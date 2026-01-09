Diät-Shakes: Einfache Hilfe beim Abnehmen?

Bei der großen Auswahl von Abnehmshakes kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Zudem kommt die Frage auf, welche Inhaltsstoffe ein guter Abnehm Shake zum Gewicht reduzieren beinhalten sollte und für wen der Verzehr überhaupt geeignet ist. All diese Frage beantworten wir Ihnen im Folgenden und stellen Ihnen darüber hinaus einige Anbieter von Abnehmshakes vor.

Was sind Abnehmshakes überhaupt?

Ein Abnehm Shake ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches Ihnen im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung helfen kann, schneller Gewicht zu verlieren. Dies lässt sich damit erklären, dass Sie durch einen Diät Shake weniger Kalorien zu sich nehmen, als Sie eigentlich benötigen und somit ein Kaloriendefizit herstellen. Aber dazu unten mehr.

In der Regel besteht ein Abnehm Shake aus einer Mischung verschiedener Nährstoffe wie Eiweiß, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien und kann somit als Mahlzeitenersatz oder als eine zusätzliche Nahrungsquelle dienen. Darüber hinaus sind viele Abnehmshakes von diversen Herstellern in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich und können als Abnehm Shake mit Milch bzw. Wasser oder als Smoothie mit verschiedenen Früchten zubereitet werden.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Geschmacksrichtung Sie wählen sollen, gibt es auch Proben von den Abnehmshakes, die Sie kosten können. Natürlich gibt es neben Shakes auch andere Getränke zum Abnehmen, wie z. B. grüner Tee, Gemüsesaft oder Wasser mit Apfelessig.

Welche bekannten Anbieter für Abnehmshakes gibt es in Deutschland?

In unserem Abnehm Shake Test haben wir insgesamt 4 Anbieter genauer unter die Lupe genommen. Überzeugt haben uns vor allem der Geschmack, die wertvollen Nährstoffe sowie die vielen positiven Erfahrungen mit den Abnehm Shakes, von denen die Konsumenten berichtet haben.

foodspring Shape Shake 2.0

Der Shape Shake 2.0 von foodspring hilft Ihnen dabei, Ihr Kaloriendefizit zu erreichen und sie gleichzeitig mit wertvollen Makronährstoffen sowie hochwertigen Protein zu versorgen. Diesen Diät Shake sollten Sie unbedingt kosten, wenn Sie guten Geschmack beim Abnehmen nicht missen wollen.

Den Abnehm Shake gibt es in folgenden Geschmacksrichtungen:

Vanille

Schokolade

Cookies and Cream

Erdbeere

Cocos Crisp

Schoko-Erdnuss

Weiße Schoko Mandel

Waldbeere Joghurt

Shape Republic Slim Shake

Dieser Diät Shake schmeckt nicht nur lecker, sondern unterstützt auch Ihren Fettstoffwechsel und unterstützt darüber hinaus den Erhalt Ihrer Haare, Haut und Nägel. Zudem sättigen die Flohsamenschalen mit ihren Ballaststoffen über Stunden hinweg, ohne dass Sie hungern müssen.

Gymqueen: Mahlzeitenersatz SlimQueen

GymQueen ist, wie der Name verrät, ein Abnehmprogramm für Frauen. Aromatropfen für Getränke, die reich an Eiweiß sind und eine große Auswahl an verschiedenen Abnehmpulver, mit denen Sie leckere Getränke zubereiten können, runden das Angebot ab.

ColonBroom: Natürliches Mittel zum Abnehmen

ColonBroom wurde mithilfe moderner Innovationen im Bereich Magen-Darm-Forschung entwickelt. Das natürliche Mittel soll den Körper zum einen entgiften und zum anderen die Immunabwehr stärken. Ein toller Nebeneffekt: Die Stoffwechselprozesse im Körper werden aktiviert und in Schwung gebracht.

nu3 Fit Shake

Ein weiterer Abnehm Shake ist vom Hersteller nu3. Dieses Abnehmpulver können Sie gleichfalls als Mahlzeitersatz nutzen. Für 450g zahlen Sie 19,90€, womit dieser Diät Shake gleichfalls zu den Günstigeren auf dem Markt gehört.

Für wen eignen sich ein Abnehm Shake?

Abnehmshakes sind sowohl laut Erfahrungen vieler Konsumenten als auch nach Resultaten unseres Abnehm Shake Tests nicht für jeden geeignet.

