30 gesunde Sommersnacks mit 100 Kalorien oder weniger

Der Sommer ist die perfekte Jahreszeit für frisches Obst, knackiges Gemüse und leichte Mahlzeiten. Doch zwischen Eisdiele, Grillparty und Freibad-Imbiss kann es schnell passieren, dass man zu kalorienreichen Versuchungen greift. Dabei gibt es viele gesunde Alternativen, die nicht nur köstlich schmecken, sondern auch die Figur schonen. In diesem Artikel finden Sie 30 gesunde Sommersnacks, die 100 Kalorien oder weniger enthalten – ideal für Erwachsene und Kinder, für unterwegs oder zwischendurch.

An heißen Tagen benötigt der Körper nicht nur ausreichend Flüssigkeit, sondern auch nährstoffreiche Kost, die ihn nicht zusätzlich belastet. Leichte Sommersnacks mit wenig Kalorien können dabei helfen, den kleinen Hunger zu stillen, ohne dass man sich danach träge fühlt. Zudem unterstützen sie eine ausgewogene Ernährung und liefern wichtige Vitamine, Antioxidantien und Ballaststoffe – perfekt für alle, die sich gesund ernähren oder ein paar Pfunde loswerden möchten.

Die besten kalorienarmen Sommersnacks im Überblick

1. Mandeln

Mandeln stehen nicht ohne Grund regelmäßig auf Listen der „gesündesten“ Lebensmittel. Sie sind reich an Kalzium, Ballaststoffen, Eiweiß und Vitamin E. Eine 100-Kalorien-Portion liefert außerdem gesunde Fette, die für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Praktisch: Vorportionierte Tütchen passen perfekt in jede Strandtasche.

2. Asiatischer Krautsalat

Ein schneller asiatischer Krautsalat ist selbst an heißen Sommertagen angenehm leicht. Einfach Wirsing, Karotten und Reisweinessig miteinander vermengen. Kohl ist besonders kalorienarm – eine Tasse hat nur rund 23 Kalorien – und liefert viel Vitamin C, das das Immunsystem unterstützt.

3. Blaubeeren

Eine Tasse Blaubeeren enthält nur etwa 84 Kalorien, liefert Ballaststoffe sowie die Vitamine K und C. Außerdem sind Blaubeeren reich an Anthocyanen, die nicht nur für die kräftige Farbe sorgen, sondern auch krebshemmende Eigenschaften haben könnten. Tipp: Griechischer Joghurt mit Schokolade, Walnüssen und Blaubeeren ist ein köstlicher und gesunder Snack.

4. Kirschen

Kirschen sind wahre Sommerfrüchte: Sie enthalten Vitamin A und C, Kalium und Ballaststoffe. Eine Portion entsteinter Süßkirschen kommt auf lediglich 87 Kalorien. Zusätzlich wirken die enthaltenen Anthocyane antioxidativ, entzündungshemmend und cholesterinsenkend.

5. Cocktail-Shrimps

Shrimps sind ein hervorragender Snack auf jeder Sommerparty. Eine mittelgroße gegrillte Garnele hat nur etwa 11 Kalorien – neun Stück bleiben also unter 100 Kalorien. Sie enthalten hochwertiges Eiweiß, Vitamin B12 und Selen, ein starkes Antioxidans.

6. Gurken mit Oliventapenade

Für einen herzhaften Snack einfach eine Gurke vierteln, in Stücke schneiden und mit etwas Oliventapenade toppen. Eine Tasse Gurke hat nur 18 Kalorien und ist besonders wasserreich. Die Tapenade liefert einfach ungesättigte Fettsäuren, die das Herz-Kreislauf-System unterstützen.

7. Dunkle Schokoladenchips

Gönnen Sie sich einen Esslöffel (ca. 80 Kalorien) dunkle Schokoladenchips (mind. 70 % Kakao), wenn der Heißhunger kommt. Dunkle Schokolade kann das Cholesterinprofil verbessern, den Blutdruck senken und die Gehirngesundheit fördern – dank Antioxidantien und gesunder Fette.

8. Gefrorene Weintrauben

Ein Klassiker für heiße Tage: Gefrorene Weintrauben. Eine Tasse enthält rund 100 Kalorien und liefert zusätzlich Kupfer, Vitamin K und antioxidative Pflanzenstoffe.

9. Gefrorene griechische Joghurtriegel

Diese fertigen Riegel sind erfrischend und praktisch für unterwegs. Einige Marken enthalten nur 90 Kalorien pro Stück. Griechischer Joghurt punktet mit viel Eiweiß und wenig Zucker.

10. Gazpacho

Diese kalte spanische Suppe ist der Inbegriff des Sommers. Sie enthält nur wenige Kalorien, besteht aus Tomaten, Gurken, Paprika und Zwiebeln – und ist vollgepackt mit Vitaminen und Antioxidantien.

11. Traubentomaten

Im Hochsommer haben sie Saison: Traubentomaten. Eine Tasse enthält etwa 40–50 Kalorien und viel Wasser, Vitamin C sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Mit einem Spritzer Olivenöl und Pfeffer sind sie ein leckerer Snack.

12. Grapefruit

Eine halbe Grapefruit hat etwa 65 Kalorien und besteht zu rund 90 % aus Wasser – ideal zur Flüssigkeitszufuhr. Das enthaltene Vitamin C unterstützt die Haut und das Immunsystem. Achtung: Grapefruitsaft kann mit bestimmten Medikamenten wechselwirken.

