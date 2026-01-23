Medienkooperation

Zukunftstrend Lieferservice

Lieferung mit Roboter? 6 spannende Zukunftstrends in der Lieferdienst-Branche

Roboter, Drohnen, selbstfahrende Autos — hier sind einige der spannendsten Lebensmittel-Liefertrends, die in den kommenden Jahren für Furore sorgen werden.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Stellen Sie sich vor, Sie bestellen an einem Freitagabend eine leckere Pizza, die von einer Drohne geliefert wird. Am Sonntag bestellen Sie Ihren Wocheneinkauf, der Ihnen von einem Roboter bis vor die Haustür gebracht wird. Klingt futuristisch — aber diese Zukunftstrends sind uns näher, als Sie vielleicht denken.

Das Konzept einer schnellen, warmen und verzehrfertigen Mahlzeit für unterwegs ist nichts Neues, sondern geht mehrere tausend Jahre auf die Stadt Pompeji zurück. Die alten Römer liebten bequeme Mahlzeiten. Sie nannten ihre Schnellimbisse “Thermopolium”. In diesen Thermopolien wurde heißes Essen in großen Tontöpfen serviert. Die Lebensmittellieferbranche hat sich seither stetig weiterentwickelt, und die folgenden 6 Trends zeigen uns, wie unsere Zukunft aussehen wird:

1. Abendessen per Drohne

Dieser ungewöhnliche Trend zur Lebensmittellieferung nimmt allmählich Fahrt auf. Uber Eats, Domino’s, Zomato und andere Lieferdienste haben bereits erfolgreich Lieferungen per Drohne getestet.

Doch es gibt auch Herausforderungen. Die Kapazität einer Drohne ist begrenzt, da sie nicht wirklich weit fliegen kann und ihre Akkulaufzeit nur von kurzer Dauer ist. Dennoch haben erfahrene Lebensmittelketten wie Domino’s bereits Pizzalieferungen mithilfe von Drohnen durchgeführt.

Zukunftstrend: Lieferung per Drohne
Pizzalieferung via Drohne

Sobald sich die Drohnentechnologie zu einem nachhaltigeren Prozess entwickelt, wird ihre Popularität stark zunehmen. Die Lebensmittellieferung durch Drohnen hat das Potenzial, die Lieferkosten zu senken, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind und weniger Kraftstoff verbraucht wird. Also, richten Sie sich in Zukunft darauf ein, dass Ihr Abendessen aus dem Himmel fällt.

2. Lieferung vom Roboter

Ein Roboter bringt Ihnen Ihren Wocheneinkauf nach Hause — das klingt nach einem Sci-Fi-Film, oder? Vergessen Sie Sci-Fi, denn die Bewohner Londons gewöhnen sich tatsächlich bereits an Lebensmittellieferungen, die von Robotern ausgeführt werden.

Die Bewohner von Milton Keynes schicken bereits Roboter von Starship Technologies, um Lebensmittel einzukaufen. In Virginia können Studenten der George Mason University dieselben Roboter losschicken, um Mahlzeiten von Restaurants und Lebensmittelgeschäften in der Umgebung des Campus abzuholen.

Hungrige Menschen in Berkeley, Kalifornien, und Denver können über den Kiwibot Essen bestellen. Dieser Trend ist also bereits Realität. Ähnlich wie bei Drohnenlieferungen wird, sobald diese autonomen Lieferungen aus Kostengründen nachhaltig sind, als Nächstes ein kleiner Roboter an Ihrer Tür klingeln.

3. Kontaktloses Einkaufen

Dies ist ein Trend zur Lebensmittellieferung, der während der Pandemie aufkam. Das gute alte Händeschütteln mit dem Pizzaboten ist schon lange Schnee von gestern. In Anbetracht der Sicherheit von Kunden und Zustellern nutzen Lebensmittelgeschäfte fortschrittliche Lieferplattformen, um nahtlose, kontaktlose Lieferungen zu ermöglichen.

