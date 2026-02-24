GymQueen Test: Aroma her, Pfunde weg?

Der Name verrät es: GymQueen ist ein 2015 gegründetes Unternehmen, das sich speziell auf die Bedürfnisse des weiblichen Körpers fokussiert. Dabei spielt das Abnehmen eine große Rolle. Neben den entsprechenden Diätprodukten bietet die Plattform Trainingspläne und sogenannte Abnehmreisen, die bei der Erreichung des Wunschgewichts helfen sollen. Naschen ohne Zucker? Mit GymQueen wird dieser Traum wahr.

Was ist GymQueen überhaupt?

Von Frauen für Frauen – so beschreibt das Unternehmen sich selbst. Hier wollen Frauen anderen Frauen helfen, wie man gesund leben und abnehmen kann, ohne sich quälen zu müssen. Die Angebote von GymQueen umfassen Ernährungspläne, Trainingsvorschläge und zahlreiche Süßigkeiten ohne Zucker wie Drops, Riegel, Shakes, Aminosäuren, Supplements, Powder, Aufstriche, Zutaten zum Kochen und Backen, Burner und Blocker und einiges mehr.

Die Erzeugnisse sollen schmackhaft sein und Lust darauf machen, sich in Form zu bringen. Pfunde verlieren, ohne dabei auf süße und aromatische Lebensmittel verzichten zu müssen, so bewirbt die Plattform die Ernährungsumstellung und das Abnehmprogramm.

Was bietet die Plattform und wie funktioniert sie?

Die Plattform stellt – unter dem Reiter „Coach“ – zum einen Trainings- und Ernährungsplan (in verschiedenen Leveln) vor sowie eine sogenannte Abnehmreise. In diese Reise sind Rezepte von GymQueen integriert, für die Sie Produkte benötigen, die Sie direkt auf der Seite bestellen können. Zum anderen geht es um die Nahrungsmittel und Lebensmittelergänzung, die wie erwähnt von Drops bis Riegeln reichen, von Shakes bis Supplements, von Burnern bis Aufstrichen und von Kochzutaten bis Aminosäuren.

Im Onlineshop präsentiert das Unternehmen aktuelle Aktionen sowie GymQueen Rabattcodes und stellt neue Erzeugnisse vor. Unter „gesund leben“ finden Sie Präparate, die sicherstellen sollen, dass Sie auch während des Trainings und parallel zu einer Diät die benötigten Nährstoffe in Form von Supplements, Vitalstoffen und Vitaminen erhalten.

Außerdem können Sie auf der Plattform (unter „Coach“ und „Tools“) gratis drei Instrumente nutzen: die Waist-to-Hip-Ratio, den Kalorienrechner und den Body-Mass-Index-Rechner. Diese Tools können übrigens auch Männer nutzen.

Für wen eignet sich GymQueen?

Die Angebote von GymQueen richten sich explizit an Frauen, die abnehmen möchten, Krafttraining machen wollen, sich kalorienreduzierter ernähren und generell gesünder leben möchten. Die Präparate sind speziell dafür entwickelt worden, die Ansprüche zu erfüllen, die der Körper einer Frau beim Sport und Workout hat.

Es soll ja Zeitgenossinnen geben, die süßen Ernährungsprodukten nichts abgewinnen können. Wenn Sie nicht zu diesen Frauen gehören, dann möchte das Unternehmen mit seinen Erzeugnissen Ihre Aufmerksamkeit wecken. Das Unternehmen wirbt nämlich damit, dass man sich Süßes auch während des Abnehmens und des Trainings nicht versagen muss.

Im Sortiment gibt es darum auch eine Auswahl an kalorienarmen Süßigkeiten ohne Zucker wie Brownies, Pralinen und Schokocreme – allesamt mit sehr wenig Zucker. Frauen, die mit GymQueen Erfahrungen gemacht haben, sind von der Qualität und vom Geschmack dieser niedrigkalorischen Pendants zu den herkömmlichen Süßigkeiten meist überzeugt. In der Kategorie „Kochen & Backen“ im Shop finden Sie weitere kalorienarme Produkte für Naschkatzen.

