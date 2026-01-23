Studie: Preisanstieg von Bio-Lebensmitteln geringer

Die Inflation betrifft uns alle — besonders im Supermarkt wird das deutlich. Während konventionelle Produkte immer teurer werden, folgen Bio-Lebensmittel einem anderen Trend. Das könnte eine gute Nachricht für alle Bio-Freunde sein. Wir haben uns die Studie des Bundes für Ökologische Lebensmittelwirtschaft etwas genauer angeschaut.

Die Untersuchung des Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) verglich die Preise von Grundnahrungsmitteln — konventionell und Bio — im Herbst 2022 mit denen im Herbst 2021.

Inflationsbremse Bio-Lebensmittel

Die Studie zeigt, dass die Preisaufschläge bei konventionellen Produkten deutlich höher sind als bei Bio-Lebensmitteln. Laut der Studie war die Preiserhöhung von Bio-Milch, Bio-Möhren, Bio-Äpfeln und Bio-Eiern wesentlich geringer als deren konventionelles Gegenstück. Hier einige Preisbeispiele aus der Studie:

Butter: Die Studie zeigte, dass Kunden im Herbst 2022 fast 60 Prozent mehr für konventionell hergestellte Butter zahlten als im Vorjahr. Bei Bio-Butter stiegen die Preise in Discountern um 35 Prozent und in Supermärkten um 29 Prozent. Die geringsten Preiserhöhungen gab es mit 19 Prozent im Fachhandel — also in Bio-Supermärkten, Reformhäusern oder Naturkostfachgeschäften.

Milch: Die Preise für konventionell hergestellte Frischmilch stiegen im Herbst 2022 in Discountern um über ein Drittel (36 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Discounter erhöhten ihre Preise für Bio-Frischmilch in etwa gleich stark (37 Prozent), während der Fachhandel den Preisanstieg für Bio-Milch auf weniger als die Hälfte begrenzen konnte (18 Prozent).

Eier: Discounter erhöhten die Preise für konventionelle Eier zwischen Herbst 2021 und 2022 um 18 Prozent, Supermärkte um 10 Prozent. Bei Bio-Eiern war der Preisanstieg moderater: Discounter um 12 Prozent, Fachhandel um 5 Prozent und Supermärkte um 4 Prozent.

Äpfel: Kunden zahlten im Herbst 2022 im Bio-Fachhandel rund 16 Prozent weniger für Bio-Äpfel als im Vorjahr. Die Preise für konventionelle Äpfel sanken im Discounter lediglich um 7 Prozent und in Supermärkten um 10 Prozent. Bei Äpfeln in Bio-Qualität blieben die Preise bei Discountern stabil (1 Prozent Preiserhöhung) und im Lebensmitteleinzelhandel unverändert.

Möhren: Hier stiegen die Preise im Discounter im Herbst 2022 für konventionelle Möhren um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Supermarkt betrug der Preisanstieg 20 Prozent. Die Aufschläge für Bio-Möhren waren geringer — 45 Prozent im Discounter und 12 Prozent im Supermarkt. Der Bio-Fachhandel konnte den Preis für Bio-Möhren nahezu stabil halten, mit einem geringen Anstieg von 2 Prozent.

Preisgünstig Bio Einkaufen mit Lieferdiensten

Doch die Preisstabilität von Bio-Lebentmitteln hat keine immense Auswirkung auf die Kaufentscheidungen der Deutschen — denn Bio ist immer noch teurer als konventionell. Nach den neuesten Studien des Marktforschers GfK brachen die Umsätze der Biosupermärkte innerhalb eines Jahres um 9,4 Prozent ein. Naturkostläden und Reformhäuser verzeichneten ein Minus von 33,9 Prozent.

Wenn es ums Einkaufen geht, bevorzugen immer mehr Deutsche den bequemeren Online Einkauf. Besonders, wenn es um Bio-Lebensmittel geht, sind Lieferdienste auf dem Vormarsch. Wir haben die besten Lebensmittel-Lieferdienste aufgelistet, die Ihnen das Einkaufen — egal ob Bio oder Nicht-Bio — erleichtern:

Gründe für stabilere Bio-Preise

Die größere Preisstabilität von Öko-Produkten erleichtert den Konsumenten die Kaufentscheidung und vergrößert den Absatz nachhaltiger und günstiger Bio-Lebensmittel. Die höheren Preise für konventionelle Produkte sind auf ansteigende Energiepreise zurückzuführen, die zu höheren Kunstdünger- und Futtermittelpreisen führen. Bio-Landwirtschaft verwendet keinen Kunstdünger, ist von fossilen Grundstoffen weitgehend unabhängig und ist nicht auf Futtermittel-Importe angewiesen.

Zusätzlich sprechen für die Preisstabilität von Bio-Lebensmitteln die kurzen, regional ausgerichteten Wertschöpfungsketten, langfristige Lieferantenverträge und die umweltschonende Kreislaufwirtschaft, die auf teure synthetische Stickstoffdünger oder Pestizide verzichtet.

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