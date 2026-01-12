Kann Weight Watchers im Test überzeugen?

Verschiedene Weight Watchers Rezepte kennen Sie möglicherweise, aber wie gut funktioniert das Abnehmen mit WW überhaupt? Können mit diesem Programm tatsächlich überschüssige Pfunde verloren werden? In diesem Ratgeber wollen wir unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen.

Was ist Weight Watchers?

Bevor wir unsere Weight Watchers Erfahrungen vorstellen und uns fragen, wie gut das Abnehmen mit WW (so die beliebte Abkürzung für den Anbieter) überhaupt funktioniert, wollen wir Ihnen in dem ersten Abschnitt unseres Ratgebers zunächst einmal vorstellen, was WW überhaupt ist.

Knapp zusammengefasst kann gesagt werden, dass es sich dabei um ein Abnehmprogramm handelt. Seinen Ursprung hat dieses Programm in den USA, wo das Unternehmen im Jahre 1963 von der Hausfrau Jean Nidetch gegründet wurde. Nidetch traf sich zu dieser Zeit regelmäßig mit ihren Freundinnen, um sich mit ihnen über die aktuellen Fortschritte bei der Diät und beim Gewichtsverlust auszutauschen. Außerdem versuchten die Frauen, sich gegenseitig zum Durchhalten bei den jeweiligen Diäten zu motivieren und zu unterstützen.

Auf Basis dieser „Diät-Treffen“ mit ihren Freundinnen gründete Nidetch dann Weight Watchers, um auch anderen Menschen mit Übergewicht dabei zu helfen, stetig Gewicht zu verlieren und so Stück für Stück wieder Normalgewicht zu erlangen. Um dieses Ziel zu erreichen und das Gewicht wieder zu verringern, spielen Weight Watchers Rezepte eine wichtige Rolle bei dem Abnehmprogramm. Doch nicht nur die Weight Watchers Rezepte sind wichtig. In dem nun folgenden Abschnitt wollen wir Ihnen zeigen, wie genau das Ganze überhaupt funktioniert.

Wie funktioniert Weight Watchers?

Um unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen zu können, wollen wir Ihnen natürlich auch zeigen, wie WW überhaupt funktioniert.

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Weight Watchers Rezepte, die Teilnehmer dabei unterstützen sollen, Gewicht zu verlieren. Mit diesen Weight Watchers Rezepten wollen wir uns in diesem Ratgeber allerdings erst später beschäftigen.

Stattdessen legen wir unseren Fokus zunächst auf ein ganz anderes Thema: Die WW Punkte. Während bei den meisten anderen Abnehmprogrammen lediglich die Kalorien gezählt werden, gibt es bei WW spezielle Punkte, die sogenannten „PersonalPoints“. Bei diesen Punkten werden nicht nur die Kalorien, sondern auch andere Nährwertangaben mit einberechnet. Dieses Vorgehen ist wissenschaftlich fundiert und hat sich in den vergangenen Jahren bewährt.

Durch diese Berechnungen von Kalorien und Nährwertangaben erhält jedes Lebensmittel dann eine bestimmte Anzahl an Punkten, die Sie in der WW Punktetabelle nachlesen können.

Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft starten, müssen Sie zunächst einen Fragebogen ausfüllen. Auf Grundlage dieses ausgefüllten Fragebogens erhalten Sie dann ein individuelles Budget an Punkten, die Sie jeden Tag verbrauchen können. So wissen Sie anhand Ihrer Punkte immer, welche Lebensmittel Sie pro Tag in welchen Mengen essen dürfen.

Bei WW wird Ihr Ernährungsplan Ihren Gewohnheiten angepasst.

Neben dem Budget an Punkten, dass Ihnen jeden Tag zur Verfügung steht, haben Sie außerdem die Möglichkeit, Punkte zu verdienen. Zum einen ist dies natürlich durch Sport möglich. Je nach Dauer und Art der sportlichen Betätigung erhalten Sie eine gewisse Anzahl an Punkten, die Sie nutzen können, um weitere Lebensmittel aus der WW Punktetabelle zu essen.

