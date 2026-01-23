Gorillas Lieferdienst im Härtetest

Wie funktioniert der Gorillas Lieferservice? Einfach App runterladen, Produkte in den Warenkorb packen und schon kommt der Einkauf in Minuten nach Hause. Klappt das wirklich so reibungslos? Wie groß ist das Sortiment bei diesem Lieferdienst und welche Preisunterschiede zum Supermarkt gibt es? Wir verraten es!

UPDATE: Der Gorillas Lieferdienst hat sich Mitte 2024 komplett vom deutschen Markt zurückgezogen.

Die besten Gorillas Alternativen

So läuft Ihre Bestellung beim Gorillas Lieferdienst ab

Sobald Sie Ihre Bestellung bei Gorillas abgegeben haben, werden gleich im Anschluss darauf Ihre Produkte im nächstgelegenen Warehouse Ihres Liefergebiets zusammengepackt und an den Fahrradkurier weitergegeben.

Der „Rider“ bringt Ihnen im Anschluss direkt mit seinem E-Bike den Bestellten Einkauf bis vor die Haustür.

Durch die breite Aufstellung der Lagerzentralen und dem Einsatz von Elektrorädern, welche in der Stadt viel schneller vorankommen als Autos, ist die Lieferung der Ware in wenigen Minuten gesichert.

So funktioniert das Bestellen beim Gorillas Lieferdienst

Zuerst müssen Sie die Gorillas App auf Ihrem Smartphone oder Tablet installieren. Das können Sie auf Ihrem IOS Gerät oder auch Ihrem Android Gerät ausführen.

Nach der Installation legen Sie sich einen Account an, wobei Sie lediglich Ihren Standort, Namen, E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer angeben. Durch die schnelle und einfache Registrierung als Kunde des Gorilla Lieferservices, können Sie sofort Ihre erste Bestellung absenden. Wählen Sie dazu einfach die Produkte Ihrer Wahl aus und sammeln Sie diese in Ihrem Warenkorb.

Im Warenkorb können Sie zwischen 3 zusätzliche Lieferanweisungen auswählen:

An der Tür abstellen

Nicht klingeln

Anrufen wenn an der Tür

Zusätzlich können Sie noch zusätzliche Wünsche in dem Feld „Infos zu der Lieferung“ angeben, wie in etwa einen genauen Liefertermin.

Verfügen Sie über einen Rabattcode? So können Sie diesen bei Ihrer Bestellung in der App eingeben und erhalten so einen Rabatt auf Ihre bestellten Produkte. Bezahlen können Sie Ihren Einkauf mit Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder über PayPal.

Lieferzeiten des Gorillas Lieferdienst

Die Lieferzeiten von Gorillas in Deutschland sind von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr an Werktagen inklusive Samstage. An Sonn- und Feiertagen bietet das Unternehmen keine Lieferungen an. Nach der getätigten Bestellung können Sie sich entspannt auf die Couch legen und erhalten binnen Minuten Ihren Einkauf.

In diese Gebieten wird geliefert

Die Liefergebiete des Lieferdienstes sind in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich bis hin zu den Niederlanden.

Gorillas Lieferdienst: Angebotsvielfalt im Test

Im Sortiment des Anbieters sind viele bekannte Markenprodukte aus Supermärkten, regionale Produkte und auch Produkte aus den Eigenmarken des Unternehmens erhältlich.

Neben den herkömmlichen Supermärkten bietet Ihnen das Sortiment bei diesem Anbieter zusätzlich eine Auswahl von Drogerieprodukten, alkoholischen Getränken, Haushaltsprodukten und Haustierbedarf an. Durch die Zusammenarbeit mit kleineren Gemeinden und Landwirten, finden Sie im Gorillas Sortiment viele regional hergestellte, heimische Produkte.

Um die eigenen Produkte der Eigenmarken wie Gorillas Daily, Gorillas Premium, Hot Damn! und start-up beer bietet der Lieferservice in seinem Sortiment ebenfalls regional an.

Wie hoch ist der Mindestbestellwert beim Gorillas Lieferdienst?

Ein nennenswerter Punkt zu den Gorillas Lieferdienst Kosten ist, dass es keinen Mindestbestellwert gibt. Zu einem Bestellwert unter 15 € fallen 2,70 € Zuschlag zu den 1,80 € der Standard-Liefergebühren an. Ab einem Bestellwert über 18 € zahlen Sie die Standardgebühr von 1,80 €.

Gibt es Rabatte oder Angebote beim Gorillas Lieferdienst?

