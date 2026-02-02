Zwischen Plätzchen und Glühwein: Gewicht halten in der Adventszeit

Der erste Adventssonntag ist kaum vorüber, da beginnt für viele eine Zeit der kulinarischen Versuchungen. Im Büro stehen Keksteller auf jedem Schreibtisch, der Adventskalender verteilt täglich seine süßen Überraschungen und auf dem Weihnachtsmarkt duftet es verführerisch nach gebrannten Mandeln und Glühwein. Während die einen entspannt durch die Vorweihnachtszeit schlendern, kämpfen die anderen bereits mit schlechtem Gewissen. Die Realität zeigt: Deutsche nehmen über die Weihnachtszeit durchschnittlich 0,4 bis 0,9 kg zu. Das Problem dabei ist weniger die Gewichtszunahme selbst, sondern dass die meisten Menschen diese Kilos nicht wieder loswerden. Studien belegen, dass das zusätzliche Gewicht häufig dauerhaft bestehen bleibt. Doch es geht auch anders! Mit den richtigen Strategien können Sie die Adventszeit in vollen Zügen genießen und trotzdem Ihr Gewicht halten.

Die Kalorienfallen der Adventszeit im Überblick

Bevor wir zu den Lösungen kommen, schauen wir uns an, wo die größten Herausforderungen lauern:

Tägliche Mini-Versuchungen: Der Adventskalender scheint harmlos – schließlich ist es ja nur ein kleines Stückchen Schokolade. Doch über 24 Tage summiert sich das. Ein durchschnittlicher Schokoladen-Adventskalender enthält etwa 500 bis 800 Kalorien insgesamt. Das entspricht etwa 20 bis 30 Kalorien pro Tag – klingt wenig, doch meist bleibt es nicht dabei.

Der Weihnachtsmarkt als Kalorienfalle: Ein gemütlicher Abend auf dem Weihnachtsmarkt kann schnell zur Kalorienbombe werden. Ein Becher Glühwein (200 ml) schlägt mit etwa 200 bis 210 Kalorien zu Buche, eine Bratwurst mit Brötchen bringt es auf 500 bis 700 Kalorien. Dazu noch 100 g gebrannte Mandeln mit etwa 500 bis 520 Kalorien und Sie haben bereits 1.200 bis 1.400 Kalorien konsumiert – das entspricht mehr als der Hälfte des Tagesbedarfs vieler Menschen.

Das Büro-Dilemma: In vielen Büros herrscht in der Adventszeit Dauerschlemmen: Die Kollegin bringt selbstgebackene Plätzchen mit, der Chef spendiert eine Schokoladentorte und in der Teeküche stehen Lebkuchen bereit. Wer da mehrmals täglich zugreift, nimmt zusätzlich 300 bis 500 Kalorien pro Tag zu sich.

Die 8 besten Strategien für ein entspanntes Gewichtsmanagement

1. Die 80-20-Regel für die Adventszeit

Statt sich alles zu verbieten oder komplett die Kontrolle zu verlieren, hilft die 80-20-Regel: 80 % der Zeit ernähren Sie sich wie gewohnt gesund und ausgewogen, 20 % der Zeit dürfen Sie bewusst genießen. Das bedeutet konkret: An fünf Tagen in der Woche halten Sie Ihre normale Ernährungsroutine ein, an zwei Tagen darf es auch mal ein Stück Stollen oder der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sein.

Diese Strategie nimmt den Druck raus und verhindert das typische Alles-oder-Nichts-Denken. Sie müssen nicht auf alles verzichten, aber auch nicht jeden Tag bei jeder Gelegenheit zugreifen.

2. Die Adventskalender-Strategie

Der tägliche Griff zum Adventskalender ist für viele Ritual und Vorfreude zugleich. Statt darauf zu verzichten, können Sie clever damit umgehen:

Öffnen Sie Ihr Türchen bewusst zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa nach dem Mittagessen als Nachtisch-Ersatz

Teilen Sie sich einen hochwertigen Schokoladen-Adventskalender mit Ihrem Partner oder Ihrer Familie

Entscheiden Sie sich für Varianten mit hochwertigerer Schokolade – davon sind Sie mit kleineren Mengen zufrieden

Alternativ: Wählen Sie einen Tee- oder Gewürz-Adventskalender

3. Der Weihnachtsmarkt-Plan

Weihnachtsmärkte sind gesellige Ereignisse, die zur Vorweihnachtszeit gehören. Mit einigen Tricks genießen Sie den Besuch ohne Reue:

Vor dem Besuch essen Gehen Sie nicht hungrig auf den Weihnachtsmarkt. Eine leichte, eiweißreiche Mahlzeit vorher sorgt dafür, dass Sie nicht aus purem Hunger zuschlagen.

Die Getränke-Strategie Wechseln Sie zwischen alkoholischen und alkoholfreien Getränken ab. Nach jedem Glühwein ein großes Glas Wasser oder einen heißen Apfelsaft. Das spart nicht nur Kalorien, sondern beugt auch dem Kater am nächsten Tag vor.

