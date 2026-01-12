Neue Studie: Wirkt die Keto-Diät nur bei Männern?

Die ketogene Diät hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erlangt und gilt als eine der effektivsten Methoden, um Gewicht zu verlieren und die Gesundheit zu verbessern. Doch eine neue Studie zeigt, dass die Keto-Diät bei Frauen möglicherweise nicht so wirksam ist wie bei Männern. Sollten Frauen deshalb auf die Keto-Diät verzichten? Nein, wir denken nicht.

Die Studie wurde von Forschern der Universität Iowa durchgeführt und im Fachjournal “Nutrients” veröffentlicht. In der Studie wurden 20 männliche und 20 weibliche Mäuse in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe folgte einer ketogenen Diät, während die andere Gruppe eine Diät mit moderater Kohlenhydrat-Zufuhr folgte.

Nach sechs Wochen zeigte sich bei den männlichen Mäusen der Keto-Gruppe ein signifikanter Gewichtsverlust und eine Verbesserung des Insulin- und Blutzuckerspiegels. Bei den weiblichen Mäusen der Keto-Gruppe gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen im Gewicht oder im Insulin- und Blutzuckerspiegel im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Wirkt die Keto-Diät bei Frauen nicht?

Die Gründe, warum die Keto-Diät bei Frauen nicht so wirksam ist wie bei Männern, sind noch nicht vollständig geklärt. Die Forscher vermuten, dass es aufgrund von geschlechtsspezifischen Unterschieden im Stoffwechsel zu unterschiedlichen Reaktionen auf die Ernährungsumstellung kommen kann. Frauen haben tendenziell einen höheren Körperfettanteil und weniger Muskelmasse als Männer. Dies könnte dazu führen, dass Frauen weniger von der Keto-Diät profitieren als Männer.

Diätfrust kann keine Frau gebrauchen.

Darüber hinaus können auch hormonelle Faktoren eine Rolle spielen. Insbesondere der Menstruationszyklus und die Wechseljahre können den Stoffwechsel beeinflussen und die Wirksamkeit der Diät beeinträchtigen.

Was bedeutet das für Frauen, die eine Keto-Diät ausprobieren wollen?

Die Ergebnisse der Studie bedeuten nicht, dass Frauen die Keto-Diät nicht ausprobieren sollten. Die Keto-Diät kann immer noch eine wirksame Diät sein, um Gewicht zu verlieren und die Gesundheit zu verbessern. Frauen sollten jedoch ihre Erwartungen an die Diät anpassen und sich bewusst sein, dass die Wirksamkeit bei Frauen möglicherweise nicht so hoch ist wie bei Männern.

Warum die Keto-Diät auch für Frauen geeignet ist

Die Tatsache, dass die ketogene Ernährungsumstellung bei Frauen möglicherweise nicht so wirksam ist wie bei Männern, bedeutet nicht, dass Frauen die Diät nicht ausprobieren sollten. Es gibt mehrere Gründe, warum die Keto-Diät auch für Frauen geeignet ist.

Zum einen können Frauen durch die Umstellung einen schnellen Gewichtsverlust erreichen, was eine gute Motivation sein kann, um gesündere Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln. Zum anderen kann die Keto-Diät bei Frauen zu einer verbesserten körperlichen Leistungsfähigkeit führen, da sie den Körper dazu zwingt, Fett als Hauptenergiequelle zu verwenden. Dies kann insbesondere für Sportlerinnen von Vorteil sein. Einige Frauen steigen auch von der strengen ketogenen Ernährung auf Low Carb um, um ihr Gewicht zu halten.

Wie Frauen die Keto-Diät erfolgreich umsetzen können

Frauen, die die Keto-Diät ausprobieren möchten, sollten einige Dinge beachten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Zunächst einmal sollten sie ihre Erwartungen an die Diät anpassen und sich bewusst sein, dass die Wirksamkeit bei Frauen möglicherweise nicht so hoch ist wie bei Männern. Frauen sollten auch darauf achten, ausreichend Protein und gesunde Fette zu sich zu nehmen, um ihre Muskelmasse und ihre allgemeine Gesundheit zu erhalten. Probieren Sie zum Beispiel dieses Keto-Rezept voll mit gesunden Fetten aus!

Darüber hinaus sollten Frauen während des Menstruationszyklus besonders vorsichtig sein und möglicherweise eine Pause von der Keto-Diät einlegen. Während dieser Zeit kann der Körper empfindlicher auf Kohlenhydrate reagieren, was zu einem erhöhten Verlangen nach Zucker und Kohlenhydraten führen kann.

Unterstützung bei der Keto-Diät für Männer und Frauen

Bevor man seine Ernährung auf Keto umstellt, sollte man sich über die richtige Vorgehensweise informieren. Einfacher wird es jedoch, wenn man sich gezielt Unterstützung in Form von einem Ernährungsprogramm oder einer entsprechenden App holt.

Programme wie Noom helfen bei der effektiven Ernährungsumstellung. Und wer schnell Gewicht verlieren möchte und zudem wenig Zeit für ein Fitnessstudio hat, sollte seine Trainingseinheiten mit Gymondo an jedem Ort, zu jeder Zeit erledigen.

Die größte Hürde beim Abnehmen ist immer der Start. Mit diesen Programmen gelingt der erste Schritt – egal ob Mann oder Frau.

Weitere Artikel und Vergleiche rund ums Abnehmen