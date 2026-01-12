Medienkooperation

Abnehmen beim Spazierengehen

5 Tipps, wie Sie beim Spazierengehen Gewicht verlieren

Abnehmen durch Spazierengehen - klingt einfach, jedoch steckt wesentlich mehr dahinter. Wie verlieren Sie Gewicht beim Laufen? Wie viele Kalorien können Sie auf einem Spaziergang verbrennen? Und ist Schritte zählen wirklich sinnvoll? Finden Sie es heraus.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Im hektischen Alltag bleibt uns oft keine Zeit für ausgiebige Workouts. Dennoch ist Bewegung nicht nur im Allgemeinen gut für unsere Gesundheit, sondern kann uns auch dabei helfen, einige Kilos zu verlieren. Wenn das Fitnessstudio keine Option ist, ist es umso wichtiger, auf andere Weise aktiv zu bleiben. Und der einfachste Weg dazu ist tatsächlich das Spazierengehen. Es bietet nicht nur zahlreiche gesundheitliche Vorteile, sondern kann grundsätzlich auch beim Abnehmen helfen!

Wie funktioniert das Abnehmen durch Spaziergänge?

Natürlich ist ein einfacher Spaziergang kein Wundermittel gegen Übergewicht. Eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf sind ebenfalls wichtige Komponenten, wenn Sie abnehmen und Ihr Wunschgewicht erreichen möchten. Allerdings gilt grundsätzlich: Jede Art von Bewegung ist hilfreich! Tatsächlich können wir beim Spazierengehen einige Kalorien verbrennen, was sich natürlich positiv auf die tägliche Kalorienbilanz auswirkt.

Wie viele Kalorien kann ich durch Spaziergänge verbrennen?

Beim Spazierengehen hängt der Kalorienverbrauch von verschiedenen Faktoren ab, nämlich dem aktuellen Körpergewicht, der Gehgeschwindigkeit und der Dauer. Sogar wissenschaftliche Studien beschäftigen sich mit diesem Thema. Ein Beispiel dafür sind Untersuchungen der Forscher der Harvard Medical School, bei denen sie ermittelt haben, wie viele Kalorien Menschen mit unterschiedlichem Gewicht in 30 Minuten durch verschiedene Bewegungsarten verbrennen können.

Nehmen wir an, eine Person wiegt 70 Kilogramm und geht in moderatem Tempo mit einer Geschwindigkeit von 6,4 Stundenkilometern. In diesem Fall werden etwa 186 Kalorien verbrannt. Bei einem Gewicht von 84 Kilogramm sind es etwa 222 Kalorien. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa dem Kaloriengehalt von zwei Schokoriegeln der Marke, die gern mit freundlichen Kindern auf der Packung werben.

Abnehmen beim Spazierengehen Freunde

Wie häufig sollten Sie spazieren gehen?

Theoretisch benötigt man eine Ersparnis von etwa 7.000 Kalorien, um ein Kilogramm Fett zu verlieren. Dies würde bedeuten: Sieben Wochen lang, fünf Tage die Woche, eine Stunde strammes Spazierengehen. Diese Überlegung lässt allerdings Faktoren wie Ernährung und andere Bewegungsformen außer Acht.

Ist Schritte zählen sinnvoll?

Die meisten Handys haben eingebaute Schrittzähler. Sich ausschließlich auf die Anzahl der Schritte zu verlassen, ist jedoch keine gute Idee. Wer sich zu sehr auf die Schritte konzentriert, vergisst möglicherweise die wichtige Rolle, die die Ernährung beim Abnehmen spielt. Und vergessen Sie die 10.000-Schritte-Regel; sie ist ein Werbegag aus vergangenen Zeiten. Neueren Untersuchungen zufolge reichen 6.000 bis 8.000 Schritte täglich aus, um einen positiven Effekt auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu erzielen.

Wenn Sie es mit dem Abnehmen ernst meinen, können Sie sich, anstatt Schritte zu zählen, andere Faktoren wie die Ernährung mit in Betracht ziehen. Es kann sinnvoll sein, sich Hilfe von den folgenden Anbietern holen, die Sie mit Apps, Ernährungsplänen und Fitness-Tipps auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht unterstützen:

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo: Sportlich Abnehmen
Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

5 Tipps für mehr Kalorienverbrauch beim Spazierengehen

Möchten Sie dem Abnehmen durch Spazierengehen eine Chance geben? Diese fünf Tipps werden Ihnen dabei helfen!

1 Erhöhen Sie das Tempo

Wie die bereits erwähnte Studie zeigt, können Sie durch ein höheres Tempo mehr Kalorien verbrennen. Statt gemütlich zu schlendern, lohnt es sich also, flotter zu gehen. Die meisten Menschen sind durchschnittlich mit etwa vier bis sechs Kilometern pro Stunde unterwegs. Wenn Sie durch Spazierengehen abnehmen möchten, sollte Ihr Ziel etwa sieben Kilometer pro Stunde sein.