13. Griechischer Joghurt mit Himbeeren

Mischen Sie eine halbe Tasse fettarmen griechischen Joghurt mit einer Tasse Himbeeren: Ballaststoffe und Eiweiß sorgen für langanhaltende Sättigung. Außerdem erhalten Sie rund 136 mg Kalzium – wichtig für Knochen und Zähne.

14. Hartgekochtes Ei

Ein klassischer, sättigender Snack: Ein hartgekochtes Ei hat etwa 72 Kalorien und liefert hochwertige Proteine, B-Vitamine, Vitamin D sowie Cholin, das für die Gedächtnisleistung wichtig ist.

Mit digitalen Helfern zum Wunschgewicht: Die besten Abnehm-Apps und Programme

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Ob Sie lieber eine kostenlose App nutzen oder ein umfassendes Coaching-Programm wählen – für jedes Bedürfnis gibt es passende Angebote. Das sind die besten Abnehm-Apps und Programme, die Ihnen beim gesunden Abnehmen zur Seite stehen:

15. Selbstgemachtes Eis am Stiel

Eiscreme gehört zu den Lebensmitteln, die Sie im Sommer lieber meiden sollten. Wenn Sie Eis am Stiel selbst machen, können Sie Zuckerzusatz und Kalorien kontrollieren. Laut AHA sollten Frauen nicht mehr als 25 g, Männer nicht mehr als 36 g zugesetzten Zucker pro Tag zu sich nehmen.

16. Hummus mit Sellerie

Zwei Esslöffel Hummus (ca. 73 Kalorien) mit ein paar Selleriestangen (je 5,6 Kalorien) sind ein schneller, nahrhafter Snack. Sellerie liefert Ballaststoffe und Kalium, Hummus ergänzt pflanzliches Eiweiß.

17. Eisgekühlter Cappuccino

Nicht jeder Kaffee muss eine Kalorienbombe sein. Bestellen Sie einen eisgekühlten Cappuccino mit Soja- oder Magermilch. So erhalten Sie ein erfrischendes Getränk mit Kalzium und Eiweiß – bei moderaten Kalorien.

18. Geeister Chai

Geeister Chai ist eine wohlschmeckende, kalorienarme Alternative im Sommer. Zubereitet mit Gewürzen wie Zimt, Ingwer, Kurkuma und Kardamom kann er sogar entzündungshemmende Eigenschaften haben.

19. Mango

Eine Tasse geschnittener Mango liefert etwa 2,6 g Ballaststoffe, Vitamin A und C – ideal zur Stärkung des Immunsystems und für eine gesunde Haut.

20. Avocado-Püree auf Crackern

Der Mini-Avocado-Toast: Zwei Esslöffel Avocado auf Vollkorn-Crackern liefern gesunde Fette und Kalium – gut für Herz und Blutdruck.

21. Popcorn

Popcorn ist ein beliebter, kalorienarmer Snack. Eine Tasse hat nur etwa 60 Kalorien und enthält Polyphenole – Antioxidantien, die Zellen schützen und möglicherweise das Herzrisiko senken. Wichtig: Wenig oder kein Salz verwenden.

22. Quinoa-Salat

Aus Quinoa-Resten lässt sich schnell ein frischer Salat zaubern. Eine halbe Tasse Quinoa enthält etwa 100 Kalorien und viel Eiweiß. Mit Petersilie und Zitronensaft verfeinern – fertig!

23. Wassermelone

Wassermelone ist der Inbegriff sommerlicher Erfrischung. Eine Tasse enthält nur etwa 46 Kalorien und besteht zu über 90 % aus Wasser. Zudem liefert sie Lycopin, ein starkes Antioxidans.

24. Edamame

Gedämpfte Edamame sind ein eiweißreicher Snack. Eine halbe Tasse enthält rund 100 Kalorien und liefert Eisen, Magnesium sowie pflanzliches Eiweiß.

25. Pita mit Tzatziki

Eine halbe Vollkorn-Pita mit Tzatziki (aus griechischem Joghurt, Gurke und Knoblauch) ist ein gesunder, eiweißreicher Snack mit etwa 100 Kalorien – erfrischend und sättigend.

26. Apfelscheiben mit Mandelmus

Ein Apfel in Scheiben mit einem Teelöffel Mandelmus kombiniert Ballaststoffe mit gesunden Fetten – ein idealer Snack mit rund 100 Kalorien.

27. Beerenmix

Eine Schale gemischter Beeren (z. B. Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren) ist kalorienarm, antioxidativ und perfekt für den kleinen Hunger.

28. Mini-Maiskolben

Mini-Maiskolben sind leicht zu grillen und liefern Ballaststoffe sowie wichtige Mineralstoffe. Eine Portion hat etwa 85 Kalorien.

29. Zucchini-Chips

Dünn geschnitten, mit etwas Öl und Gewürzen im Ofen gebacken, sind Zucchini-Chips ein knuspriger, kalorienarmer Snack.

30. Reiswaffeln mit Hüttenkäse

Zwei Reiswaffeln mit je einem Esslöffel Hüttenkäse ergeben einen Snack mit rund 90–100 Kalorien – eiweißreich und sättigend.

Fazit

Wie Sie sehen, müssen Sie im Sommer nicht auf leckere Snacks verzichten – im Gegenteil! Mit etwas Planung und Kreativität lassen sich viele kalorienarme Alternativen finden, die sowohl nährstoffreich als auch köstlich sind. Egal ob süß oder herzhaft, gekühlt oder knusprig: Diese 30 gesunden Sommersnacks mit 100 Kalorien oder weniger sind die ideale Begleitung durch die warme Jahreszeit – ob im Büro, am See oder beim Grillen mit Freunden.

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