Reverse Health im Test — Abnehmen in den Wechseljahren

Fällt es Ihnen schwer, in den Wechseljahren abzunehmen? Der Stoffwechsel wird langsamer, und die Zahlen auf der Waage wollen einfach nicht sinken. Der Weg zum Wohlfühlgewicht kann sich wie eine Berg- und Talfahrt anfühlen — doch das muss nicht so bleiben. Reverse Health verspricht, dieses Dilemma zu lösen. Das personalisierte Abnehmprogramm berücksichtigt die besonderen physiologischen Veränderungen, denen Frauen in den Wechseljahren ausgesetzt sind, und zielt darauf ab, den Herausforderungen der Gewichtszunahme entgegenzuwirken.

Was ist Reverse Health?

Reverse Health (Englisch für “Wiederherstellung der Gesundheit”) ist ein 12-wöchiges Gewichtsverlustprogramm für Frauen, das sich speziell auf die Verringerung der Stoffwechselrate und die Gewichtszunahme konzentriert. Das Programm ist auf die weibliche Physiologie ausgerichtet und richtet sich insbesondere an Frauen über 40 und an Frauen in den Wechseljahren.

Das Programm umfasst maßgeschneiderte Mahlzeitenpläne, Trainingspläne und Unterstützung zur Förderung eines gesunden Alterns und Gewichtsmanagements, zugeschnitten auf die besonderen gesundheitlichen Bedürfnisse älterer Frauen.

Reverse Health Website

Das Abnehmprogramm Reverse Health wurde von Matt Jones und Monika Friedman mitbegründet, die eine Fülle von Erfahrungen und Fachwissen in das Programm einbringen.

Matt Jones, ehemaliger Direktor der Universität von Oregon und Sporternährungsberater bei West Ham United FC, wurde von der Idee inspiriert, ein Abnehmprogramm zu entwickeln, das den besonderen physiologischen Bedürfnissen von Frauen, insbesondere in den Wechseljahren, gerecht wird.

Monika Friedman, die Leiterin des Programms und Mindset- sowie Lifestyle-Coach, teilt eine ähnliche Motivation. Sie wird angetrieben von den Herausforderungen des Älterwerdens und des Gewichtsmanagements, mit denen ihre Mutter und ihre Kundinnen konfrontiert waren.

Reverse Health: Abnehmen in den Wechseljahren Reverse Health ist das erste 12-wöchige Abnehmprogramm für Frauen, das sich auf die weibliche Physiologie konzentriert. Ziel ist es, die Stoffwechselrate zu sinken und eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Reverse Health stellt Ihnen einen personalisierten Ernährungs- und Trainingsplan sowie eine engagierte Community zur Seite. *Jetzt Rabatt sichern!

Auf der Website wird erklärt, warum besonders Frauen in den Wechseljahren Hilfe beim Abnehmen benötigen:

Im Laufe des Älterwerdens, insbesondere während der Wechseljahre, reduziert der weibliche Körper die Produktion von Östrogen und Kollagen. Diese Veränderungen können den Stoffwechsel verlangsamen und dazu führen, dass Muskelmasse verloren geht und Fettgewebe zunimmt. Diese Kombination kann zu einer ungewollten Gewichtszunahme führen.

Der innovative Ansatz des Programms und sein Engagement für die Gesundheit von Frauen haben Reverse Health zu einem der führenden Anbieter von Lösungen für das Gewichtsmanagement von Frauen gemacht.

Wie funktioniert das Abnehmen mit Reverse Health?

Abnehmen in den Wechseljahren — wie geht das? Reverse Health legt den Schwerpunkt auf eine Änderung des Lebensstils und nicht — wie die meisten anderen Programme — auf eine strenge Diät. Um den besonderen Herausforderungen von Frauen gerecht zu werden, bietet Reverse Health einen Ernährungs- und Trainingsplan an, die beide über eine benutzerfreundliche App verwaltet werden können.

Die personalisierten Mahlzeitenpläne sind auf die Ernährungsbedürfnisse und -vorlieben des Einzelnen zugeschnitten und basieren auf einer spezifischen Kalorien- und Makronährstoffzufuhr. Es werden verschiedene Diäten unterstützt, darunter vegan, vegetarisch, karnivor, pescetarisch und kohlenhydratarme Diäten.

Reverse Health Ernährungsplan

Durch die Betonung einer ausgewogenen Ernährung zielen die Mahlzeitenpläne darauf ab, eine gesunde und nachhaltige Gewichtsabnahme zu unterstützen. Neben vielen Rezepten erhalten Sie auch individuelle Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel.

