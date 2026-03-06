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Motatos

Motatos: Lebensmittel retten leicht gemacht

Der Lieferdienst Motatos macht nachhaltiges Einkaufen kinderleicht — und das zu unschlagbaren Preisen. Wir stellen Ihnen das vielfältige Lebensmittelsortiment von Motatos vor und zeigen Ihnen, wie auch Sie zum Lebensmittelretter werden und sich so aktiv für eine bessere Zukunft einsetzen.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Wer nachhaltig leben will, der muss tief in die Tasche greifen. Falsch, denn dank Motatos kann jetzt jeder nachhaltig einkaufen. Der Lieferdienst verkauft Produkte, die aufgrund von Überproduktion, Verpackungsfehlern oder eines überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatum in der Mülltonne gelandet wären.

Seit dem Jahr 2020 ist der Lieferdienst Motatos auch in Deutschland heimisch und bietet umfassenden Service für viele Kunden. Wir haben uns für Sie den Lieferdienst einmal genauer angeschaut und unsere eigene Motatos Erfahrung mit dem Angebot gemacht. Wir schauen auf Kosten und das Sortiment und die vielen Vorteile, welche Sie durch die App und als Lebensmittel-Retter genießen dürfen.

Was steckt hinter Motatos?

Motatos ist ein aus Schweden stammender Anbieter, der seit dem Jahr 2020 auch in Deutschland aktiv ist. Der Grundgedanke des Angebots liegt darin, Lebensmittelverschwendung zu minimieren und die Kunden mit passenden Angeboten zu versorgen. Unter anderem finden die Kunden im Sortiment Produkte mit Verpackungsfehlern, mit leichten Schäden oder auch Produkte mit kurzer Haltbarkeit oder einem leicht überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatum. So möchte das Unternehmen aktiv verhindern, dass solche Produkte im schlimmsten Fall weggeworfen werden.

Motatos Lieferservice

Da das Unternehmen über den Anbieter DHL verschickt, kann man auf das Angebot in ganz Deutschland zurückgreifen. Dies gilt auch für die deutschen Inseln, hier kann es allerdings zu längeren Lieferzeiten kommen. Da allerdings keine empfindlichen oder auch nicht lagerfähigen Waren verschickt werden, ist dies kein Problem.

Das erwartet Sie bei Motatos

Bei der Bewertung des Sortiments spielt dessen Vielseitigkeit eine wichtige Rolle. Nach unserer Motatos Erfahrung hat sich beim Anbieter in letzter Zeit einiges getan. Denn der Anbieter hat sein Sortiment deutlich erweitert und bietet neben Lebensmitteln und Knabbereien nun auch Getränke, Drogerieartikel und sogar Produkte für den Haushalt und den Garten an. Auch Gewürze, Superfoods und Babynahrung sind im Sortiment. Auch für Liebhaber von veganen Gerichten und Produkten gibt es eine eigene Kategorie auf Motatos.

Gekühlte Lebensmittel werden nicht angeboten, sodass der Versand durch Dienstleister ohne spezielle Fahrzeuge möglich ist. Somit kann Motatos nicht den Besuch im heimischen Supermarkt ersetzen, diesen aber hervorragend ergänzen. Vor allem im Bereich der Trockenwaren und Fertigwaren können die Kunden erhebliche Einsparungen genießen.

Der Versand kostet beim Anbieter 4,90 Euro — unabhängig von der Größe des Pakets. Wer allerdings einen Warenwert von 45 Euro erreicht oder überschreitet, muss keine Versandkosten bezahlen. Je größer das Paket ist, umso größer ist somit der Anteil der Kosten, welche von Motatos übernommen wird. Pfand kann zudem nicht zurückgegeben werden, da der Anbieter keine Pfandflaschen vertreibt.

Die besten Motatos Alternativen

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
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Online einkaufen wie im Supermarkt
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Wolt: Essen aus Restaurants
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Delikatessen und Feinkost für Gourmets
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Der Gewürz-Shop mit Herz
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Überraschungsboxen für Genießer
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Das kostet Motatos

Der Mindestbestellwert für eine Bestellung liegt bei 29 Euro. Da die Preise allerdings im Vergleich mit dem normalen Supermarkt enorm günstig sind, können Sie in Teilen viele Waren einkaufen, um diesen Bestellwert zu erreichen. Hier muss man dem Anbieter im Test auch Respekt zollen, da nach unserer Motatos Erfahrung das Spar-Potenzial enorm hoch ist.

Man merkt deutlich, dass das Unternehmen die eigene Marge klein hält, um möglichst viele Lebensmittel rechtzeitig verkaufen zu können. Der Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ist mehr als nur ein Werbe-Gag des Anbieters. So gibt Motatos auf der eigenen Webseite und in der App weitere Tipps gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in unseren Breiten.

Bezahlen können Sie Ihre Bestellung in der App und auf der Website bequem entweder per Klarna oder über PayPal. Damit deckt der Anbieter sowohl die klassische Überweisung als auch die Bezahlung mittels Kreditkarten problemlos ab. Die Abwicklung der Bezahlung läuft nach unserer Motatos Erfahrung ohne Schwierigkeiten ab.

Lieferdienst Motatos Familie

Motatos Rabattcodes und Angebote

In unserem Test haben wir nicht nur die Preise bei Motatos unter die Lupe genommen, sondern auch geschaut, wie es im Bereich der weiteren Vergünstigungen aussieht. Auch wenn die Kosten für den Kunden bereits sehr niedrig sind, kann man dennoch mit dem passenden Motatos Rabattcode noch immer bares Geld sparen. Auch Motatos Rabattcodes werden gelegentlich vom Unternehmen selbst angeboten.

Am meisten sparen Sie aber, wenn Sie einen Großeinkauf machen. Zum einen sparen Sie die höheren Kosten für die größeren Versandverpackungen, zum anderen sparen Sie so auch aktiv CO2 ein und unterstützen somit den Gedanken, der Motatos erst groß gemacht hat.

Das Fazit unseres Motatos Tests

Wir haben den Anbieter mit und ohne Motatos Rabattcode getestet und uns die Kosten, die App und die Funktionalität des Angebots genauer angeschaut. Insgesamt kommen wir mit unserer Bewertung zu einem mehr als positiven Ergebnis. Sowohl die Motatos Erfahrung mit den Produkten selbst als auch mit dem Kundendienst überzeugen.

Wichtig ist, dass auf der Website immer zu sehen ist, welche “Fehler” das gewählte Produkt aufweist. Wer also beim Mindesthaltbarkeitsdatum eher vorsichtig ist, muss solche Produkte nicht bestellen. Fehlerhafte Verpackungen hingegen sagen nichts über die Produktqualität aus.

Nach unserer Motatos Erfahrung schafft es der Anbieter regelmäßig, das eigene Angebot zu erweitern und immer wieder zu verbessern. Man merkt deutlich, dass sich seit dem Markteinstieg im Jahr 2020 das Sortiment deutlich vergrößern konnte.

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