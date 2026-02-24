Abnehmen während der Periode: Die besten Ernährungstipps

Die Monatsblutung bringt nicht nur körperliche Beschwerden wie Krämpfe und Müdigkeit mit sich, sondern oft auch eine ungewollte Gewichtszunahme. Diese Veränderung auf der Waage ist in den meisten Fällen temporär und lässt sich auf hormonelle Schwankungen und veränderte Lebensgewohnheiten zurückführen. In diesem Artikel erfahren Sie, warum das so ist – und was Sie tun können, um sich während Ihrer Periode besser zu fühlen und Ihr Wohlfühlgewicht zu halten.

Ursachen für Gewichtszunahme während der Periode

Warum genau haben Sie das Gefühl, dass Sie während Ihrer Periode zunehmen? Hier sind 5 Gründe, und wie Sie diesen entgegenwirken können:

1. Hormonelle Veränderungen

Der Östrogenspiegel steigt vor der Periode stark an, was Wassereinlagerungen begünstigt.

Progesteron erreicht in der zweiten Zyklushälfte seinen Höchststand – das kann nicht nur zu Wassereinlagerungen führen, sondern auch Ihre Brüste vorübergehend vergrößern.

Nach Beginn der Periode sinken beide Hormonspiegel wieder – und mit ihnen das zusätzliche Gewicht.

2. Blähungen und Verdauungsprobleme

Progesteron entspannt die glatte Muskulatur des Magen-Darm-Trakts.

Dies führt häufig zu Verstopfung, die sich ebenfalls in einem aufgeblähten Bauch bemerkbar macht.

Ballaststoffreiche Ernährung (z. B. Vollkorn, Gemüse) sowie probiotische Lebensmittel (Joghurt, fermentiertes Gemüse) helfen, das Verdauungssystem zu unterstützen.

3. Heißhungerattacken

Viele Frauen verspüren während der Periode starken Appetit auf Süßes oder Salziges.

Diese Lebensmittel fördern Wassereinlagerungen und liefern oft überflüssige Kalorien.

Gesunde Alternativen: Nüsse, Obst, Haferflocken mit Zimt, dunkle Schokolade (ab 70 % Kakaoanteil).

4. Koffein und kohlensäurehaltige Getränke

Koffein in großen Mengen kann zu Blähungen führen.

Besser: Wasser, Kräutertee, aufgegossenes Wasser mit Zitrone oder Ingwer.

5. Weniger Bewegung

Schmerz, Müdigkeit und Unwohlsein führen oft zu weniger Aktivität.

Schon leichte Bewegung wie Spazierengehen oder sanftes Yoga hilft, den Kreislauf in Schwung zu bringen und Wasser einzulagern zu vermeiden.

Sport setzt außerdem Endorphine frei, die Krämpfe lindern können.

Holen Sie sich Unterstützung

Auch wenn gesunde Ernährung und Bewegung die wichtigsten Bausteine zum Abnehmen während der Menstruation sind, kann es manchmal hilfreich sein, zusätzliche Unterstützung zu bekommen. Gerade an Tagen, an denen Motivation oder Struktur fehlen, können digitale Tools wie Abnehm-Apps oder personalisierte Programme wertvolle Begleiter sein.

Diese Apps bieten oft individuell angepasste Ernährungs- und Trainingspläne, erinnern an gesunde Routinen und helfen dabei, Fortschritte zu dokumentieren. Sie können besonders in hormonell herausfordernden Phasen helfen, den Überblick zu behalten und trotz Stimmungsschwankungen oder Heißhunger konsequent zu bleiben.

Hier finden Sie einige der aktuell besten Abnehm-Apps, die Sie auf Ihrer Reise zu mehr Wohlbefinden unterstützen können:

Was Sie während Ihrer Periode essen sollten, um Gewicht zu verlieren

Wie bereits erwähnt, ist es kaum möglich, hormonell bedingte Gewichtsschwankungen während Ihrer Periode komplett zu vermeiden. Sie können jedoch gezielt gegensteuern – vor allem über Ihre Ernährung. Mit der richtigen Lebensmittelauswahl können Sie Wassereinlagerungen, Heißhungerattacken und Verdauungsprobleme minimieren. Gleichzeitig fördern Sie Ihr Wohlbefinden und unterstützen sogar den Fettstoffwechsel.

Hier sind die besten Nährstoffe und Lebensmittel für diese Zeit:

Ballaststoffe – Sättigen und stoppen Heißhunger

Ballaststoffe sind echte Alleskönner. Sie:

fördern die Verdauung,

halten lange satt,

stabilisieren den Blutzuckerspiegel,

und reduzieren die Lust auf kalorienreiche Snacks.

