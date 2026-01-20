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Einstellung zum Abnehmen

Abnehmen mit der richtigen Einstellung: Mit Willenskraft und Selbstdisziplin Gewicht verlieren

Millionen von Menschen versuchen jedes Jahr abzunehmen, aber nur wenige schaffen es, ihre Diät-Pläne durchzuhalten. Oft wird nach der optimalen Diätstrategie gesucht, die beim Abnehmen helfen soll, aber diese Methoden sind in der Regel nicht auf Ihren Lebensstil zugeschnitten oder erfordern immense Einschränkungen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Einstellung effektiv und langfristig abnehmen.

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Kalorienreduzierte Diäten, weniger Kohlenhydrate und Fett, zeitlich abgestimmte Mahlzeiten und Fasten sind Methoden, mit denen viele Menschen versuchen, überflüssige Kilos zu verlieren — und scheitern. Auch körperliche Betätigung ist schwer durchzuhalten, denn manche finden es nach einer Weile zu mühsam und geben das Training auf. Die Wahrheit ist: Sie brauchen keine Saftkur zu machen oder sieben Tage die Woche zu trainieren, um Ihr Abnehmziel zu erreichen. Eine der besten Methoden, um abzunehmen, ist die Änderung der eigenen Einstellung. Anstatt sich von falschen Motiven oder schlechten Gedanken leiten zu lassen, sollten Sie diese Hürden als Sprungbrett auf Ihrer Abnehmreise nutzen.

Die Auswirkungen von Negativität

Der Weg zur Gewichtsabnahme ist ohnehin nicht einfach, und es hilft nicht, dass er oft mit Negativität gepflastert ist. Die Stigmatisierung des Gewichts ist weit verbreitet, vor allem im Internet, und die Inhalte oder Kommentare, die in den sozialen Medien auf Sie einprasseln, können sich negativ auf Ihr Körperbild auswirken.

Viele Videos oder Beiträge propagieren problematische Normen zum Thema Gewicht, wie zum Beispiel: warum Dicksein ungesund ist, welche Ernährungstipps wirklich beim Abnehmen helfen, wie der ideale Körper aussehen sollte und was Männer an Frauen unattraktiv finden.

Einstellung zum Abnehmen: negative Inhalte konsumieren

Diese negative Einstellung kann besonders schädlich sein, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, die das Abnehmen erschweren. Medizinische Fachleute für Gewichtsabnahme weisen darauf hin, dass Krankheiten wie Fettleibigkeit viele Ursachen haben, die über Ernährung und Bewegung hinausgehen.

Obwohl Medikamente zur Gewichtsabnahme wirksam sind und Ihnen helfen können, bis zu 15 % Ihres ursprünglichen Gewichts zu verlieren, werden die Ergebnisse in der Regel erst nach einem längeren Zeitraum und einer Änderung der Lebensweise sichtbar.

Negativität kann Sie ungeduldig machen, was oft dazu führt, dass zu drastischen Maßnahmen oder Modediäten gegriffen wird, um schnell Ergebnisse zu erzielen. Die traurige Wahrheit: Das Streben nach Schlankheit oder Fitness übertrumpft das Streben nach Gesundheit und Wohlbefinden. Es kann außerdem passieren, dass Sie sich selbst schlecht reden und sich darauf konzentrieren, wie schlecht es Ihnen geht, anstatt Ihre Fortschritte zu sehen.

Wenn Sie ständig nur auf die Ergebnisse fixiert sind, können Ihre Gedanken schnell destruktiv werden und Ihre Willenskraft schädigen, was Sie zum Scheitern verurteilt.

Konzentrieren Sie sich lieber auf das Positive — das kann Sie dazu ermutigen, nach gesünderen Abnehm-Methoden zu suchen, die es Ihnen leichter machen, an Ihren Abnehmplänen festzuhalten. Wir zeigen Ihnen, was Sie tun können, um diszipliniert zu bleiben:

1. Setzen Sie sich konkrete Ziele

Ziele sind wichtig für die Gewichtsabnahme, aber wenn man sie nicht in der gewünschten Zeitspanne erreichen kann, kann das entmutigend sein. Anstatt aufzugeben, sollten Sie sich konkrete Ziele setzen, um Ihre Motivation und Ihren Optimismus zu fördern.

Viele Experten betonen, wie wichtig es ist, sich genaue Ziele zu setzen, um eine Gewichtsabnahme zu erreichen. Ein konkretes Ziel wie “täglich mindestens 15 Minuten nach der Arbeit spazieren gehen” ist besser, als sich zu sagen: “mehr Sport treiben”.