Schwangere oder stillende Mütter sollten auf den Verzehr von Abnehm Shakes verzichten, da sie in der Schwangerschaft anders auf die enthaltenen Nähr- und Ballaststoffe reagieren können. Unabhängig davon sollte es auf gar keinen Fall in einer Schwangerschaft das Ziel sein, abzunehmen.

Aus den Erfahrungen mit Abnehm Shakes lässt sich auch ableiten, dass Menschen mit einer Laktose- oder Fruktose-Unverträglichkeit Vorsicht beim Verzehr von Diät Shakes walten lassen sollten. Gehören Sie dieser Personengruppe an, informieren Sie sich lieber vorab über die genaue Zusammensetzung der Produkte, um Magen-Darm-Probleme zu vermeiden. Ansonsten sind die Nahrungsergänzungsmittel für all jene geeignet, die solche Abnehmpulver in Verbindung mit gesunder Ernährung und Sport probieren möchten.

Wie wirken Abnehmshakes?

Das größte Geheimnis hinter jedem Abnehm Shake und Abnehmerfolg nennt sich “Kaloriendefizit”. Es bedeutet, dass Sie mehr Kalorien verbrennen müssen, als Sie zu sich nehmen. Dies ist der beste Weg, um über einen längeren Zeitraum hinweg Körperfett zu verlieren und dennoch die Muskelmasse zu erhalten. Deswegen spielt die Ernährung aber auch ein so große Rolle beim Abnehmen.

Ein Beispiel:

Wenn Sie immer nährstoffarme und fettreiche Lebensmittel essen, nehmen Sie in der Regel mehr Kalorien zu sich, als Sie verbrennen. Dies führt dazu, dass Sie an Gewicht zunehmen. Umgekehrt können gesunde und ballaststoffreiche Lebensmittel dazu beitragen, dass Sie abnehmen.

Daher kann Ihnen ein Abnehm Shake helfen, durch den Ersatz einer Mahlzeit Ihr Kaloriendefizit zu erreichen und in weiterer Folge auch abzunehmen. Allerdings sollte Ihnen bewusst sein, dass Sie dafür auch ein bisschen körperlich tun sollten. Haben Sie z. B. einen Hund, der hoffentlich eine umfassende Tierversicherung hat. sollten Sie die Spaziergänge auf jeden Fall um eine halbe Stunde verlängern.

Was sollte ein Abnehm Shakes enthalten und warum?

Abnehmshakes sollen Ihnen dabei helfen, weniger Kalorien zu sich zu nehmen und dabei trotzdem Ihren Körper mit den Nährstoffen zu versorgen, die er braucht. Das bedeutet, dass die Produkte jedenfalls Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und Proteine beinhalten sollten.

Ballaststoffe sind nicht wichtig für eine gut funktionierende Verdauung, in Kombination mit Proteinen halten sie auch lange satt, obwohl Sie nichts gegessen haben. Auch sollten Sie darauf achten, dass die Shakes zum Abnehmen keinen Zucker zugesetzt haben.

Denn Zucker fördert aufgrund des erhöhten Insulinspiegel, welcher schnell wieder abfällt, Heißhunger Attacken, die es in einer Diät zu vermeiden gilt. Insgesamt können Abnehmpulver aber großartig in Ihr Abnehmprogramm integriert werden.

Welche Vorteile haben Shakes zum Abnehmen?

Das Abnehmen mit Diät Shakes ist eine effektive Möglichkeit, um schnell und gesund Gewicht zu verlieren. Natürlich nur, wenn Sie sich zudem ausgewogenen ernähren und sich auch körperlich betätigen. Welche Vorteile Abnehm Shakes mit sich bringen, zeigen wir Ihnen hier:

Nahrhaft zum Abnehmen Ein Vorteil von Shakes zum Abnehmen ist, dass sie sehr nahrhaft sind. Viele Menschen denken, dass solche Getränke nur aus Pulver und Wasser bestehen, aber in Wirklichkeit enthalten sie viele wichtige Nährstoffe, Vitamine und Mineralien. So ist garantiert, dass der Körper während einer Abnehm- oder Aufbauphase alles erhält was er braucht. Blitzschnelle Zubereitung Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Diätshakes kinderleicht zuzubereiten sind. Alles was Sie für die Zubereitung brauchen ist ein Mixer, etwas Milch oder Wasser sowie nach Bedarf etwas Obst. Alle Zutaten müssen nur in den Mixer geworfen und vermischt werden und schon haben Sie Ihren leckeren Abnehmshake. Meist reicht schon ein Shaker. Günstige Alternative Diätshakes sind im Durchschnitt sehr preiswert. Im Abnehm Shake Test haben wir herausgefunden, dass ein Shake günstiger ist als eine fertig zubereitete Mahlzeit. Aber er macht in der Regel genauso lange satt. Somit können Sie auch mit engen Budget Kalorien einsparen ohne Hungern zu müssen. Für kurzfristige Ziele Schnelle Erfolge gibt es mit Abnehmshakes auch, da sie zum Teil eine komplette Mahlzeit ersetzen. Durch die exakte Angabe der Nährstoffe haben Sie Ihren Kalorienverbrauch sehr gut im Blick. Dennoch sollten Sie stets auf eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung achten, damit es keinen Jojo-Effekt gibt. Viele leckere Sorten Man mag es kaum glauben, aber die Zeiten, in denen Abnehm-Shakes nach Medizin geschmeckt haben, sind vorbei. Heutzutage schmecken die Abnehmpulver als Drink sehr lecker. Bei den meisten Herstellern können Sie aus einer breiten Palette von Geschmäckern wählen. Einfach testen bis die Lieblingssorte dabei ist.

Wenn Sie Ihre Ernährung zudem noch mit beispielsweise Low-Carb-Kochboxen kombinieren, können Sie die Zeit, die Sie sonst im Supermarkt verbringen, direkt in Sporteinheiten investieren.

Was kosten Diät Shakes im Durchschnitt?

Die Kosten für solche Produkte variieren von Hersteller zu Hersteller. Angefangen bei 10 € kann ein Abnehm Shake bis zu 50 € kosten, dafür bekommen Sie aber auch knapp 1 kg an Produkt, welches für ungefähr 32 – 35 Portionen ausreicht. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Kosten eines guten Abnehm Shakes bei ungefähr 30 € für ca. 500 -700g Produkt liegen.

Hier lohnen sich dann häufig auch die Rabattcodes für die entsprechenden Anbieter. Auf unserer Seite finden Sie die besten und vor allem aktuellen Gutscheine für Produkte zum Abnehmen.

Worauf sollten Sie beim Kauf von Abnehmshakes achten?

Es ist wichtig, dass alle Inhaltsstoffe der Abnehm Shakes auf der Verpackung aufgeführt werden. Außerdem geben Ihnen gute Anbieter den Hinweis, dass Sie während Ihres Abnehmprogrammes viel trinken sollten. 2 bis 3 Liter Wasser pro Tag sind hier der Maßstab.

Bei der Kalkulation der Kosten sollten Sie immer bedenken, dass Sie mit den Abnehm-Shakes Mahlzeiten ersetzen, die ebenfalls mit Kosten verbunden wären. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Diät-Shakes die Erfahrungen, die andere Kunden gemacht haben.

Es gibt vegane, lactosefreie und glutenfreie Abnehm Shakes. Außerdem sind zahlreiche Geschmacksrichtungen verfügbar. Wählen Sie nach Ihren persönlichen Vorlieben aus. Dann ist die Chance groß, dass Sie nicht nur Gewicht reduzieren, sondern auch viel Freude an Ihrem Abnehmprogramm haben. Leckere Diät-Shakes sind mehr als nur ein Mahlzeitenersatz.

Fazit zu den Abnehmshakes

Abnehmpulver überzeugen nicht nur im Geschmackstest, sondern liefern ansonsten auch gute Nährwerte und können daher sehr wohl als Mahlzeitenersatz dienen.

Dennoch sollten Sie bedenken, dass Sie nie mehr als eine Mahlzeit mit einem Abnehmpulver ersetzen sollten, da Sie trotzdem feste Nahrung zu sich nehmen und auch lernen müssen, ein gesundes Essverhalten in Ihren Alltag zu integrieren. Daher gilt: Sofern Sie die Produkte zum Probieren im Rahmen einer gesunden und ausgewogenen Ernährung als Ergänzung zu sich nehmen, bestehen absolut keine Bedenken bezüglich des Verzehrs.

Sie werden dann auch schnell Erfolge sehen können, sowohl auf der Waage als auch im Spiegel. Vor allem wenn Sie während Ihrer Diät noch zusätzlich Sport betreiben, können Ihnen die Abnehmpulver mit dem zusätzlichen Proteingehalt dabei helfen, Muskelmasse aufzubauen und Körperfett zu verbrennen.

Mit den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ist bestimmt der richtige Abnehm Shake für Sie dabei, mit dem Sie sowohl schlemmen als auch Kalorien einsparen können.

Weitere Infos und effektive Abnehmprogramme im Test