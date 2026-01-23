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Der große Lieferdienste Vergleich 2026: Wer überzeugt?

Einen passenden Lieferservice zu finden, ist oft nicht so einfach. Es gibt zahlreiche Anbieter mit unterschiedlichen Angeboten und Preisen. Daher haben wir für Sie einen Vergleich der besten Lieferservice erstellt.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Der Einkauf steht an. Ein Blick auf die Uhr macht klar, dass der Supermarkt voll sein wird. Wahrscheinlich sind viele Lebensmittel bereits ausverkauft. Die Kassen sind überfüllt. Gut, dass es mittlerweile viele Lebensmittel Lieferdienste mit Preisen wie im Supermarkt gibt.

Für den Einkauf muss nun nicht mehr die Couch verlassen werden. Der Bestellvorgang, der in der Mittagspause oder am Abend mit der besten Lieferservice App oder per Webseite vorgenommen werden kann, macht das Leben deutlich einfacher. Das Gleiche gilt für Restaurants. Wenn Sie nach einer Lieferando Alternative suchen, sind Sie hier richtig.

Der anschließende Lieferdienste Vergleich beantwortet offene Fragen und vergleicht Bewertungen, Kosten und Preise.

Welche Lieferdienste im Vergleich empfehlen wir ?

Inzwischen gibt es bereits jede Menge Anbieter für die unterschiedlichsten Anforderungen. Sie können nicht nur Lebensmittel und Getränke bestellen, sondern auch aus dem breiten Sortiment diverser Discounter wählen und so den Geldbeutel schonen. Unser Lieferdienste Vergleich zeigt die besten Anbieter:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Worauf sollte man beim Lieferdienste Vergleich achten?

Generell sollte beim Lieferdienste Vergleich auf die eigenen Bedürfnisse geachtet werden. Hierzu bieten sich einige Fragen an:

  • Wie wichtig sind regionale Produkte von lokalen Produzenten?
  • Soll die Bestellung innerhalb kürzester Zeit an der Haustür sein? 
  • Kann der Lebensmittel Lieferdienst an einem bestimmten Tag zu einer besonderen Uhrzeit liefern?
  • Wie wichtig sind die Kosten für den Lieferdienst?
  • Wie groß ist die Auswahl an Lebensmittel Lieferdiensten im eigenen Liefergebiet?
  • Soll das Sortiment ähnlich wie im Supermarkt sein oder größer?

Die Antworten auf diese Fragen lassen bereits eine Vorauswahl zu und vereinfachen den eigenen Lieferdienste Vergleich. Oft wird das eigene Liefergebiet auch nicht von allen Lebensmittel Lieferdiensten beliefert. Dadurch reduzieren sich die Optionen und die eigene Optionen im Lieferdienste Vergleich minimiert sich abermals von alleine. Oder Sie suchen nach einer Lieferando Alternative und entscheiden sich für eine Kochbox, z. B. von Hello Fresh oder dinnerly.

Vorteile von Lebensmittel Lieferdiensten

Nachdem die eigenen Bedürfnisse im Lieferdienste Vergleich gecheckt wurden, wird es nun einfacher sein, einen günstigen Lieferservice auszuwählen. Der Lieferdienste Vergleich zeigt, dass es einige Vorteile gibt, wenn man sich dazu entschließt, den einen oder anderen Anbieter auszuprobieren.

