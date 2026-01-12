Foodspring: Abnehmen mit Workouts und leckeren Produkten

Foodspring ist mehr als ein Online-Shop für Shakes, Riegel, Fitnessnahrung und Nahrungsergänzungsmittel. Wer abnehmen möchte, holt sich hier Tipps, lässt sich einen Ernährungsplan erstellen oder absolviert eine der zahlreichen Workout-Übungen.

Update 2026: Im Frühjahr 2025 wurden die Produktion und der Verkauf der Produkte aufgrund veränderter Marktbedingungen komplett eingestellt. Wir empfehlen daher die folgenden Alternativen:

Was ist Foodspring überhaupt?

Es handelt sich um ein Unternehmen aus Berlin, das hochwertige Fitnessnahrung und Sporternährung herstellt. Im Mittelpunkt stehen dabei Erzeugnisse rund um Functional und Fitness Food. Seit der Gründung im Jahr 2013 ist die Firma kräftig gewachsen und mittlerweile in 13 Ländern erhältlich. Inzwischen ist das Unternehmen eine globale Plattform für gezielte Ernährung und die Entwicklung personalisierter Ernährungsangebote.

So hat etwa das Proteinpulver mit seiner Bio-Zertifizierung für Aufsehen in der Branche gesorgt und damit an althergebrachten Strukturen in der Ernährungs- und Fitnessbranche gerüttelt.

Was bietet die Plattform und wie funktioniert sie?

Die Palette der Foodsping Produkte bietet diverse Artikel aus dem Bereich Premium Fitness Food und Sportnahrung. Hier finden Sie Proteinshakes, Riegel, Snacks, Supplements, Aminosäuren, Drinks mit Proteinen oder Aminosäuren, Zutaten für Rezepte zum Kochen und Backen, Aufstriche sowie Müsli und Porridge.

Neben dem Shop, vielen Rezepten und Artikeln hat der Anbieter vor allem eine Vielzahl an Workouts für alle Fitnesslevel und Ziele im Programm – so auch für das Abnehmen. Für jede einzelne Übung finden Sie eine ausführliche Beschreibung, dazu Trainingspläne sowie Erklärvideos. Foodspring-Erfahrungen von Nutzer:innen werden auf der Plattform selbst nicht aufgeführt.

Das Unternehmen möchte natürlich, dass Sie nicht nur ein Abnehmprogramm nutzen, sondern parallel dazu auch einige der Produkte kaufen, zum Beispiel Abnehmshakes oder Foodspring Whey Protein. Auf der Unterseite „Abnehmen mit Krafttraining“ werden diverse Programme vorgestellt sowie Foodspring-Rezepte erläutert, deren Zubereitung den Kauf von entsprechenden Produkten erfordern (etwa Protein Porridge, Kokosöl, Instant Oats, Foodspring Whey Protein, Proteinbrot und mehr).

Die Abnehm-Pakete sind das Markenzeichen des Unternehmens. Sie enthalten Shakes, Kapseln, Vitamine sowie einen Shaker (Basic-Version) und – in der Pro-Variante – zusätzlich noch Energie-Aminosäuren, L-Carnitin und einen 12-Wochen-Abnehmguide. Die Pakete richten sich an Menschen, die abnehmen möchten, die hauseigene App enthält darauf abgestimmte Sport- und Diätprogramme.

Für wen eignen sich die Foodspring Angebote?

Die Artikel drehen sich um Rezepte zur richtigen Ernährung und zu Nahrungsergänzung für Sportler, aber auch für Menschen, die Gewicht reduzieren oder sich einfach bewusster und gesünder ernähren möchten. Wenn Sie beim Kochen und Backen neue Rezepte ausprobieren wollen, können Sie die Foodspring Angebote – von Proteinbrot über Proteinpasta und Cerealien bis hin zu Proteinpizza – mal ausprobieren.

Wer darüber hinaus an den Themen Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness Interesse hat und offen für Neues ist, kann über die Kategorie Workouts das passende Online-Programm für sich finden. In der Kategorie „Coach“ stellt die Plattform Wissen, Pläne und Tipps rund um die bewusste Ernährung zur Verfügung und hilft u. a. dabei, einen Ernährungsplan zu erstellen.

Wie gut ist Foodspring fürs Abnehmen?

Die Erfahrungen mit Foodspring, die Nutzer:innen in Sachen Abnehmprogramm und Ernährungsumstellung machen, finden auf der Website selbst keine Resonanz. Doch im Internet teilen viele User:innen die Foodspring-Erfahrungen, die sie mit der Plattform gemacht haben. Getestet werden in erster Linie die Foodspring Produkte und ihre Wirkung im Zusammenhang mit den Workout-Programmen und Übungen, die das Angebot enthält. Doch auch Erfahrungen mit Foodspring in Fragen zu Rezepten finden sich nach kurzer Internetsuche.

So weit, so gut. Wer jedoch eine dauernde Begleitung zum Abnehmen sucht, findet diese in der App. Diese erhalten Sie jedoch nur, wenn Sie eine Bestellung im Shop aufgeben (den Link zum Download der App bekommen Sie nach Abschluss der Bestellung per E-Mail zugesendet). Wer es ernst nimmt mit dem Abnehmen und bestellt, muss in der Regel nicht lange auf die erste Lieferung warten. Die Zubereitung der Shakes ist den Erfahrungen mit Foodspring zufolge relativ einfach, auch geschmacklich sind der Foodspring Whey Protein Shake, dem Shape Shake und Co. gemäß den Foodspring-Erfahrungen angenehm.

