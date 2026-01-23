Medienkooperation

Studie Lebensmittel Lieferdienste

Der Convenience-Faktor: Warum der Online-Lebensmittelhandel sogar in städtischen Gebieten boomt

Eine aktuelle Studie offenbart Erstaunliches: Erst jeder fünfte Deutsche nutzt Online Lieferdienste für Lebensmittel. Was sind die Bedenken? Welche Anbieter sind am beliebtesten? Und wie sieht die Zukunft des Lebensmittelhandels in Deutschland aus?

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Frische Lebensmittel bequem von zu Hause aus bestellen und liefern lassen — für viele deutsche Verbraucher ist das noch immer eine ungewohnte Vorstellung. Laut einer aktuellen Studie der Experten von trnd und Territory Bestseller haben bisher nur 20 Prozent der Befragten angegeben, online bereits frische Lebensmittel gekauft zu haben. Das Vertrauen in den Online Lebensmittelhandel ist bei den Deutschen noch sehr gering.

Die große Mehrheit der Deutschen (80 Prozent) hat diesen Service bisher noch nicht genutzt, und über die Hälfte von ihnen (51,6 Prozent) plant auch zukünftig keine oder nur seltene Nutzung. Das Vertrauen in Lieferdienste als Ersatz für das traditionelle Einkaufen in Geschäften ist bei der überwiegenden Mehrheit (88 Prozent) der Befragten gering.

Die Bedenken der Deutschen 

Die Studie zeigt, dass es hauptsächlich Bedenken hinsichtlich der Qualität und Frische der gelieferten Produkte gibt, insbesondere bei Obst und Gemüse. Diese Zweifel führten dazu, dass viele Verbraucher den Online-Lebensmittelhandel meiden. Aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Sorge um pünktliche Lieferungen spielen eine Rolle bei der Entscheidung, diesen Service nicht zu nutzen.

Studie Online Lebensmittelhandel

Positive Erfahrungen mit Lieferdiensten

Allerdings können alle, die bereits Erfahrung mit Online-Lieferdiensten von Lebensmitteln haben, diese Bedenken nicht nachvollziehen. Von den Befragten gaben 60 Prozent an, in den letzten sechs Monaten mindestens einmal Lebensmittel online gekauft zu haben — das entspricht etwa jedem achten Befragten. Einige Verbraucher bestellen sogar fünfmal pro Halbjahr. Sie schätzen vor allem den reibungslosen Zahlungs- und Bestellprozess sowie die große Auswahl an Produkten. Die meisten von ihnen (39,9 Prozent) geben zwischen 25 und 50 Euro pro Bestellung aus, während 4,7 Prozent sogar über 100 Euro investieren.

Online Lebensmittelhandel Studie Grafik

Die beliebtesten Lieferdienste der Deutschen

In Bezug auf die beliebtesten Anbieter zeigt die Untersuchung, dass die Rewe Group mit ihrem Lieferservice deutlich die Nase vorn hat. 44,3 Prozent der Befragten nutzen den Service dieser Handelskette. AllyouneedFresh (mittlerweile Mytime.de) landet auf dem zweiten Platz mit 21,4 Prozent, gefolgt von AmazonFresh mit 14,5 Prozent. Die beiden führenden Unternehmen profitieren von ihrer landesweiten Präsenz, während AmazonFresh nur in Berlin und Hamburg vertreten ist.

Wir haben die besten Lebensmittel-Lieferdienste, die Ihnen das Einkaufen erleichtern, für Sie aufgelistet:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Das Einkaufsverhalten der Deutschen

Die Studie gibt außerdem Aufschluss über das Kaufverhalten der Deutschen. Bernd Meyer, Geschäftsleiter von Territory Bestseller erklärt:

“Besonders kaufkräftige Menschen in städtischen Gebieten sind offen für die Bestellung von frischen Lebensmitteln online. Interessanterweise ist die Dichte von Supermärkten und Discountern in diesen Gebieten viel höher als in ländlichen Regionen. Damit wird der Vorteil der ‘Einkaufsstättennähe’ als wichtiges Unterscheidungsmerkmal des stationären Lebensmitteleinzelhandels durch noch mehr Bequemlichkeit aufgehoben.”

Torsten Wohlrab, Geschäftsführer von trnd, fügt hinzu:

“Konsumenten erwarten beim Online-Einkauf neben Zeit- und Kosteneinsparungen auch Inspiration für den Alltag. Online-Händler können die Kundenbindung und das Vertrauen weiter stärken, indem sie kreative Rezeptideen oder Lifehacks anbieten, die den Alltag der Verbraucher geschickt erleichtern.” 

Diese Einschätzung wird auch von den Umfrageteilnehmern bestätigt: 64 Prozent geben an, dass sie ihren Einkauf klassisch vorbereiten, indem sie Prospekte lesen. Und 61 Prozent lassen sich gerne beim Bummeln inspirieren.