Neben den sportlichen Aktivitäten ist es neuerdings außerdem möglich, durch das Pflegen von gesunden Gewohnheiten weitere Punkte zu verdienen. So werden Sie beispielsweise mit Punkten belohnt, wenn Sie zusätzliches Gemüse essen oder über den Tag verteilt genügend Wasser trinken. Wenn Sie nicht alle Punkte an einem Tag verbraucht haben, können Sie diese außerdem für den nächsten Tag aufsparen. Allerdings ist dies nicht unbegrenzt möglich: Maximal vier übrig behaltene Punkte können in den nächsten Tag mitgenommen werden.

Um die WW Punktetabelle überall nutzen zu können, gibt es eine App, in der Sie die Punkteanzahl von jeglichen Lebensmitteln nachsehen können. Neben der WW Punktetabelle beinhaltet die App zudem über 12.000 Weight Watchers Rezepte und weitere hilfreiche Funktionen wie einen individuellen Ernährungsplan.

Die besten Alternativen zu Weight Watchers

Nutzen Sie auch unseren Vergleich der besten Abnehm-Apps, um das passende Programm für sich zu finden.

Die Weight Watchers Rezepte

Ein Unterschied von WW zu anderen Abnehmprogrammen ist, dass Sie jedes Lebensmittel essen können, das Sie wollen. Es ist also nicht unbedingt eine Ernährungsumstellung notwendig. Wie bereits erklärt, wurde bei diesem Anbieter jedem Lebensmittel je nach Anzahl der enthaltenen Kalorien und weiteren Nährwertangaben eine gewisse Anzahl an Punkten zugeordnet. Die jeweiligen Punkte können in der WW Punktetabelle nachgelesen werden.

Auch wenn bei diesem Abnehmprogramm ohne Ernährungsumstellung alles gegessen werden darf, eignet sich nicht jedes Lebensmittel zum regelmäßigen Verzehr während einer Diät. Daher gibt es zahlreiche Weight Watchers Rezepte, die Sie bei Ihrer Diät auf dem Weg zu Ihrem Wunschgewicht und Ihrem Ernährungsplan unterstützen sollen.

Dabei gibt es Weight Watchers Rezepte für verschiedene Zielgruppen. So finden Sie beispielsweise spezielle Rezepte für berufstätige Menschen, die besonders schnell zubereitet werden können oder vegetarische Rezepte für Vegetarier. Wenn Sie Mitglied bei WW werden, sind viele Rezepte in Ihrem Abo enthalten. Diese können Sie beispielsweise über die App einsehen. Allerdings müssen Sie nicht zwangsläufig Mitglied sein, um in den Genuss der Weight Watchers Rezepte zu kommen. So gibt es zahlreiche Kochbücher, mit deren Hilfe Sie viele ausgewogene Rezepte ausprobieren können.

Die verschiedenen Abo-Modelle bei Weight Watchers

Es gibt zwei verschiedene Mitgliedschaften, zwischen denen Sie auswählen können.

Zum einen gibt es die Mitgliedschaft „Digital“. Neben über 12.000 Weight Watchers Rezepten können Sie bei dieser Mitgliedschaft auf verschiedene Tools zurückgreifen, die beispielsweise Ihren Schlaf, Ihre Bewegung oder Ihre Wasserzufuhr tracken. Außerdem werden Ihnen Anleitungen zu Workouts geboten und Sie bekommen die Möglichkeit, sich online mit anderen Mitgliedern auszutauschen.

Wenn Sie einen persönlichen Austausch gegenüber einem Austausch über das Internet bevorzugen, können Sie die Mitgliedschaft „Unlimited Workshop + Digital“ wählen. Neben den Vorteilen aus der „Digital“ Mitgliedschaft haben Sie bei dieser Mitgliedschaft die Chance, an WW Treffen vor Ort teilzunehmen. Bei diesen können Sie sich persönlich mit anderen Mitgliedern und mit zertifizierten Coaches über Ihre WW Erfahrungen und Ihren Fortschritt austauschen.

Für wen eignet sich Weight Watchers überhaupt?

Das Programm richtet sich vor allem an Menschen, die übergewichtig sind und etwas Gewicht verlieren wollen. Dabei ist wichtig, dass nur Menschen bei WW teilnehmen sollen, die trotz Ihres Übergewichtes gesund sind.

