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Pilates

Pilates-Trend: Kann man mit dieser Trainingsmethode wirklich abnehmen?

Inzwischen haben Sie wahrscheinlich schon von Pilates gehört — es ist zu einem populären Begriff geworden. Aber: Pilates ist viel mehr als das, was die Popkultur anpreist. Es ist ein großartiges Training für Kraft, Flexibilität und Balance. Doch kann man mit Pilates auch abnehmen? Finden Sie's heraus.

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Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Trainingsansatz zum Abnehmen? Wollten Sie schon immer Pilates ausprobieren, aber Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Lesen Sie weiter, um einen Einstieg in die Welt von Pilates zu bekommen und zu erfahren, ob und wie Sie mit dieser Trainingsmethode abnehmen können.

Was ist Pilates?

Ursprünglich “Contrology” genannt, wurde diese Ganzkörpertrainingsmethode Anfang des 20. Jahrhunderts von Joseph H. Pilates entwickelt. Dieser trainierte und heilte eine Reihe von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, darunter auch eine Reihe von Künstlern. Eine kleine Gruppe von Künstlern wurde zu den Gatekeepern, den so genannten “Elders”. Durch sie wuchs diese spezielle Fitness-Methode und wurde schließlich zu einem bekannten Begriff.

Pilates besteht aus Mattenarbeit und Übungen an speziellen — oft gefederten — Geräten wie dem Reformer, dem Tower (oder Cadillac) und dem Stability Chair. Es ist eine gefragte Methode, die von Ärzten empfohlen und von Physiotherapeuten eingesetzt wird.

Die Trainingsmethode ist für Menschen jeden Alters und jeder Könnensstufe geeignet, da es sich um eine Trainingsmethode mit geringer Belastung handelt, die den Körper ausrichtet und durch muskuläre Ausgewogenheit und neuromuskuläre Feinabstimmung Kraft erzeugt.

Das Training mit dem Pilates Reformer stärkt den gesamten Körper.

Pilates kann sowohl erholsam als auch kraftvoll sein. Es ist zwar kein Herz-Kreislauf-Training, aber Sie kommen ins Schwitzen und spüren, wie Ihre Muskeln auf eine neue Art und Weise arbeiten. Die Fitnessmethode ist dafür bekannt, dass die kleineren, tiefer liegenden und oft nicht ausreichend genutzten stabilisierenden Muskeln trainiert werden, die die Gelenke stützen.

Daher ist die Anstrengung, die Sie bei Pilates spüren, vielleicht etwas anders als die, die Sie aus dem Fitnesstudio oder von einem Spinning-Kurs gewohnt sind. Dennoch ist es von großem Nutzen, wenn Sie sich für diese Trainingsmethode entscheiden.

Vorteile von Pilates

Die lange Liste der Vorteile umfasst eine verbesserte Körperhaltung, Kernkraft, Flexibilität und Balance sowie weniger Rückenschmerzen. Hier einige der Vorteile im Detail:

  • Bessere Beweglichkeit: Die Übungen fördern die Beweglichkeit der Gelenke und verbessern schrittweise die Flexibilität. Dies ist wichtig, um mögliche Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
  • Erhöhte und ausgeglichene Muskelkraft, insbesondere der Rumpfmuskulatur: Die Muskeln werden gestärkt, da hauptsächlich Muskeln beansprucht werden, die bei den üblichen täglichen Aktivitäten nicht zum Einsatz kommen. Es ist vorteilhaft für ältere Menschen und solche, die täglich nur wenig körperlich aktiv sind.
  • Verbesserte Körperhaltung: Der Körper sollte bei den Fitnessübungen immer aufgerichtet sein. Es ist vorteilhaft für Menschen, die an Schmerzen im unteren Rückenbereich leiden.
  • Vorbeugung und Rehabilitation von Verletzungen: Eine bestehende Verletzung wird nicht belastet, und es werden keine schweren Trainingsübungen durchgeführt.
  • Entspannung und Stressabbau: Pilates trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei, da es ein körperliches und geistiges Gleichgewicht herstellt.
Pilates Ball
Ein Pilates Ball sorgt für mehr Spannung beim Training und verbessert das Gleichgewicht.

Ist Pilates zum Abnehmen geeignet?