Zukunftstrend: kontaktlose Lieferung
kontaktlose Lieferung bis vor die Haustür

Was bedeutet also eine kontaktlose Lieferung? Die Zusteller nutzen moderne Lieferplattformen, um dem Kunden ein Bild der Bestellung zu schicken, die vor die Tür gestellt wird. Der Kunde nimmt die Bestellung entgegen und bezahlt über sichere digitale Zahlungsgateways. Außerdem werden wichtige Informationen über die Körpertemperatur des Zustellers zusammen mit einem Zeitstempel an die Kunden weitergegeben, um eine 100-prozentige Transparenz der Lieferung zu gewährleisten.

4. Umweltfreundliche Lieferung

Da die Nachfrage nach Online-Lebensmittellieferungen zunimmt, gibt es weltweit stetig mehr Fahrzeuge auf den Straßen. Das bedeutet einen starken Anstieg der von der Logistikbranche verursachten Kohlenstoffemissionen. Es muss ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Ausweitung der Hauslieferungen und dem Einsatz von mehr Fahrzeugen auf der Straße. Vor allem in einer Zeit, in der die Verbraucher allmählich beginnen, nachhaltigere Marken zu bevorzugen, die sich für die Umwelt einsetzen.

Dieser Trend liegt gar nicht so weit in der Zukunft, denn Deutschland ist einer der Vorreiter in Sachen nachhaltige Lieferdienste. Dabei geht der Trend zu unverpackten Lebensmitteln und Mehrwegverpackungen, sowie regionalen und saisonalen Bio-Produkten. Das sind die besten Online-Anbieter, die zu den Vorreitern umweltfreundlicher Lieferungen gehören:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

5. Geisterküchen

Geister- oder virtuelle Küchen gewinnen in der Lebensmittellieferbranche zunehmend an Bedeutung. Doch was sind virtuelle Küchen? Es handelt sich dabei hauptsächlich um Restaurantküchen, die lediglich Bestellungen annehmen, die über Online-Kanäle für Essensbestellungen/Lieferungen eingehen. In diesen Einrichtungen kann man nicht sitzen oder speisen.

Aufgrund der niedrigen Immobilienkosten und eines lukrativen Nischenkundenstamms sind diese Einrichtungen in vielen Ländern weit verbreitet. Um sicherzustellen, dass Unternehmen das Beste aus dieser Art von Lebensmitteldienstleistung herausholen können, benötigen sie jedoch eine Plattform wie Lieferando oder Wolt für die Essenslieferung.

6. Selbstfahrende Autos

Der Trend der autonomen Fahrzeuge ist zwar noch nicht aktiv, aber bereits in Planung. Uber Eats schloss letztes Jahr einen 10-Jahres-Vertrag mit dem autonomen Fahrzeug-Startup Nuro ab, um fahrerlose Essenslieferungen in zwei Städten in Kalifornien und Texas zu testen.

Zukunftstrend: Lieferung mit selbstfahrenden Autos
Lebensmittellieferung mit selbstfahrenden Autos

Die Prognose besagt, dass im Jahr 2030 autonome Fahrzeuge routinemäßig Lebensmittel im Auftrag von Restaurants ausliefern werden. Dieser Trend eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, neue Kundenerlebnisse anzubieten (z. B. Lieferung rund um die Uhr) und die Kosten für die Kunden zu senken, indem Ausgaben wie die Erwartung von Trinkgeld entfallen. Wie Sie sehen, können wir spannende Entwicklungen erwarten!

