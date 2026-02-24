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Die besten Abnehm Apps 2026: Darauf sollten Sie achten!

Endlich das Wohlfühlgewicht erreichen und fitter zu werden - mit der passenden Unterstützung gelingt es Ihnen! Die beste Abnehm-App passt zu Ihrem Leben, hilft tolle Ergebnisse ohne harten Verzicht zu erreichen und fokussiert sich auf langfristigen Gewichtsverlust. Entdecken Sie mit uns Apps, die wirklich beim Abnehmen helfen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Ein persönlicher Motivationscoach in Ihrem Smartphone? Warum nicht! In den besten Abnehm Apps finden Sie nicht nur Kalorienzähler oder Diät-Tipps, sondern auch spezielle Motivationssprüche — für jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat! Denken Sie daran: Geben Sie nicht auf, nur weil es Zeit braucht. Doch so unterschiedlich die Motivationen zum Gewichtsverlust sind, so vielfältig sind auch die Abnehm und Fitness Apps. Wir stellen die effektivsten vor.

Eine App zur Gewichtskontrolle ist ein einfaches Hilfsmittel, das Sie nur herunterladen müssen und schon regelmäßig verwenden können. Eine App zum Abnehmen kostet Sie in den meisten Fällen nichts und Sie können mit Unterstützung und Anleitung Ihr Gewicht reduzieren sowie eine schlankere Figur bekommen.

Was sind die beliebtesten Abnehm Apps?

Welche App zur Gewichtskontrolle soll ich wählen und wo findet man die besten Abnehm Apps Erfahrungen? In unserem Ranking finden Sie die besten Abnehm Apps zum Gewicht verlieren. Ob Kalorienzähler- oder Fitness App oder Programm, das Sie easy via Smartphone benutzen können: Bei den meisten Anbietern können Sie sich gratis anmelden und die jeweilige Abnehm App kostenlos ausprobieren.

Reverse Health: Für alle Frauen, die Gewicht reduzieren wollen

Reverse Health ist ein 12-wöchiges Gewichtsverlustprogramm für Frauen, das sich speziell auf die Verringerung der Stoffwechselrate und die Gewichtszunahme konzentriert.

Das Programm ist auf die weibliche Physiologie ausgerichtet und richtet sich insbesondere an Frauen über 40 und an Frauen in den Wechseljahren.

Inneren Schweinehund besiegt!
Inneren Schweinehund besiegt!
Erfahrung von Maria, 48 Jahre

Es viel mir sehr schwer, mein Gewicht in den Wechseljahren zu halten, und Ich habe jedes Abnehmprogramm ausprobiert, das es gibt. Reverse Health ist das erste, das funktioniert hat. Ich esse viel mehr Eiweiß als je zuvor und mache mit keine Gedanken mehr darüber, wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Ich bin am vierten Tag und habe 2 kg abgenommen. Das ist mir noch nie bei einem anderen Programm passiert.

Das Programm umfasst maßgeschneiderte Mahlzeitenpläne, Trainingspläne und Unterstützung zur Förderung eines gesunden Alterns und Gewichtsmanagements, zugeschnitten auf die besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse älterer Frauen.

Testen Sie Reverse Health einfach, um selbst zu schauen, ob diese Abnehm App etwas für Sie ist. Einige Tipps des Anbieters sind nur in Englisch verfügbar. Zum sicheren Verstehen müssen Sie keine neue Sprache lernen, es reicht, wenn Sie einige Begriffe übersetzen. Bei unserem Test wirkte sich das nicht negativ aus.

Noom App: Coaching für bessere Ernährung

Die Noom App bietet Ihnen ein flexibles Coaching, basierend auf Ihren In-App-Aktivitäten und Ihrem Fortschritt.