Online Lebensmittelhandel Studie Grafik

Die Zukunft des Online-Lebensmittelhandels

Es ist offensichtlich, dass der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland noch mit Vorbehalten zu kämpfen hat. Die Bedenken hinsichtlich der Qualität, Frische und pünktlichen Lieferung der Produkte schrecken viele Verbraucher ab. Dennoch zeigt die Studie, dass diejenigen, die den Service bereits nutzen, mit ihrer Erfahrung zufrieden sind. Die Bequemlichkeit des Online-Shoppings von Lebensmitteln und die große Auswahl sind überzeugende Argumente.

Die Rewe Group ist der klare Marktführer im Online-Lebensmittelhandel, gefolgt von AllyouneedFresh und AmazonFresh. Der Erfolg dieser Unternehmen wird durch ihre landesweite Präsenz begünstigt, während AmazonFresh nur in begrenzten Regionen vertreten ist und einfach deutlich hinter der Konkurrenz hängt.

Mit einer gezielten Ansprache der Verbraucher, dem Fokus auf Qualität, Frische und pünktliche Lieferungen sowie innovativen Angeboten könnte der Online-Lebensmittelhandel weiter an Bedeutung gewinnen und das Einkaufsverhalten der Verbraucher nachhaltig verändern. Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse für Unternehmen, die im Bereich des Online-Lebensmittelhandels tätig sind und zeigt auf, welche Aspekte besonders wichtig sind, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und sie von den Vorteilen des Online-Einkaufs zu überzeugen.

Weitere interessante Artikel und Studien:

Lebensmittel-Lieferdienste
Lebensmittel-Lieferdienst für jedes Bedürfnis
Wie oft standen Sie bereits nach der Arbeit genervt in der Supermarkt-Schlange? Mindestens 1x zu viel! Wir zeigen Ihnen die besten Lebensmittel-Lieferservices.
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
getränke lieferdienst
Passenden Getränke Lieferservice finden
Heutzutage müssen Rücken und Muskelkraft nicht mehr bemüht werden, um Getränke über weite Strecken ins Haus zu bringen. Wir zeigen Ihnen die besten Anbieter!
flaschenpost
flaschenpost im Test
Das grün-weiße Auto von Flaschenpost bringt jetzt nicht nur kistenweise Getränke zu Ihnen direkt an die Wohnungstür, sondern auch eine Vielzahl an Lebensmitteln und frischen Produkten.
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
Wolt Lieferservice
Wolt Lieferservice Test
Mit der Wolt App können Sie aus mehr als 40.000 Restaurants, Geschäften, Produkte und Gerichte auswählen. Im Test checken wir Angebot und Leistung von Wolt.
getir
getir Lieferservice Test
Der Newcomer aus der Türkei bringt nun auch in Deutschland Lebensmittel bis an die Haustür. Im Test schauen wir ob der getir Lieferservice mit den großen Anbietern mithalten kann.
lieferservice-news
Studien, Trend und News
Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News, Tipps zum Sparen und Studien dazu haben wir für Sie parat.
deutsche-liefern
Studie: Deutsche würden liefern lassen
Immer mehr Deutsche lassen liefern. Ist Online Shopping von Lebensmitteln nur ein Trend bei der jüngeren Bevölkerung? Eine neue Studie geht der Sache auf den Grund.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
Trinkgeld Lieferservice
Trinkgeld für Lieferdienste
Wenn eine leckere Essenslieferung ohne Probleme bei Ihnen ankommt, möchten Sie dem Lieferfahrer Ihre Anerkennung in Form eines Trinkgelds zeigen. Aber wie viel Trinkgeld ist angemessen?
Edeka Lieferservice
E-Food Studie
Gehören Sie auch zu den Menschen, die regelmäßig Lebensmittel und Getränke online bestellen? Damit sind Sie nicht allein! Einer neuen Studie zufolge wächst die Nutzung solcher Lieferservice rasant.
bbg-mit-freunden
BBQ im Garten
Im Sommer im Garten zu grillen, gehört für viele Menschen zu den angenehmsten Aktivitäten. Aber wie planen und gestalten Sie das perfekte Barbecue im Freien?
Unverpacktläden
Unverpacktläden
Was sind eigentlich Unverpacktläden? Wo kann ich unverpackt in meiner Stadt einkaufen? Kann man auch unverpackt nach Hause liefern lassen? Hier finden Sie alle Infos und Tipps.
Einkaufstipps Geld sparen
Sparen beim Lebensmitteleinkauf
Lebensmittelpreise steigen weiter an — aber keine Sorge! Wir zeigen Ihnen die 12 besten Strategien, um beim Wocheneinkauf Geld und Stress zu sparen.
gesunde Büro-Verpflegung
Guide für gesunde Büro-Verpflegung
Zwischen Meeting-Marathon und Deadline-Stress die Mittagspause optimal nutzen? Hier erfahren Sie, wie gesunde Ernährung am Arbeitsplatz gelingt.