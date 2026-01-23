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HelloFresh

HelloFresh im Überblick: Ein kulinarisches Erlebnis für jeden Geschmack

Sie wollen jede Woche neue, leckere Gerichte ausprobieren? Sie lieben frisch gekochtes Essen? HelloFresh macht das Kochen zu Hause zum echten Erlebnis. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Zeit, Geld und Stress mit den Kochboxen von HelloFresh sparen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Es ist kein Geheimnis: Koch- und Lebensmittelboxen sind derzeit der letzte Schrei. Und wer steht an der Spitze dieses Trends? Natürlich, HelloFresh! Aber was macht HelloFresh so besonders? Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt der Kochboxen eintauchen und herausfinden, was hinter dem Hype steckt.

Die Idee hinter HelloFresh

Das Unternehmen wurde 2011 in Berlin gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden Anbieter von Lebensmittel-Paketen entwickelt. Das Konzept ist einfach: Kunden erhalten wöchentlich eine Box mit frischen Zutaten und Rezepten nach Hause geliefert, mit denen sie im Handumdrehen leckere Gerichte zubereiten können. Das spart nicht nur den Gang zum Supermarkt, sondern auch die Planung der Mahlzeiten.

HelloFresh Webseite
HelloFresh Webseite

Ein besonderes Highlight ist die Vielfalt der angebotenen Rezepte. Ob Fleischliebhaber, Vegetarier, Veganer oder Fans der internationalen Küche – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Kunden können aus zehn verschiedenen Vorlieben wählen, von “Fleisch & Gemüse” über “High Protein” bis hin zu “Klimaheld”. Besonders hervorzuheben ist die Option “Klimaheld”, bei der die Zutaten 50 % weniger CO2e verursachen als durchschnittliche Gerichte. So macht das Kochen wieder Spaß.

Der weltweit beliebteste Lieferservice
Der weltweit beliebteste Lieferservice
Wählen Sie jede Woche neue Lieblingsgerichte aus den vielfältigen Rezepten aus. Ihnen werden die frischen Zutaten in Top-Qualität und in passender Menge bis vor die Haustür geliefert.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Rezepte sind so konzipiert, dass sie in der Regel in weniger als 30 Minuten zubereitet werden können.

Die Vielfalt der HelloFresh Boxen

Der Anbieter versteht, dass nicht jeder die gleichen Vorlieben hat. Deshalb bieten sie eine beeindruckende Auswahl an Boxen an:

  • Für Fleischliebhaber: Rezepte mit Fleisch und saisonalen Zutaten
  • Vegetarisch: Ohne Fleisch, aber mit viel Geschmack
  • Kalorienbewusst: Ausgewogene Mahlzeiten unter 650 Kalorien
  • Familienfreundlich: Getestet und geliebt von Kindern
  • Fisch-Fans: Eine Mischung aus vegetarischen Gerichten und Meeresfrüchten
  • Zeitsparer: Blitzschnelle Rezepte
  • Proteinreich: Für diejenigen, die auf ihre Eiweißzufuhr achten
  • Weltreise: Internationale Rezepte
  • Umweltbewusst: Klimafreundliche Gerichte
  • Vegan: 100% pflanzlich
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Was macht HelloFresh so besonders?

HelloFresh bietet eine Lösung für das alltägliche Problem vieler Menschen: den Wunsch, frisch und vielfältig zu kochen, aber nicht die Zeit zu haben, um Zutaten zu kaufen. Mit den Lebensmittel-Paketen von Hello Fresh erhalten Kunden verschiedene Rezepte und die dazu benötigten Zutaten direkt nach Hause geliefert. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Lebensmittelverschwendung: Jede Box hat genau die richtige Menge an Zutaten.

Der weltweit beliebteste Lieferservice
Der weltweit beliebteste Lieferservice
Wählen Sie jede Woche neue Lieblingsgerichte aus den vielfältigen Rezepten aus. Ihnen werden die frischen Zutaten in Top-Qualität und in passender Menge bis vor die Haustür geliefert.

Nachhaltigkeit im Fokus

Ein weiterer Aspekt, in dem sich HelloFresh hervorhebt, ist das starke Engagement in Sachen Nachhaltigkeit. Durch die präzise Portionierung der Zutaten wird aktiv Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf direkte Beziehungen zu Erzeugern, wodurch nicht nur Transportwege minimiert, sondern auch die Frische und Qualität der Produkte sichergestellt werden.

HelloFresh Transparenz

Das Unternehmen legt außerdem großen Wert auf Transparenz. So können Kunden genau nachvollziehen, woher ihre Lebensmittel kommen. Das Unternehmen arbeitet eng mit lokalen Bauern und Produzenten zusammen, um sicherzustellen, dass die Zutaten nicht nur frisch, sondern auch ethisch und nachhaltig produziert werden.

HelloFresh Verpackung

Beim Thema Verpackung zeigt die Firma ebenfalls Verantwortungsbewusstsein. Die Verpackungsmaterialien sind nicht nur recycelbar, sondern werden auch ständig weiterentwickelt, um den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

Wie hoch sind die Hello Fresh Kosten?

Die Preise für die Lebensmittel-Pakete variieren je nach Anzahl der gewählten Gerichte und Personen. Im Durchschnitt liegen die Hello Fresh Kosten für eine Mahlzeit zwischen 5,10 EUR und 8,75 EUR pro Portion, je nachdem, wie viele Gerichte und für wie viele Personen bestellt werden. Wenn Sie Neukunde unseren Gutschein nutzen, bezahlen Sie noch weniger: zwischen 3,27 und 4,62 Euro pro Portion plus gratis Versandkosten.

Der weltweit beliebteste Lieferservice
Der weltweit beliebteste Lieferservice
Wählen Sie jede Woche neue Lieblingsgerichte aus den vielfältigen Rezepten aus. Ihnen werden die frischen Zutaten in Top-Qualität und in passender Menge bis vor die Haustür geliefert.

Im Vergleich zu anderen Anbietern und unter Berücksichtigung der Qualität der Zutaten und der Vielfalt der Rezepte ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von HelloFresh sehr fair.

HelloFresh Spar-Tipps

Für alle, die Hello Fresh ausprobieren und dabei sparen möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist das “Freunde werben Freunde”-Programm, bei dem Neukunden durch einen Freundescode eine kostenlose Probierbox erhalten können. Zudem gibt es immer wieder attraktive Rabattaktionen für Neukunden.

HelloFresh Zubereitung

Das Fazit unseres HelloFresh Tests

HelloFresh überzeugt durch seine Vielfalt, Qualität und sein Engagement für Nachhaltigkeit. Das Unternehmen bietet eine praktische Lösung für alle, die sich gesund und abwechslungsreich ernähren möchten, ohne viel Zeit in der Küche zu verbringen. Die Preise sind fair, und die Möglichkeit, die Hello Fresh Kosten durch verschiedene Aktionen zu reduzieren, ist ein weiterer Pluspunkt.

Der weltweit beliebteste Lieferservice
Der weltweit beliebteste Lieferservice
Wählen Sie jede Woche neue Lieblingsgerichte aus den vielfältigen Rezepten aus. Ihnen werden die frischen Zutaten in Top-Qualität und in passender Menge bis vor die Haustür geliefert.

Wer auf der Suche nach einer einfachen und leckeren Möglichkeit ist, sich gesund zu ernähren, sollte Hello Fresh unbedingt ausprobieren. Unsere Empfehlung: Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen!

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