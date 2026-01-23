Lieferung mit Roboter? 6 spannende Zukunftstrends in der Lieferdienst-Branche

Stellen Sie sich vor, Sie bestellen an einem Freitagabend eine leckere Pizza, die von einer Drohne geliefert wird. Am Sonntag bestellen Sie Ihren Wocheneinkauf, der Ihnen von einem Roboter bis vor die Haustür gebracht wird. Klingt futuristisch — aber diese Zukunftstrends sind uns näher, als Sie vielleicht denken.

Das Konzept einer schnellen, warmen und verzehrfertigen Mahlzeit für unterwegs ist nichts Neues, sondern geht mehrere tausend Jahre auf die Stadt Pompeji zurück. Die alten Römer liebten bequeme Mahlzeiten. Sie nannten ihre Schnellimbisse “Thermopolium”. In diesen Thermopolien wurde heißes Essen in großen Tontöpfen serviert. Die Lebensmittellieferbranche hat sich seither stetig weiterentwickelt, und die folgenden 6 Trends zeigen uns, wie unsere Zukunft aussehen wird:

1. Abendessen per Drohne

Dieser ungewöhnliche Trend zur Lebensmittellieferung nimmt allmählich Fahrt auf. Uber Eats, Domino’s, Zomato und andere Lieferdienste haben bereits erfolgreich Lieferungen per Drohne getestet.

Doch es gibt auch Herausforderungen. Die Kapazität einer Drohne ist begrenzt, da sie nicht wirklich weit fliegen kann und ihre Akkulaufzeit nur von kurzer Dauer ist. Dennoch haben erfahrene Lebensmittelketten wie Domino’s bereits Pizzalieferungen mithilfe von Drohnen durchgeführt.

Pizzalieferung via Drohne

Sobald sich die Drohnentechnologie zu einem nachhaltigeren Prozess entwickelt, wird ihre Popularität stark zunehmen. Die Lebensmittellieferung durch Drohnen hat das Potenzial, die Lieferkosten zu senken, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind und weniger Kraftstoff verbraucht wird. Also, richten Sie sich in Zukunft darauf ein, dass Ihr Abendessen aus dem Himmel fällt.

2. Lieferung vom Roboter

Ein Roboter bringt Ihnen Ihren Wocheneinkauf nach Hause — das klingt nach einem Sci-Fi-Film, oder? Vergessen Sie Sci-Fi, denn die Bewohner Londons gewöhnen sich tatsächlich bereits an Lebensmittellieferungen, die von Robotern ausgeführt werden.

Die Bewohner von Milton Keynes schicken bereits Roboter von Starship Technologies, um Lebensmittel einzukaufen. In Virginia können Studenten der George Mason University dieselben Roboter losschicken, um Mahlzeiten von Restaurants und Lebensmittelgeschäften in der Umgebung des Campus abzuholen.

Hungrige Menschen in Berkeley, Kalifornien, und Denver können über den Kiwibot Essen bestellen. Dieser Trend ist also bereits Realität. Ähnlich wie bei Drohnenlieferungen wird, sobald diese autonomen Lieferungen aus Kostengründen nachhaltig sind, als Nächstes ein kleiner Roboter an Ihrer Tür klingeln.

3. Kontaktloses Einkaufen

Dies ist ein Trend zur Lebensmittellieferung, der während der Pandemie aufkam. Das gute alte Händeschütteln mit dem Pizzaboten ist schon lange Schnee von gestern. In Anbetracht der Sicherheit von Kunden und Zustellern nutzen Lebensmittelgeschäfte fortschrittliche Lieferplattformen, um nahtlose, kontaktlose Lieferungen zu ermöglichen.

kontaktlose Lieferung bis vor die Haustür

Was bedeutet also eine kontaktlose Lieferung? Die Zusteller nutzen moderne Lieferplattformen, um dem Kunden ein Bild der Bestellung zu schicken, die vor die Tür gestellt wird. Der Kunde nimmt die Bestellung entgegen und bezahlt über sichere digitale Zahlungsgateways. Außerdem werden wichtige Informationen über die Körpertemperatur des Zustellers zusammen mit einem Zeitstempel an die Kunden weitergegeben, um eine 100-prozentige Transparenz der Lieferung zu gewährleisten.

4. Umweltfreundliche Lieferung

Da die Nachfrage nach Online-Lebensmittellieferungen zunimmt, gibt es weltweit stetig mehr Fahrzeuge auf den Straßen. Das bedeutet einen starken Anstieg der von der Logistikbranche verursachten Kohlenstoffemissionen. Es muss ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen der Ausweitung der Hauslieferungen und dem Einsatz von mehr Fahrzeugen auf der Straße. Vor allem in einer Zeit, in der die Verbraucher allmählich beginnen, nachhaltigere Marken zu bevorzugen, die sich für die Umwelt einsetzen.

Dieser Trend liegt gar nicht so weit in der Zukunft, denn Deutschland ist einer der Vorreiter in Sachen nachhaltige Lieferdienste. Dabei geht der Trend zu unverpackten Lebensmitteln und Mehrwegverpackungen, sowie regionalen und saisonalen Bio-Produkten. Das sind die besten Online-Anbieter, die zu den Vorreitern umweltfreundlicher Lieferungen gehören:

5. Geisterküchen

Geister- oder virtuelle Küchen gewinnen in der Lebensmittellieferbranche zunehmend an Bedeutung. Doch was sind virtuelle Küchen? Es handelt sich dabei hauptsächlich um Restaurantküchen, die lediglich Bestellungen annehmen, die über Online-Kanäle für Essensbestellungen/Lieferungen eingehen. In diesen Einrichtungen kann man nicht sitzen oder speisen.

Aufgrund der niedrigen Immobilienkosten und eines lukrativen Nischenkundenstamms sind diese Einrichtungen in vielen Ländern weit verbreitet. Um sicherzustellen, dass Unternehmen das Beste aus dieser Art von Lebensmitteldienstleistung herausholen können, benötigen sie jedoch eine Plattform wie Lieferando oder Wolt für die Essenslieferung.

6. Selbstfahrende Autos

Der Trend der autonomen Fahrzeuge ist zwar noch nicht aktiv, aber bereits in Planung. Uber Eats schloss letztes Jahr einen 10-Jahres-Vertrag mit dem autonomen Fahrzeug-Startup Nuro ab, um fahrerlose Essenslieferungen in zwei Städten in Kalifornien und Texas zu testen.

Lebensmittellieferung mit selbstfahrenden Autos

Die Prognose besagt, dass im Jahr 2030 autonome Fahrzeuge routinemäßig Lebensmittel im Auftrag von Restaurants ausliefern werden. Dieser Trend eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, neue Kundenerlebnisse anzubieten (z. B. Lieferung rund um die Uhr) und die Kosten für die Kunden zu senken, indem Ausgaben wie die Erwartung von Trinkgeld entfallen. Wie Sie sehen, können wir spannende Entwicklungen erwarten!

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