Für mich die beste Abnehm App: Noom
Für mich die beste Abnehm App: Noom
Erfahrungen von Marie, 35 Jahre

Als ich Noom entdeckte, hatte ich nicht vor aktiv Gewicht zu verlieren. Allerdings war ich nicht 100 Prozent mit meinem Körper und der Ernährung zufrieden. Mit der Abnehm-App Noom habe ich gelernt was mein Körper genau braucht und auch quasi nebenbei einige Kilo verloren. Ohne großen Verzicht und wie es scheint – langfristig.

Mit vielen Funktionen, um Ihr Gewicht, Ernährung, Bewegung, Blutdruck und Blutzucker an einem Ort zu verfolgen und zu sammeln. Inklusive interaktiver Inhalte mit mehr als 250 neuen Artikeln, einschließlich Adventure-Style-Guides, mit denen Sie quasi eine eigene Abnehm-Challenge erstellen und die Motivation steigern.

Außerdem bietet die Noom App personalisierte Lebensmittel- & Sportpläne und einen preisgekrönten Schrittzähler, um Ihre Schritte zu zählen. Eine praktische Fitness App, die auch Trainings-Elemente bietet und so als Abnehm App für Frauen und Männer geeignet ist.

Noom
Noom
Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!

Gymondo: Trainieren zu Hause ohne Geräte

Gymondo ist eine Fitness App, mit der Sie regelmäßig trainieren können und zwar wo und wann immer Sie Zeit haben. Sie finden hier über 60 verschiedenen Fitness-Programmen mit den unterschiedlichsten Abnehm-Trainern. Planen Sie Ihr Training voraus und passen Sie Ihre Trainingstage jederzeit flexibel an Ihr Leben an. Dafür brauchen Sie gar keine besonderen Geräte für Zuhause, um Ihr Zielgewicht zu erreichen.

Training nach meinem Zeitplan
Training nach meinem Zeitplan
Erfahrung von Amelie, 24 Jahre

Als Krankenschwester ist es für mich eher schwierig, regelmäßig in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich habe Gymondo getestet und direkt tolle Sportkurse gefunden, easy über die Fitness App. Neben den Kursen nutze ich den passenden Ernährungsplan, um ein paar Pfunde zu verlieren. Diese Kombination macht es für mich zur besten Abnehm App.

Halten Sie Ihre Erfolge auch in Ihrem Profil bei der Fitness App fest. Behalten Sie dadurch Gewicht, Körpermaße und Kalorienverbrauch im Blick. Außerdem finden Sie viele gesunde Rezepte für jede Ernährungsumstellung mit den speziellen Gymondo-Rezepten und dem Gymondo-Ernährungsplan. Um die beste Abnehm App für sich zu finden, empfehlen wir die kostenlose Anmeldung.

Gymondo
Gymondo
Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

Was sind Abnehm Apps überhaupt und wie funktionieren sie?

Es ist nicht zu leugnen, dass ein gesunder Lebensstil derzeit stark in Mode ist. Dagegen ist nichts einzuwenden, denn es muss niemandem bewiesen werden, dass körperliche Aktivität und ein guter Ernährungsplan gut für den menschlichen Körper sind. Menschen, die abnehmen müssen, sind in einer etwas schlechteren Situation. Dann beginnt ein ernsthafter Kampf, bei dem Willenskraft das Wichtigste zu sein scheint. Aber da fast alle Menschen bereits ein Smartphone besitzen, sollte man die Unterstützung, die man durch Diätplaner wie Abnehm Apps oder Kalorienzähler bekommt, auch nutzen, um zum Ziel zu kommen.

Mit Hilfe einer speziellen App zur Gewichtskontrolle können Ihre Bemühungen nämlich hervorragende Ergebnisse erzielen! Die Auswahl an Apps, ob zum Kalorienzählen, zur Motivation, zum Training ist wirklich riesig!

abnehmapps
Abnehm Apps: Hilfe bei der Kalorienkontrolle.