Das Teilungs-Prinzip Teilen Sie sich Portionen mit Ihren Begleitpersonen. Eine halbe Bratwurst, eine Hand voll gebrannte Mandeln – so probieren Sie verschiedene Köstlichkeiten, ohne Unmengen zu konsumieren.

Kalorien-bewusste Alternativen wählen

Glühwein ohne Schuss statt mit Rum (spart etwa 40 bis 50 Kalorien)

Bratwurst ohne Brötchen (spart etwa 130 bis 140 Kalorien)

Kinderpunsch statt Eierpunsch (spart bis zu 150 bis 200 Kalorien)

4. Die Büro-Regeln etablieren

Im Arbeitsumfeld braucht es klare persönliche Regeln, um nicht den ganzen Tag zu naschen:

Die Teller-Methode Statt direkt aus der Dose zu essen, nehmen Sie sich bewusst eine kleine Portion auf einen Teller. So sehen Sie, was Sie essen und vermeiden unbewusstes Snacken.

Feste Naschzeiten Legen Sie sich zum Beispiel auf die Kaffeepause am Nachmittag fest. Dann dürfen Sie zwei Plätzchen genießen – aber nur dann. Psst: Wussten Sie, dass Kaffee beim Abnehmen helfen kann?

Der höfliche Nein-Sager Entwickeln Sie freundliche Standardsätze: “Danke, das sieht köstlich aus, aber ich habe gerade gegessen” oder “Ich spare mir das für später auf”.

5. Bewegung als Ausgleich – realistisch gedacht

Sport ist wichtig, wenn Sie im Winter abnehmen möchten, aber Sie müssen nicht jeden Glühwein “abtrainieren”. Diese Einstellung führt zu einem ungesunden Verhältnis zu Essen und Bewegung. Stattdessen:

Integrieren Sie Alltagsbewegung

Nehmen Sie die Treppe statt den Aufzug

Parken Sie weiter weg beim Weihnachtseinkauf

Machen Sie Spaziergänge durch weihnachtlich beleuchtete Viertel

Nutzen Sie die Mittagspause für einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft

Bewegung als soziales Event Verabreden Sie sich mit Freunden zum Winterspaziergang statt nur zum Kaffee und Kuchen. Ein ausgedehnter Spaziergang über den Weihnachtsmarkt verbrennt mehr Kalorien als nur Herumstehen.

6. Das Plätzchen-Management zu Hause

Wenn Sie selbst backen oder beschenkt werden, hilft es, Struktur zu schaffen:

Die Gefriertruhen-Methode Frieren Sie den Großteil der Plätzchen portionsweise ein. Holen Sie nur kleine Mengen heraus, die Sie innerhalb von 2-3 Tagen essen möchten.

Verschenken Sie gezielt Backen Sie direkt für andere mit. Pakete mit Plätzchen sind wunderbare Geschenke für Nachbarn, Kollegen oder die Familie.

Qualität vor Quantität Backen Sie weniger Sorten, dafür hochwertigere. Wenn Sie nur fünf exquisite Pralinen-Plätzchen haben, genießen Sie diese viel bewusster als 50 einfache Butterplätzchen.

7. Die Kompensations-Strategie

Wenn Sie wissen, dass besondere Anlässe anstehen – eine Firmenweihnachtsfeier, der Advents-Brunch bei Freunden oder ein Weihnachtsmarkt-Besuch –, können Sie im Vorfeld gegensteuern. An den Tagen davor und danach achten Sie besonders auf eine ausgewogene, kalorienreduzierte Ernährung.

Diese Strategie funktioniert am besten mit professioneller Unterstützung. Programme, die auf eine nachhaltige Ernährungsumstellung setzen, helfen Ihnen dabei, diese Balance zu finden. Die derzeit besten Anbieter in Deutschland, die Sie dabei unterstützen können, sind:

8. Achtsamkeit beim Genießen

Der wichtigste Tipp überhaupt: Genießen Sie bewusst! Wenn Sie sich ein Stück Stollen oder einen Glühwein gönnen, dann tun Sie das mit voller Aufmerksamkeit:

Setzen Sie sich hin, statt nebenbei zu essen

Konzentrieren Sie sich auf den Geschmack

Essen Sie langsam und kauen Sie gründlich

Fragen Sie sich: Schmeckt es wirklich so gut, wie ich es mir vorgestellt habe?

Oft stellen wir fest, dass der dritte Lebkuchen längst nicht mehr so gut schmeckt wie der erste. Bewusstes Genießen führt automatisch dazu, dass wir weniger konsumieren.

Die Waage in der Adventszeit: Freund oder Feind?

