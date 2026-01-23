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E-Food Studie: Einkauf vom Sofa erledigen im Trend

Gehören Sie auch zu den Menschen, die inzwischen regelmäßig Lebensmittel und Getränke online bestellen? Damit sind Sie nicht allein! Einer neuen Studie zufolge wächst die Nutzung solcher Lieferservice rasant.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Die digitale Transformation hat längst auch den Einzelhandel erreicht. Immer mehr Verbraucher nutzen Online-Plattformen und Apps, um Lebensmittel einzukaufen. Doch wie sieht es mit der Akzeptanz dieser Einkaufsmethode aus? Welche Gründe gibt es für die Nutzung oder Ablehnung von E-Food? Und welche Auswirkungen hat der digitale Einkauf auf die Lebensmittelbranche? Diesen Fragen ging nun eine Studie auf den Grund.

Appino und Spryker haben eine Online-Umfrage durchgeführt und insgesamt 1.000 Teilnehmer befragt. Ziel war es, ein umfassendes Bild von den Gründen und Motivationen für den digitalen Einkauf zu erhalten. Zudem zeigen wir Ihnen, welche Anbieter und Lieferdienste besonders beliebt sind.

Nutzung von Lebensmittel-Lieferdiensten

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Nutzung von E-Food in Deutschland kontinuierlich steigt. Fast jeder zweite Verbraucher (49 %) gibt an, bereits online Lebensmittel eingekauft zu haben. Dabei ist der Online-Einkauf vor allem bei jungen Menschen beliebt. So haben 68 % der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren bereits Erfahrungen mit dem digitalen Lebensmittel-Einkauf gemacht. 

Die beliebtesten Anbieter für den Einkauf

Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Rewe Lieferservice aus der Nachbarschaft
Beim Lieferservice von REWE suchen Sie sich einfach die passenden Produkte aus und legen den Liefertermin fest. Der Lieferdienst in Ihrer Nähe liefert frisch. Sie können den Liefertermin bis zu 2 Stunden genau wählen.
Online einkaufen wie im Supermarkt
Online einkaufen wie im Supermarkt
Lassen Sie von MyTime.de sich ein umfangreiches Sortiment an Lebensmitteln, Getränken und Drogerieartikeln zum Wunschtermin bis vor Ihre Haustür liefern, ohne Mindestbestellwert.
Wolt: Essen aus Restaurants
Wolt: Essen aus Restaurants
Bei Wolt gibt es nicht nur Essen aus Restaurants aus Ihrer Nähe, jetzt können Sie auch den Wocheneinkauf mit dem Anbieter erledigen. Mit dem Code “AFFWOLTDEU26” erhalten Sie 20 € Rabatt, aufgeteilt auf die ersten zwei Bestellungen.
Qualität in Tradition
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Ein breites Sortiment an Lebensmitteln und weiteren klassischen Supermarkt-Produkten erwartet Sie bei Edeka online. Alles wird bequem zu Ihnen nach Hause geliefert. Ohne lästiges Schleppen oder an einer Kasse anstehen.
Delikatessen und Feinkost für Gourmets
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Im Dallmayr Online Shop finden Sie qualitativ-hochwertige Delikatessen, Feinkost, Weine, Kaffee- und Teespezialitäten — für anspruchsvolle Genießer.
Der Gewürz-Shop mit Herz
Der Gewürz-Shop mit Herz
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Überraschungsboxen für Genießer
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Gründe für den Einkauf von Lebensmitteln im Netz

Doch warum greifen immer mehr Verbraucher zu E-Food? Die Studie von Appino zeigt, dass die bequeme Lieferung nach Hause der wichtigste Faktor ist. 85 % der Befragten geben an, dass ihnen der Lieferservice bei der Entscheidung für den Online-Einkauf wichtig ist. Aber auch die Verfügbarkeit eines breiteren Sortiments (69 %) und die Möglichkeit, bequem von zuhause aus einzukaufen (64 %), spielen eine Rolle.

In puncto Online-Lebensmittel-Shopping gibt es einige Vorteile zu beachten. Besonders Frauen schätzen den Tragekomfort, der mit einem Onlinekauf einhergeht, mit 60 %, während Männer bei diesem Punkt nur auf 50 % kommen. Und wer hätte es gedacht, Frauen sind auch die besseren Online-Shopper und bestellen gerne jederzeit Lebensmittel mit nur einem Klick. Bei 63 % der Frauen ist dies der Fall, während bei Männern nur 58 % dies tun.

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Aber es sind nicht nur die Frauen, die von den Vorteilen des Online-Lebensmittel-Shoppings überzeugt sind. Die Altersgruppe der 16 bis 24-Jährigen sieht besonders viele Vorteile. Sie sparen nicht nur Zeit beim Online-Shopping (55 %), sondern können auch von überall aus bestellen (53 %) und finden bestimmte Produkte schneller (36 %).

Erfahrene Online-Shopper sehen den Vorteil darin, dass sie bestimmte Produkte schneller finden (38 %). Wenn Sie jedoch zu den unerfahrenen Online-Shoppern gehören, die sich für den Kauf von Lebensmitteln im Internet interessieren, werden Sie sicherlich den Vorteil zu schätzen wissen, dass Sie weniger Lebensmittel tragen müssen (67 %). Kein Schleppen von schweren Taschen mehr!

Hemmnisse beim Online-Einkauf

Obwohl immer mehr Verbraucher E-Food nutzen, gibt es auch Hemmnisse, die einer breiteren Akzeptanz im Weg stehen. Die größte Herausforderung stellt dabei das Thema Frische dar. 66 % der Befragten geben an, dass sie befürchten, dass die Qualität der Ware beim Transport leidet. Auch die fehlende Möglichkeit, die Produkte vor dem Kauf zu begutachten (53 %) und die Unsicherheit bezüglich des Mindesthaltbarkeitsdatums (49 %) werden als kritisch betrachtet.

Potenziale für den E-Food-Markt in Deutschland

Insbesondere die jüngere Generation ist offen für neue Technologien und Geschäftsmodelle. Start-ups wie Gorillas und Flink haben mit ihrem App-basierten Geschäftsmodell und 10-Minuten-Lieferversprechen einen Nerv getroffen und verzeichnen ein rasantes Wachstum im E-Food-Segment. Auch etablierte Supermarktketten wie Rewe, HelloFresh und Flaschenpost haben erkannt, dass der E-Commerce immer wichtiger wird und bieten mittlerweile einen Lieferservice an.

Die Vorteile des Online-Einkaufs liegen auf der Hand: Bequemlichkeit, Zeitersparnis und eine große Auswahl an Produkten. Insbesondere in Städten, wo die nächste Einkaufsmöglichkeit oft weiter entfernt ist, erfreut sich der E-Food-Markt großer Beliebtheit.

Fazit

Der E-Food-Markt in Deutschland hat großes Potenzial, insbesondere in städtischen Gebieten und bei jüngeren Kunden. Allerdings müssen die Anbieter auch Herausforderungen wie das Vertrauen der Kunden in die Qualität und Frische der Produkte sowie die Logistik meistern. 

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