Getränke Lieferservice: Passend für jeden Geschmack

Ein Getränke Lieferdienst bringt in vielen Regionen die gewünschten Kästen bequem an die Haustür. Selbst, wenn kein Getränkemarkt in unmittelbarer Nähe ist. Das spart Zeit und der eigene Einkauf im Shop ist unnötig. Zeitressourcen und Kräfte werden für andere Aktivitäten freigegeben. Wir helfen Ihnen, den passenden Getränke Lieferservice zu finden.

Welche Getränke Lieferservices gibt es?

Ein Getränke Lieferservice wird mittlerweile in vielen Regionen angeboten. Manche Unternehmen sind reine Getränke Lieferdienste, wiederum andere bieten ein breites Angebot an Produkten. Die einzelnen Angebote unterscheiden sich nach Region. Eine Nähe zur Großstadt und deren Einzugsgebiet erweitert das Angebot an Lieferdiensten, die zur Wahl stehen. Möchten Sie sich Getränke liefern lassen, dann findet Sie hier eine kleine Übersicht bekannter Anbieter:

Rewe Getränke Lieferservice

Der Rewe Getränke Lieferdienst offeriert ein vielfältiges Angebot. Die hauseigenen Filialen vom Rewe Supermarkt sind für ihre große Getränkeauswahl bekannt. Mittels Eingabe der Postzahl lässt sich auf der Homepage oder der App herausfinden, ob die eigene Region im Liefergebiet vom Supermarkt liegt.

Möchten Sie sich Getränke liefern lassen, muss nicht unbedingt eine Rewe Filiale in unmittelbarer Nähe sein. Liefertermine werden beim Rewe Lieferservice für Softgetränke, Wasser oder alkoholische Genüsse bequem mitsamt Datum und Uhrzeit festgelegt.

Mytime.de Getränke Lieferservice

MyTime.de ist ein mittlerweile renommierter Online-Supermarkt in Deutschland, der eine breite Palette von Produkten anbietet, einschließlich eines umfangreichen Sortiments an Getränken. Von alkoholischen Getränken wie Bier und Wein bis hin zu alkoholfreien Optionen wie Säften, Tees und Mineralwasser, bietet MyTime.de eine bequeme Lösung für alle Getränkebedürfnisse.

Der Lieferservice ist schnell und zuverlässig, mit flexiblen Lieferoptionen, die an den Lebensstil des Kunden angepasst sind. Sie möchten Getränke liefern lassen, aber dafür nicht das Haus verlassen? Mit MyTime.de können Sie Ihre Getränkebestellungen einfach und bequem vom Sofa aus erledigen.

Wolt Getränke Lieferservice

Der Wolt Getränke Lieferdienst zeichnet sich durch seine schnelle Lieferzeit und die Nutzung von umweltschonenden Fahrradkurieren aus. Das Angebot ist breit gefächert — von Alkohol über Wasser bis zu Säften und Limonaden. Die meisten Getränke kommen aus den Spätis. Besonders spontane Gelüste werden von Wolt schnell und zuverlässig bedient.

In vielen Regionen liefert Wolt zusätzlich Bestellungen bei Restaurants aus. So tritt Wolt ebenfalls als Lebensmittel Lieferservice auf.

Den richtigen Getränke Lieferservice in der Nähe finden: Worauf sollte ich achten?

Um den richtigen Getränke Lieferservice in der Nähe zu finden, spielen der eigene Geschmack und Bedarf eine übergeordnete Rolle. Hierbei sind Faktoren wie die Verfügbarkeit der Lieblingsmarke und die Vielfalt vom Angebot wichtig.

Wenn mehr als einen Anbieter für Getränkelieferungen an die eigene Adresse liefert, kann ein Test die schlussendliche Wahl beeinflussen. Anfangs sollten Sie prüfen, ob sich ein Getränke Lieferservice in der Nähe befindet und die eigene Region beliefert. In der Hauptstadt werden Sie mit höherer Wahrscheinlichkeit fündig, denn einen Getränke Lieferservice Berlin gibt es sicherlich. Ein flächendeckender Lieferdienst für “flüssige Produkte” befindet sich in Deutschland jedoch noch im Aufbau.

