Die Welt der Gewürze und Kräuter: mehr Geschmackstiefe für Ihre Gerichte

Öffnen Sie Ihren Gewürzschrank, und die unbestreitbare Verschmelzung von Aromen wird Ihre Nase betören. Vielleicht weckt es Erinnerungen an eine weit entfernte Zeit oder an das letzte exotische Restaurant, in dem Sie gegessen haben. Ganz gleich, womit der nächste Teelöffel gefüllt wird, ein Hauch von Gewürzen bringt immer eine gewisse Geschmackstiefe und sanfte Wärme in Ihre Küche.

Gewürze und Kräuter in Kürze

Gewürze und Kräuter bieten ein unglaubliches geschmackliches und gesundheitliches Potenzial, das wir uns entgehen lassen, wenn wir sie nicht richtig verwenden. Kräuter sind die blättrigen Teile von Pflanzen, während zu den Gewürzen alle Teile getrockneter Pflanzen außer den Blättern gehören, wie Samen, Rinde oder Stängel.

Mit Gewürzen und Kräutern können wir Küchen aus aller Welt erkunden und gleichzeitig den Speisen kräftige Aromen, leuchtende Farben und köstliche Gerüche verleihen. Ihre Geschichte reicht weit zurück, einschließlich des mittelalterlichen Gewürzhandels und der traditionellen Medizin, aber auch heute noch schätzen wir Gewürze und Kräuter für ihre Rolle beim Kochen und in der Ernährung.

Kleine Gewürz-Geschichte

In der Frühzeit wurden Gewürze und Kräuter vor allem in der Medizin, zur Herstellung von heiligen Ölen und Salben sowie als Aphrodisiaka verwendet. Priester setzten sie bei Gottesdiensten, Beschwörungen und Ritualen ein, und Schamanen verwendeten sie als Zaubermittel, um böse Geister abzuwehren.

Aromatische Kräuter wurden zur Reinigung und zur Beduftung des Hauses verwendet. Antike Kräuterbücher (Handbücher zur Bestimmung von Pflanzen und zur Zubereitung von Heilmitteln) aus Cathay (Nordchina), Sumer, Assyrien, Ägypten, Griechenland und Rom bezeugen die Verwendung von Gewürzen und Kräutern bei der Behandlung von Krankheiten.

Es ist nicht bekannt, wann die Menschen zum ersten Mal Gewürze und Kräuter zu ihren Speisen hinzufügten. Sesamsamen und Sesamöl scheinen seit Urzeiten als Nahrungsmittel verwendet worden zu sein. Auch Knoblauch war schon in sehr frühen Zeiten Bestandteil der menschlichen Ernährung. Zur Zeit der alten Griechen und Römer wurden bereits viele Gewürze und Kräuter zum Würzen von Speisen und Getränken verwendet.

Vorteile für die Gesundheit

Gewürze und Kräuter sind nicht nur kulinarische Superstars, sondern stecken auch voller gesundheitsfördernder Eigenschaften wie Antioxidantien. Mit ihnen lassen sich Ihre Speisen dank köstlicher Aromen verfeinern, ohne dass übermäßig viel Öl, Salz oder Zucker benötigt wird. Gewürze und Kräuter helfen zudem, Krankheiten und Entzündungen zu bekämpfen, und können sogar unseren Stoffwechsel beeinflussen.

Antioxidantien sind natürlich in pflanzlichen Lebensmitteln enthaltene Bestandteile, die den Körper vor Schäden wie Stress schützen. Langfristiger Stress kann das Risiko von Krankheiten wie Krebs erhöhen.

Antioxidantien sind in vielen Lebensmitteln enthalten, aber Gewürze und Kräuter weisen die höchsten Gehalte auf. Gemessen pro 100 g können sie sogar 10-mal mehr Antioxidantien liefern als Obst und Gemüse! Dies bedeutet, dass die Zugabe einer kleinen Menge eine bequeme Möglichkeit sein kann, den Geschmack und den Nährwert unserer Lebensmittel zu verbessern.

