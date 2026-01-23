Medienkooperation

Studie Bio-Lebensmittel

Studie: Preisanstieg von Bio-Lebensmitteln geringer

Werden die Deutschen in Zukunft vorzugsweise Bio kaufen? Eine neue Studie zeigt, dass die Preise für Bio-Lebensmittel wesentlich weniger ansteigen, als die Preise für konventionelle Lebensmittel.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Die Inflation betrifft uns alle — besonders im Supermarkt wird das deutlich. Während konventionelle Produkte immer teurer werden, folgen Bio-Lebensmittel einem anderen Trend. Das könnte eine gute Nachricht für alle Bio-Freunde sein. Wir haben uns die Studie des Bundes für Ökologische Lebensmittelwirtschaft etwas genauer angeschaut.

Die Untersuchung des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) verglich die Preise von Grundnahrungsmitteln — konventionell und Bio — im Herbst 2022 mit denen im Herbst 2021.

Inflationsbremse Bio-Lebensmittel 

Die Studie zeigt, dass die Preisaufschläge bei konventionellen Produkten deutlich höher sind als bei Bio-Lebensmitteln. Laut der Studie war die Preiserhöhung von Bio-Milch, Bio-Möhren, Bio-Äpfeln und Bio-Eiern wesentlich geringer als deren konventionelles Gegenstück. Hier einige Preisbeispiele aus der Studie:

  • Butter: Die Studie zeigte, dass Kunden im Herbst 2022 fast 60 Prozent mehr für konventionell hergestellte Butter zahlten als im Vorjahr. Bei Bio-Butter stiegen die Preise in Discountern um 35 Prozent und in Supermärkten um 29 Prozent. Die geringsten Preiserhöhungen gab es mit 19 Prozent im Fachhandel — also in Bio-Supermärkten, Reformhäusern oder Naturkostfachgeschäften.
  • Milch: Die Preise für konventionell hergestellte Frischmilch stiegen im Herbst 2022 in Discountern um über ein Drittel (36 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Discounter erhöhten ihre Preise für Bio-Frischmilch in etwa gleich stark (37 Prozent), während der Fachhandel den Preisanstieg für Bio-Milch auf weniger als die Hälfte begrenzen konnte (18 Prozent).
  • Eier: Discounter erhöhten die Preise für konventionelle Eier zwischen Herbst 2021 und 2022 um 18 Prozent, Supermärkte um 10 Prozent. Bei Bio-Eiern war der Preisanstieg moderater: Discounter um 12 Prozent, Fachhandel um 5 Prozent und Supermärkte um 4 Prozent.
  • Äpfel: Kunden zahlten im Herbst 2022 im Bio-Fachhandel rund 16 Prozent weniger für Bio-Äpfel als im Vorjahr. Die Preise für konventionelle Äpfel sanken im Discounter lediglich um 7 Prozent und in Supermärkten um 10 Prozent. Bei Äpfeln in Bio-Qualität blieben die Preise bei Discountern stabil (1 Prozent Preiserhöhung) und im Lebensmitteleinzelhandel unverändert.
  • Möhren: Hier stiegen die Preise im Discounter im Herbst 2022 für konventionelle Möhren um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Supermarkt betrug der Preisanstieg 20 Prozent. Die Aufschläge für Bio-Möhren waren geringer — 45 Prozent im Discounter und 12 Prozent im Supermarkt. Der Bio-Fachhandel konnte den Preis für Bio-Möhren nahezu stabil halten, mit einem geringen Anstieg von 2 Prozent.
Bio-Lebensmittel als Inflationsbremse

Preisgünstig Bio Einkaufen mit Lieferdiensten

Doch die Preisstabilität von Bio-Lebentmitteln hat keine immense Auswirkung auf die Kaufentscheidungen der Deutschen — denn Bio ist immer noch teurer als konventionell. Nach den neuesten Studien des Marktforschers GfK brachen die Umsätze der Biosupermärkte innerhalb eines Jahres um 9,4 Prozent ein. Naturkostläden und Reformhäuser verzeichneten ein Minus von 33,9 Prozent.