2 Integrieren Sie Intervalle

Um die Fettverbrennung weiter anzukurbeln, können Sie die Gehgeschwindigkeit variieren. Wechseln Sie zwischen normalem Gehen und schnellerem Walken. Als Faustregel gilt hierbei: Gehen Sie etwa fünf Minuten normal und erhöhen Sie dann für eine bis zwei Minuten die Geschwindigkeit, bevor Sie wieder zum normalen Tempo zurückkehren. Dieser Effekt wurde sogar wissenschaftlich bewiesen: Forscher der Ohio State University konnten in einer Studie nachweisen, dass Intervall-Spaziergänge den Kalorienverbrauch um bis zu 20 Prozent steigern können.

Abnehmen beim Spazierengehen Paar

3 Vergessen Sie das Krafttraining nicht

Ausdauertraining in Form von Spaziergängen ist gut, aber wir sollten unsere Muskeln nicht vernachlässigen. Je höher unser Muskelanteil ist, desto mehr Fett können wir verbrennen — das unterstützt auch den Nachbrenneffekt! Nutzen Sie daher den Spaziergang und bauen Sie kurze Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht ein. Dazu gehören beispielsweise Kniebeugen oder Ausfallschritte. Sie können auch vereinfachte Liegestütze machen, indem Sie sich zum Beispiel an der Rückenlehne einer Bank abstützen.

4 Berücksichtigen Sie die Tageszeit

Während einige von uns morgens um sechs Uhr voller Energie aus dem Bett springen, sind andere um neun Uhr noch völlig müde. Hier kommt eine gute Nachricht für alle Morgenmuffel: Spazierengehen ist am Nachmittag effektiver, wie niederländische Forscher in einer Studie festgestellt haben.

Die Teilnehmer, die erst später am Tag aktiv waren, verloren innerhalb von zwölf Wochen mehr Gewicht als eine Kontrollgruppe. Zudem war der Blutzuckerspiegel in der ersten Gruppe stabiler. Die Forscher vermuten, dass der Blutzuckerspiegel später ansteigt, wenn wir bereits mehr gegessen haben. Da der Blutzuckerspiegel an der Fetteinlagerung beteiligt ist, könnte es daher vorteilhaft sein, sich eher am Nachmittag zu bewegen, um ihn schnell wieder zu senken.

5 Nutzen Sie Ihre Umgebung

Wenn Sie Spazierengehen, befinden sich auf Ihrer bisherigen Strecke Treppen oder Hügel? Fantastisch! Das Überwinden solcher Steigungen beansprucht Ihre Muskeln und Gelenke stärker, was zu einer erhöhten Kalorienverbrennung führt. Wenn Sie solche Herausforderungen bisher gemieden haben, sollten Sie die Umgebungskarte genauer betrachten. Es könnte eine alternative Route geben, die nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern auch mit einigen solcher Herausforderungen gespickt ist.

Unser Fazit

Bewegung in jeglicher Form ist gesund — und wenn Sie Bewegung im Freien anstrengenden Workouts vorziehen, sind Spaziergänge eine gute Möglichkeit, um Ihnen beim Abnehmen zu helfen. Beim Spazierengehen werden Kalorien verbrannt, die sich positiv auf die aktuelle Kalorienbilanz auswirken. Dennoch gilt: Spaziergänge allein reichen nicht aus, um nachhaltig Gewicht zu verlieren. Dazu bedarf es einer Kombination von ausgewogener Ernährung, ausreichend Bewegung und einem gesunden Lebensstil.

