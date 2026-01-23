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getir Lieferservice: Türkischer Newcomer im Check

getir ist der jüngste Neuzugang auf dem heiß umkämpften deutschen Liefer-Markt. Doch das türkische Unternehmen konnte sich mit rasanten Liefergeschwindigkeiten und verlässlichen Zustellungen bereits einen bekannten Namen schaffen.

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“Getir” heißt übersetzt so viel wie “Bring!” und definiert das Konzept des Express-Lieferdienstes schon im Firmennamen punktgenau. Obwohl erst im Sommer 2021 mit Berlin als erstem deutschen Liefergebiet gestartet, hat der getir Lieferdienst bereits mehr als eine Million aktive Kunden. Damit ist der Lieferdienst einer der am schnellsten wachsenden Liefer-Startups des Landes — auch wenn das Unternehmen im türkischen Heimatmarkt bereits seit 2015 aktiv ist. 

UPDATE: Der getir Lieferdienst hat sich Mitte 2024 komplett vom deutschen Markt zurückgezogen.

Die besten getir Alternativen

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Wie funktioniert der getir Lieferservice?

Obwohl das Unternehmen noch relativ neu auf dem deutschen Markt ist, hat der getir Lieferdienst bereits eine treue Anhängerschaft. Dies ist wahrscheinlich auch auf die einfache und unkomplizierte Funktionsweise des Lieferservices zurückzuführen.

Denn der Bestellvorgang bei diesem Anbieter ist denkbar einfach. Sobald Sie sich über die hauseigene getir App registriert haben, können Sie sofort loslegen. Mit der Eingabe Ihrer Adresse in der App können Sie unmittelbar prüfen, ob sich das Liefergebiet von getir bereits auf Ihre Stadt oder Region erstreckt.

Anschließend wählen sie die gewünschten Artikel aus dem getir Sortiment, Lieferadresse und Bezahlmethode eingeben — fertig. Die jeweiligen getir Preise sind dabei sofort transparent ersichtlich.

Danach lässt sich die Bestellung beim getir Lieferdienst live über die App bis zur eigenen Haustür tracken. Grundsätzlich wirbt das Unternehmen damit, ab Bestellung innerhalb von wenigen Minuten zu liefern — was nach unseren Erfahrungen mit dem getir Lieferservice in der Praxis zum größten Teil zuverlässig funktioniert.

Die Bezahlmöglichkeiten sind ähnlich unkompliziert, denn bei getir können Sie nahezu alle gängigen Zahlungssysteme nutzen. Mit PayPal, Apple Pay, MasterCard, Visa und American Express, Cartes Bancaires und Maestro-Karten findet sich für jede Bestellung eine passende Auswahlmöglichkeit.

Die Story hinter getir

Zwar ist der Anbieter auf dem deutschen Markt relativ frisch vertreten, international ist der Lieferdienst aber fast schon ein etablierter alter Hase in der jungen Branche der Express-Lieferanten.

Zuerst bot das Unternehmen seine Lebensmittel-Lieferdienste ab 2015 in Istanbul an, doch mittlerweile sind die lilafarbenen E-Bikes und Roller der Lieferanten auch in London, Paris und Amsterdam unterwegs und haben das Liefergebiet des Unternehmens deutlich ausgedehnt.

Angefacht wurde der Boom von der Pandemie, als die Menschen zu Hause bleiben sollten, immer mehr Haushalte ihre Lebensmittel bei Lieferdiensten bestellten und den Firmen bis dahin ungeahnte Wachstumsraten bescherten.

In welchen Städten ist der getir Lieferdienst verfügbar?

Das Liefergebiet von getir erstreckt sich nach dem Start im Sommer 2021 in Berlin mittlerweile auch auf die Großstädte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, und München. Das Liefergebiet gilt dabei zumeist für das gesamte Stadtgebiet.

getir Lieferservice
Schnelle Lieferung der gewünschten Produkte

Durch die die Integration von neuen Logistikpartnern soll das Liefergebiet des Dienstes künftig aber auch auf weitere Ballungszentren ausgedehnt werden. Das Liefergebiet von getir ist damit etwas kleiner als das der Wettbewerber, wird aber kontinuierlich erweitert.

Vielfalt trotz Schnelligkeit? Das getir Sortiment im Vergleich

Mittlerweile umfasst das getir Sortiment eine breite Palette von über 1.500 verschiedenen Artikeln, auch wenn das Angebot je nach Stadt und Liefergebiet zeitweise variieren kann. Nach unseren bisherigen Erfahrungen mit dem Lieferservice sind die meisten Produkte aber konstant verfügbar.

Die gängige Artikelzahl von 2.500 bis 3.000 Produkten liegt bei stationären Discountern zwar meist etwas höher, dafür sind beim Lieferdienst alle Waren innerhalb von ca. 10 Minuten lieferbar — was die Beschränkung aufs Wesentliche und die damit einhergehende geringere Produktvielfalt erklärt.

Aktuell finden sich in den Kategorien:

  • Obst und Gemüse
  • Getränke
  • Fleisch und Fisch
  • Milchprodukte
  • Vegane Lebensmittel
  • Backwaren
  • Tiernahrung
  • Snack und Süßigkeiten und
  • Babynahrung
  • und zahlreiche andere verfügbare Artikel.

Der Lieferservice deckt damit die gängigsten Produktkategorien ab — ganz ähnlich wie im klassischen stationären Handel, allerdings über das gesamte verfügbare Liefergebiet von getir. Dabei konzentriert sich das getir Sortiment auf gängige Markenprodukte.

Unseren Erfahrungen mit getir nach liegen die Preise einzelner Artikel im Schnitt ca. 10 % über vergleichbaren Angeboten im regulären Supermarkt.

