So macht Kochen wieder Spaß: Diese 7 einfachen Schritte motivieren zum Kochen
Kochen ist gesund — das wissen die meisten. Doch was, wenn man die Lust am Kochen verliert? Unsere Kochtipps bringen Spaß und Genuss zurück in Ihre Küche.
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Wir alle müssen essen — und wissen, dass hausgemachte Kost am besten für uns ist. Leider kann ein voller Terminkalender das Kochen eher stressig und unangenehm machen. Bis jetzt. Wir haben ein paar einfache Kochtipps zusammengestellt — für Tage, an denen Sie keine Lust zum Kochen haben.
1. Säubern Sie Ihre Arbeitsfläche
Ordnung und Sauberkeit sind die Grundlagen aller Dinge.
Christoph Martin Wieland
Beginnen Sie das Kochen immer mit einer sauberen, aufgeräumten Küchentheke. Das hilft Ihnen nicht nur, einen klaren Kopf zu bewahren, sondern spart auch Zeit und macht das Aufräumen viel effizienter. Hier sind ein paar Tipps zum Aufräumen:
Säubern Sie immer von oben nach unten und von Regal zu Regal.
Nutzen Sie ein einfaches Gemisch aus Spülmittel und warmem Wasser oder Backpulver.
Gehen Sie alle Zutaten und Kochutensilien durch und entscheiden Sie: aufheben, spenden oder wegwerfen.
Überprüfen und ordnen Sie Saucen, Gewürze, Kochöle und Backzutaten nach Haltbarkeit.
Entrümpeln Sie Ihren Kühl- und Gefrierschrank.
2. Wählen Sie gesunde und frische Zutaten
Die Kochkunst ist eine Liebesgeschichte … Man muss sich in die Erzeugnisse und die Menschen, die diese machen, verlieben.
Alain Ducasse
Frische Zutaten sorgen für einen besseren Geschmack. Deshalb sollten Sie, wenn möglich, auf saisonale Produkte zurückgreifen. Fangen Sie klein an und ersetzen Sie getrocknete Gewürze durch frische Kräuter und Produkte wie Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Basilikum, Limetten und Zitronen.
3. Bestellen Sie Ihre Zutaten online
Jedes Gericht ist wie ein Gemälde, bei dem die Zutaten und Gewürze die Farben sind und der Koch der Künstler ist.
Johann Wolfgang von Goethe
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Kochen ist definitiv zeitaufwändiger, wenn Sie Ihre Zutaten nur langsam schneiden oder sogar Angst vor Ihrem Kochmesser haben. Der Schlüssel zum Gebrauch eines Kochmessers liegt darin, dass Sie Ihre Hände auf präzise, rhythmische Schneidebewegungen trainieren. So können Sie Speisen schnell und sicher zubereiten, noch bevor Sie den Herd einschalten. Wenn Sie sich die richtige Bewegung aneignen, können Sie Mahlzeiten schneller zubereiten.
5. Bereiten Sie Ihre Lieblingsgerichte zu
Kochen ist Liebe, die man schmecken kann.
Julia Child
Das mag selbstverständlich klingen, aber wir können es nicht genug empfehlen. Fangen Sie klein an, indem Sie Mahlzeiten zubereiten, mit denen Sie vertraut sind und die Sie am liebsten essen.
6. Lassen Sie sich Zeit beim Essen
Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst.
La Rochefoucauld
Nehmen Sie sich nicht nur für die Zubereitung des Gerichts Zeit, sondern auch für das Essen. Sie haben hart gearbeitet. Sie haben sich Gedanken über die Präsentation gemacht und können stolz auf die Auswahl der gesunden Zutaten sein, die Sie zusammengestellt haben — damit nicht nur Sie selbst, sondern auch die Menschen, die Ihnen nahe stehen, das Essen genießen können. Sehen Sie Kochen nicht als Notwendigkeit an, sondern genießen Sie das Erlebnis von Anfang bis Ende.
7. Behalten Sie die Vorzüge im Hinterkopf
Wenn du erkennst, dass es so etwas, wie perfektes Essen nicht gibt, sondern nur die Idee davon, dann wird der wahre Zweck nach dem Streben nach Perfektion klar: Menschen glücklich machen, das ist alles, worum es beim Kochen geht.
Thomas Keller
Es gibt viele Vorteile, wenn Sie Ihre Mahlzeiten selbst zubereiten. Es ist erschwinglicher als Fertiggerichte, es ist gesünder und man kann mehr Zeit mit seinen Lieben verbringen. Kochen kann außerdem als eine Art Therapie dienen, was in unserer zunehmend stressigen Welt besonders wichtig ist. Kochen ist therapeutisch, denn wenn man ein Rezept zubereitet, konzentriert man sich auf den Akt des Kochens, anstatt über andere Sorgen nachzudenken. Also, ran an den Herd und raus aus den Sorgen!
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