Wir halten also fest: Die Artikel eignen sich für Frauen, die bewusster leben und trainieren möchten und dabei nicht auf Süßes verzichten möchten. Aber aufgepasst: Achten Sie auf eine gute Zahnhygiene, denn Studien rund ums Thema Zahngesundheit deuten darauf hin, dass zu viel Süßes zu Karies führen kann.

Wie gut sind die Produkte fürs Abnehmen?

Auf der Website des Unternehmens selbst finden sich keine Bewertungen von Nutzerinnen. Doch im Internet stößt man nach kurzer Suche mit den üblichen Suchmaschinen schnell auf Kommentare und Bewertungen, die Frauen mit den Erzeugnissen und Rezepten von GymQueen hinterlassen haben. Vereinzelt wird eine zu lange Lieferzeit beanstandet. Einige Empfängerinnen beklagten sich, dass die Verpackung nicht ausreichend stabil gewesen sei und Teile des Inhalts auf dem Transportweg kaputt gegangen waren.

Die große Mehrheit hat jedoch nichts dergleichen zu beanstanden und sich in den Bewertungen auf die tatsächlichen GymQueen Erfahrungen mit Produkten und Rezepten, auch mit Abnehmshakes, fokussiert. Und die Nutzerinnen sind sich weitgehend einig, was den Geschmack angeht – die Präparate werden durchweg als lecker und sehr gut bezeichnet. Das gilt auch für die GymQueen-Slim-Shake-Erfahrungen beim Abnehmen.

Hervorgehoben wird auch hier in erster Linie das Aroma der Abnehmshakes und die Tatsache, dass die Ernährungsumstellung bzw. der Ernährungsplan aus diesem Grund – weil die Erzeugnisse gut schmecken – nicht schwerfällt. Der Tenor ist zudem, dass es bei den meisten Rezepten von GymQueen genügt, wenn man mit den Zutaten haushält: Die Aromen sind demzufolge sehr intensiv.

Doch wie sind die Bewertungen der GymQueen-Rezepten oder die Slim Shake-Erfahrungen der Nutzerinnen beim Abnehmen? Im Sortiment in der Kategorie „Abnehmen & Detox“ listet die Plattform diverse Produkte auf. Die Slim-Shake-Erfahrungen vom GymQueen sind positiv, auch die Abnehmkapseln erhalten gute Beurteilungen. Die GymQueen Erfahrungen mit dem Slim Shake beim Abnehmen werden als sättigend, schnell in der Zubereitung sowie vitamin- und nährstoffreich bezeichnet. Zur Gewichtsreduzierung eignet sich der GymQueen Slim Shake den Erfahrungen der Nutzerinnen zufolge sehr gut. Die Kapseln regen den Stoffwechsel an und zielen darauf, das Fettgewebe zu reduzieren. Auch das Hungergefühl wird unterdrückt, sagen Nutzerinnen in ihren GymQueen Erfahrungen.

Bei Langzeittests berichten Nutzerinnen über ihre GymQueen Erfahrungen mit Slim Shake, Süßigkeiten ohne Zucker und weiteren Produkten. Zu Rezepten und dem GymQueen-Ernährungsplan empfiehlt sich die schon erwähnte Abnehmreise bzw. der Trainingsplan zum Abnehmen. Nach zehn bis zwölf Wochen zeigten sich Gewichtsverluste von fünf bis sieben Kilogramm und ein deutlich zurückgegangenes Fettgewebe am Bauch.

Es ist übrigens völlig in Ordnung, verschiedene Artikel bzw. Rezepte von GymQueen miteinander zu kombinieren oder die Produkte nutzt, um z.B. eine Low Carb Kochbox von HelloFresh lecker zu ergänzen. Alles in allem sind die GymQueen Erfahrungen jedoch sehr positiv: Die Fettverbrennung, die Erfolge beim Abnehmen und die Verträglichkeit werden besonders hervorgehoben. Einige Nutzerinnen dauert es ihren GymQueen- und Slim Shake-Erfahrungen zufolge etwas zu lange, bis sich die gewünschten Erfolge einstellen.