Wenn es ums Einkaufen geht, bevorzugen immer mehr Deutsche den bequemeren Online Einkauf. Besonders, wenn es um Bio-Lebensmittel geht, sind Lieferdienste auf dem Vormarsch. Wir haben die besten Lebensmittel-Lieferdienste aufgelistet, die Ihnen das Einkaufen — egal ob Bio oder Nicht-Bio — erleichtern:

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
Qualität in Tradition
Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte.
Überraschungsboxen für Genießer
Überraschungsboxen für Genießer
Mit der Degustabox bekommen Sie im Abo jeden Monat eine Überraschungsbox mit 10-15 neuen und ausgefallenen Produkten zugeschickt. Entdecken Sie neue Lieblingsprodukte zu einem unschlagbaren Preis mit unserem Gutscheincode COMPADODB!

Gründe für stabilere Bio-Preise

Die größere Preisstabilität von Öko-Produkten erleichtert den Konsumenten die Kaufentscheidung und vergrößert den Absatz nachhaltiger und günstiger Bio-Lebensmittel. Die höheren Preise für konventionelle Produkte sind auf ansteigende Energiepreise zurückzuführen, die zu höheren Kunstdünger- und Futtermittelpreisen führen. Bio-Landwirtschaft verwendet keinen Kunstdünger, ist von fossilen Grundstoffen weitgehend unabhängig und ist nicht auf Futtermittel-Importe angewiesen.

Zusätzlich sprechen für die Preisstabilität von Bio-Lebensmitteln die kurzen, regional ausgerichteten Wertschöpfungsketten, langfristige Lieferantenverträge und die umweltschonende Kreislaufwirtschaft, die auf teure synthetische Stickstoffdünger oder Pestizide verzichtet.