  • Kostenlose Lieferung
    Ein günstiger Lieferservice bieten oft kostenlose Lieferungen bei Bestellungen über einen bestimmten Wert an. Dies bedeutet, dass Sie nicht noch mehr Geld für die Lieferung ausgeben müssen und sich vor allem Wocheneinkäufe lohnen. Dem Lieferfahrer können Sie mit einem angemessenen Trinkgeld natürlich trotzdem Ihre Wertschätzung zeigen.
  • Einfache Bestellung und Bezahlung
    Bei den meisten Lebensmittel-Lieferdiensten kannst du online oder per App bestellen und bezahlen. Sie müssen nicht mehr den ganzen Weg zum Supermarkt machen, um Ihre Lebensmittel einzukaufen. Sie wählen die beste Lieferservice App für Ihre Bedürfnisse aus und bestellen, bezahlen und bewerten bequem vom Sofa aus.
  • Schnelle Lieferung
    Viele Lebensmittel-Lieferdienste im Vergleich bieten eine schnelle Lieferung, die normalerweise innerhalb von 1-2 Tagen erfolgt. Dadurch können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre Lebensmittel pünktlich erhalten. 
lieferservice-vergleich lieferung
  • Keine Wartezeiten
    Wenn Sie in einem Supermarkt einkaufen gehen, müssen Sie normalerweise warten, bis Sie bedient werden oder die Warteschlange weiterrückt. Mit Lebensmittel-Lieferdiensten müssen Sie sich keine Sorgen machen, denn die Lieferung erfolgt schnell und unkompliziert. 
  • Bequemlichkeit
    Mit Lebensmittel-Lieferdiensten können Sie bequem von zu Hause aus bestellen und bezahlen. Sie müssen nicht mehr durch den Supermarkt gehen und die Waren in Ihrem Einkaufswagen packen und im Anschluss nach Hause schleppen. Sie müssen nicht mehr an einem bestimmten Wochentag den Supermarkt besuchen, sondern können Ihre Bestellung zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgeben.
  • Vielfalt an Produkten
    Bei Lebensmittel-Lieferdiensten erhalten Sie eine breite Auswahl an Produkten, die Sie nicht immer im Supermarkt finden. Sie bekommen eine breite Palette an Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, Milchprodukte, Gewürze und Lebensmittel für spezielle Diäten bequem nach Hause geliefert. Diese Vielfalt an frischen Produkten lässt Sie die Küche wie ein Profi managen und mehr Abwechslung in Ihr tägliches Menü bringen. Außerdem können Sie gezielt die regionalen Produkte direkt vor Ihrer Haustür beziehen, was den Geschmack des Essens verbessert und persönliche Nachhaltigkeitsziele unterstützt.
  • Kontrolle über die Haushaltskasse
    Ein günstiger Lieferservice kann Ihnen zudem helfen, Geld zu sparen. Der Lieferdienste Vergleich zeigt: Viele der Services bieten eine große Auswahl an Produkten zu reduzierten Preisen an, sodass Sie Ihre Ausgaben für Lebensmittel senken können. Sie bieten auch spezielle Angebote und Rabatte, die Ihnen helfen, noch mehr zu sparen. Zudem können Sie Ihre Bestellungen vorab planen und einmal pro Woche, zweimal pro Monat oder sogar regelmäßig bestellen, je nach Bedarf. Dies erspart Ihnen viel Zeit und Mühe und sorgt dafür, dass Sie den Überblick über Ihre Kosten behalten.

Wann und warum lohnt sich ein Lieferdienst?

Der Nutzen von Lebensmittel Lieferdiensten ist vielseitig. Oft hängt der Wunsch, bei einem Lieferdienst zu bestellen, mit den Bedürfnissen und der eigenen zeitlichen Verfügbarkeit zusammen. 

Sind Freunde und Familie zu Besuch, aber es fehlt noch an Kleinigkeiten und der Weg zum nächsten Supermarkt ist weit, kommt ein günstiger Lieferservice wie gerufen. Vielleicht ist gerade auch einfach keine Zeit oder Lust zum Kochen vorhanden, aber der eigene Hunger verlangt nach einem schnell zubereiteten, leckeren Essen. Auch hier schafft ein Lebensmittel Lieferdienst als Lieferando Alternative unkomplizierte, zügige Abhilfe.

Einige Menschen sind mit den Menschenmassen im Supermarkt überfordert und lassen sich lieber entspannt den Einkauf nach Hause liefern, ohne das Haus verlassen zu müssen. Der Einkauf muss auch erstmal vom Supermarkt nach Hause befördert werden. Besonders in ländlicheren Gegenden ist das unbequem und kräftezehrend, insofern der Supermarkt nicht in der Nähe vom eigenen Wohnort ist und kein Transportmittel zur Verfügung steht.

Generell bleibt festzuhalten, dass ein Lebensmittel Lieferdienst Zeit und Kraft spart und eine gute Planbarkeit bietet. Die in diesem Lieferdienste Vergleich vorgestellten Lebensmittel Lieferdienste bieten einen guten Überblick der Optionen.

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