Gesund und nachhaltig abnehmen Reverse Health Erfahrungen von Brigitte, 45 Jahre Ich bin erst kürzlich in die Wechseljahre gekommen und habe einige ungewollte Kilos zugelegt. Dank Reverse Health habe ich mein Gewicht wieder untern Kontrolle bekommen und fühle mich viel wohler (und gesünder)! Ich habe nicht nur mein Wunschgewicht erreicht, sondern habe auch mehr Energie und schlafe viel besser. Viel mehr als eine Diät! habe einige ungewollte Kilos zugelegt. Dank Reverse Health habe ich mein Gewicht wieder untern Kontrolle bekommen und fühle mich viel wohler (und gesünder)! Ich habe nicht nur mein Wunschgewicht erreicht, sondern habe auch mehr Energie und schlafe viel besser. Viel mehr als eine Diät! *Starten Sie noch heute!

Zusätzlich zu den personalisierten Mahlzeitenplänen bietet Reverse Health maßgeschneiderte Trainingsprogramme an, die auf unterschiedliche Fitnessniveaus und persönliche Ziele abgestimmt sind.

Die Übungen sind so strukturiert, dass sie den Ernährungsaspekt des Programms ergänzen und die Gewichtsabnahme unterstützen, die körperliche Kraft verbessern und das allgemeine Wohlbefinden steigern.

Darüber hinaus ist das Trainingsprogramm flexibel, sodass die Teilnehmer in ihrem eigenen Tempo trainieren und das Verletzungsrisiko minimieren können.

Zur Erleichterung des Programms bietet Reverse Health eine intuitiv bedienbare App, die als zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Mahlzeitenplänen und Trainingsroutinen dient.

Die App bietet Tools zur Nachverfolgung von Gewicht, Nahrungsaufnahme und Trainingsfortschritt und motiviert die Nutzer, ihre Gesundheitsziele zu erreichen.

Zusätzlich können Sie die Pläne nach Bedarf anpassen, um einen personalisierten und flexiblen Ansatz zur Gewichtsabnahme zu ermöglichen.

Reverse Health App

Abnehmen in den Wechseljahren mit Reverse Health: Die ersten Schritte

Um Ihre Abnehmreise mit Reverse Health zu beginnen, beantworten Sie zunächst ein umfassendes 20-Fragen-Quiz auf der Plattform (auf Englisch). In diesem Quiz werden wichtige Informationen über Ihr aktuelles Gewicht, Ihre Essgewohnheiten, Ihr Aktivitätsniveau und eventuelle Gesundheitsprobleme erfasst.

Basierend auf Ihren Antworten erstellt Reverse Health einen persönlichen Ernährungsplan, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und eine geschätzte Gewichtsabnahme über einen Zeitraum von 12 Wochen prognostiziert.

Reverse Health Quiz

Für ein umfassenderes Erlebnis können Sie die Reverse Health-App herunterladen und ein Abonnement abschließen, das vollen Zugang zu maßgeschneiderten Lösungen und Unterstützung bietet. Dieser erste Schritt ist entscheidend, um ein Programm zu erstellen, das auf Ihre persönlichen Gesundheitsziele und Lebensstilpräferenzen abgestimmt ist.

Reverse Health Erfahrungen und Kundenbewertungen

Die Reverse Health Erfahrungen und Kundenrezensionen sind gemischt. Das Programm wurde für seinen Fokus auf die Gesundheit von Frauen und seine benutzerfreundliche App gelobt, die Funktionen zum Verfolgen von Mahlzeiten, Wasseraufnahme, Bewegung, Gewicht und Tagesstimmung enthält.

Für mich die beste Abnehm-App Reverse Health Erfahrungen von Sylvia, 62 Jahre

Ich habe schon sehr lange versucht, mein Wunschgewicht zu erreichen, doch in meinem Alter ist das schwierig. Reverse Health ist eine große Hilfe — die Rezepte sind super lecker und die Trainingseinheiten kann ich gut in meinen Alltag integrieren. Ich nutze die App fast täglich und bin meinem Wunschgewicht schon sehr nahe! *Was ist für Sie möglich?

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, die das Abomodell bemängeln. Reverse Health nimmt Kundenfeedback ernst und reagiert auf Bewertungen innerhalb weniger Tage.

Mitgliedschaft, Abo und Kündigung

Die App selbst kann kostenlos für iOS und Android heruntergeladen werden. Das Quiz ist kostenlos, aber um Ihre individuellen Pläne zu erhalten, müssen Sie ein Abonnement abschließen.

Das Programm bietet verschiedene Preis- und Abonnementpläne, sodass die Nutzer ihre Gewichtsziele flexibel bestimmen können. Außerdem gibt es eine unkomplizierte Kündigungsmöglichkeit.