Abnehmen erfordert einiges an Disziplin. Allein über eine Ernährungsumstellung, die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln (wie eben Foodspring Whey Protein) und entsprechende Rezepte purzeln die Pfunde noch nicht. Sport bzw. viel Bewegung gehört unbedingt mit dazu – und eiserne Disziplin. Wer die App als Hilfestellung nutzt, sich an die vorgegebenen Trainings- und Sporteinheiten hält und außerdem die Rezepte mit den bestellten Produkten selbst zubereitet, kann beim Abnehmen Erfolg haben. Das zeigen auch die Foodspring Erfahrungen von Nutzer:innen.

Neben den mit der Bestellung gelieferten Artikeln braucht es weitere Grundzutaten. Diese müssen bei der Zubereitung der Mahlzeiten verwendet werden, auf Lebensmittel wie Nudeln oder Kartoffeln sollten Sie in dieser Zeit völlig verzichten. Die Foodspring-Erfahrungen mit Rezepten werden von Nutzer:innen übrigens weitestgehend positiv beurteilt.

Weitere Vorteile: Die Achtsamkeit für eine bewusstere Ernährung wird geschärft. Gleichzeitig lernen Sie viele wissenswerte Dinge über beispielsweise Zucker, Proteine und Kohlenhydrate. Positiv ist auch, dass es nötig ist, das regelmäßige Sporttreiben in den eigenen Alltag zu integrieren, wenn Sie das Angebot und die Ernährungs- und Sportprogramme ernsthaft nutzen wollen.

Was kosten die Foodspring-Produkte?

Im Shop gibt es die Möglichkeit, mit Filtern zu bestellen. Wählen Sie unter „Ziel“ den Punkt „Gewichtsmanagement“, so bekommen Sie eine Auswahl jener Artikel präsentiert, die in diesem Zusammenhang Abhilfe versprechen.

Ins Auge fallen dabei die Abnehm-Pakete, die es in einer Basic- und in einer Pro-Version gibt. Daneben können Sie Shakes, Shape Shots, Kapseln bzw. Caps, L-Carnitin, Chiasamen und Gojibeeren bestellen. Allerdings sind nicht alle Artikel jederzeit im Shop erhältlich.

Welche Kosten für Foodspring entstehen für mich?

Das Abnehm-Paket Basic kostet derzeit rund 60 €, die Pro-Variante knapp 100 €. Darüber hinaus können Sie natürlich auch einzelne Artikel bestellen: Die Shakes gibt es ab 30 €, das Probierpaket des Vegan Shape Shake sowie den Zehnerpack Shake 2.0 Sachet ab 20 € und das L-Carnitin, die Glucomannan-Kapseln sowie die Shape Caps ebenso. Die Chiasamen und die Gojibeeren von Foodspring kosten knapp zehn €.

Wie kann ich bezahlen und wo kann ich die Artikel kaufen?

Wenn die gewünschten Artikel ausgewählt sind, gelangt man im Shop über das Einkaufswagensymbol oben rechts zum Warenkorb. Auf der folgenden Seite geht es via „zur Kasse“ zu den Bezahlmöglichkeiten. Hier bietet das Unternehmen die Wahl zwischen PayPal, Kreditkarte (Visa und Mastercard), Google Pay, Sofortüberweisung per Klarna, Vorkasse oder Rechnung an.

Wer die Foodspring Produkte kaufen möchte, ist jedoch nicht zwingend auf den Online-Shop des Unternehmens angewiesen. So hat etwa Amazon eine umfangreiche Auswahl der Artikel im Sortiment. Auch die Drogerieketten Rossmann und Müller bieten die Erzeugnisse online an, zudem können Sie Foodspring bei DM kaufen. In die Onlineshops für Lebensmittel von Rewe Lieferdienst, Edeka, Budni und Alnatura haben es die Präparate ebenfalls geschafft.

In der Regel stehen bei den Drittanbietern nicht alle Erzeugnisse des Herstellers zur Verfügung. Riegel, Snacks, Shakes und Foodspring Whey Protein können Sie aber bei den meisten dieser Anbieter bestellen, auch Müsli, Porridge, Back- und Kochzutaten sowie Aufstriche gibt es hier zumeist. Supplements wie Shots, Kapseln, Caps oder L-Carnitin führen diese Shops üblicherweise allerdings nicht. Ebensowenig können Sie dort die Abnehmpakete kaufen.

Kann ich die Präparate gratis testen?

Nein, Foodspring kostenlos nutzen ist nicht möglich. Mitglieder bei FIT STAR können allerdings ein kostenloses Probierpaket im Wert von 15 € bestellen. Viele Händler im Internet bieten ab und zu einen Foodspring Rabattcode an, auch Student:innen profitieren von verbilligten Tarifen.

Werden die Foodspring-Artikel von der Krankenkasse bezahlt?

Einige Krankenkassen übernehmen womöglich die Kosten für Foodspring Angebote bzw. einen Teil davon. Das kommt auf die Kasse an, oft können Sie sich Ernährungsberatungen oder Abnehmkurse anrechnen lassen. Klären Sie das vorab mit Ihrer Krankenversicherung.

Wie erhalte ich Angebote für Foodspring?

Eine Möglichkeit besteht darin, regelmäßig den Webshop von Foodspring zu besuchen. Im Prinzip finden Sie dort immer Aktionen und verbilligte Artikel. Spezielle Offerten können Sie einsehen, indem Sie in der Filterliste im Shop ein Häkchen bei „Erfolgspakete“ oder „Multi-packs“ setzen.

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Sie, wenn Sie den Newsletter bestellen. Denn zum einen gibt es schon einen Gutschein über zehn Prozent des Einkaufswerts, wenn Sie sich nur beim Newsletter anmelden. Zum anderen informiert der Newsletter über anstehende Aktionen und Angebote bei diesem Anbieter sowie geplante Rabatte.

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