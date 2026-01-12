Colon Broom im Test 2026: Effektive Hilfe zum Abnehmen?

Der Colon Broom Test zeigt: Wir alle wollen einen gesunden Darm, der eine reguläre Verdauung garantiert. Doch der Normalfall in der Bevölkerung ist das nicht, sehr viele Menschen leiden unter regelmäßiger Verstopfung, nicht wenige unter ständig wiederkehrendem Durchfall. Wer Erfahrungen mit Colon Broom-Produkten gemacht hat, berichtet meist von einer rasch einsetzenden Wirkung – und ganz nebenbei sollen Colon Broom-Produkte beim Abnehmen helfen.

Ganz ohne Ernährungsumstellung, Abnehmprogramm oder Abnehmshakes. Dafür mit einem kostenlosen Colon Broom-Ernährungsplan, wenn man das Supplement bestellt.

Worum geht es bei ColonBroom?

Mit einem Satz: um eine verbesserte Darmtätigkeit. Schätzungen zufolge leidet jeder fünfte Mensch in Europa unter einer unregelmäßigen Verdauung. ColonBroom-Produkte versprechen Abhilfe: Die aus sogenannten Flohsamenschalen hergestellte Supplement – ein Nahrungsergänzungsmittel – will die Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringen, Völlegefühle, Blähungen und Verstopfung lindern und damit dazu beitragen, die Schwierigkeiten beim Abnehmen zu überwinden. Also was hilft gegen Verstopfung? Colon Broom.

Alles in allem soll eine gesundete Darmflora die Verdauung normalisieren und den Körper entgiften. Gleichzeitig soll das Pulver, das in Wasser aufgelöst wird, den Stoffwechsel begünstigen und die Immunabwehr verbessern. Auch eine Reduzierung des Gewichts soll damit einhergehen. Wer die Artikel bestellt, erhält einen kostenlosen Colon Broom-Ernährungsplan dazu.

Was bietet Colon Broom und wie funktioniert es?

Colon Broom können Sie als Pulver kaufen und in den ersten Tagen einmal täglich einen Esslöffel in einem Glas Wasser auflösen. Nach ein paar Tagen können Sie auf zwei Rationen täglich umsteigen, wenn Sie denken, dass das Präparat für Sie verträglich ist.

Doch beginnen wir zunächst einmal mit dem Test, der auf der Website empfohlen wird. Dieser Test startet mit Fragen zur Gesundheit und zur Verdauung, anschließend geht es um eine Reihe von Symptomen, Allergien und Unverträglichkeiten. Dann folgen Fragen zur Sportlichkeit, zum Alter, zur Körpergröße, zum tatsächlichen Gewicht und zum Wunschgewicht.

Anhand Ihrer Angaben erstellt ein Generator schließlich eine Ausgabeseite mit dem Titel: „So wird Colon Broom dein Leben verändern“. Dort sind die Werte noch einmal zusammengefasst, außerdem bekommen Sie angezeigt, in welchem Zeitraum Sie das gewünschte Gewicht erreichen können. Nach Klick auf „Produkt anzeigen“ entscheiden Sie auf der nächsten Seite, welche Colon Broom-Produkte Sie bestellen möchten: Eine Dose, das Dreier-Paket oder das Sechser-Paket. Eine Dose enthält übrigens 60 Portionen und ist zum Gebrauch innerhalb eines Monats gedacht.

Und wie genau funktioniert das nach Erdbeere schmeckende Pulver? Beworben wird es damit, dass es lediglich natürliche Substanzen enthält. Diese haben wir uns einmal näher angesehen. Das enthaltene Meersalz soll eine entgiftende und darmreinigende Wirkung haben und seinen Teil zu einer ausgeglichenen Darmflora beitragen – und damit auch zu einer natürlichen Verdauung. Ebenfalls enthalten ist Kieselsäure (Siliziumdioxid), die ebenfalls eine ausgleichende Wirkung auf die Darmflora hat.

Zum Einsatz kommen außerdem die Heilkräfte der Zitrone, in diesem Fall ist es die kristallisierte Version dieser Zitrusfrucht, die den Darm entgiften soll. Aber auch Zitronensäure ist gesund, sie sorgt dafür, dass der Magen ausreichend Salzsäure produziert, die bei der Verdauung insofern hilft, als sie die zugeführten Lebensmittel besser aufspaltet.

