam essen

In der hektischen Weihnachtszeit neigen viele dazu, während der Mahlzeiten zu multitasken. Studien zeigen, dass Menschen, die abgelenkt essen, eher dazu neigen, sich zu überessen, da sie die Sättigungssignale ihres Körpers nicht wahrnehmen.

Vermeiden Sie Ablenkungen wie Handy oder Fernseher während des Essens. Ein paar tiefe Atemzüge vor der Mahlzeit können helfen, sich zu entspannen und die Mahlzeit achtsam zu genießen.

Unser Tipp: Planen Sie ausreichend Zeit ein, um in Ruhe zu essen. Legen Sie zwischen den Bissen das Besteck ab – das verlangsamt Ihr Tempo und verbessert das Geschmackserlebnis.

5. Genügend Schlaf bekommen

Schlafmangel, der während der Feiertage häufig vorkommt, kann zu einer Gewichtszunahme führen. Menschen mit Schlafdefizit sind oft hungriger, nehmen mehr Kalorien zu sich und bewegen sich weniger.

Achten Sie darauf, jede Nacht sieben bis acht Stunden zu schlafen. Genügend Schlaf fördert nicht nur Ihre Gesundheit, sondern unterstützt auch Ihr Gewichtsziel. Schaffen Sie eine beruhigende Schlafroutine, z. B. durch ein warmes Bad, Lavendelöl oder eine kurze Meditation vor dem Schlafengehen.

6. Stress reduzieren

Die Feiertage können stressig sein, was den Cortisolspiegel im Körper erhöht. Chronisch hohe Cortisolwerte sind mit einer gesteigerten Nahrungsaufnahme und Gewichtszunahme verbunden.

Um Stress zu reduzieren, können Sie Techniken wie Bewegung, Meditation, Yoga oder Atemübungen ausprobieren. Machen Sie eine Liste der wichtigsten Aufgaben, priorisieren Sie sie und delegieren Sie, was möglich ist.

7. Eiweißreiche Mahlzeiten

Proteinreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Bohnen oder Quinoa halten länger satt und fördern den Stoffwechsel. Da Feiertagsgerichte oft kohlenhydratreich und eiweißarm sind, sollten Sie bewusst bei jeder Mahlzeit auf Eiweiß achten.

Empfehlenswert sind 25–30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Gute Quellen sind Fleisch, Geflügel, Fisch und pflanzliche Lebensmittel wie Bohnen oder Quinoa. Kombinieren Sie Proteine mit gesunden Fetten und Ballaststoffen (z. B. Lachs mit Avocado und Gemüse), um eine langanhaltende Sättigung zu erreichen.

8. Ballaststoffe priorisieren

Ballaststoffe fördern die Sättigung und können helfen, die Gesamtkalorienaufnahme zu verringern. Achten Sie darauf, ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen in Ihre Ernährung zu integrieren.

Ergänzen Sie Ihre Gerichte mit Leinsamen oder Chiasamen. Diese sind nicht nur ballaststoffreich, sondern auch reich an Omega-3-Fettsäuren.

9. Weniger probieren beim Kochen

Viele Menschen verbringen in der Weihnachtszeit viel Zeit mit Kochen und Backen. Beim Kochen und Backen kann sich das Probieren schnell summieren. Es ist wichtig, die Gerichte zu probieren, vor allem, wenn Sie für andere kochen — aber ein kleiner Bissen ist wahrscheinlich mehr als genug.

Achten Sie darauf, nur kleine Mengen zu kosten. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Sie während des Kochens nicht hungrig sind, denn wenn der Magen knurrt, übertreibt man es mit dem Naschen gerne mal.

10. Einen gesunden Beitrag leisten

Bei Weihnachtsfeiern kann es leicht passieren, dass man zu viel isst — oder sich auf dickmachende, kalorienreiche Lebensmittel konzentriert.

Sie haben jedoch die Kontrolle darüber, was Sie zu sich nehmen. Ein einfacher Trick besteht darin, ein eigenes gesundes Gericht zum Teilen mitzubringen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie etwas zu essen haben, das Ihren Gewichtszielen entspricht.

Unser Tipp: Präsentieren Sie Ihre Speisen kreativ – gesundes Essen kann genauso festlich und ansprechend aussehen wie traditionelle Leckereien.

11. Abnehm-Apps nutzen

Abnehm-Apps können helfen, die Kalorienzufuhr im Auge zu behalten, Mahlzeiten zu planen und Bewegungsziele zu setzen. Diese digitalen Helfer bieten praktische Erinnerungen und motivieren durch Fortschrittsanalysen. Die aktuell besten digitalen Abnehm-Helfer sind:

12. Nachtische bewusst genießen

In der Weihnachtszeit gibt es überall Nachtisch. Dies führt oft zu übermäßigem Zuckerkonsum, einer häufigen Ursache für Gewichtszunahme. Anstatt alles zu essen, was Ihnen in die Finger kommt, sollten Sie sich auf Ihre Lieblingsspeisen beschränken.

Ein weiterer Trick besteht darin, die Desserts, die Sie sich gönnen, zu genießen und sich einfach die Zeit zu nehmen, sie langsam zu essen — dann fühlen Sie sich vielleicht zufriedener und neigen weniger dazu, es zu übertreiben. Und: Bereiten Sie selbst leichtere Dessert-Alternativen vor, z. B. einen Obstsalat mit Joghurt statt Sahne oder Plätzchen mit Vollkornmehl.