Diese Lebensmittel sind besonders ballaststoffreich:

Vollkornprodukte (z. B. Haferflocken, Vollkornbrot, Quinoa)

Hülsenfrüchte (z. B. Linsen, Kichererbsen, Bohnen)

Obst (vor allem Beeren, Äpfel, Birnen)

Gemüse (z. B. Brokkoli, Karotten, Spinat)

Omega-3-Fettsäuren – Gegen Schmerzen und Entzündungen

Diese gesunden Fette wirken entzündungshemmend und können sogar Regelschmerzen lindern. Außerdem fördern sie die Herzgesundheit und helfen dem Körper, besser mit Stress umzugehen.

Gute Quellen für Omega-3:

Fettiger Fisch: Lachs, Makrele, Sardinen, Thunfisch

Chiasamen und Leinsamen (am besten geschrotet)

Walnüsse

Rapsöl oder Leinöl für Salate

Kalzium – Für Nerven, Muskeln und Stimmung

Kalzium kann PMS-Symptome wie Reizbarkeit, Müdigkeit oder Krämpfe lindern und ist besonders in folgenden Lebensmitteln enthalten:

Fettarme Milchprodukte: Griechischer Joghurt, Skyr, Hüttenkäse

Blattgemüse: Grünkohl, Spinat, Mangold

Mandeln, Sesam, Tofu (mit Kalzium angereichert)

Tipp: Kombinieren Sie Kalzium mit Vitamin D (z. B. durch Sonnenlicht oder Fisch), um die Aufnahme im Körper zu verbessern.

Eisen – Damit Sie sich energiegeladen fühlen

Blutverlust während der Periode kann zu Eisenmangel führen – und dieser wiederum zu Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Deshalb ist eine eisenreiche Ernährung besonders wichtig.

Diese Lebensmittel liefern viel Eisen:

Rotes Fleisch (z. B. Rindfleisch, Leber)

Geflügel

Fisch wie Sardinen oder Austern

Spinat, Linsen, Kidneybohnen

Dunkle Schokolade (mind. 70 % Kakao)

Getrocknete Aprikosen oder Pflaumen

Tipp: Essen Sie eisenreiche Lebensmittel zusammen mit Vitamin-C-reichen Zutaten (z. B. Paprika, Orangen), um die Eisenaufnahme zu verbessern.

Antioxidantien – Für Zellschutz und schöne Haut

Freie Radikale entstehen vermehrt bei Stress, Schmerzen und Entzündungen – alles typische Begleiter der Menstruation. Antioxidantien wirken dem entgegen und fördern ganz nebenbei die Hautgesundheit.

Diese Lebensmittel sind besonders reich an Antioxidantien:

Beeren (Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren)

Zitrusfrüchte (Orangen, Grapefruits, Zitronen)

Granatapfel, rote Trauben, dunkle Kirschen

Grüner Tee

Die beste Mahlzeit für Ihre Periode

Wenn Sie eine perfekte Mahlzeit für diese Zeit suchen, achten Sie auf eine ausgewogene Kombination aus:

Gesunden Fetten

Komplexen Kohlenhydraten

Hochwertigem Eiweiß

Vitaminen und Mineralstoffen

Beispiel: Gegrillter Lachs mit Quinoa und gedünstetem Gemüse

Diese Kombination liefert alles, was Ihr Körper jetzt braucht: Omega-3-Fettsäuren, Energie und wichtige Mikronährstoffe.

Mehrere kleine, nährstoffreiche Mahlzeiten über den Tag verteilt stabilisieren zudem Ihren Blutzucker und beugen Heißhunger vor. Vermeiden Sie stark zucker- oder mehlhaltige Gerichte – sie sättigen nur kurzfristig und belasten Ihren Kreislauf.

Gesunde Snacks während der Periode

Die Wahl der richtigen Snacks kann entscheidend sein, um sich während der Periode energievoll und ausgeglichen zu fühlen. Achten Sie auf leichte, nährstoffreiche Zwischenmahlzeiten, die Ihre Symptome lindern und Ihre Stimmung stabilisieren können:

Zartbitterschokolade: Reich an Magnesium – entspannt die Muskulatur und lindert Krämpfe.

Reich an Magnesium – entspannt die Muskulatur und lindert Krämpfe. Nüsse & Samen: Mandeln, Walnüsse und Leinsamen liefern gesunde Fette und Proteine.

Mandeln, Walnüsse und Leinsamen liefern gesunde Fette und Proteine. Joghurt mit Honig: Fördert die Darmgesundheit und hilft gegen Blähungen.