Weitere Artikel und Tests rund ums Abnehmen

Abnehm Apps - die besten Apps im Test
Aktuelle Abnehm-Apps unter der Lupe
Der Markt ist voll mit zahlreichen Abnehm-Apps. Doch welche App ist am besten für Sie geeignet? Hier finden Sie die besten Apps zum Abnehmen im Check.
abnehmen tipps
Gibt es wirksame Tipps zum Abnehmen?
Gibt es DEN geheimen Tipp, mit dem die Pfunde garantiert purzeln? Wir haben die besten Abnehm-Tipps für Sie in diesem Artikel zusammengestellt.
Abnehmen: Auf zum Wunschgewicht
Alle Infos rund ums Abnehmen
Welche Programme zum Abnehmen gibt es? Wie effektiv sind Abnehm-Apps? Wir stellen Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten zum erfolgreichen Abnehmen vor.
Diätshakes - einfache Hilfe beim Abnehmen
Abnehmen mit Diät-Shakes
Helfen Diät-Shakes wirklich, langfristig Gewicht zu verlieren? Worauf sollte ich achten? Welche empfehlenswerten Abnehm-Shakes gibt es auf dem Markt?
noom
Noom im Test
Das Programm wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Im Noom Test schauen wir, ob die Ernährungsumstellung das Traumgewicht bringt.
Radfahren
Radfahren für Bauch, Beine und Gelenke
So gesund ist Fahrradfahren! Regelmäßiges Fahrradfahren ist eine der besten Möglichkeiten, um das Risiko diverser Gesundheitsprobleme zu verringern.
gymqueen bewertung
GymQueen im Test
Während des Abnehmens nicht auf leckere Gerichte verzichten? Kein Problem mit zuckerarmen Rezepten und den Tasty Drops von GymQueen. Jetzt unsere Erfahrungen im Test entdecken.
beyond-body
Beyond Body im Test
Beyond Body ist ein richtiger Motivationsbooster. Das individuelle Selfcare-Buch unterstützt den Abnehmprozess und zeigt, wie die Ernährungsumstellung funktioniert.
foodspring
Foodspring im Test
Foodspring Shakes sind der perfekte Helfer, um Ihr Kaloriendefizit zu erreichen. Eine vollwertige Mahlzeit in einem Getränk. Zudem gibt es kostenlose Workouts, um das Abnehmen zu unterstützen.
keto-diaet-nur-fuer-maenner
Keto-Diät nur für Männer geeignet?
Einer neuen Studie zufolge, soll die ketogene Ernährung bei Frauen nicht zum gleichen Gewichtsverlust führen wie bei Männern. Was ist dran an dieser News?
Scheinfasten
Scheinfasten — Fasten ohne Hungern
Sie möchten die positiven Effekte des Fastens erleben, aber nicht komplett auf Nahrung verzichten? Mit dieser Methode können Sie ohne Hungergefühle abnehmen.
zehn-fakten-zum-abnehmen
20 Fakten und Tipps zum Abnehmen
Schluss mit Hollywood-Blitz-Diäten und Wundermitteln! Wir räumen mit den Abnehm-Mythen auf und verraten Ihnen, wie Sie wirklich die Pfunde purzeln lassen.
Blutzucker
4 Tipps zur Regulierung Ihres Blutzuckerspiegels
Wenn Sie sich sowohl geistig als auch körperlich besser fühlen wollen, sollten Sie diese vier Lifestyle-Tipps befolgen, um Ihren Blutzuckerspiegel zu optimieren.
noom vs weightwatchers
Noom vs. Weight Watchers
Es fällt Ihnen schwer, die perfekte Diät zu finden? Dann hilft unser Erfahrungsbericht Ihnen bestimmt bei der Wahl zwischen Noom oder Weight Watchers.
abnehmen-news-schlank-im-schlaf
Schlank im Schlaf
Könnte unzureichender Schlaf Ihr Abnehmziel behindern? Der Zusammenhang zwischen Schlaf und Gewicht — erfahren Sie, warum guter Schlaf essenziell für Ihre Gesundheit und Ihr Abnehmziel ist.
10 kg abnehmen
10 kg abnehmen in 10 Wochen
Sie möchten schnell und gesund 10 kg abnehmen? Wir helfen Ihnen, Ihr Ziel zu erreichen — mit hilfreichen Tipps + exklusivem Workout- und Ernährungsplan.
Mittelmeerdiät
Abnehmen mit der Mittelmeerdiät
Die mediterrane Diät kann Ihnen beim Abnehmen helfen und Ihre Gesundheit verbessern. Erfahren Sie alles über die Mittelmeerdiät (mit Ernährungsplan).
fit im büro
7 Tipps zum Abnehmen im Büro
Sie möchten abnehmen, aber verbringen Ihren Arbeitsalltag sitzend im Büro? Mit unseren praktischen Tipps bleiben Sie garantiert fit und gesund am Arbeitsplatz!
Bananentee
Bauchweg-Wunder Bananentee
Bananen sind die beliebtesten Früchte der Welt. Aber wussten Sie, dass es Bananentee gibt? Das Bananenwasser wird als Wunderwaffe zum Abnehmen gepriesen.
keto frühstück
10 Keto Frühstücks Ideen für eine schlanke Linie
Sie suchen nach Abwechslung in Ihrer Keto-Diät? Starten Sie fit und energiegeladen in den Tag mit einem nahrhaften und gesunden Keto Frühstück! Lassen Sie sich inspirieren.
Sportler Lebensmittel
Diese 17 Lebensmittel würden Sportler nie essen
Spitzensportler würden es nicht wagen, diese Diätkatastrophen zu essen – und Sie sollten es auch nicht. Streichen Sie diese Nährstofffallen von Ihrer Einkaufsliste!
Sommer Abnehmen
Abnehmen im Sommer: Tipps & Plan für Erfolge
Nutzen Sie den Sommer zum Abnehmen! Mit diesen Tipps, saisonalen Rezepten und unserem Wochenplan fällt es leicht, gesund und nachhaltig Gewicht zu verlieren.
Sommer Alternativen
11 Lebensmittel, die Sie im Sommer meiden sollten
Sommer, Sonne, Diät? Es muss nicht kompliziert sein! Manchmal reicht es, die richtigen Lebensmittel zu ersetzen, um sich fitter und gesünder zu fühlen.
Fettverbrenner im Schlaf
7 Lebensmittel die nachts Fett verbrennen
Entdecken Sie 7 wissenschaftlich belegte Lebensmittel, die Ihre nächtliche Fettverbrennung um bis zu 42% steigern können. Einfach umsetzbar!