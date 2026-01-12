Medienkooperation

keto-diaet-nur-fuer-maenner

Neue Studie: Wirkt die Keto-Diät nur bei Männern?

Für viele Menschen trägt eine ketogene Ernährung entscheidend zum Gewichtsverlust bei. Studienergebnisse sollen nun zeigen, dass Keto nicht für Frauen zum Abnehmen geeignet ist.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Die ketogene Diät hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erlangt und gilt als eine der effektivsten Methoden, um Gewicht zu verlieren und die Gesundheit zu verbessern. Doch eine neue Studie zeigt, dass die Keto-Diät bei Frauen möglicherweise nicht so wirksam ist wie bei Männern. Sollten Frauen deshalb auf die Keto-Diät verzichten? Nein, wir denken nicht.

Die Studie wurde von Forschern der Universität Iowa durchgeführt und im Fachjournal “Nutrients” veröffentlicht. In der Studie wurden 20 männliche und 20 weibliche Mäuse in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe folgte einer ketogenen Diät, während die andere Gruppe eine Diät mit moderater Kohlenhydrat-Zufuhr folgte.

Nach sechs Wochen zeigte sich bei den männlichen Mäusen der Keto-Gruppe ein signifikanter Gewichtsverlust und eine Verbesserung des Insulin- und Blutzuckerspiegels. Bei den weiblichen Mäusen der Keto-Gruppe gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen im Gewicht oder im Insulin- und Blutzuckerspiegel im Vergleich zur Kontrollgruppe.

Wirkt die Keto-Diät bei Frauen nicht?

Die Gründe, warum die Keto-Diät bei Frauen nicht so wirksam ist wie bei Männern, sind noch nicht vollständig geklärt. Die Forscher vermuten, dass es aufgrund von geschlechtsspezifischen Unterschieden im Stoffwechsel zu unterschiedlichen Reaktionen auf die Ernährungsumstellung kommen kann. Frauen haben tendenziell einen höheren Körperfettanteil und weniger Muskelmasse als Männer. Dies könnte dazu führen, dass Frauen weniger von der Keto-Diät profitieren als Männer.

keto-nur-fuer-maenner
Diätfrust kann keine Frau gebrauchen.

Darüber hinaus können auch hormonelle Faktoren eine Rolle spielen. Insbesondere der Menstruationszyklus und die Wechseljahre können den Stoffwechsel beeinflussen und die Wirksamkeit der Diät beeinträchtigen.

Was bedeutet das für Frauen, die eine Keto-Diät ausprobieren wollen?

Die Ergebnisse der Studie bedeuten nicht, dass Frauen die Keto-Diät nicht ausprobieren sollten. Die Keto-Diät kann immer noch eine wirksame Diät sein, um Gewicht zu verlieren und die Gesundheit zu verbessern. Frauen sollten jedoch ihre Erwartungen an die Diät anpassen und sich bewusst sein, dass die Wirksamkeit bei Frauen möglicherweise nicht so hoch ist wie bei Männern.

Warum die Keto-Diät auch für Frauen geeignet ist

Die Tatsache, dass die ketogene Ernährungsumstellung bei Frauen möglicherweise nicht so wirksam ist wie bei Männern, bedeutet nicht, dass Frauen die Diät nicht ausprobieren sollten. Es gibt mehrere Gründe, warum die Keto-Diät auch für Frauen geeignet ist.

Zum einen können Frauen durch die Umstellung einen schnellen Gewichtsverlust erreichen, was eine gute Motivation sein kann, um gesündere Ernährungsgewohnheiten zu entwickeln. Zum anderen kann die Keto-Diät bei Frauen zu einer verbesserten körperlichen Leistungsfähigkeit führen, da sie den Körper dazu zwingt, Fett als Hauptenergiequelle zu verwenden. Dies kann insbesondere für Sportlerinnen von Vorteil sein. Einige Frauen steigen auch von der strengen ketogenen Ernährung auf Low Carb um, um ihr Gewicht zu halten.

Wie Frauen die Keto-Diät erfolgreich umsetzen können

Frauen, die die Keto-Diät ausprobieren möchten, sollten einige Dinge beachten, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Zunächst einmal sollten sie ihre Erwartungen an die Diät anpassen und sich bewusst sein, dass die Wirksamkeit bei Frauen möglicherweise nicht so hoch ist wie bei Männern. Frauen sollten auch darauf achten, ausreichend Protein und gesunde Fette zu sich zu nehmen, um ihre Muskelmasse und ihre allgemeine Gesundheit zu erhalten. Probieren Sie zum Beispiel dieses Keto-Rezept voll mit gesunden Fetten aus!

Darüber hinaus sollten Frauen während des Menstruationszyklus besonders vorsichtig sein und möglicherweise eine Pause von der Keto-Diät einlegen. Während dieser Zeit kann der Körper empfindlicher auf Kohlenhydrate reagieren, was zu einem erhöhten Verlangen nach Zucker und Kohlenhydraten führen kann.

frau-keot-abnehmen

Unterstützung bei der Keto-Diät für Männer und Frauen

Bevor man seine Ernährung auf Keto umstellt, sollte man sich über die richtige Vorgehensweise informieren. Einfacher wird es jedoch, wenn man sich gezielt Unterstützung in Form von einem Ernährungsprogramm oder einer entsprechenden App holt.

Programme wie Noom helfen bei der effektiven Ernährungsumstellung. Und wer schnell Gewicht verlieren möchte und zudem wenig Zeit für ein Fitnessstudio hat, sollte seine Trainingseinheiten mit Gymondo an jedem Ort, zu jeder Zeit erledigen.