Für Neukunden bietet der Gorillas Lieferdienst stetig neue und verschiedene Rabattcodes an. Auch für Bestandskunden hat der Anbieter immer wieder Rabatte in unterschiedlichen Höhen zur Auswahl. Berichte zu den Erfahrungen mit dem Lieferservice von Gorilla zeigen, dass der beliebteste Aktionscode der Kunden, der Gutschein für 30 % Ermäßigung auf den Einkauf ist.

Erfahrungsberichte von Gorillas-Kunden

Die Berichte über die Erfahrungen mit dem Lieferservice von Gorilla, zeigen durch positives Feedback, dass dieses Unternehmen hält, was es verspricht. Viele Kunden loben die zuverlässigen Lieferungen in wenigen Minuten, fairen Preise und die gute Qualität der Produkte. Doch nicht alle Kunden sind 100 % zufrieden.

Vermehrt treten Kundenberichte auf, die beschädigte oder ungenießbare Produkte beschreiben. Auch der Kundensupport wird in diesen Fällen als eher negativ bewertet. Diese Erfahrungsberichte kratzen am guten Ruf des Unternehmens.

Warum sollten Sie bei Gorillas Lieferdienst bestellen?

Die Gründe sind vielfältig:

Keinen schweren Einkauf schleppen

Bessere Zeiteinteilung im Alltag

Regionale Produkte

Unterstützung der heimischen Landwirte

Umweltfreundliche Lieferung

Garantiert, frische Produkte

Kein Mindestbestellwert

Sehr niedrige Liefergebühren

Einfache Abwicklung über die App am Smartphone oder Tablet

Kurzfristige Gelüste tilgen

Einkauf vom Sofa aus erledigen

Die umweltfreundliche und schnelle Lieferung durch Fahrradkuriere trägt außerdem zum Schutz des Klimas und der Umwelt bei.

Gorillas Lieferdienst

Die Preise aus dem Gorillas Sortiment unterscheiden sich kaum von den Einzelhandelspreisen, sind aber häufig etwas über dem Normalpreis der Markenprodukte im Supermarkt.

Ein Pluspunkt für den Gorillas Lieferdienst ist die Produktauswahl alkoholischer Getränke, welche der Großteil anderer Unternehmen seltener anbietet. Möchten Sie kurzfristig und spontan eine kleine Feier mit Freunden veranstalten, so können Sie mit nur wenigen Klicks, alle alkoholfreien und auch alkoholischen Getränke binnen Minuten zu sich liefern lassen. Das funktioniert sonst so spontan nur mit Rewe oder Wolt.

Keine Lebensmittelverschwendung

Wir Menschen neigen oft dazu, von allem was wir mit wenigen Klicks bekommen, mehr zu kaufen als wir benötigen. Dies führt zu einem Überschuss an Produkten und zu einer enormen Lebensmittelverschwendung.

Um dem vorzubeugen, kooperiert das Unternehmen mit der bekannten App „To Good To Go“. Diese verbindet Kunden mit Restaurant und Lebensmittelläden, welche überschüssige Lebensmittel, die nicht mehr zum Verkauf angeboten werden, zu einem vergünstigten Preis zum selbst Abholen anbieten.

Diese Zusammenarbeit zwischen dem Gorillas Lieferdienst und dem Unternehmen hinter „To Good To Go“, trägt dazu bei die Lebensmittelverschwendung von noch genießbarem Lebensmittel einzudämmen.

Was unterscheidet Gorillas von anderen Lieferdiensten?

Durch die europaweit mehr als 100 Mikro-Fulfillment-Zentren in Städten wie in etwa Berlin, Amsterdam und Madrid ist es für den Lieferdienst von Gorillas möglich die Bestellungen binnen kürzester Zeit an den Kunden zu liefern.

Zusätzlich ist der Gorillas Lieferdienst mit Fahrradkurieren ausgestattet, welche es ermöglichen, dass die Produkte schnellstmöglich und umweltfreundlich beim Endkunden eintreffen.

Sobald Sie Ihre Bestellung per App abgegeben haben, wird diese sofort im nächsten Warehouse zusammengestellt und direkt darauf von einem Rider abgeholt und zu Ihnen nach Hause geliefert. Sie können den Weg des Riders in der App in Echtzeit nachverfolgen, denn diese sind mit GPS-Geräten ausgestattet, die genauso funktionieren wie GPS-Tracker für Tiere oder Gegenstände.

Die Lagerzentralen des Unternehmens sind außerdem so verteilt, dass sich jedes Lager in Ihrer näheren Umgebung befindet, wodurch die schnelle Lieferung Ihrer bestellten Produkte jederzeit garantiert ist.

Alles in allem ist Gorillas eine gute Option, wenn es um den schnellen Spontaneinkauf geht. Sollten Sie jedoch Ihren kompletten Wocheneinkauf erledigen wollen, können Sie auf unsere Top-Alternativen zurückgreifen.

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