Die Trainingsmethode eignet sich hervorragend zur Gewichtsreduzierung, da es sich um ein Training mit geringer Belastung handelt, das Ihnen hilft, Ihren Körper zu straffen, Muskeln aufzubauen und Ihre Haltung zu verbessern. Es kann Sie dabei unterstützen, ein gesundes Gewicht zu halten. Bei traditionellen Pilates-Mattenübungen werden weniger Kalorien verbrannt als bei anderen aeroben Aktivitäten. Wenn Sie jedoch Spaß an den Pilates-Stunden haben, ist es wahrscheinlicher, dass Sie Ihr Trainingsprogramm fortsetzen.

Es ist wichtig, das Training mit einer nahrhaften Ernährung und anderen Bewegungsformen zu kombinieren, um viele Kalorien zu verbrennen und gesund abzunehmen. Sie können versuchen, Pilates und Krafttraining abzuwechseln oder zu kombinieren. Dabei können Sie sich Hilfe bei spezialisierten Abnehm-Apps und -Programmen suchen, die Sie ganzheitlich auf Ihrer Abnehm-Reise unterstützen:

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Eine Studie hat den Zusammenhang zwischen Pilates und Gewichtsreduzierung untersucht. Die Studie ergab, dass die teilnehmenden übergewichtigen und fettleibigen Frauen nach acht Wochen Training effektiv Gewicht verloren, ihren Body-Mass-Index senkten, ihren Körper strafften und ihren Taillenumfang verringerten.

Wie viel Kalorien verbraucht Pilates-Training?

Je nach Art des Kurses, den Sie besuchen, dem Schwierigkeitsgrad des Kurses und der Zeit, die Sie mit dem Training verbringen, werden Sie unterschiedlich viele Kalorien verbrennen.

Wie viel Gewicht und Kalorien kann Pilates beeinflussen? Wenn Sie vorher etwa 68 Kg gewogen haben, verbrennt ein 50-minütiger Mattenkurs für Anfänger etwa 175 Kalorien, während ein Mattenkurs für Fortgeschrittene etwa 254 Kalorien verbrennt. Bei einem Reformer-Kurs werden mehr Kalorien verbrannt, da hier mehr Muskeln beansprucht werden und die Herzfrequenz erhöht wird.

Pilates Ring
Der Pilates Ring stärkt die Tiefenmuskulatur und den Beckenboden.

Der Kaloriverbrauch ist bei diesem Fitnesstraining also nicht sehr hoch. Wenn das Ziel also die Gewichtsabnahme ist, sollte Pilates mit anderen Übungen wie Ausdauertraining und einer gesunden Ernährung mit magerem Eiweiß, Obst und Gemüse kombiniert werden. Durch die Kombination diverser Methoden werden Ihre Muskeln effektiv gestärkt und Kalorien verbrannt.

Widerstandstraining vs. Ausdauertraining

Ein Herz-Kreislauf- oder Ausdauer-Training beinhaltet Aktivitäten, die die Herzfrequenz beschleunigen und erhebliche Muskelbewegungen erfordern. Widerstandstraining ist eine Art von Training, bei dem die Muskeln mit dem eigenen Körpergewicht und anderen Geräten trainiert werden. Es sorgt dafür, dass trotz des angestrebten Gewichtsverlusts, der mit Muskelabbau einhergeht, eine magere Muskelmasse erhalten bleibt.

Ein ideales Trainingsprogramm wäre eine Kombination aus Ausdauer- und Pilates-Übungen. Während das eine auf intensiveres Training und schnelleren Gewichtsverlust ausgerichtet ist, konzentriert sich das andere auf das allgemeine Wohlbefinden, die Flexibilität und die Stressbewältigung.

Unser Fazit

Pilates ist im Allgemeinen für die Gewichtsabnahme geeignet. Es hängt stark von Ihrer Routine ab, ob Sie einen regulären Kurs oder einen Kurs für Fortgeschrittene besuchen. Wenn Sie mit dieser Trainingsmethode abnehmen wollen, müssen Sie es idealerweise mit Ausdauer-Übungen kombinieren, um Ihr gewünschtes Gewichtsziel zu erreichen. Eine gesunde Ernährung und allgemein gesunder Lebensstil spielen ebenfalls eine Rolle.

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