Die Preise bei getir lassen sich im oberen Mittelfeld der Preisspanne verorten. Der Lieferdienst ist dank der schnellen Lieferung dann eine gute Alternative zum herkömmlichen Supermarkt oder anderen Lieferdiensten, wenn es einmal schnell gehen muss.

Die besten Getir Alternativen

Obwohl die Getir Bewertungen meist positiv ausfallen, sind nicht alle Kunden mit dem Schnelllieferservice zufrieden — es gibt einige Beschwerden über den Kundenservice und falsche Lieferungen. Aber keine Sorge, es gibt sehr gute Alternativen, die Sie ausprobieren können. Diese überzeugen mit exzellentem Kundenservice, frischen Produkten und einer schnellen, problemlosen Lieferung. Unsere Top 5 Alternativen:

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Wie hoch ist der Mindestbestellwert beim getir Lieferdienst?

Mit 10 € liegt der Mindestbestellwert beim getir Lieferservice im ähnlichen Bereich wie bei den Konkurrenten Gorillas oder Flink, und im Mittelfeld gängiger Lieferdienste – REWE verlangt hier beispielsweise mittlerweile 50 €.

Die Preise bei getir für die Mindestbestellmenge können allerdings je nach Liefergebiet variieren — die genaue Höhe lässt sich in der App transparent auslesen.

getir webseite
Webseite des Lieferservices

Clever einkaufen: Rabatte und Angebote beim getir Lieferservice

Aufmerksamkeit zahlt sich bei diesem Anbieter definitiv aus — denn auf der Angebots- und Aktionsseite auf dem App-Homescreen können Sie täglich bares Geld sparen und die getir Preise reduzieren. Dort finden sich meist oben links alle regelmäßig aktualisierten Rabatte und Vergünstigungen.

In der App finden sich häufig produktbezogene getir Gutscheine. Wenn Sie einen getir Gutschein einlösen möchten, kann dieser angeklickt und direkt eingelöst werden. Alternativ lassen sich beim Check-out bestimmte Rabatte auswählen, die beliebig untereinander kombiniert werden können.

Die schnelle Einkaufsalternative: Vorteile einer getir-Bestellung

Das Konzept des Anbieters beruht auf der schnellen Verfügbarkeit der wichtigsten Produkte für den täglichen Bedarf — und das mit Lieferungen in 10 Minuten bis teilweise 24 Uhr innerhalb des Liefergebiets des Anbieters.

Milch vergessen? Spontaner Snackhunger während des gemeinsamen Filmabends? Oder einfach die ausgehenden Getränke während der eigenen Geburtstagsfeier — der getir Lieferservice schließt die Lücke zwischen stationärem Supermarkt und der eigenen Haustüre.

Entsprechend einleuchtend sind auch die Vorteile:

  • schnelle Lieferung in ca. 10 Minuten ab Bestellung
  • Lieferzeit zwischen 7:30 und 23:45 Uhr (je nach Region)
  • alle wichtigen Produktkategorien abgedeckt
  • unkomplizierte Anmeldung und Bestellung
  • umfangreiche Bezahlmöglichkeiten
  • Preise vergleichbar mit anderen Anbietern

Wer also Einkaufszeit sparen oder sich einfach nur spontanen Gelüsten hingeben möchte, findet im getir Lieferdienst eine unkompliziert nutzbare Liefermöglichkeit.

getir Lieferservice
In wenigen Minuten sind Snacks und Getränke bei Ihnen.

Dem gegenüber steht lediglich das im Vergleich zum durchschnittlichen Supermarkt etwas geringere Sortiment.

Abgesehen vom fehlenden Weg zum Supermarkt, garantiert die Lieferung innerhalb von ca. 10 Minuten eine Zeitersparnis, die sich hervorragend für andere Aktivitäten nutzen lässt. Und fehlende Zutaten halten das abendliche Kochen definitiv nicht mehr länger auf.

Der junge Wilde? Was den Liefer-Newcomer von anderen Anbietern unterscheidet

Die versprochene Lieferung innerhalb von wenigen Minuten ist im Vergleich mit normalen Supermärkten natürlich der wichtigste Unterschied. Andere Schnelllieferdienste wie Flink werden mit ähnlichen Zeitspannen, getir garantiert dabei aber längere Lieferfenster bis teilweise 24 Uhr. Für Late-Night-Einkäufer ist getir also eine gute Wahl.

Dabei liefert das Unternehmen nicht nur Lebensmittel, sondern auch eine Vielzahl von Drogerie-Artikeln – zu Tageszeiten, an denen man bei klassischen Drogerien wohl eher vor verschlossenen Türen stehen würde.

Das Unternehmen hat sich damit in kurzer Zeit zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten der etablierten Player entwickelt.

Trinkgeld und Lieferung

Gleichzeitig ist der Lieferdienst innerhalb des Liefergebiets nicht nur mit den bei anderen Anbietern oft eingesetzten E-Bikes unterwegs, sondern nutzt in größerem Umfang auch E-Roller.

Diese können im Vergleich oftmals noch mehr Waren aufnehmen und damit schneller ausliefern — bei gleichbleibend umweltschonender und nachhaltiger Lieferung. Damit kann der Anbieter zudem seine kurzen Lieferzeiten nach unseren Erfahrungen in der Praxis auch üblicherweise einhalten.

Nachhaltigkeit gilt laut Unternehmen auch für die eigenen “Rider”. Die Fahrer bekommen 100 % des über die App gegebenen Trinkgelds. Neben der Liefergebühr wird in manchen Städten zusätzlich eine Service-Gebühr veranschlagt.

Alles in allem ist Getir eine gute Wahl, wenn Sie spontan einkaufen wollen. Für den kompletten Wocheneinkauf eignen sich unsere Top-Alternativen jedoch wesentlich besser.

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