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Radfahren

Radfahren für Bauch, Beine und Gelenke: So gesund ist Fahrradfahren

Um fit und gesund zu sein, müssen Sie körperlich aktiv bleiben. Regelmäßige körperliche Aktivität kann Sie vor schweren Krankheiten wie Fettleibigkeit, Herzkrankheiten, Krebs, psychischen Erkrankungen, Diabetes und Arthritis schützen. Regelmäßiges Fahrradfahren ist eine der besten Möglichkeiten, um das Risiko von Gesundheitsproblemen zu verringern, die mit einer sitzenden Lebensweise einhergehen.

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Radfahren ist eine gesunde, wenig belastende Sportart, die Menschen jeden Alters, von kleinen Kindern bis hin zu älteren Erwachsenen, genießen können. Außerdem macht es Spaß, ist preiswert und gut für die Umwelt. Mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren, ist eine der zeitsparendsten Möglichkeiten, regelmäßige Bewegung mit dem Alltag zu verbinden. Schätzungsweise eine Milliarde Menschen fahren täglich mit dem Fahrrad — als Verkehrsmittel, in der Freizeit und beim Sport.

Radfahren für Gesundheit und Fitness

Schon zwei bis vier Stunden pro Woche reichen aus, um eine allgemeine Verbesserung der Gesundheit zu erreichen. Radfahren ist:

  • schonend: Es verursacht weniger Belastungen und Verletzungen als die meisten anderen Sportarten.
  • ein gutes Muskeltraining: Wenn Sie in die Pedale treten, werden alle wichtigen Muskelgruppen beansprucht.
  • einfach: Im Gegensatz zu anderen Sportarten erfordert das Fahren mit dem Rad keine große körperliche Anstrengung. Die meisten Menschen wissen, wie man Fahrrad fährt, und wenn man es einmal gelernt hat, vergisst man es nicht mehr.
  • gut für Kraft und Ausdauer: Wenn Sie in die Pedale treten steigert das Ihre Ausdauer, Kraft und aerobe Fitness.
  • so intensiv wie Sie wollen: Wenn Sie sich von einer Verletzung oder Krankheit erholen, können Sie das Radfahren zunächst mit sehr geringer Intensität betreiben, dann aber zu einem anspruchsvollen körperlichen Training ausbauen.
  • animierend: Das Abenteuer und die Begeisterung, die man beim Bergabfahren und in der freien Natur empfindet, führen dazu, dass man eher bereit ist, regelmäßig Rad zu fahren als bei anderen körperlichen Aktivitäten, die an einen Zeitpunkt oder einen Ort gebunden sind.
  • zeiteffizient: Als Verkehrsmittel ersetzt das Radeln die Zeit, die man sitzend beim Autofahren oder in Straßenbahnen, Zügen oder Bussen verbringt, durch gesunde Bewegung.
Radfahren mit Freunden

Gesundheitsfördernde Wirkung von regelmäßigem Radfahren

Radfahren ist hauptsächlich eine aerobe Aktivität, d. h. Herz, Blutgefäße und Lunge werden trainiert. Sie atmen tiefer, schwitzen und haben eine höhere Körpertemperatur, was Ihre allgemeine Fitness verbessert.

Regelmäßiges Radfahren unterstützt Ihre Gesundheit wie folgt:

  • verbesserte kardiovaskuläre Fitness
  • Steigerung der Muskelkraft und Flexibilität
  • verbesserte Beweglichkeit der Gelenke
  • Verringerung des Stresspegels
  • verbesserte Körperhaltung und Koordination
  • Stärkung der Knochen
  • Verringerung des Körperfettanteils
  • Vorbeugung oder Behandlung von Krankheiten
  • Verringerung von Angstzuständen und Depressionen

Wie Radfahren spezifische Gesundheitsprobleme verbessern kann

Radfahren kann sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit verbessern und das Risiko vieler gesundheitlicher Probleme verringern.

Fettleibigkeit und Gewichtskontrolle

Radfahren ist eine gute Möglichkeit, das Gewicht zu kontrollieren oder zu reduzieren, da es den Stoffwechsel anregt, Muskeln aufbaut und Körperfett verbrennt. Wenn Sie abnehmen wollen, müssen Sie das Radeln mit einer gesunden Ernährung kombinieren. Radfahren ist eine bequeme Form der Bewegung, bei der Sie Zeit und Intensität variieren können — Sie können sich langsam steigern und die Intensität an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Forschungen haben ergeben, dass Sie mindestens etwa 2.000 Kalorien pro Woche durch Sport verbrennen sollten. Bei gleichmäßigem Radfahren verbrennen Sie etwa 300 Kalorien pro Stunde.

Wenn Sie zweimal am Tag in die Pedale treten, summieren sich die verbrannten Kalorien schnell. Britische Untersuchungen zeigen, dass eine tägliche halbstündige Radtour über ein Jahr hinweg fast fünf Kilogramm Fett verbrennt.

Radfahren für die Gesundheit

Wenn Sie es mit dem Abnehmen ernst meinen, sollten Sie, neben dem Fahrradfahren, andere Faktoren wie die Ernährung mit in Betracht ziehen. Es kann sinnvoll sein, sich Unterstützung von den folgenden Anbietern holen, die Sie mit Apps, Ernährungsplänen und Fitness-Tipps auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht unterstützen:

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
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Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
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Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
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Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören Schlaganfall, Bluthochdruck und Herzinfarkt. Regelmäßiges Radfahren stimuliert und verbessert Herz, Lunge und Kreislauf und verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Radfahren stärkt die Herzmuskulatur, senkt den Ruhepuls und reduziert die Blutfettwerte. Untersuchungen zeigen auch, dass Menschen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren, zwei- bis dreimal weniger Luftverschmutzung ausgesetzt sind als Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, was zu einer Verbesserung der Lungenfunktion führt. Eine dänische Studie, die über einen Zeitraum von 14 Jahren mit 30.000 Menschen im Alter von 20 bis 93 Jahren durchgeführt wurde, ergab, dass regelmäßiges Radfahren vor Herzkrankheiten schützt.

Krebs

Viele Forscher haben den Zusammenhang zwischen Bewegung und Krebs, insbesondere Darm- und Brustkrebs, untersucht. Studien haben gezeigt, dass regelmäßiges Radfahren das Darmkrebsrisiko und Brustkrebsrisiko verringert.

Diabetes

Die Häufigkeit von Typ-2-Diabetes nimmt zu und stellt ein ernstes Problem für die öffentliche Gesundheit dar. Es wird angenommen, dass Bewegungsmangel einer der Hauptgründe für die Entstehung dieser Krankheit ist. Eine groß angelegte Untersuchung in Finnland ergab, dass Menschen, die mehr als 30 Minuten pro Tag mit dem Fahrrad fahren, ein um 40 % geringeres Risiko haben, an Diabetes zu erkranken.

Radfahren im Alter

Knochenverletzungen und Arthritis

Radfahren verbessert Kraft, Gleichgewicht und Koordination. Es kann auch dazu beitragen, Stürze und Knochenbrüche zu vermeiden. Diese Sportart ist ideal für Menschen mit Arthrose, da es eine gelenkschonende Sportart ist, die die Gelenke wenig belastet.

Psychische Erkrankungen

Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Stress und Angstzustände können durch regelmäßiges Radeln gelindert werden. Dies liegt an der Wirkung der Bewegung selbst und an der Freude, die das Radfahren bringt.

Fazit: Tun Sie etwas für Geist und Gesundheit und schwingen Sie sich auf Ihren Drahtesel!

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