Auch die Sprache, die Sie verwenden, ist entscheidend für die Festlegung erreichbarer Ziele. Anstatt negative Wörter wie “kein” oder “nicht” zu verwenden, sollten Sie Ihre Ziele so formulieren, dass Sie ermutigt werden, aktiv auf diese hinzuarbeiten.

Anstatt sich also das Ziel zu setzen, keine frittierten Lebensmittel mehr zu essen, verpflichten Sie sich lieber, eine Portion Gemüse pro Tag zu essen. Das klingt viel praktikabler, und es wird Ihnen leichter fallen, das Ziel zu erreichen, was Ihre Willenskraft und Motivation erhöht und Sie zum Weitermachen stärkt.

2. Haben Sie Mitgefühl mit sich selbst

Wenn Sie wegen der kleinsten Dinge hart mit sich ins Gericht gehen, wird Ihnen das nicht helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Disziplin und Strenge sind für die Gewichtsabnahme unerlässlich, aber ein Mangel an Herzlichkeit und Mitgefühl für sich selbst wird Ihren mentalen Zustand beeinträchtigen und das Abnehmen zu einer noch größeren Herausforderung machen.

Seien Sie nachsichtig mit sich selbst und denken Sie daran, dass Sie keine Maschine sind, die nie ein Training auslässt oder sich immer gesund ernährt; Sie brauchen diese Selbstliebe, um Ihre Willenskraft aufrechtzuerhalten.

gute Einstellung zum Abnehmen: Selbstliebe

Diese Einstellung hilft außerdem bei der Verbesserung Ihrer Gewohnheiten. Selbstliebe ist mit Achtsamkeit verbunden und kann sowohl eine gesündere Ernährung als auch eine gesündere Einstellung zum Essen unterstützen.

Wenn Sie liebevoll mit sich selbst umgehen, werden Sie nach den Abnehm-Methoden suchen, die für Sie und Ihren Körper am besten geeignet sind.

Die besten Helfer beim Abnehmen

Sie suchen nach Unterstützung? Abnehmapps- und programmen können die idealen Helfer auf Ihrer Abnehm-Reise sein. Mit personalisierten Trainingsprogrammen und Ernährungsplänen werden Sie von Spezialisten an die Hand genommen — und werden gleichzeitig Teil einer Community. Einer der besten Tipps, um die eigene Einstellung zu verbessern, ist der Austausch mit Gleichgesinnten. Je nach Vorliebe und Bedürfnis können Sie das beste Programm für sich auswählen. Die derzeit besten Anbieter auf dem Markt sind:

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren
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Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite.
Noom: Abnehmen beginnt im Kopf
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Das Abnehmprogramm noom wurde von Psycholog:innen mitentwickelt und soll in erster Linie langfristige Abnehmerfolge sicherstellen. Eine dauerhafte, ausgewogene Ernährungsumstellung ist der Fokus dieser Anwendung, um Gewicht abzunehmen!
Gymondo: Sportlich Abnehmen
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Gymondo ist ein Online-Portal, das als Fitnessstudio für zuhause und unterwegs dient. Nutzer erhalten Zugriff auf derzeit etwa 1.300 unterschiedlichen Workouts. Auch für eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren, bietet Gymondo Rezepte.

3. Konzentrieren Sie sich nicht auf Misserfolge

Sie wollen einfach abnehmen? Sie werden Ihre Abnehm-Reise nicht genießen, wenn Sie ständig darüber nachdenken, dass das Training langweilig ist oder dass gesunde Ernährung keinen Spaß macht.

Ein Tipp: Fokussieren Sie sich lieber auf die positiven Seiten. Herausforderungen sind unvermeidlich — nutzen Sie diese als Ansporn, um Ihr Ziel zu erreichen.

Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf die Zahl auf der Waage oder die Passform Ihrer Kleidung, sondern denken Sie daran, dass Sie sich auf dem Weg zu einer besseren Gesundheit und einem besseren Leben befinden. Dies im Hinterkopf zu behalten, kann Sie dazu ermutigen, jede Herausforderungen zu meistern.

Einstellung zum Abnehmen: Fortschritte sehen

Willenskraft und Selbstdisziplin sind nicht leicht aufrechtzuerhalten, vor allem, wenn man mit dem Abnehmen kämpft.

Es ist nicht leicht, aus einer negativen Denkweise auszubrechen und eine gesunde Einstellung zu bewahren, aber wenn Sie kleine Schritte hin zu besseren Gewohnheiten und mehr Selbstliebe unternehmen, dann bleibt der Erfolg sicher nicht aus — und Sie werden gesund abnehmen.

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