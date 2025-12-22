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Lieferservice Degustabox

Degustabox: Die Überraschungsbox zum Schlemmen

Sie suchen nach Inspiration und lieben es, unbekannte Rezepte, Zutaten und Geschmacksrichtungen auszuprobieren? In der Degustabox bekommen Sie jeden Monat eine Überraschungsbox mit neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Frischen Sie Ihre Kochroutine auf und machen Sie eine besondere kulinarische Erfahrung!

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Haben Sie schon eine Degustabox probiert? Wenn Sie Überraschungen lieben und gerne neue Produkte entdecken, dann ist diese einzigartige Box eine Bestellung wert. Gefüllt mit besonderen Leckerheiten, die Sie wahrscheinlich alleine nie entdeckt hätten, garantiert Degustabox ein besonderes Schlemmererlebnis!

Die Erfahrung zeigt, dass Koch-, Obst- und Gemüseboxen immer beliebter werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Gang zum Supermarkt entfällt, Obst und Gemüse werden zusammen mit den passenden Rezepten geliefert und einige Anbieter versenden die Zutaten für die entsprechenden Gerichte portioniert in der richtigen Menge. Weshalb also eine Überraschungsbox ausprobieren?

Die Degustabox ist anders. Sie ist als eine Art Überraschungsbox zu verstehen, die Nahrungsmittel liefert. Sie wissen nicht, was kommt und genau das macht es so spannend und reizvoll. Die Degustabox ist wie eine Wundertüte voller Leckereien, die der ganzen Familie schmecken. Probieren Sie es aus und Sie werden ganz sicher Ihre eigene positive Degustabox Erfahrung machen.

Was ist eine Degustabox?

In einer Degustabox stecken Produkte, die Sie teilweise im Supermarkt finden. Es kann sich aber auch um neue Nahrungsmittel handeln, die gerade erst auf den Markt kommen. Das Besondere daran ist, dass der Preis den Wert der Produkte bei Weitem übersteigt. Das heißt, dass Sie eine Kiste voller Leckereien fast geschenkt bekommen.

Degustabox Webseite
Degustabox Webseite

Die Box wird einmal im Monat versendet und beinhaltet 10 bis 15 Nahrungsmittel aus verschiedenen Bereichen. Mehrmals im Jahr wird eine besondere Degustabox angeboten – die Cold Box. Dieses Überraschungspaket wird aus Produkten des Kühlregals zusammengestellt. Die Resonanz und die Bewertung dieser speziellen Degustabox fiel bisher immer sehr positiv aus. Deshalb sind diese Boxen auch schnell ausverkauft.

Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Sie sollten sich für den Test einer Degustabox entscheiden, wenn Sie Überraschungen lieben und hochwertige Lebensmittel zum kleinen Preis ausprobieren wollen. Ein weiterer Pluspunkt — in Zukunft haben Sie mit einer Degustabox immer ein tolles Geschenk zur Hand, das nicht viel kostet, keinerlei Aufwand erfordert und die beschenkte Person in jedem Fall glücklich machen wird.

Was erwartet Sie in einer Degustabox ?

Lassen Sie sich überraschen, denn das ist das Motto einer Degustabox. Sie können die Box einmal monatlich ordern, was natürlich bequem im Abo geht. Sollten Sie die Überraschungsbox nur einmalig verschenken wollen, kaufen Sie diese einfach, ohne ein Abo abzuschließen.

Wenn Sie sich fragen, ob Sie mit dem Inhalt einer Box etwas anfangen können, lässt sich die Frage aus der Degustabox Erfahrung über viele Jahre hinweg bejahen. Die Palette der Produkte ist weit gestreut, sodass für jede Altersgruppe mehrere leckere Lebensmittel enthalten sind, auf die Sie und Ihre Familie sich freuen können.

Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

In Ihrer Degustabox finden Sie zum Beispiel:

  • Säfte, Energydrinks und Mixgetränke
  • Süße Snacks wie Schokolade, Kekse und Riegel
  • Herzhafte Snacks wie Chips und Delikatessen
  • besondere Bier- und Weinsorten
  • Müsli, Nussmischungen
  • Aufstriche, Backmischungen, Soßen
  • besondere Kaffee-, Tee-, und Kakaosorten
  • und vieles mehr

Für 15,99 Euro bringt Ihnen die Box 10 bis 15 Leckereien ins Haus, die Sie zu diesem unschlagbaren Preis nicht im Supermarkt erhalten. Die Boxen haben jeden Monat einen anderen Inhalt, sodass es wirklich Überraschungsboxen sind, die das Leben ein klein wenig spannender und schöner machen. Probieren Sie sich durch bekannte, aber auch neue Produkte. Übrigens — der Versand ist kostenlos!

Wie viel kostet Degustabox?

Die erste Degustabox gibt es bereits für 9,99 Euro zum Kennenlernen. Sie melden sich auf der Website an und können monatlich Degustabox kündigen. Das geschieht über ein Kontaktformular, das Sie in Ihrem persönlichen Bereich finden. Es gibt keinen Mindestbestellwert, da jede Box eine festgelegte Menge der leckersten Produkte von beliebten Lebensmittelherstellern beinhaltet. Zu einem sensationellen Preis, der immer unter dem eigentlichen Warenwert liegt.

Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Möchten Sie den Bezug derBox pausieren, ist auch das kein Problem. Der Erhalt lässt sich für 6 Monate aussetzen. Dafür reicht eine kurze Information über das Kontaktformular.

Die limitierte Cold Box gibt es ab 22,99 Euro, abhängig vom Inhalt dieser leckeren Überraschungsbox. Damit auch die Produkte der Cold Box in einwandfreiem Zustand bei Ihnen ankommen, wird diese Box in gekühltem Zustand geliefert. Alle Produkte werden mithilfe eines Kühlkonzeptes bei maximal 4 Grad Celsius transportiert und können dadurch bis zu 48 Stunden frisch bleiben. Isolierungen und Kühlakkus sorgen dafür, dass Sie auch bei dieser speziellen Degustabox auf höchste Qualität vertrauen dürfen.

Lieferdienst Degustabox Cold Box
Degustabox Cold Box

Bezahlmöglichkeiten

Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder mit Paypal. Ab der zweiten Zahlung wird jeweils am 11. des Monats abgebucht. Die dritte Abbuchung sowie alle weiteren Zahlungen erfolgen bei einem Abonnement zwischen dem 1. und 5. des Monats.

Rabatte und Angebote

Auf der Website finden sich regelmäßig Bekanntmachungen für Rabattaktionen und Gutscheine. Sie geben den Gutscheincode ein und profitieren von zusätzlichen Preisnachlässen und geringeren Kosten. Schauen Sie deshalb regelmäßig auf der Website vorbei, damit Ihnen kein zusätzliches Schnäppchen entgeht und profitieren Sie von Sonderaktionen, bei denen häufig zusätzliche Produkte in die Überraschungsbox gelegt werden. Mit unserem Gutschein-Code erhalten Sie die Box deutlich günstiger!

Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Übrigens: Die Überraschungsboxen sind auch für Studenten geeignet, die diese mit einem eigenen Studentenrabatt beziehen können. Beste Produkte zum kleinen Preis für einen kleinen Geldbeutel.

Lieferdienst Degustabox auspacken

Das Fazit unseres Degustabox Tests

Unsere Degustabox Erfahrung zeig: Die positiven Bewertungen der Box sprechen für sich. Sie profitieren nicht nur von einem regelmäßigen Rabatt oder einem Gutscheincode, allein die Vorfreude auf die Box macht bereits glücklich. Der Warenwert liegt in jedem Fall höher als die tatsächlichen Kosten.

Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Im Vergleich zu anderen Lieferdiensten ist die Degustabox durchaus eine Besonderheit und eine exzellente Wahl, wenn Sie Produktneuheiten auf dem Markt entdecken und ausprobieren wollen.

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