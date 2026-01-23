Medienkooperation

Kochtipps für mehr Spass

So macht Kochen wieder Spaß: Diese 7 einfachen Schritte motivieren zum Kochen

Kochen ist gesund — das wissen die meisten. Doch was, wenn man die Lust am Kochen verliert? Unsere Kochtipps bringen Spaß und Genuss zurück in Ihre Küche.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Wir alle müssen essen — und wissen, dass hausgemachte Kost am besten für uns ist. Leider kann ein voller Terminkalender das Kochen eher stressig und unangenehm machen. Bis jetzt. Wir haben ein paar einfache Kochtipps zusammengestellt — für Tage, an denen Sie keine Lust zum Kochen haben.

1. Säubern Sie Ihre Arbeitsfläche

Ordnung und Sauberkeit sind die Grundlagen aller Dinge.

Christoph Martin Wieland

Beginnen Sie das Kochen immer mit einer sauberen, aufgeräumten Küchentheke. Das hilft Ihnen nicht nur, einen klaren Kopf zu bewahren, sondern spart auch Zeit und macht das Aufräumen viel effizienter. Hier sind ein paar Tipps zum Aufräumen:

  • Säubern Sie immer von oben nach unten und von Regal zu Regal.
  • Nutzen Sie ein einfaches Gemisch aus Spülmittel und warmem Wasser oder Backpulver.
  • Gehen Sie alle Zutaten und Kochutensilien durch und entscheiden Sie: aufheben, spenden oder wegwerfen.
  • Überprüfen und ordnen Sie Saucen, Gewürze, Kochöle und Backzutaten nach Haltbarkeit.
  • Entrümpeln Sie Ihren Kühl- und Gefrierschrank.
Kochtipps Putzen

2. Wählen Sie gesunde und frische Zutaten

Die Kochkunst ist eine Liebesgeschichte … Man muss sich in die Erzeugnisse und die Menschen, die diese machen, verlieben.

Alain Ducasse 

Frische Zutaten sorgen für einen besseren Geschmack. Deshalb sollten Sie, wenn möglich, auf saisonale Produkte zurückgreifen. Fangen Sie klein an und ersetzen Sie getrocknete Gewürze durch frische Kräuter und Produkte wie Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Basilikum, Limetten und Zitronen.

3. Bestellen Sie Ihre Zutaten online

Jedes Gericht ist wie ein Gemälde, bei dem die Zutaten und Gewürze die Farben sind und der Koch der Künstler ist.

Johann Wolfgang von Goethe

Einkaufen nimmt viel Zeit und Planung in Anspruch — und kann ziemlich kräftezehrend sein. Ersparen Sie sich den Gang in den Supermarkt und bestellen Sie Ihren Wocheneinkauf bei einem der führenden Lebensmittel-Lieferdienste:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

4. Schneiden will gelernt sein

Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks.

Auguste Escoffier

Kochen ist definitiv zeitaufwändiger, wenn Sie Ihre Zutaten nur langsam schneiden oder sogar Angst vor Ihrem Kochmesser haben. Der Schlüssel zum Gebrauch eines Kochmessers liegt darin, dass Sie Ihre Hände auf präzise, rhythmische Schneidebewegungen trainieren. So können Sie Speisen schnell und sicher zubereiten, noch bevor Sie den Herd einschalten. Wenn Sie sich die richtige Bewegung aneignen, können Sie Mahlzeiten schneller zubereiten.

5. Bereiten Sie Ihre Lieblingsgerichte zu

Kochen ist Liebe, die man schmecken kann.

Julia Child

Das mag selbstverständlich klingen, aber wir können es nicht genug empfehlen. Fangen Sie klein an, indem Sie Mahlzeiten zubereiten, mit denen Sie vertraut sind und die Sie am liebsten essen.

Kochtipps Lieblingsessen

6. Lassen Sie sich Zeit beim Essen

Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst.

La Rochefoucauld

Nehmen Sie sich nicht nur für die Zubereitung des Gerichts Zeit, sondern auch für das Essen. Sie haben hart gearbeitet. Sie haben sich Gedanken über die Präsentation gemacht und können stolz auf die Auswahl der gesunden Zutaten sein, die Sie zusammengestellt haben — damit nicht nur Sie selbst, sondern auch die Menschen, die Ihnen nahe stehen, das Essen genießen können. Sehen Sie Kochen nicht als Notwendigkeit an, sondern genießen Sie das Erlebnis von Anfang bis Ende.

7. Behalten Sie die Vorzüge im Hinterkopf

Wenn du erkennst, dass es so etwas, wie perfektes Essen nicht gibt, sondern nur die Idee davon, dann wird der wahre Zweck nach dem Streben nach Perfektion klar: Menschen glücklich machen, das ist alles, worum es beim Kochen geht.

Thomas Keller

Es gibt viele Vorteile, wenn Sie Ihre Mahlzeiten selbst zubereiten. Es ist erschwinglicher als Fertiggerichte, es ist gesünder und man kann mehr Zeit mit seinen Lieben verbringen. Kochen kann außerdem als eine Art Therapie dienen, was in unserer zunehmend stressigen Welt besonders wichtig ist. Kochen ist therapeutisch, denn wenn man ein Rezept zubereitet, konzentriert man sich auf den Akt des Kochens, anstatt über andere Sorgen nachzudenken. Also, ran an den Herd und raus aus den Sorgen!