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

Die größte Hürde beim Abnehmen ist immer der Start. Mit diesen Programmen gelingt der erste Schritt – egal ob Mann oder Frau.

Weitere Artikel und Vergleiche rund ums Abnehmen

Abnehm Apps - die besten Apps im Test
Aktuelle Abnehm-Apps unter der Lupe
Der Markt ist voll mit zahlreichen Abnehm-Apps. Doch welche App ist am besten für Sie geeignet? Hier finden Sie die besten Apps zum Abnehmen im Check.
abnehmen tipps
Gibt es wirksame Tipps zum Abnehmen?
Gibt es DEN geheimen Tipp, mit dem die Pfunde garantiert purzeln? Wir haben die besten Abnehm-Tipps für Sie in diesem Artikel zusammengestellt.
Abnehmen: Auf zum Wunschgewicht
Alle Infos rund ums Abnehmen
Welche Programme zum Abnehmen gibt es? Wie effektiv sind Abnehm-Apps? Wir stellen Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten zum erfolgreichen Abnehmen vor.
zehn-fakten-zum-abnehmen
20 Fakten und Tipps zum Abnehmen
Schluss mit Hollywood-Blitz-Diäten und Wundermitteln! Wir räumen mit den Abnehm-Mythen auf und verraten Ihnen, wie Sie wirklich die Pfunde purzeln lassen.
noom
Noom im Test
Das Programm wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Im Noom Test schauen wir, ob die Ernährungsumstellung das Traumgewicht bringt.
10 kg abnehmen
10 kg abnehmen in 10 Wochen
Sie möchten schnell und gesund 10 kg abnehmen? Wir helfen Ihnen, Ihr Ziel zu erreichen — mit hilfreichen Tipps + exklusivem Workout- und Ernährungsplan.
Intervallfasten
Mit Intervallfasten zum Wohlfühlgewicht
Lange Essenspausen können für Ihre Gesundheit von Vorteil sein und Sie beim Abnehmen unterstützen. Lernen Sie die 3 wichtigsten Varianten des Intervallfastens kennen.
gymondo im Check
Gymondo im Test
Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Im Test werfen wir einen Blick auf die Kosten und überprüfen wie vielfältig die Rezepte und Sportkurse sind.
fit im büro
7 Tipps zum Abnehmen im Büro
Sie möchten abnehmen, aber verbringen Ihren Arbeitsalltag sitzend im Büro? Mit unseren praktischen Tipps bleiben Sie garantiert fit und gesund am Arbeitsplatz!
Abnehmen beim Spazierengehen
Abnehmen beim Spazierengehen
Wie verlieren Sie Gewicht beim Laufen? Wie viele Kalorien können Sie auf einem Spaziergang verbrennen? Und ist Schritte zählen wirklich sinnvoll? Finden Sie es heraus.
noom vs weightwatchers
Noom vs. Weight Watchers
Es fällt Ihnen schwer, die perfekte Diät zu finden? Dann hilft unser Erfahrungsbericht Ihnen bestimmt bei der Wahl zwischen Noom oder Weight Watchers.
abnehmen-news-schlank-im-schlaf
Schlank im Schlaf
Könnte unzureichender Schlaf Ihr Abnehmziel behindern? Der Zusammenhang zwischen Schlaf und Gewicht — erfahren Sie, warum guter Schlaf essenziell für Ihre Gesundheit und Ihr Abnehmziel ist.
Mittelmeerdiät
Abnehmen mit der Mittelmeerdiät
Die mediterrane Diät kann Ihnen beim Abnehmen helfen und Ihre Gesundheit verbessern. Erfahren Sie alles über die Mittelmeerdiät (mit Ernährungsplan).
muesli-zum-abnehmen
Müsli: Fitmacher oder Dickmacher?
Der Mythos des großen Frühstücks entlarvt: Deutsche Forscher belegen, wie ein reichliches Frühstück bei der Prävention von Übergewicht helfen kann.
Sport abnehmen
Abnehmen ohne Sport
Sie möchten Gewicht verlieren, ohne Sport zu treiben? Wir zeigen Ihnen wirksame Methoden, mit denen Sie Ihr Gewicht reduzieren und eine künftige Gewichtszunahme verhindern — ganz ohne Sport.
20 kg abnehmen
Dauerhaft 20 kg abnehmen
Dauerhaft 20 kg abnehmen — ist das möglich? Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der richtigen Motivation, Ernährung und Bewegung Ihr Wunschgewicht erreichen können.
Abnehmen mit Eiweiß
Schlank mit Eiweiß
Eiweiß soll das Abnehmen einfach machen. Aber können Sie wirklich effizienter und schneller Gewicht verlieren, indem Sie mehr Protein zu sich nehmen? Die Wissenschaft hat die Antwort.
Blutzucker
4 Tipps zur Regulierung Ihres Blutzuckerspiegels
Wenn Sie sich sowohl geistig als auch körperlich besser fühlen wollen, sollten Sie diese vier Lifestyle-Tipps befolgen, um Ihren Blutzuckerspiegel zu optimieren.
Pilates
Kann man mit Pilates wirklich abnehmen?
Pilates ist viel mehr als das, was die Popkultur anpreist. Es ist ein großartiges Training für Kraft, Flexibilität und Balance. Doch kann man mit Pilates auch abnehmen?
Bananentee
Bauchweg-Wunder Bananentee
Bananen sind die beliebtesten Früchte der Welt. Aber wussten Sie, dass es Bananentee gibt? Das Bananenwasser wird als Wunderwaffe zum Abnehmen gepriesen.