Hauptbestandteil des Präparats sind allerdings die Flohsamenschalen. Bei Flohsamenschalen handelt es sich um zwei Wegericharten. Deren Samenhülsen gelten als reich an Ballaststoffen, die sehr zuträglich sind bei der Erhaltung bzw. beim Aufbau einer gesunden Darmflora. Das wiederum unterstützt die Verdauung und hilft gleichzeitig gegen Beschwerden wie Blähungen und Verstopfungen.

Für wen eignet sich Colon Broom?

Dieses Erzeugnis richtet sich sowohl an Frauen als auch an Männer, die mehr für ihre Darmgesundheit tun und in diesem Zusammenhang auch an Gewicht verlieren möchten. Menschen, die Colon Broom Erfahrungen gemacht und Bewertungen abgegeben haben, sind meist vom Colon Broom-Angebot überzeugt, da das Aroma (Erdbeere) angenehm ist.

Dieses Nahrungsergänzungsmittel eignet sich im Prinzip für Menschen aller Altersklassen, Babys und Kleinkinder ausgenommen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, sollten Sie jedoch Ihren Arzt konsultieren und anfragen, ob die Einnahme in Ordnung ist.

Auf der Website des Anbieters existiert ein FAQ-Bereich, in dem viele Fragen beantwortet werden, die User:innen stellen. So wird dort unter anderem gefragt, ob die Einnahme des Mittels während der Keto-Diät, während des Fastens oder bei einem Reizdarmsyndrom zu empfehlen ist. Auch Menschen, die unter Colitis oder Diabetes leiden, fragen dort nach, ob die Einnahme des Präparats mit ihrer Krankheit vereinbar ist. In den meisten Fällen lautet die Antwort übrigens ja, in einigen Fällen aber empfiehlt der Anbieter, besser einen Arzt zu konsultieren.

Wie sind die Bewertungen zu Colon Broom hinsichtlich des Abnehmens?

Die Colon Broom Erfahrungen und die Bewertungen, die Nutzer:innen im Netz hinsichtlich des Gewichtsverlusts teilen, sind in vielen Fällen positiver Natur. Doch dazu gleich mehr, denn viele Berichte über Colon broom Erfahrungen drehen sich zunächst um die Verbesserungen, die sich rund um die Verdauung und um die Darmgesundheit eingestellt haben.

Die positiven Colon Broom Erfahrungen und Bewertungen der User:innen beziehen sich dabei konkret auf die Linderung von Beschwerden. So gehen die Colon Broom-Bewertungen in die Richtung, dass schon kurze Zeit nach Beginn der Einnahme spürbare Verbesserungen bei Beschwerden wie Völlegefühl, Verstopfung, Blähungen und Durchfall eingetreten sein. Des Weiteren ist die Bewertung von Colon Broom Erfahrungen hinsichtlich eines deutlich verbesserten Stoffwechsels positiv.

Überdies drehen sich viele Bewertungen Colon Broom darum, dass die Nutzer:innen sich gesünder und vitaler fühlen, weil sie besser schlafen und der Stuhlgang deutlich angenehmer wird, da sich die Darmflora durch die Einnahme regeneriert. Das Zusammenspiel all dieser Komponenten, bei dem der Stoffwechsel eine entscheidende Rolle spielt, führt letzten Endes dazu, dass die Colon Broom Erfahrungen auch hinsichtlich des Abnehmens als positiv bewertet werden.

Insgesamt sind die Colon Broom Erfahrungen/Bewertungen gut. Die regelmäßige Einnahme hilft beim Abbau von Giftstoffen, führt dem Organismus dabei aber wichtige Probiotika und Ballaststoffe zu, die für eine gute Funktion des Verdauungsapparats sorgen. Die Colon Broom Erfahrungen und Bewertungen weisen allerdings darauf hin, dass es wichtig ist, rund um die Einnahme viel Wasser zu trinken. Unterstützend können Sie z.B. Ihre Ernährung mit einer Low Carb Kochbox umstellen. Und damit Sie genug Getränke im Haus haben, können Sie einen Getränke-Lieferservice in Ihrer Nähe beauftragen.

DIe besten Colon Broom Abnehm-Alternativen

Wie hoch sind die Kosten für Colon Broom-Produkte?

Das kommt auf das Paket an, für das Sie sich entscheiden. Wie bereits dargelegt, gibt es dazu drei Varianten: den 1-Monatsvorrat, den 3-Monatsvorrat und den 6-Monatsvorrat für einen, drei und sechs Monate. Bei der Auswahl Ihres bevorzugten Pakets haben Sie zusätzlich die Wahl zwischen dem einmaligen Kauf und einem Abonnement.