Weitere interessante Artikel und Studien

lieferservice-vergleich-anbieter
Der große Vergleich 2026
Wir haben die besten und beliebtesten Lieferservice für Lebensmittel und Getränke unter die Lupe genommen und präsentieren Ihnen unseren großen Lieferdienst-Vergleich für 2026.
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
Regional Einkaufen
Regional einkaufen: So geht’s richtig
Sind regionale Lebensmittel wirklich besser? Wo können Sie regional einkaufen und welchen Marken und Siegeln können Sie vertrauen? Ist regional sinnvoller als Bio?
flaschenpost
flaschenpost im Test
Das grün-weiße Auto von Flaschenpost bringt jetzt nicht nur kistenweise Getränke zu Ihnen direkt an die Wohnungstür, sondern auch eine Vielzahl an Lebensmitteln und frischen Produkten.
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
Wolt Lieferservice
Wolt Lieferservice Test
Mit der Wolt App können Sie aus mehr als 40.000 Restaurants, Geschäften, Produkte und Gerichte auswählen. Im Test checken wir Angebot und Leistung von Wolt.
getir
getir Lieferservice Test
Der Newcomer aus der Türkei bringt nun auch in Deutschland Lebensmittel bis an die Haustür. Im Test schauen wir ob der getir Lieferservice mit den großen Anbietern mithalten kann.
lieferservice-news
Studien, Trend und News
Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News, Tipps zum Sparen und Studien dazu haben wir für Sie parat.
deutsche-liefern
Studie: Deutsche würden liefern lassen
Immer mehr Deutsche lassen liefern. Ist Online Shopping von Lebensmitteln nur ein Trend bei der jüngeren Bevölkerung? Eine neue Studie geht der Sache auf den Grund.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
flink-lieferservice-test
Flink Lieferservice Test
Wie schnell ist Flink eigentlich? Der Lieferservice wirbt mit 10 Minuten Lieferzeit. Ob das klappt, haben wir getestet. Und Infos zu den Kosten sowie der Vielfalt der Produkte gibt’s auch.
Lieferservice Motatos
Motatos im Test
Einkaufen zu unschlagbaren Preisen — dafür steht der Lieferdienst. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Motatos zum Lebensmittelretter werden und sich so aktiv für eine bessere Zukunft einsetzen.
EasyCookAsia
EasyCookAsia im Test
Die asiatische Küche ist in Deutschland sehr beliebt. Doch die Zubereitung asiatischer Gerichte kann eine echte Herausforderung sein. Nicht mit EasyCookAsia. Erfahren Sie alles über den Anbieter.
Woman,Client,Cheking,Products,Standing,With,Delivery,Worker,On,The
Bofrost im Test
Das Traditionsunternehmen Bofrost steht für qualitativ hohe Tiefkühlkost, eine vielfältige Produktpalette und individuelle Beratung. In unserem Test erfahren Sie alles über Kosten, Rabatte und Angebot.
lebensmittelverschwendung-vermeiden
Lebensmittelabfälle vermeiden
Jeder von uns kann im Alltag einen Beitrag leisten, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel zu schonen.
gesündeste Lebensmittel der Welt
Das gesündeste Lebensmittel der Welt
Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt — Goji-Beeren, Açaí, Chia-Samen oder die einfache, mit Vitamin C angereicherte Orange? Wir verraten es Ihnen.
bbg-mit-freunden
BBQ im Garten
Im Sommer im Garten zu grillen, gehört für viele Menschen zu den angenehmsten Aktivitäten. Aber wie planen und gestalten Sie das perfekte Barbecue im Freien?
Superfoods
Superfoods
Was sind Superfoods eigentlich? Und welche Superfoods sollten Sie zu sich nehmen, um eine gesunde Ernährung zu unterstützen? Wir stellen Ihnen die besten Superfoods vor.
Lebensmittel auspacken
7 Fehler beim Auspacken von Lebensmitteln
Wie packt man eigentlich Lebensmittel richtig aus? Ob Sie es glauben oder nicht, wenn es ums Auspacken geht. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie’s richtig geht.
Gewürze
Die Welt der Gewürze und Kräuter
Mit Gewürzen und Kräutern können wir in der Küche köstliche Meisterwerke schaffen und gleichzeitig unsere Gesundheit optimieren. Hier erfahren Sie mehr.
gesund Essen bestellen
Gesund Essen bestellen
Sie möchten sich etwas Leckeres gönnen, aber dennoch auf Ihre Gesundheit achten? Kein Problem – mit diesen Tipps können Sie auch beim Bestellen bewusste Entscheidungen treffen.
Notvorrat
Notvorrat anlegen: BBK-Empfehlung für 10 Tage
Spätestens seit Corona wissen wir: In Krisenzeiten sind die Supermarktregale schnell leer. Ein durchdachter Notvorrat schafft Sicherheit und Unabhängigkeit.
Kosten beim Lieferservice
Versteckte Kosten beim Lieferservice aufgedeckt
Wir decken versteckte Kosten beim Lieferservice auf: Servicegebühren, Aufschläge & Zusatzkosten. Spartipps für günstiges Bestellen in Deutschland.