Die richtige Auswahl

Sich in der Welt der Gewürze und Kräuter zurechtzufinden, kann überwältigend sein, denn die Auswahl ist groß. Es braucht Zeit, bis man mit ihnen vertraut ist, und oft hilft es, sich zunächst mit einigen wenigen Grundgewürzen und Kräutern vertraut zu machen. Unser Tipp: Internationale Lebensmittelgeschäfte bieten eine Vielzahl von hochwertigen Gewürzen und Kräutern an, oft zu einem niedrigeren Preis.

Die Wahl eines Ladens mit hohem Warenumschlag ist besonders hilfreich, da die Regale häufiger mit neuen Produkten bestückt werden. Ein frisches Gewürz oder Kraut hat eine leuchtende und keine verblasste Farbe, ein reichhaltiges Aroma und ist nicht älter als das Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn es verpackt ist.

Sie können sich Ihre Lieblingsgewürze und Kräuter (oder bereits gut gewürzte Gerichte) natürlich auch bequem bei diesen Lieferdiensten nach Hause bestellen:

Wie Gewürze Ihre Kochkünste verbessern

Es gibt ein paar Tipps, mit denen Sie Ihren Gerichten mehr Tiefe verleihen können.

Strategisches Timing der Gewürze

Bei ganzen Gewürzen dauert es länger, bis sie ihren Geschmack an die Gerichte abgeben, während gemahlene Gewürze ihren Geschmack schneller und gleichmäßiger verteilen. Es empfiehlt sich, ganze Gewürze zu Beginn des Kochvorgangs hinzuzufügen, damit sie genügend Zeit haben, ihr Aroma zu entfalten. Gemahlene Gewürze werden in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.

Gewürzmischungen

Ein Teil der Kunst von Gewürzen und Kräutern besteht darin, sie zu kombinieren, um neue Geschmackserlebnisse zu schaffen. Gewürzmischungen bieten köstlichen Komfort, da ein einziger Löffel jedes Gericht mit einer Fülle von Aromen bereichert. Einige gängige Gewürzmischungen sind:

Currypulver: schwarzer Pfeffer, Kardamom, Nelken, Koriander, Kreuzkümmel, Fenchel, Muskatnuss, Kurkuma

schwarzer Pfeffer, Kardamom, Nelken, Koriander, Kreuzkümmel, Fenchel, Muskatnuss, Kurkuma Fünf-Gewürze-Pulver: Fenchel, Sternanis, Szechuanpfeffer, Nelken, Kassia

Fenchel, Sternanis, Szechuanpfeffer, Nelken, Kassia Italienisches Gewürz: Basilikum, Majoran, Oregano, Rosmarin, Thymian

Basilikum, Majoran, Oregano, Rosmarin, Thymian Garam Masala: schwarzer Pfeffer, Kardamom, Zimt, Nelken, Koriander, Kreuzkümmel, Muskatnuss

schwarzer Pfeffer, Kardamom, Zimt, Nelken, Koriander, Kreuzkümmel, Muskatnuss Für geröstetes Gemüse: Basilikum, Dill, Fenchel, Oregano, Rosmarin, Estragon, Thymian

Basilikum, Dill, Fenchel, Oregano, Rosmarin, Estragon, Thymian Für Salate: schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Selleriesamen, Koriander, Paprika, Petersilie, Sumach, Thymian

schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Selleriesamen, Koriander, Paprika, Petersilie, Sumach, Thymian Für Suppen: Basilikum, Lorbeerblätter, Chili, Nelken, Kümmel, Muskatnuss, Oregano, Paprika

Basilikum, Lorbeerblätter, Chili, Nelken, Kümmel, Muskatnuss, Oregano, Paprika Für Smoothies: schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer, Zimt, Minze, gemahlener Ingwer, Muskatnuss, Sternanis, Kurkuma

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Anrösten zur Intensivierung des Geschmacks

Die Gewürze und Kräuter werden sanft in Öl erhitzt, um ihren Geschmack zu intensivieren. Durch dieses Verfahren werden fettlösliche Geschmacksstoffe extrahiert, die unsere Zunge umhüllen und den Geschmack des Gerichts verstärken. Das Rösten wird auch als Temperieren bezeichnet und besteht aus drei Hauptschritten:

Öl in einen Topf geben. Wenn Sie ganze Samen verwenden, geben Sie sie in den Topf und rösten sie 2 Minuten lang unter Rühren. Wenn Sie keine ganzen Kerne verwenden, fügen Sie Zwiebeln und Knoblauch hinzu. Wenn die Zwiebeln und der Knoblauch glasig sind, die pulverisierten Gewürze hinzufügen. 30 Sekunden bis 1 Minute lang in der Pfanne kochen. Dabei ständig umrühren. Dann die restlichen Zutaten, einschließlich der Flüssigkeiten, hinzufügen.

Gerichte ruhen lassen

Gerichte, die mit Gewürzen und Kräutern verfeinert sind, schmecken besser, wenn wir ihnen Zeit geben, zu ruhen und sich zu verbinden. Wenn Sie ein Gericht zubereitet haben, sollten Sie es abkühlen lassen und erst dann genießen, wenn sich die Aromen voll entfaltet haben.

Ganze Gewürze vor dem Gebrauch mahlen

Gemahlene Gewürze sind zwar praktisch, aber ganze Gewürze helfen auch erfahrenen Köchen ihre Gerichte aufzuwerten. Die in den Gewürzen enthaltenen Öle sind mitverantwortlich für ihren einzigartigen Geschmack, aber gemahlene Sorten verlieren dieses Öl und den Geschmack schneller als ganze Sorten. Wenn wir ganze Gewürze kurz vor ihrer Verwendung mahlen, erhalten wir den frischesten Geschmack. Zum Mahlen ganzer Gewürze und Kräuter eignet sich ein Mörser und Stößel oder eine hochwertige Kaffeemühle.

Gewürze richtig lagern

Um Gewürze richtig zu lagern, ist es wichtig, sie vor 4 Dingen zu schützen: Luft, Licht, Hitze und Feuchtigkeit. Lagern Sie sie daher am besten in luftdichten Behältern in einer kühlen, trockenen und dunklen Umgebung. Zum Beispiel in Glasgefäßen in einem Schrank, fern von direktem Licht und Hitze vom Herd oder Ofen oder Feuchtigkeit aus der Spülmaschine.

Optimale Lagerzeit

Gewürze und Kräuter können länger in unseren Vorratskammern verweilen, als wir denken. Ein Verlust an Farbe oder Aroma ist ein Zeichen dafür, dass das Gewürz oder Kraut unseren Gerichten nicht mehr so viel Tiefe verleihen wird. Unter optimalen Bedingungen bleiben sie je nach ihrer Form unterschiedlich lange frisch:

Ganze Gewürze: am frischesten im ersten Jahr, können aber bis zu 3 – 4 Jahre halten.

am frischesten im ersten Jahr, können aber bis zu 3 – 4 Jahre halten. Gemahlene Gewürze: am frischesten in den ersten 6 Monaten, aber bis zu 2 – 3 Jahren haltbar.

am frischesten in den ersten 6 Monaten, aber bis zu 2 – 3 Jahren haltbar. Getrocknete Kräuter: am frischesten in den ersten 6 Monaten, aber bis zu 1 – 3 Jahre haltbar.

am frischesten in den ersten 6 Monaten, aber bis zu 1 – 3 Jahre haltbar. Gewürz- und Kräutermischungen: am frischesten in den ersten 6 Monaten, aber bis zu 1 – 2 Jahre haltbar.

Zusammenfassung

Gewürze bieten uns die Möglichkeit, neue Gerichte zu erforschen und den Geschmack, das Aroma und die Farbe von Speisen zu verbessern, während sie gleichzeitig nützliche Antioxidantien enthalten. Es kann zwar einige Zeit dauern, bis man sich an die Verwendung von Gewürzen gewöhnt hat, aber dann eröffnet sich ein ganz neues Reich an geschmacklichen und nahrhaften Möglichkeiten. Und: Mit mehr Farbe und Geschmack macht das Kochen mehr Spaß!

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