Zunächst einmal zum einmaligen Bestellen: Hier kostet der 1-Monatsvorrat 69,99 €. Wer drei Dosen bestellt, zahlt im Monat 48,99 €, bei sechs Dosen reduzieren sich die Angebote für Colon Broom auf 34,99 € monatlich.

Beim Abschluss eines Abonnements – das ist bei jedem Paket möglich – sinken die Kosten für Colon Broom auf 64,99 € (1-Monatsvorrat), 43,99 € (3-Monatsvorrat) und 27,99 € (6-Monatsvorrat). Dazu erhalten Sie immer den gratis Colon Broom-Ernährungsratgeber.

Welche Kosten für Colon Broom entstehen mir?

Über die auf der Website angezeigten Kosten für Colon Broom entstehen Ihnen zunächst keine weiteren Ausgaben. Der Versand ist gratis, zudem wirbt das Unternehmen mit einer Geld-zurück-Garantie innerhalb von 14 Tagen.

Sollten Sie sich jedoch für den Abschluss eines Abos für eines der Pakete entscheiden, dann erhalten Sie nach Ablauf des Plans (also nach einem, drei oder sechs Monaten) automatisch ein neues Paket zum gleichen Preis. Sie müssen also aktiv kündigen, wenn sich das Abo nicht mehr verlängern soll.

Wie kann ich bezahlen und wo kann ich die Artikel von Colon Broom noch kaufen?

Bezahlen können Sie mit Kreditkarte (Maestro, Visa oder Mastercard) und PayPal. Nutzer:innen haben allerdings mit Nachahmern von Colon Bloom schlechte Erfahrungen gemacht, Sie sollten das Produkt also direkt beim Hersteller kaufen.

Kann ich Angebote von Colon Broom kostenlos nutzen?

Das Quiz und dessen Auswertung durch den Generator können Sie bei Colon Broom kostenlos nutzen. Auch der Ernährungsratgeber, den Sie zu Ihrer Bestellung erhalten, ist kostenfrei. Er beinhaltet Ernährungsratschläge für vier Wochen, dazu 112 Vorschläge für Rezepte, die zur Darmgesundheit beitragen sowie eine Reihe an Übungen, die gegen Blähungen helfen.

Das Colon Broom-Pulver hingegen erhalten Sie nur gegen Bezahlung, es gibt auch kein gratis Probepaket oder ähnliches. Mit unserem Rabatt für Colon Broom können Sie bereits jede Menge sparen!

Übernimmt die Krankenkasse die Ausgaben?

Es gilt die Devise: Fragen kostet nichts! Viele Krankenkassen unterstützen ihre Mitglieder heute dabei, wenn diese abnehmen möchten.

Nutzer:innen im Internet teilen bislang zwar keine Erfahrungen, Colon Broom von ihrer Krankenversicherung bezahlt bekommen zu haben. Doch ist vielen oft gar nicht bewusst, dass es Kassen gibt, die eine Übernahme solcher Ausgaben nicht grundsätzlich ablehnen. Die meisten Krankenkassen honorieren es schließlich, wenn ihre Mitglieder einen gesünderen Lebensstil pflegen und beispielsweise Gewicht verlieren möchten. Manchmal übernimmt die Krankenversicherung zumindest anteilig die anfallenden Kosten für die Produkte.

Dafür ist es wichtig, selbst den direkten Kontakt mit der Krankenkasse zu suchen und das Anliegen im persönlichen oder telefonischen Gespräch zu klären.

Wie erhalte ich bei oder für Colon Broom einen Rabattcode?

Die gute Nachricht für alle, die sich für das Präparat interessieren: Fast durchgängig bietet der Hersteller bei der Erstbestellung einen Rabatt für Colon Broom an – wobei die Vergünstigung bei den mehrmonatigen Angeboten naturgemäß größer ist. Einen Rabattcode benötigen Sie dafür nicht.

Auch die Option, ein Abonnement abzuschließen, spart Ihnen Geld, die Colon Broom-Produkte verbilligen sich in dem Fall. Ein solches Abo ergibt jedoch nur Sinn, wenn Sie wirklich über einen längeren Zeitraum Erfahrungen mit dem Produkt machen möchten.

Weitere Tests und Erfahrungsberichte