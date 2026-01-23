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gesündeste Lebensmittel der Welt

Das gesündeste Lebensmittel der Welt — und Sie können es zu Hause anbauen (ohne Garten!)

Was ist das gesündeste Lebensmittel der Welt — Goji-Beeren, Açaí, Chia-Samen oder die einfache, mit Vitamin C angereicherte Orange? Wir verraten es Ihnen.

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Auf der Suche nach dem gesündesten Lebensmittel der Welt untersuchten Forscher der William Paterson University in New Jersey 41 Obst- und Gemüsesorten und verglichen sie miteinander. Der Gewinner — offiziell als das nährstoffreichste Lebensmittel der Welt bezeichnet — wird Sie vielleicht überraschen: Das Superfood schlechthin kann tatsächlich bei Ihnen zu Hause angebaut werden und gedeihen, auch wenn Sie keinen Garten haben.

Und der Gewinner ist …

Die Forscher der Studie untersuchten die Lebensmittel auf ihre Nährstoffdichte. Mit insgesamt 100 Punkten liegt der Sieger in der Rangliste der gesündesten Lebensmittel sogar vor Chinakohl (91,99 Punkte), Mangold (89,27 Punkte), Roter Bete (87,08 Punkte) und auch Spinat (86,43 Punkte). Was ist noch gesünder als dieses Gemüse? Brunnenkresse.

gesündeste Lebensmittel der Welt anbauen

Was macht dieses Superfood so gesund?

Brunnenkresse (auch Wasserkresse genannt) enthält eine Vielzahl von Vitaminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. Schon 100 Gramm des Krauts würden ausreichen, um den größten Teil des Tagesbedarfs an Vitamin C zu decken. Damit enthält Wasserkresse weit mehr Vitamin C als selbst Orangen und Zitronen und ist damit der ultimative Immunbooster. Darüber hinaus punktet das gesündeste Lebensmittel der Welt auch noch mit:

  • großen Mengen an Eisen, Kalzium, Kalium und Magnesium — Bestandteile, die für Knochen und Muskelaufbau wichtig sind.
  • einem hohen Gehalt an Vitamin K, welcher Zellschäden im Gehirn vorbeugen kann.
  • einem hohen Gehalt an Antioxidantien, welche vor freie Radikale verursachten DNA-Schäden schützen und sogar das Krebsrisiko senken können.
  • ätherischen Senfölen, die für einen leicht scharfen Geschmack sorgen, und die Wasserkresse zu einem natürlichen Hustenlöser machen. Darüber hinaus haben Senföle eine verdauungsfördernde Wirkung.
  • einer entgiftenden und blutreinigenden Wirkung.

Was ist Brunnenkresse eigentlich?

Zunächst einmal ist Brunnenkresse nicht mit der Gartenkresse zu verwechseln, die Sie vielleicht noch aus Ihrer Kindheit kennen, als Sie sie auf einem Teller mit einer feuchten Küchenrolle oder einem Stück saugfähiger Baumwolle gezogen haben. Die beiden Arten unterscheiden sich allein durch ihr Aussehen.

Gartenkresse hat kurze Stängel mit kleinen Blättern, während Brunnenkresse eine Höhe von bis zu 15 Zentimetern erreicht und die Blätter einen Durchmesser von etwa 3 Zentimetern haben. Auch geschmacklich gibt es Unterschiede: Gartenkresse erinnert an Rettich, während Brunnenkresse aufgrund der enthaltenen ätherischen Senföle ein wenig nach Senf schmeckt.

gesündeste Lebensmittel der Welt Brunnenkresse
  • Brunnenkresse gedeiht in feuchten Umgebungen, was bedeutet, dass sie in der Natur meist in der Nähe von Bächen und Flüssen wächst. Sie können die Samen aber auch zu Hause in einem Blumentopf anbauen: Das Wichtigste ist, dass die Erde immer sehr feucht gehalten wird. Auf diese Weise kann die Brunnenkresse auch auf dem kleinsten Balkon gedeihen — am besten übrigens im Halbschatten.

Doch nicht nur Kresse ist gesund

Neben der Wasserkresse wurden noch weitere Superfoods in der Studie identifiziert. Das gesündeste Lebensmittel ist dicht gefolgt von Chinakohl, Mangold, und Rote Bete, Spinat und Chicorée. Obst hingegen schnitt eher mäßig ab. Das liegt daran, dass die meisten Obstsorten zwar reich an sekundären Pflanzenstoffen sind, diese aber nicht als essenzielle Nährstoffe gelten, die schützende oder krankheitsvorbeugende Eigenschaften haben.

Wo können Sie Superfoods kaufen?

Gesund Essen bestellen? Aber klar! Wenn Sie jetzt auf den Geschmack von Kresse, Chicorèe und Co. gekommen sind, und Ihr nächstes Frühstück oder Abendessen etwas nährreicher gestalten wollen, können Sie die gesündesten Lebensmittel der Welt bei den folgenden Lieferdiensten bequem nach Hause bestellen:

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Warum Sie trotzdem nicht zu viel davon essen sollten

100 Gramm Brunnenkresse decken, wie bereits erwähnt, den größten Teil des Tagesbedarfs an Vitamin C. Das entspricht allerdings der Menge, die in einer großen Schüssel enthalten ist. Und so viel Brunnenkresse sollte man auch nicht verzehren, denn die ätherischen Senföle können bei übermäßigem Verzehr Blasen-, Nieren- und Magenreizungen hervorrufen.

Stattdessen eignet sich Brunnenkresse besser als Beilage oder Belag auf einer Scheibe Brot oder einem Salat. Wie so oft gilt also: Weniger ist mehr — selbst beim gesündesten Lebensmittel der Welt, wie es scheint.

gesündeste Lebensmittel der Welt Salat

Gesund essen trotz kleinem Geldbeutel

Die Ergebnisse der Studie zeigen außerdem eine Möglichkeit, gesund und nachhaltig zu essen, ohne viel Geld für teure Superfoods auszugeben. Verzichten Sie auf die exotischen Superfoods und investieren Sie stattdessen etwas Zeit (und weniger Geld) in heimische Lebensmittel. Das gesündeste Lebensmittel der Welt können Sie schon für um die 2 Euro erwerben und selbst am Fensterbrett anbauen — und so täglich Ihre Nährstoffaufnahme verbessern.

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