Lieber eine schnelle Lieferung oder der vormals terminierte Großeinkauf?

Bei der Wahl vom geeigneten Dienstes ist die Lieferzeit für viele Menschen wichtig. Für kleine, spontane Einkäufe, die schnell an die eigene Haustür geliefert werden, eignen sich die Fahrradkuriere von Wolt und Flink. Diese sind jedoch nicht in allen Regionen verfügbar.

Für Großeinkäufe, die zu einer exakten Uhrzeit an einem bestimmten Tag eintreffen sollen, gibt es die Lieferdienste von Rewe und flaschenpost. Flaschenpost ist ohne Termin innerhalb von 120 Minuten an der Haustür. Der Penny Getränke Lieferservice über die Bringoo App deckt beide Wünsche ab. Die bestellte Ware ist in 45 Minuten da und Großbestellungen sind ebenfalls möglich.

Wann und warum lohnt sich ein Getränke Lieferdienst?

Getränkeeinkäufe sind immer mit Zeitaufwand verbunden. Besonders am Wochenende kann ein Einkauf in der eigenen Region zu hohem Stress führen. Daneben haben Kästen ein gewisses Gewicht, das gestemmt werden will. Für den Einkauf braucht es meistens ein Auto, da mehr als zwei Kästen unhandlich sind.

Das Schleppen können Sie sich sparen.

Mit einem zuverlässigen Lieferanten wird der eigene Einkauf unnötig. Zeit für andere Sachen entsteht. Sie können die freie Zeit damit verbringen, Ihrem Hobby nachzugehen, Ihr Zuhause auf Vordermann zu bringen oder mit Ihrem Haustier an die frische zu Luft gehen. Falls Sie mit Ihrem Vierbeiner das Haus verlassen, sollten Sie eine entsprechende Versicherung für Ihren tierischen Gefährten in Betracht ziehen. Dank der freien Zeit stellt sich die Entspannung am Wochenende direkt ein. Vormals fest terminierte Lieferungen sowie spontane Bestellungen mit kurzer Lieferzeit sind in vielen Regionen verfügbar. Dazu bedarf es keiner unmittelbaren Nähe zum nächsten Supermarkt.

Wenn es besonders schnell gehen muss

Was passiert, wenn Sie sich Ihren morgendlichen Abnehm-Drink zubereiten wollen — und es ist weder Saft noch Wasser da? Oder Sie verbringen einen gemütlichen Abend mit Ihren Freunden und sitzen auf einmal auf dem Trockenen? Zum nächsten Supermarkt in der Region ist es ein langer Weg. Es gibt keine Alternative in unmittelbarer Nähe oder aufgrund der eigenen Promillezahl kann das Auto nicht mehr bewegt werden. Ein Getränke Lieferdienst löst dieses Problem im Handumdrehen und zeitnah.

Meist werden aus dem Angebot in der App oder auf der Homepage die gewünschten Getränke ausgewählt, bestellt und wenig später an der Haustür entgegengenommen. Nicht selten hat der Getränke Lieferservice auch Süßigkeiten, Chips und andere Lebensmittel im Angebot. Die Doppelfunktion eines Anbieters wird in Bewertungen oft hervorgehoben und wird auch gern in Anspruch genommen.

Wie kann ich sparen?

Neben Einsparungen von Zeit und Kraft kann die Nutzung eines Getränke Lieferservice weitere Vergünstigungen bieten. Nicht selten finden sich auf der Homepage oder in der App Mengenrabatte, „2 zum Preis von 1“-Aktionen oder Produkte, die vergünstigt angeboten werden. Oft haben solche Anbieter ein eigenes Untermenü für Aktionen und Rabatte.

Nicht selten sind die Aktionen präsent auf der Startseite platziert. Daneben bieten einige Dienste die Möglichkeit, beim Einkauf Punkte zu sammeln, die bei einer bestimmten Punktzahl gegen Prämien eingelöst werden.

Gutschriften für die Neuwerbung von Kunden sind ebenfalls ein Anreiz, den Unternehmen regelmäßig ihren Bestandskunden bieten. In vielen Fällen bekommen sowohl Neukunden als auch Bestandskunden Gutschriften auf ihre folgenden Bestellungen.

Die besten Getränke Lieferservices im Check