Fördert die Darmgesundheit und hilft gegen Blähungen. Früchte: Bananen, Beeren und Orangen liefern Vitamine, Antioxidantien und Energie.

Bananen, Beeren und Orangen liefern Vitamine, Antioxidantien und Energie. Vollkorntoast mit Avocado: Sättigend, gesund und voller Ballaststoffe.

Vermeiden Sie hingegen stark verarbeitete Snacks, zu viel Koffein oder salzige Knabbereien – sie verschlimmern oft die typischen Beschwerden der Periode.

Was Sie während der Periode trinken sollten

Die richtige Flüssigkeitszufuhr unterstützt Sie nicht nur bei der Verdauung, sondern hilft auch, typische Symptome zu lindern. Zu den besten Abnehmgetränken gehören:

Wasser: Bleibt die wichtigste Flüssigkeit – es hält den Stoffwechsel aktiv und bekämpft Müdigkeit.

Bleibt die wichtigste Flüssigkeit – es hält den Stoffwechsel aktiv und bekämpft Müdigkeit. Kräutertees: Kamille gegen Krämpfe, Ingwer gegen Übelkeit, Pfefferminz gegen Blähungen.

Kamille gegen Krämpfe, Ingwer gegen Übelkeit, Pfefferminz gegen Blähungen. Fruchtsäfte, Smoothies & Kokoswasser: Natürliche Vitamine und Mineralstoffe unterstützen Ihr Wohlbefinden.

Vermeiden Sie:

Koffein- und zuckerhaltige Getränke wie Softdrinks oder Energy-Drinks. Sie können dehydrieren und Reizbarkeit oder Kopfschmerzen verstärken.

Was Sie während Ihrer Periode meiden sollten, um fit zu bleiben

Ebenso wichtig wie die richtigen Lebensmittel ist es, bestimmte Nahrungsmittel während der Menstruation bewusst zu meiden. Einige Zutaten können Wassereinlagerungen, Blähungen und Stimmungsschwankungen verstärken – und damit nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern auch Ihre Fitnessziele beeinträchtigen.

Diese Lebensmittel sollten Sie möglichst reduzieren:

Kreuzblütler: Obwohl Brokkoli, Blumenkohl und Rosenkohl gesund sind, können sie bei empfindlichen Personen Blähungen verursachen.

Obwohl Brokkoli, Blumenkohl und Rosenkohl gesund sind, können sie bei empfindlichen Personen Blähungen verursachen. Salzige Lebensmittel: Zu viel Salz fördert Wassereinlagerungen und kann das aufgeblähte Gefühl verstärken.

Zu viel Salz fördert Wassereinlagerungen und kann das aufgeblähte Gefühl verstärken. Zuckerzusatz: Zuckerreiche Lebensmittel sorgen für Energiespitzen und -einbrüche – und fördern Heißhungerattacken.

Zuckerreiche Lebensmittel sorgen für Energiespitzen und -einbrüche – und fördern Heißhungerattacken. Alkohol: Alkohol wirkt entwässernd, kann aber gleichzeitig Blähungen verstärken und den Hormonhaushalt beeinflussen.

Alkohol wirkt entwässernd, kann aber gleichzeitig Blähungen verstärken und den Hormonhaushalt beeinflussen. Gebackene Waren: Weißmehlprodukte wie Croissants, Kuchen oder Kekse enthalten meist viel Zucker und wenig Nährstoffe.

Bewegung während der Periode – sanft aktiv bleiben

Auch wenn Sie sich während Ihrer Menstruation vielleicht weniger energiegeladen fühlen, ist moderate Bewegung ein wertvoller Verbündeter beim Abnehmen. Studien zeigen, dass leichte bis mittlere körperliche Aktivität nicht nur Krämpfe und Blähungen lindern kann, sondern auch den Stoffwechsel anregt und die Stimmung hebt.

Besonders geeignet sind Aktivitäten wie Spazierengehen, leichtes Yoga, Schwimmen oder sanftes Radfahren. Diese Bewegungsformen belasten den Körper nicht zu stark, helfen aber dennoch, Kalorien zu verbrennen und Wasseransammlungen im Gewebe zu reduzieren. Entscheidend ist, auf Ihren Körper zu hören und sich nicht zu überfordern – jeder Tag ist anders, und das ist völlig in Ordnung.