So richtet sich das Programm ausdrücklich nicht an Menschen, die unter krankhaftem Übergewicht leiden oder bei denen eine Essstörung vorliegt. Auch schwangere Frauen oder Kinder sollten das Abnehmen mit WW nicht durchführen.

Weight Watchers oder Noom?

Während Noom ein personalisiertes Programm bietet, das auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und eine Vielzahl von Funktionen umfasst, konzentriert sich WW auf ein Punktesystem, mit dem man ein bestimmtes Kalorienziel erreichen kann. Genauer betrachtet haben wir das Thema in einem separaten Artikel Noom vs. Weight Watchers.

Statistisch gesehen haben beide Programme positive Ergebnisse erzielt. Eine klinische Studie, die von Noom durchgeführt wurde, zeigte, dass 78% der Teilnehmer nach 9 Monaten Gewicht verloren hatten. Weight Watchers hat eine lange Geschichte und hat auch in vielen Fällen gezeigt, dass es effektiv ist.

Wie gut hilft Weight Watchers beim Abnehmen?

Nachdem wir in unserem Ratgeber über die Weight Watchers Erfahrungen nun vorgestellt haben, wie das Programm funktioniert, stellt sich natürlich auch die Frage, wie gut das Abnehmen mit WW tatsächlich funktioniert. Meist haben die Personen, ihr Abnehmen an eine Bestellung einer Kochbox gekoppelt und die gesparte Zeit mit sportlichen Aktivitäten verbracht. Die meisten Kochbox-Anbieter haben kalorienreduzierte Gerichte im Angebot.

Das Unternehmen selbst gibt auf seiner Webseite an, dass es möglich ist, mit dem Programm pro Woche ein Kilogramm abzunehmen. Diese Zahl führt das Unternehmen zurück auf die Weight Watchers Erfahrungen von anderen Mitgliedern.

Tatsächlich lassen sich sehr viele Berichte finden, in denen Mitglieder sehr positiv über ihre Erfahrungen berichten. Neben der wissenschaftlich erarbeiteten Strategie mit den Punkten sind die WW Erfahrungen vor allem deshalb so positiv, weil sich die Teilnehmer untereinander online oder persönlich austauschen können. Durch diesen Austausch über die eigenen Erlebnisse und das gegenseitige Motivieren wird das Abnehmen erleichtert.

Was kostet eine Mitgliedschaft bei Weight Watchers?

Auch die Weight Watchers Kosten dürfen bei einem Test nicht vernachlässigt werden.

Die Weight Watchers Kosten variieren dabei je nach gewähltem Abo. Für das Abo „Digital“ werden pro Monat 25 Euro fällig. Wenn Sie den persönlichen Austausch mit anderen Mitgliedern und mit Coaches bei den WW Treffen bevorzugen und daher die Mitgliedschaft „Unlimited Workshops + Digital“ wählen wollen, müssen Sie jeden Monat etwas tiefer in die Tasche greifen. Jeweils 43 Euro betragen die Weight Watchers Kosten bei dieser Mitgliedschaft pro Monat.

Allerdings gibt es regelmäßig anständige Rabatte auf die Preise.

So können Sie die Weight Watchers Kosten senken

Wenn Sie die Weight Watchers Rezepte sowie das Abnehmen gerne einmal selbst ausprobieren möchten, stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Weight Watchers Kosten irgendwie gesenkt werden können.

Leider ist es nicht möglich, einen Probemonat abzuschließen und WW kostenlos zu nutzen. Auch Krankenkassen erstatten die Gebühren für WW in der Regel nicht.

Doch auch wenn es nicht möglich ist, das Programm kostenlos zu nutzen, zeigt unser Test, dass es trotzdem möglich, die Weight Watchers Kosten mit ein paar Tricks etwas zu senken. So gibt es auf der offiziellen Webseite eine spezielle Seite, auf der Weight Watchers Angebote vorgestellt werden und auf der Sie Ihr Abo zu einem vergünstigten Preis abschließen kannst.

Auf der Angebotsseite werden immer wieder gute Weight Watchers Angebote vorgestellt. So gibt es beispielsweise Rabatte, dank derer Sie die Anmeldegebühr in Höhe von 30 Euro nicht bezahlen müssen und bis zu 15 Euro pro Monat auf Ihr Abo sparen.

Weitere Programme und Apps zum Abnehmen