Weitere interessante Artikel und Studien

Lebensmittel-Lieferdienste
Lebensmittel-Lieferdienst für jedes Bedürfnis
Wie oft standen Sie bereits nach der Arbeit genervt in der Supermarkt-Schlange? Mindestens 1x zu viel! Wir zeigen Ihnen die besten Lebensmittel-Lieferservices.
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
getränke lieferdienst
Passenden Getränke Lieferservice finden
Heutzutage müssen Rücken und Muskelkraft nicht mehr bemüht werden, um Getränke über weite Strecken ins Haus zu bringen. Wir zeigen Ihnen die besten Anbieter!
flaschenpost
flaschenpost im Test
Das grün-weiße Auto von Flaschenpost bringt jetzt nicht nur kistenweise Getränke zu Ihnen direkt an die Wohnungstür, sondern auch eine Vielzahl an Lebensmitteln und frischen Produkten.
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
Lieferdienst Just Spices
Just Spices im Test
Mit den Gewürzmischungen von Just Spices können Sie neue Geschmacksrichtungen ausprobieren. Und das Beste: Sie bekommen die hochwertigen Gewürze bis vor Ihre Haustür geliefert.
getir
getir Lieferservice Test
Der Newcomer aus der Türkei bringt nun auch in Deutschland Lebensmittel bis an die Haustür. Im Test schauen wir ob der getir Lieferservice mit den großen Anbietern mithalten kann.
lieferservice-news
Studien, Trend und News
Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News, Tipps zum Sparen und Studien dazu haben wir für Sie parat.
plastikfrei einkaufen
Unverpackt einkaufen
Die Plastikverschmutzung ist ein echtes Problem und fängt im eigenen Haushalt an. Wir geben Ihnen praktische Tipps zum unverpackten Einkaufen und nachhaltige Alternativen für einen plastikfreien Alltag.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
flink-lieferservice-test
Flink Lieferservice Test
Wie schnell ist Flink eigentlich? Der Lieferservice wirbt mit 10 Minuten Lieferzeit. Ob das klappt, haben wir getestet. Und Infos zu den Kosten sowie der Vielfalt der Produkte gibt’s auch.
Lieferservice Motatos
Motatos im Test
Einkaufen zu unschlagbaren Preisen — dafür steht der Lieferdienst. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Motatos zum Lebensmittelretter werden und sich so aktiv für eine bessere Zukunft einsetzen.
mytime
myTime im Test
myTime ist der größte Online-Shop für Lebensmittel in Deutschland und überzeugt mit einem umfangreichen Sortiment und eigener App. Wir haben den Lieferdienst für Sie getestet.
Lieferservice Dallmayr
Dallmayr im Test
Für Genussmenschen: Dallmayr liefert exklusive Delikatessen bis vor Ihre Haustür. Wie hoch sind die Kosten? Und wie gut ist das Angebot? Wir teilen unsere Dallmayr Erfahrungen mit Ihnen.
Trinkgeld Lieferservice
Trinkgeld für Lieferdienste
Wenn eine leckere Essenslieferung ohne Probleme bei Ihnen ankommt, möchten Sie dem Lieferfahrer Ihre Anerkennung in Form eines Trinkgelds zeigen. Aber wie viel Trinkgeld ist angemessen?
Edeka Lieferservice
E-Food Studie
Gehören Sie auch zu den Menschen, die regelmäßig Lebensmittel und Getränke online bestellen? Damit sind Sie nicht allein! Einer neuen Studie zufolge wächst die Nutzung solcher Lieferservice rasant.
Unverpacktläden
Unverpacktläden
Was sind eigentlich Unverpacktläden? Wo kann ich unverpackt in meiner Stadt einkaufen? Kann man auch unverpackt nach Hause liefern lassen? Hier finden Sie alle Infos und Tipps.
gesund Essen bestellen
Gesund Essen bestellen
Sie möchten sich etwas Leckeres gönnen, aber dennoch auf Ihre Gesundheit achten? Kein Problem – mit diesen Tipps können Sie auch beim Bestellen bewusste Entscheidungen treffen.
Mindesthaltbarkeitsdatum
Mindesthaltbarkeitsdatum – Wann sind Lebensmittel schlecht?
MHD abgelaufen = wegwerfen? Großer Irrtum! Erfahren Sie, wann Lebensmittel wirklich schlecht sind und wie Sie 75 kg Lebensmittel pro Jahr sparen.
Notvorrat
Notvorrat anlegen: BBK-Empfehlung für 10 Tage
Spätestens seit Corona wissen wir: In Krisenzeiten sind die Supermarktregale schnell leer. Ein durchdachter Notvorrat schafft Sicherheit und Unabhängigkeit.