Kalorienzählen zum Beispiel – das ist wohl der Fluch für jeden, der schon einmal versucht hat, sein Übergewicht zu bekämpfen. Sorgfältiges Lesen der Etiketten, manchmal (wirklich!) komplizierte Berechnungen, wie viele Kalorien ein Keks, ein Stück Käse oder eine halbe Joghurtpackung hat — all das kann von einer Abnehm App übernommen werden. So können Sie einfach die Produkte, die Sie bspw. bei einem Lieferservice bestellen, tracken.

Es gibt so einige Programme, die einen Blick wert sind: Beyond Body und Noom bringen Sie mit anderen Ernährungsweisen in Kontakt und Gymondo ist ein Fitnessstudio für Smartphones. Sie zählen aktuell zu den besten Abnehm Apps.

Und Fitness Apps für das Training helfen Ihnen, sich an einen festgelegten Trainingsplan zu halten und die Parameter Ihres Körpers während des Trainings zu überwachen. Sie müssen keinen Trainingsplan mehr erstellen oder die Anzahl der Wiederholungen festlegen – das Programm übernimmt das für Sie!

Ein gesunder Lebensstil, eine ausgewogene Ernährung und Fitness – das ist es, worauf es heutzutage ankommt. Die Popularität von Sport und richtiger Ernährung hat zur Entwicklung einer Reihe von mobilen Anwendungen und Programmen geführt, die uns in unserem täglichen Kampf um einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Für wen eignet sich eine Abnehm App?

Für Menschen, die in ihrer Freizeit trainieren und dabei nicht zu viel ausgeben wollen, scheint eine solche Lösung ideal zu sein. Dabei ist es auch egal ob die Abnehm App für Frauen oder für Männer ausgelegt ist. Die Programme enthalten Hunderte von Übungen für verschiedene Körperformen. Nachdem Sie sich bei der gewählten Abnehm App kostenlos angemeldet haben, werden zuerst die Körpermaße abgefragt und dann spezifischer auf Vorlieben und Abneigungen eingegangen. Für jeden Tag wird ein spezifischer Trainingsplan zur Verfügung gestellt. Sie müssen also nicht selbst einen Trainingsplan aufstellen oder sich Gedanken über die optimale Anzahl von Wiederholungen machen, mit der richtigen Abnehm App.

So können Sie auch Erfahrungen mit dem Abnehmen via App sammeln. Wenn Sie abnehmen wollen, brauchen Sie einen etwas fortschrittlicheren Ansatz als nur bloßes Kalorienzählen. Vor allem, wenn man sich selbst nicht motivieren kann. Dann geht das mit Abnehm Apps — statt eines Personal Trainers oder Coachs!

Abnehm-Apps kosten
Die Kosten sind meist moderat.

Heutzutage kann man leicht viele interessante Fitness Apps zur Gewichtskontrolle mit wirklich guten Trainingsprogrammen finden. Verlieren Sie noch schneller und effektiver Gewicht, wenn Sie die Abnehm-Übungen für Zuhause mit einer Ernährungsumstellung kombinieren.

Was kostet eine Abnehm App im Durchschnitt?

Mobile Abnehm Apps können eine große Hilfe sein, um das gewünschte Gewicht und die schlanke Figur zu erreichen. Sie suchen eine kostenlose Abnehm App? Die gute Nachricht: Sie können die von Ihnen ausgewählte Abnehm App kostenlos herunterladen. Sie verlieren nichts, wenn die erste Abnehm App Sie nicht begeistert — suchen Sie weiter, bis Sie die finden, mit der Sie gerne abnehmen möchten. Somit können Sie eigentlich die Frage “Welche kostenlose Abnehm App ist die beste?” nur selbst beantworten. Die eine Diät, die alles mit einem Fingerschnippen verändert, gibt es leider nicht.