13. Flüssige Kalorien begrenzen

Während der Feiertage sind Alkohol, Limonade, Glühwein, Punsch und andere kalorienreiche Getränke weit verbreitet. Diese Getränke können eine erhebliche Menge an Zucker und leeren Kalorien in Ihre Ernährung einbringen, was zu einer Gewichtszunahme führen kann.

Wenn Sie versuchen, Ihr Gewicht zu kontrollieren, sollten Sie den Konsum von kalorienreichen Getränken einschränken. Bereiten Sie Ihren eigenen Glühwein mit ungesüßtem Saft und Gewürzen zu – das spart Kalorien und schmeckt genauso gut.

14. Rezepte kalorienärmer gestalten

Hausmannskost ist (leider) eine der Hauptursachen für Gewichtszunahme während der Feiertage. Sie können den Kaloriengehalt von Rezepten jedoch auf vielerlei Weise verringern. Hier sind ein paar Ideen:

Backen:

Ersetzen Sie Butter durch Apfelmus, pürierte Bananen oder Kürbispüree.

Verwenden Sie anstelle von Zucker einen kalorienärmeren Ersatz wie Stevia,

Erythritol oder Xylitol.

Verwenden Sie Trockenfrüchte anstelle von Schokoladenstückchen oder

Bonbons.

Verwenden Sie anstelle von Zucker einen kalorienärmeren Ersatz wie Stevia, Erythritol oder Xylitol. Verwenden Sie Trockenfrüchte anstelle von Schokoladenstückchen oder Bonbons. Verwenden Sie Vanille-, Mandel- und Pfefferminzextrakten anstelle von Butter und Zucker.

Kochen:

Verwenden Sie Kochmethoden wie Backen, Dämpfen oder Grillen anstelle von Braten.

Ersetzen Sie schwere Sahne durch fettarme oder entrahmte Milch.

Ersetzen Sie Frischkäse, saure Sahne und Mayo durch griechischen Joghurt.

Getränke:

Verwenden Sie Sprudel oder kohlensäurehaltiges Wasser anstelle von gesüßten

Getränken.

Aromatisieren Sie Getränke mit frisch gepresster Zitrone oder Limette anstelle von Zucker.

Auch Zimt kann Getränken mit Feiertagsmotiven Geschmack verleihen.

Verwenden Sie fettarme oder entrahmte Milch in Milchgetränken anstelle von Sahne.

15. Das Gewicht im Blick behalten

Regelmäßiges Wiegen kann helfen, Ihr Ziel im Auge zu behalten. Studien zeigen, dass Menschen, die sich regelmäßig wiegen, ihr Gewicht besser halten oder abnehmen als diejenigen, die sich nicht wiegen.

Manche kontrollieren ihr Gewicht täglich, andere ein- oder zweimal pro Woche. Halten Sie Ihre Fortschritte in einem Notizbuch fest, um motiviert zu bleiben.

16. Das Buddy-System nutzen

Finden Sie einen Partner, der ähnliche Ziele hat. Ob Sport oder gesunde Ernährung – gemeinsam bleibt man motivierter und kann sich gegenseitig unterstützen.

Unser Tipp: Starten Sie gemeinsame Challenges, z. B. “10.000 Schritte pro Tag” oder “keine Süßigkeiten für eine Woche.”

17. Alkohol in Maßen genießen

Alkohol enthält nicht nur viele Kalorien, sondern regt auch den Appetit an. Wenn Sie Alkohol trinken, genießen Sie bewusst eine kleine Menge und verzichten Sie auf zuckerreiche Mischgetränke.

18. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel

Verarbeitete Lebensmittel — wie Kartoffelpüree oder Sprühsahne — werden vorallem an Feiertagen viel genutzt. Diese Lebensmittel sind zwar schnell und einfach zubereitet, enthalten aber oft zu viel Zucker und ungesunde Fette, die sich negativ auf Ihr Gewicht auswirken.

Um einer Gewichtszunahme vorzubeugen, sollten Sie sich für Vollwertkost entscheiden und Ihre Mahlzeiten selbst zubereiten. Planen Sie Mahlzeiten im Voraus, um nicht auf ungesunde Alternativen zurückgreifen zu müssen.

19. Vorausplanen

Eine vorausschauende Planung verhindert Spontankäufe oder Überessen und kann eine Gewichtszunahme während der Feiertage verhindern.

Wenn Sie auf eine Party gehen, fragen Sie im Voraus, welche Speisen serviert werden, oder bringen Sie Ihr eigenes Gericht mit. Es kann zudem hilfreich sein, eine Liste mit gesunden Rezepten für die Feiertage zusammenzustellen, damit Ihnen nicht die Ideen ausgehen.

20. Nachschlag auslassen

Feiertagsmenüs und -büffets verleiten und oft dazu, uns einen Nachschlag zu gönnen. Besser: Begrenzen Sie sich auf eine Portion. Warten Sie nach der ersten Portion 10 Minuten, bevor Sie entscheiden, ob Sie wirklich noch hungrig sind.

Extra Tipp: Grenzen setzen

Bleiben Sie auch während der Feiertage Ihren Zielen treu. Ein Fehltritt ist kein Grund, aufzugeben – setzen Sie bei der nächsten Mahlzeit einfach wieder auf gesunde Entscheidungen.

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