Die Preise beginnen bei 2,65 € pro Woche, und das Abonnement kann per PayPal oder Kreditkarte (Mastercard, Amex, Visa, Discover) bezahlt werden.

Reverse Health ermöglicht es den Kunden, ihr Abonnement innerhalb von 35 Tagen nach dem Kauf zu kündigen, falls sie nicht die gewünschten Ergebnisse sehen. Um eine Stornierung zu veranlassen, sollten sich die Kunden an den Kundendienst wenden und die erforderlichen Details angeben.

Vor- und Nachteile von Reverse Health

Was uns an Reverse Health gefallen hat:

Personalisierter Ansatz: Das Programm ist auf die individuellen Ernährungsbedürfnisse und das Fitnessniveau abgestimmt und berücksichtigt insbesondere die weibliche Physiologie.

Das Programm ist auf die individuellen Ernährungsbedürfnisse und das Fitnessniveau abgestimmt und berücksichtigt insbesondere die weibliche Physiologie. Maßgeschneiderte Funktionen: Nutzer loben die Einbindung von Mahlzeiten- und Trainingsplänen, die auf ein gesundes Altern und nachhaltiges Gewichtsmanagement abzielen.

Nutzer loben die Einbindung von Mahlzeiten- und Trainingsplänen, die auf ein gesundes Altern und nachhaltiges Gewichtsmanagement abzielen. Benutzerfreundliche App: Die intuitive App dient als zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung von Mahlzeitenplänen, Trainingsroutinen und zur Verfolgung der Fortschritte.

Die intuitive App dient als zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung von Mahlzeitenplänen, Trainingsroutinen und zur Verfolgung der Fortschritte. Die Expertise hinter dem Programm: Die Mitbegründer, Matt Jones und Monika Friedman, bringen professionelle Erfahrung und einen wissenschaftlichen Ansatz in das Programm ein.

Die Mitbegründer, Matt Jones und Monika Friedman, bringen professionelle Erfahrung und einen wissenschaftlichen Ansatz in das Programm ein. Reaktionsschneller Kundendienst: Das Programm wird für seine schnelle Reaktion auf Kundenfeedback, insbesondere bei negativen Bewertungen, gelobt.

Was uns an Reverse Health nicht gefallen hat:

Upselling-Taktiken: Einige Nutzer fühlen sich durch zusätzliche Kosten unter Druck gesetzt, was das Gesamterlebnis beeinträchtigen kann.

Einige Nutzer fühlen sich durch zusätzliche Kosten unter Druck gesetzt, was das Gesamterlebnis beeinträchtigen kann. Gemischte Kundenrezensionen: Die Bewertungen auf Plattformen sind unterschiedlich, was auf gemischte Erfahrungen der Nutzer hinweist.

Die Bewertungen auf Plattformen sind unterschiedlich, was auf gemischte Erfahrungen der Nutzer hinweist. Langfristige Verpflichtung: Die 12-wöchige Programmdauer könnte für Personen mit vollen Terminkalendern oder dem Wunsch nach schnellen Ergebnissen ungeeignet sein.

Die 12-wöchige Programmdauer könnte für Personen mit vollen Terminkalendern oder dem Wunsch nach schnellen Ergebnissen ungeeignet sein. Geschwindigkeit der Gewichtsabnahme: Der Plan bietet Optionen, die möglicherweise über der empfohlenen sicheren Gewichtsabnahme von 0,5 bis 0,9 kg pro Woche liegen.

Abnehmen in den Wechseljahren: Unser Fazit

Unserer Ansicht nach ist Reverse Health ein vielversprechendes Abnehmprogramm für Frauen, das sich speziell auf die Herausforderungen in den Wechseljahren konzentriert.

Dank der spezifischen Zielgruppe und des relativ günstigen Preises könnte Reverse Health eine interessante Option für Frauen sein, die eine maßgeschneiderte Lösung zum Abnehmen suchen.

Potenzielle Nutzerinnen sollten jedoch die gemischten Kundenbewertungen berücksichtigen und ihre persönlichen Gesundheitsziele und Präferenzen genau abwägen.

Folgen Sie diesen Schritten, um herauszufinden, ob Reverse Health die richtige Wahl für Sie ist:

Stellen Sie Nachforschungen an: Lesen Sie verschiedene Kundenrezensionen und Reverse Health Erfahrungsberichte. Konsultieren Sie einen Experten: Sprechen Sie mit einem Gesundheitsdienstleister, um sicherzustellen, dass das Programm zu Ihren Bedürfnissen passt. Testen Sie das Programm: Beginnen Sie mit einer kurzen Laufzeit, um die Wirksamkeit des Programms für Ihre individuellen Bedürfnisse zu überprüfen.

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