Weitere interessante Artikel und Studien

lieferservice-vergleich-anbieter
Der große Vergleich 2026
Wir haben die besten und beliebtesten Lieferservice für Lebensmittel und Getränke unter die Lupe genommen und präsentieren Ihnen unseren großen Lieferdienst-Vergleich für 2026.
Lieferservice
Lieferservice im Trend: Zeit sparen im Alltag
Lieferservices erleichtern den Alltag ungemein. In der Pause kurz den Einkauf der Woche geplant, der morgen direkt geliefert wird. Unser Test zeigt wie Sie am besten Zeit sparen.
Regional Einkaufen
Regional einkaufen: So geht’s richtig
Sind regionale Lebensmittel wirklich besser? Wo können Sie regional einkaufen und welchen Marken und Siegeln können Sie vertrauen? Ist regional sinnvoller als Bio?
flaschenpost
flaschenpost im Test
Das grün-weiße Auto von Flaschenpost bringt jetzt nicht nur kistenweise Getränke zu Ihnen direkt an die Wohnungstür, sondern auch eine Vielzahl an Lebensmitteln und frischen Produkten.
edeka-bringmeister-test
Edeka im Test
Beim Edeka Lieferservice bestellen Sie Qualität aus Tradition. Im Test schauen wir genauer auf die Lieferbedingungen, anfallende Kosten und das Produktsortiment.
Rewe Lieferservice
Rewe im Test
Mit dem Rewe Lieferservice können Sie den gesamten Wocheneinkauf bequem vom Sofa aus machen. Wir haben uns das Sortiment, die Qualität der Produkte,die Lieferkosten und den Ablauf angeschaut.
Wolt Lieferservice
Wolt Lieferservice Test
Mit der Wolt App können Sie aus mehr als 40.000 Restaurants, Geschäften, Produkte und Gerichte auswählen. Im Test checken wir Angebot und Leistung von Wolt.
getir
getir Lieferservice Test
Der Newcomer aus der Türkei bringt nun auch in Deutschland Lebensmittel bis an die Haustür. Im Test schauen wir ob der getir Lieferservice mit den großen Anbietern mithalten kann.
lieferservice-news
Studien, Trend und News
Lieferdienste sind in Deutschland mittlerweile ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Die wichtigsten News, Tipps zum Sparen und Studien dazu haben wir für Sie parat.
deutsche-liefern
Studie: Deutsche würden liefern lassen
Immer mehr Deutsche lassen liefern. Ist Online Shopping von Lebensmitteln nur ein Trend bei der jüngeren Bevölkerung? Eine neue Studie geht der Sache auf den Grund.
studie-nachhaltig-gesund
Lebensmittel: Gesund und nachhaltig, aber günstig
Müssen regionale und gesunde Lebensmittel immer teuer sein? Die meisten deutschen Verbraucher sind sich einig: Nachhaltige Lebensmittel sollten billiger sein.
flink-lieferservice-test
Flink Lieferservice Test
Wie schnell ist Flink eigentlich? Der Lieferservice wirbt mit 10 Minuten Lieferzeit. Ob das klappt, haben wir getestet. Und Infos zu den Kosten sowie der Vielfalt der Produkte gibt’s auch.
Lieferservice Motatos
Motatos im Test
Einkaufen zu unschlagbaren Preisen — dafür steht der Lieferdienst. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Motatos zum Lebensmittelretter werden und sich so aktiv für eine bessere Zukunft einsetzen.
EasyCookAsia
EasyCookAsia im Test
Die asiatische Küche ist in Deutschland sehr beliebt. Doch die Zubereitung asiatischer Gerichte kann eine echte Herausforderung sein. Nicht mit EasyCookAsia. Erfahren Sie alles über den Anbieter.
Woman,Client,Cheking,Products,Standing,With,Delivery,Worker,On,The
Bofrost im Test
Das Traditionsunternehmen Bofrost steht für qualitativ hohe Tiefkühlkost, eine vielfältige Produktpalette und individuelle Beratung. In unserem Test erfahren Sie alles über Kosten, Rabatte und Angebot.
lebensmittelverschwendung-vermeiden
Lebensmittelabfälle vermeiden
Jeder von uns kann im Alltag einen Beitrag leisten, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig den eigenen Geldbeutel zu schonen.
gesündeste Lebensmittel der Welt
Das gesündeste Lebensmittel der Welt
Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt — Goji-Beeren, Açaí, Chia-Samen oder die einfache, mit Vitamin C angereicherte Orange? Wir verraten es Ihnen.
bbg-mit-freunden
BBQ im Garten
Im Sommer im Garten zu grillen, gehört für viele Menschen zu den angenehmsten Aktivitäten. Aber wie planen und gestalten Sie das perfekte Barbecue im Freien?
Superfoods
Superfoods
Was sind Superfoods eigentlich? Und welche Superfoods sollten Sie zu sich nehmen, um eine gesunde Ernährung zu unterstützen? Wir stellen Ihnen die besten Superfoods vor.
Mindesthaltbarkeitsdatum
Mindesthaltbarkeitsdatum – Wann sind Lebensmittel schlecht?
MHD abgelaufen = wegwerfen? Großer Irrtum! Erfahren Sie, wann Lebensmittel wirklich schlecht sind und wie Sie 75 kg Lebensmittel pro Jahr sparen.
Lieferservice für Studenten
Student Budget: 7 Tricks für Mahlzeiten unter 7€
Studenten aufgepasst! Mit diesen 7 cleveren Tricks bestellen Sie sich satt für unter 7 Euro beim Lieferservice. Rabatte, Apps & Spartipps für Studenten-Budgets.
Silvester-Party ohne Stress
Silvester-Party ohne Stress
Silvester feiern ohne Einkaufsstress? Lassen Sie Snacks, Getränke & Partyfood bequem nach Hause liefern. Die besten Tipps für eine entspannte Silvesterfeier.