FAQs – Ernährung und Wohlbefinden während der Periode

Ist es schwieriger, während der Periode Gewicht zu verlieren? Ja, hormonelle Veränderungen in der Lutealphase können Heißhunger, Wassereinlagerungen und ein verringertes Energielevel begünstigen. Das kann den Eindruck erwecken, dass Sie keine Fortschritte machen – dabei sind viele Veränderungen nur vorübergehend. Verbrennt man während der Periode mehr Kalorien? In manchen Fällen kann der Ruheumsatz leicht ansteigen, besonders in der zweiten Zyklushälfte. Ob dies zu einem messbaren Unterschied führt, ist jedoch individuell verschieden und wissenschaftlich nicht eindeutig belegt. Wieviel Gewicht nimmt man während der Periode zu? Die Gewichtszunahme liegt häufig zwischen 0,5 und 2,5 kg und ist meist auf Wassereinlagerungen zurückzuführen. Diese verschwinden in der Regel nach der Menstruation wieder von selbst. Welche Lebensmittel sollte man während der Periode vermeiden? Reduzieren Sie salzige Snacks, Zuckerzusatz, Alkohol, stark verarbeitete Lebensmittel und blähende Gemüse wie Brokkoli, Rosenkohl oder Kohl – insbesondere wenn Sie zu Blähungen neigen. Sollte ich während der Periode mehr essen als sonst? Nicht unbedingt. Stattdessen sollten Sie auf nährstoffreiche, ausgewogene Mahlzeiten achten. Kleine Portionen über den Tag verteilt helfen, Heißhunger zu vermeiden und die Energie stabil zu halten. Kann ich während der Periode Eier essen? Ja, Eier sind reich an Eiweiß und Eisen – zwei Nährstoffen, die während der Menstruation besonders wichtig sind. Sie lassen sich außerdem vielseitig in gesunde Gerichte integrieren. Welche Früchte sind besonders gut während der Periode? Beeren, Bananen und Orangen liefern Vitamine, Antioxidantien und gut verdauliche Kohlenhydrate, die Entzündungen hemmen und Energie spenden, ohne Blähungen zu verursachen. Sollte ich während meiner Periode Sport machen, wenn ich abnehmen will? Ja! Auch wenn Sie sich müder fühlen als sonst, kann leichte bis moderate Bewegung wie Spazierengehen, Schwimmen oder Yoga helfen, den Stoffwechsel in Schwung zu halten, Krämpfe zu lindern und das emotionale Wohlbefinden zu verbessern – was langfristig Ihre Abnehmziele unterstützt. Welcher Sport ist während der Periode besonders geeignet? Empfehlenswert sind sanfte Ausdauersportarten wie Walking, Radfahren oder leichtes Joggen sowie entspannende Bewegungsformen wie Yoga oder Pilates. Diese fördern die Durchblutung, helfen gegen Wassereinlagerungen und stabilisieren den Hormonhaushalt. Ist Krafttraining während der Periode sinnvoll? Wenn Sie sich fit fühlen, spricht nichts gegen moderates Krafttraining. Manche Frauen empfinden es sogar als befreiend. Hören Sie jedoch auf Ihren Körper – an besonders schmerzhaften Tagen kann ein regeneratives Training oder ein Pausentag hilfreicher sein. Wie oft sollte man während der Periode trainieren? Das hängt ganz von Ihrem persönlichen Befinden ab. Drei bis fünf leichte Trainingseinheiten pro Woche, auch während der Periode, sind für viele Frauen realistisch und effektiv. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit – nicht die Intensität.

Fazit

Die Periode bringt viele körperliche und emotionale Veränderungen mit sich – darunter auch das Gefühl, an Gewicht zuzunehmen oder mit dem Abnehmen nicht voranzukommen. Schuld daran sind vor allem hormonelle Schwankungen, Wassereinlagerungen und ein gesteigerter Appetit, insbesondere in der Lutealphase. Diese Prozesse sind vollkommen normal und kein Grund zur Sorge.

Mit dem richtigen Wissen und ein paar praktischen Tipps können Sie jedoch gezielt gegensteuern: Achten Sie auf nährstoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, gesunde Fette und Eisenquellen. Verzichten Sie möglichst auf verarbeitete Produkte, Zuckerbomben und stark salzhaltige Snacks. Sanfte Bewegung, ausreichend Schlaf und eine achtsame Selbstwahrnehmung helfen zusätzlich, sich besser zu fühlen – körperlich wie seelisch.

Auch wenn das Abnehmen während der Periode manchmal schwerfällt, ist es keineswegs unmöglich. Entscheidend ist, auf den eigenen Körper zu hören und langfristige, gesunde Gewohnheiten zu pflegen. Kleine Schwankungen auf der Waage sagen wenig über Ihre echten Fortschritte aus. Bleiben Sie geduldig, freundlich zu sich selbst – und vor allem konsequent.

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