Experten sind sich uneinig, ob regelmäßiges Wiegen in der Adventszeit hilfreich ist. Einerseits kann die tägliche Kontrolle dabei helfen, gegenzusteuern, bevor sich zu viele Kilos ansammeln. Andererseits kann die ständige Kontrolle auch Stress und Frust auslösen.

Ein guter Mittelweg: Wiegen Sie sich einmal pro Woche, immer zur gleichen Zeit und unter gleichen Bedingungen (z. B. morgens nach dem Aufstehen). Leichte Schwankungen von 0,5 kg sind dabei völlig normal und kein Grund zur Panik. Erst wenn Sie drei Wochen in Folge eine Zunahme bemerken, sollten Sie Ihre Strategie anpassen.

Der Realitäts-Check: Was ist wirklich machbar?

Seien wir ehrlich: Die Adventszeit ist eine besondere Zeit, die nur einmal im Jahr kommt. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie 0,5 bis 1 kg zunehmen. Das Problem entsteht erst, wenn daraus 3 bis 5 kg werden, die Sie im neuen Jahr nur schwer wieder loswerden.

Setzen Sie sich daher ein realistisches Ziel: Gewicht halten oder maximal 1 kg zunehmen. Für viele ist das Halten des aktuellen Gewichts bereits ein großer Erfolg. Nehmen Sie sich nicht vor, in der Adventszeit auch noch abzunehmen – das setzt Sie nur unter unnötigen Druck.

Die psychologische Komponente

Hinter dem ständigen Naschen in der Adventszeit stecken oft andere Bedürfnisse als nur Hunger:

Stress und Zeitdruck Die Vorweihnachtszeit ist für viele stressig: Geschenke besorgen, Weihnachtsfeiern organisieren, berufliche Deadlines vor dem Jahresende. Süßigkeiten werden dann zum schnellen Stressabbau. Bessere Alternativen: Kurze Atempausen, ein Spaziergang an der frischen Luft oder ein entspannendes Bad.

Gesellschaftlicher Druck “Ach komm, es ist doch Weihnachten!” – solche Sätze hören viele, wenn sie ablehnen. Entwickeln Sie selbstbewusste Antworten, die nicht rechtfertigend klingen. Ein einfaches “Nein danke, ich bin satt” reicht völlig aus.

Belohnungsdenken Nach einem anstrengenden Tag haben Sie sich etwas Süßes verdient – dieser Gedanke ist weit verbreitet. Suchen Sie nach nicht-essensbezogenen Belohnungen: Eine Folge Ihrer Lieblingsserie, ein entspannendes Vollbad oder ein Telefonat mit einer guten Freundin.

Notfall-Tipps für kritische Situationen

Beim Plätzchen-Backen mit Kindern Naschen gehört dazu, aber Sie müssen nicht jeden Teigrest aufessen. Bereiten Sie frisches Obst vor, das Sie zwischendurch snacken können.

Bei Weihnachtsfeiern mit Buffet Nutzen Sie einen kleinen Teller statt einen großen. Füllen Sie diesen zur Hälfte mit Gemüse und Salat, bevor Sie zu den kalorienreicheren Optionen greifen.

Wenn der Heißhunger zuschlägt Trinken Sie erst ein großes Glas Wasser und warten Sie 10 Minuten. Oft verwechseln wir Durst mit Hunger. Hilft das nicht, gönnen Sie sich eine kleine Portion – aber bewusst und genussvoll.

Was kommt nach der Adventszeit?

Sollten Sie trotz aller Strategien ein paar Kilos zugenommen haben: Keine Panik! Vermeiden Sie radikale Januar-Diäten. Diese führen meist zum Jo-Jo-Effekt. Kehren Sie stattdessen Schritt für Schritt zu Ihren normalen Essgewohnheiten zurück.

Nutzen Sie den Jahreswechsel für einen sanften Neustart: Mehr Bewegung im Alltag integrieren, bewusster einkaufen und kochen, ausreichend trinken. Diese kleinen Veränderungen sind nachhaltiger als jede Crash-Diät.

Fazit: Genuss mit Verstand statt Verzicht mit Frust

Die Adventszeit muss kein Kampf gegen die Waage sein. Mit den richtigen Strategien können Sie Plätzchen, Glühwein und Festtagsessen genießen, ohne im Januar mit Reue auf die Waage zu steigen. Der Schlüssel liegt nicht im vollständigen Verzicht, sondern im bewussten Genießen und klugen Ausgleichen.

Denken Sie daran: Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Ein Plätzchen mehr oder weniger macht keinen Unterschied. Entscheidend ist Ihre grundsätzliche Einstellung und dass Sie die Kontrolle behalten, statt von der Welle der Weihnachts-Schlemmerei mitgerissen zu werden.

Die schönste Zeit des Jahres sollte mit Freude und nicht mit schlechtem Gewissen verbunden sein. Mit unseren acht Strategien finden Sie die Balance zwischen Genuss und Gesundheitsbewusstsein – für eine entspannte Adventszeit, die Sie in guter Erinnerung behalten.

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