Je nach Abnehm App sind einige Funktionen gratis, andere hingegen stehen nur Premium-Mitgliedern zur Verfügung. Da müssen Sie für sich selbst entscheiden, ob Sie etwas Geld in Ihre Gesundheit und den Wunsch, Gewicht zu reduzieren, investieren wollen. Eine kostenlose Abnehm App finden Sie sicher, doch gute Abnehm Apps, die auch langfristige Erfolge bringen, kosten etwas. Zum einen wird dadurch gewährleistet, dass das jeweilige Programm weiterentwickelt und neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht. Zum anderen funktionieren die Anwendungen einfach stabiler und genauer, da auch hier immer wieder Geld in die Entwicklung fließt.

Die Preise schwanken je nach Umfang des jeweiligen Programms, bzw. dem angebotenen Programm.

Wie finde ich die beste Abnehm App für mich?

Auch die beste Abnehm App wird das Übergewicht nicht verschwinden lassen, aber jede Unterstützung und Motivation sind beim Abnehmen via App nützlich. Wenn Sie Probleme haben, Kalorien zu zählen, zu trainieren, sich zu motivieren oder genügend Wasser zu trinken, lohnt es sich, eine der vorgeschlagenen Fitness Apps zu verwenden. Wer weiß, vielleicht entpuppt ein Anbieter sich als ein wirklich solider Verbündeter im Kampf um eine schlankere Figur?

Welches Programm zum Abnehmen das beste für Ihre Bedürfnisse ist – diese Entscheidung können wir Ihnen nicht abnehmen. Aber mit unserem Vergleich der unterschiedlichen Abnehm Apps haben Sie schon mal passende Kandidaten zum Ausprobieren gefunden.

Vergleich (Abnehm-Apps) – Häufige Fragen

Welche Abnehm-App ist die beste?

Die beste App hängt vom persönlichen Ziel ab. Für Frauen über 40 bietet Reverse Health ein speziell auf weibliche Physiologie abgestimmtes Programm. Noom setzt auf verhaltensbasiertes Coaching, Gymondo auf strukturiertes Training ohne Geräte. Grundsätzlich gilt: Zuerst kostenlos testen, bevor man ein Abo abschließt.

Sind Abnehm-Apps wirklich wirksam?

Abnehm-Apps allein ersetzen keine Ernährungsberatung, können aber als tägliches Hilfsmittel für Struktur, Motivation und Kalorienkontrolle sehr effektiv sein. Studien zeigen, dass digitale Unterstützung – kombiniert mit Ernährungsumstellung – die Adhärenz deutlich verbessert. Entscheidend ist die regelmäßige Nutzung über mehrere Wochen.

Was kostet eine Abnehm-App im Monat?

Die Preise variieren stark: Viele Apps bieten eine kostenlose Basisversion. Premium-Mitgliedschaften kosten je nach Anbieter zwischen 10 und 40 € pro Monat – Jahrespläne sind deutlich günstiger. Tipp: Im Jahresabo lässt sich gegenüber monatlicher Zahlung häufig 40 bis 70 % sparen.

Können Männer Abnehm-Apps genauso nutzen wie Frauen?

Ja – die meisten Apps sind für beide Geschlechter geeignet, passen aber Kalorienbedarf, Trainingspläne und Ziele individuell an. Einige Anbieter wie Reverse Health sind explizit auf Frauen ausgerichtet. Gymondo oder Noom hingegen sprechen ausdrücklich alle Geschlechter an und bieten entsprechend differenzierte Programme.

Wie unterscheidet sich eine Abnehm-App von einem Ernährungsplan?

Ein statischer Ernährungsplan gibt feste Mahlzeiten vor – eine App passt sich dynamisch an Gewicht, Aktivitätslevel und Fortschritt an. Gute Abnehm-Apps kombinieren Kalorienzähler, Trainingspläne und Motivation in einer Anwendung und sind damit deutlich flexibler als klassische Diätpläne.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Ernährungs-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie, einem Master in Marketing & Advertising und einem ausgeprägten Interesse an Ernährungswissenschaft verbindet sie fundierte Recherche mit praktischen Tipps für nachhaltiges Abnehmen.

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