Der Convenience-Faktor: Warum der Online-Lebensmittelhandel sogar in städtischen Gebieten boomt

Frische Lebensmittel bequem von zu Hause aus bestellen und liefern lassen — für viele deutsche Verbraucher ist das noch immer eine ungewohnte Vorstellung. Laut einer aktuellen Studie der Experten von trnd und Territory Bestseller haben bisher nur 20 Prozent der Befragten angegeben, online bereits frische Lebensmittel gekauft zu haben. Das Vertrauen in den Online Lebensmittelhandel ist bei den Deutschen noch sehr gering.

Die große Mehrheit der Deutschen (80 Prozent) hat diesen Service bisher noch nicht genutzt, und über die Hälfte von ihnen (51,6 Prozent) plant auch zukünftig keine oder nur seltene Nutzung. Das Vertrauen in Lieferdienste als Ersatz für das traditionelle Einkaufen in Geschäften ist bei der überwiegenden Mehrheit (88 Prozent) der Befragten gering.

Die Bedenken der Deutschen

Die Studie zeigt, dass es hauptsächlich Bedenken hinsichtlich der Qualität und Frische der gelieferten Produkte gibt, insbesondere bei Obst und Gemüse. Diese Zweifel führten dazu, dass viele Verbraucher den Online-Lebensmittelhandel meiden. Aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Sorge um pünktliche Lieferungen spielen eine Rolle bei der Entscheidung, diesen Service nicht zu nutzen.

Positive Erfahrungen mit Lieferdiensten

Allerdings können alle, die bereits Erfahrung mit Online-Lieferdiensten von Lebensmitteln haben, diese Bedenken nicht nachvollziehen. Von den Befragten gaben 60 Prozent an, in den letzten sechs Monaten mindestens einmal Lebensmittel online gekauft zu haben — das entspricht etwa jedem achten Befragten. Einige Verbraucher bestellen sogar fünfmal pro Halbjahr. Sie schätzen vor allem den reibungslosen Zahlungs- und Bestellprozess sowie die große Auswahl an Produkten. Die meisten von ihnen (39,9 Prozent) geben zwischen 25 und 50 Euro pro Bestellung aus, während 4,7 Prozent sogar über 100 Euro investieren.

Die beliebtesten Lieferdienste der Deutschen

In Bezug auf die beliebtesten Anbieter zeigt die Untersuchung, dass die Rewe Group mit ihrem Lieferservice deutlich die Nase vorn hat. 44,3 Prozent der Befragten nutzen den Service dieser Handelskette. AllyouneedFresh (mittlerweile Mytime.de) landet auf dem zweiten Platz mit 21,4 Prozent, gefolgt von AmazonFresh mit 14,5 Prozent. Die beiden führenden Unternehmen profitieren von ihrer landesweiten Präsenz, während AmazonFresh nur in Berlin und Hamburg vertreten ist.

Wir haben die besten Lebensmittel-Lieferdienste, die Ihnen das Einkaufen erleichtern, für Sie aufgelistet:

Das Einkaufsverhalten der Deutschen

Die Studie gibt außerdem Aufschluss über das Kaufverhalten der Deutschen. Bernd Meyer, Geschäftsleiter von Territory Bestseller erklärt:

“Besonders kaufkräftige Menschen in städtischen Gebieten sind offen für die Bestellung von frischen Lebensmitteln online. Interessanterweise ist die Dichte von Supermärkten und Discountern in diesen Gebieten viel höher als in ländlichen Regionen. Damit wird der Vorteil der ‘Einkaufsstättennähe’ als wichtiges Unterscheidungsmerkmal des stationären Lebensmitteleinzelhandels durch noch mehr Bequemlichkeit aufgehoben.”

Torsten Wohlrab, Geschäftsführer von trnd, fügt hinzu:

“Konsumenten erwarten beim Online-Einkauf neben Zeit- und Kosteneinsparungen auch Inspiration für den Alltag. Online-Händler können die Kundenbindung und das Vertrauen weiter stärken, indem sie kreative Rezeptideen oder Lifehacks anbieten, die den Alltag der Verbraucher geschickt erleichtern.”

Diese Einschätzung wird auch von den Umfrageteilnehmern bestätigt: 64 Prozent geben an, dass sie ihren Einkauf klassisch vorbereiten, indem sie Prospekte lesen. Und 61 Prozent lassen sich gerne beim Bummeln inspirieren.

Die Zukunft des Online-Lebensmittelhandels

Es ist offensichtlich, dass der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland noch mit Vorbehalten zu kämpfen hat. Die Bedenken hinsichtlich der Qualität, Frische und pünktlichen Lieferung der Produkte schrecken viele Verbraucher ab. Dennoch zeigt die Studie, dass diejenigen, die den Service bereits nutzen, mit ihrer Erfahrung zufrieden sind. Die Bequemlichkeit des Online-Shoppings von Lebensmitteln und die große Auswahl sind überzeugende Argumente.

Die Rewe Group ist der klare Marktführer im Online-Lebensmittelhandel, gefolgt von AllyouneedFresh und AmazonFresh. Der Erfolg dieser Unternehmen wird durch ihre landesweite Präsenz begünstigt, während AmazonFresh nur in begrenzten Regionen vertreten ist und einfach deutlich hinter der Konkurrenz hängt.

Mit einer gezielten Ansprache der Verbraucher, dem Fokus auf Qualität, Frische und pünktliche Lieferungen sowie innovativen Angeboten könnte der Online-Lebensmittelhandel weiter an Bedeutung gewinnen und das Einkaufsverhalten der Verbraucher nachhaltig verändern. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse für Unternehmen, die im Bereich des Online-Lebensmittelhandels tätig sind und zeigt auf, welche Aspekte besonders wichtig sind, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und sie von den Vorteilen des Online-Einkaufs zu überzeugen.

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