MyCookingBox: Italienische Spezialitäten zum Selberkochen
Läuft Ihnen bei Gedanken an duftenden Pizzateig, cremiger Béchamelsauce und intensivem Knoblauchöl das Wasser im Mund zusammen? Hier erfahren Sie alles zu den italienischen Kochboxen von MyCookingBox.
* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.
Sie sind Italienfan und lieben die intensiven Geschmäcker der italienischen Küche? Wir zeigen Ihnen, wie Sie zu Hause mit MyCookingBox aus authentisch italienischen Zutaten leckere italienische Gerichte wie Toskanische Pici, Fileja Calabrese und Tagliatelle Emiliane zaubern.
Was steckt hinter MyCookingBox?
MyCookingBox ist ein italienisches Unternehmen, welches original-italienische Rezepte mit authentischen Zutaten in einem Lebensmittel-Paket bis zu Ihnen nach Hause liefert. Die Firma wurde 2017 von Chiara Rota aus Bergamo gegründet, hat seinen Hauptsitz in Mailand und liefert seine Boxen nach Deutschland und Österreich. Es werden populäre italienische Gerichte angeboten.
Das Unternehmen hat das Konzept über die Jahre mehrmals geändert — früher wurde ein Abonnement angeboten, doch heutzutage können alle Gerichte ohne Abo einmalig bestellt werden.
Je nach Saison werden verschiedene italienischen Gerichte zum Nachkochen angeboten, hier ein paar Beispiele:
Polenta mit Steinpilzcreme
Toskanische Pici
Tagliatelle Emiliane mit Kabeljaucreme und Trüffel
Sardische Fregula mit Dattel- und Krabbenfleisch
Mezzi paccheri campani
Fileja Calabrese
Trofiette aus Ligurien
Das Spaghetto Eataly
Die genauen Inhaltsstoffe und Nährwerte finden Sie im jeweiligen Rezept.
Mit Genuss gegen Lebensmittelverschwendung
Heutzutage wird viel zu viel Verpackungsmüll produziert und Lebensmittel werden ohne nachzudenken verschwendet. Das Team von My Cooking Box hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren Boxen der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Damit kein unnötiger Müll entsteht, wird jede Zutat genau dosiert geliefert. Alles, was Sie brauchen, sind Ihre eigenen Küchenutensilien.
Und noch ein Vorteil: Die Lebensmittel-Pakete können unbesorgt in der Speisekammer aufbewahrt und an besonderen Anlässen herausgeholt werden. Die Boxen sind je nach Gericht bis zu mehreren Monaten haltbar.
Wie viel kostet MyCookingBox?
Die Kosten variieren von 15,90 Euro bis 45 Euro pro Kochbox. Enthalten ist 1 Gericht für jeweils 2 bis 5 Personen. Hinzu kommen bei My Cooking Box die Versandkosten, die in Deutschland zwischen 11,90 und 13,90 Euro betragen. Es werden Zahlungen via Kreditkarte, PayPal und Klarna (Rechnung und Pay Later) akzeptiert.
Sie haben Lust auf italienische Spezialitäten bekommen und fragen sich, wie Sie bei Ihrer Bestellung sparen können? Wenn Sie MyCookingBox auf Social Media folgen, bleiben Sie über laufende Aktionen und Rabatte informiert. Außerdem können Sie im Outlet bis zu 50 % auf Kochboxen sparen — dort werden Boxen verkauft, die näher am Mindesthaltbarkeitsdatum liegen.
Das Fazit unseres MyCookingBox Tests
My Cooking Box ist eine exzellente Wahl für alle, die die italienische Küche lieben. Sie bekommen Sie qualitativ hochwertigen Zutaten genau portioniert samt Rezeptanleitung nach Hause geliefert. Die Auswahl der Gerichte ist beschränkt, was das Lebensmittel-Paket eine gute Wahl für besondere Anlässe macht. Die italienische Kochbox eignet sich jedoch weniger für den Alltag — außer, Sie wollen jeden Tag Italienisch essen.
Das Unternehmen legt außerdem viel Wert auf Nachhaltigkeit. Ein weiteres Plus: Die Boxen können mehrere Wochen in der Speisekammer gelagert werden. Wenn Sie auf der Suche nach einem authentisch-italienischen Koch- und Geschmackserlebnis sind, dann probieren Sie die Italien-Box selber aus!
Die Plastikverschmutzung ist ein echtes Problem und fängt im eigenen Haushalt an. Wir geben Ihnen praktische Tipps zum unverpackten Einkaufen und nachhaltige Alternativen für einen plastikfreien Alltag.