Die besten Alternativen zu GymQueen

Was kosten GymQueen-Produkte?

Preislich geht es los bei 3,49 € mit Sirup & Co. Wir wollen aber einen genaueren Blick auf jene Erzeugnisse werfen, die in der Kategorie „Abnehmen“ untergebracht sind. Hier sind sicher die Slim Queen-Produkte interessant. Die gibt es in einigen Ausführungen bzw. Aromen, der günstigste Mahlzeitenersatz von 420g liegt bei 24,99 €. Diese gibt es auch im Abnehm Bundle mit Shaker und Drops ab 60,46 €. Es gibt außerdem Fastenkuren mit Kräutern und Säften ab 26,95 €.

Abnehm-Pakete von GymQueen kosten ab 60 € aufwärts, enthalten sind je nach Variante Shakes, Tasty Drops bzw. Powder, Riegel sowie ein Shaker. Wer gleich in die Vollen gehen möchte, kann sich den Slim Queen Allrounder bestellen mit 24 Riegeln und zwei Abnehm-Shakes zum regulären Preis für 118,42 €. Oft kosten die Produkte jedoch aufgrund von Rabatten und Aktionen weniger, mehr dazu später.

Welche weitere Kosten entstehen mir?

Der Versand kostet mit DHL 4,90 Euro. Wenn ein Warenwert von 55 Euro erreicht ist, wird der Versand kostenfrei. Sie können die Waren bis zu 30 Tage lang zurücksenden.

Wie kann ich bezahlen und wo kann ich die Artikel noch kaufen?

Bezahlt werden kann via PayPal, Klarna, Vorkasse, Sofortüberweisung, Kreditkarte oder bar in einer Partnerfiliale (Rewe, Penny, dm, real, mobilcom etc., mehr dazu beim Kaufvorgang). Die Artikel gibt es auch in einigen Online-Shops, etwa bei Müller, Amazon oder dm sowie bei Portalen, die Sportnahrung und Fitness-Ernährung anbieten. Meist können Sie dort jedoch leider keine Rabatte oder Codes verwenden.

Kann ich GymQueen kostenlos nutzen?

Nein, GymQueen kostenlos nutzen ist leider nicht möglich. Die Nutzung der Trainings- bzw. Ernährungspläne ist ebenso gratis wie es die Rezepte sind. Auch für das Lesen der Abnehmreise müssen Sie nichts bezahlen.

Wird GymQueen von der Krankenkasse bezahlt?

Es gibt tatsächlich Krankenkassen, die – zumindest einen Teil – der GymQueen-Kosten für einige Erzeugnisse übernehmen könnten. Das hängt aber von der Krankenversicherung ab. Einige Kassen tragen anteilig die Kosten, die durch ein Abnehmprogramm oder bei Ernährungsberatern entstehen. Ob das auch bei Ihnen der Fall ist, klären Sie vorab am besten direkt mit Ihrer Krankenkasse, meist genügt bereits ein Anruf bei der Hotline.

Wie erhalte ich bei oder für GymQueen Angebote?

Sie können sich fast immer bei GymQueen Rabattcodes und Angebote sichern, und zwar direkt auf der Website. Die Aktionen sowie die GymQueen Rabattcodes dafür finden Sie im Shop direkt bei den Artikeln. Im Shop gibt es übrigens eine eigene Kategorie „Angebote“. GymQueen-Produkte sind hier zum Teil deutlich im Preis reduziert.

Im Reiter „Angebote“ erscheinen per Mouseover drei weitere Sparkategorien: Sparpakete, Sale und Gutscheine. Und wer sich für den Erhalt des Newsletters registrieren lässt, erhält regelmäßig Bescheid, wenn es neue Aktionen gibt.

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