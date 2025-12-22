Just Spices: Vielseitig kochen mit natürlichen Gewürzmischungen

Sie lieben es zu kochen, doch Ihren Gerichten fehlt das gewisse Etwas? Mit den hochwertigen Just Spices Gewürzen geben Sie Ihren Gerichten den gewissen Kick! Die Gewürzmischungen sind 100 % natürlich und machen das Kochen leichter und das Essen noch leckerer. Wir haben den Gewürz-Shop für Sie getestet und teilen unsere Erfahrungen hier mit Ihnen.

Möchten Sie schnell und ohne Stress kochen und dabei das volle Geschmackserlebnis auskosten? Der Online-Shop Just Spices gibt Ihnen die Möglichkeit, mit mehr als 160 natürlichen Gewürzmixen ohne Zusatzstoffe viele leckere Gerichte zu zaubern. Neben unterschiedlichen Gewürz-Sets können Sie auch Bio-Salatdressings oder fertige Pastasaucen im Shop und per App bestellen.

Das Gewürzportal richtet sich an Menschen, die ohne viel Aufwand gesund und lecker essen möchten. Doch Kochen mit Gewürzen soll gelernt sein! Just Spices versendet seine Würzpakete an Adressen in ganz Deutschland. Außerdem sind Lieferungen in zahlreiche andere europäische Länder möglich. Für Kunden aus Spanien und England steht jeweils ein spanischer und englischer Online-Shop zur Verfügung.

Was erwartet mich bei Just Spices?

Seinen Schwerpunkt legt der Online-Shop auf Gewürze. In den Gewürzmixen befinden sich bereits alle Just Spices Gewürze, die Sie für ein bestimmtes Gericht benötigen, in einer Dose. So können Sie sich den Aufwand sparen, Salz, Pfeffer, Kräuter und Co. selbst zu dosieren. Diese Arbeit übernimmt Just Spices, zum Beispiel mit dem Pasta Allrounder oder dem Rührei Gewürz.

Neben den Gewürzmischungen bekommen Sie vollwertige Bio Ready to Eat Meals aus dem Glas. Laut Anbieter sind diese in nur drei Minuten fertig. Just Spices setzt bei seinen Fertiggerichten auf 100 Prozent natürliche Zutaten in Bio-Qualität mit reichlich Eiweiß für eine genussvolle Sättigung. Zur Auswahl stehen beispielsweise Chili con Carne oder veganes Kichererbsen-Curry.

Just Spices Webseite

Außerdem vertreibt der Anbieter seine Just Spices Gewürze und Fertiggerichte als Geschenke für Genießer, die gerne Neues ausprobieren. In der Geschenke-Kategorie entdecken Sie aber auch Kochbücher oder ein Do it Yourself Schokoladen-Kit. Die DIY Kits (ebenfalls für Gin oder Brotaufstriche erhältlich) eignen sich für besondere Anlässe wie Weihnachten oder Geburtstage.

Besonders beliebt und gefragt ist der Just Spices Adventskalender. Im Just Spices Adventskalender finden Sie 24 vielseitige Gewürzmixe, Special Editions, Rezepte und einen Gutschein im Wert bis zu 50 Euro.

Just Spices Adventskalender

Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und versendet die Lebensmittel klimaneutral per DHL. Pro Lieferung innerhalb Deutschlands berechnet der Shop 3,90 Euro. Ab einem Warenwert von 35 Euro werden Ihnen die Versandkosten erlassen. In Österreich bestellen Sie ab 49 Euro versandkostenfrei und zahlen pro Sendung bei geringerer Bestellsumme 5,90 Euro.

Der Gewürz-Shop mit Herz Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte. *Jetzt unschlagbare Angebote sichern!

Nachhaltigkeit bedeutet für Just Spices aber auch, dafür zu sorgen, dass Menschen überall auf der Welt in den Genuss von gutem Essen kommen. Deshalb rettet das Team unter anderem Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können und spendet Geld für wohltätige Zwecke. Des Weiteren werden die Zutaten und Just Spices Gewürze in Bio-Qualität ausschließlich in Europa produziert.

Just Spices Bestseller

Beliebte Just Spices Gewürzmischungen und Rezeptideen

Um Ihnen einen Einblick in das Angebot von Just Spices zu geben, stellen wir die beliebtesten Just Spices Gewürze und dazugehörige Rezeptideen hier vor:

BBQ-Rub: Für Grillmeister und Fleischliebhaber

Der BBQ-Rub von Just Spices ist die perfekte Würzmischung für alle Grillfans. Mit einer ausgewogenen Mischung aus Paprika, Knoblauch (ein echter Superfood!), Zwiebeln und weiteren Gewürzen verleiht er Fleisch und Gemüse eine rauchige und würzige Note.

Gegrilltes Hähnchen mit BBQ-Rub

Ein saftiges, gegrilltes Hähnchen wird mit dem BBQ-Rub von Just Spices zum Hochgenuss. Einfach das Hähnchen mit der Gewürzmischung einreiben und auf dem Grill oder im Ofen garen. Dazu passen gegrilltes Gemüse und ein frischer Salat.

Orientalische Mischung: Exotische Aromen für zu Hause

Die orientalische Gewürzmischung von Just Spices bringt die Aromen des Orients in Ihre Küche. Kreuzkümmel, Koriander, Kurkuma und weitere Just Spices Gewürze sorgen für ein exotisches Geschmackserlebnis, das ideal zu Couscous, Lamm oder Gemüsegerichten passt.

Couscous-Salat mit orientalischer Würze

Ein erfrischender Couscous-Salat mit der orientalischen Gewürzmischung von Just Spices ist das ideale Sommergericht. Couscous mit Gemüse, frischen Kräutern und Gewürzmischung vermengen und mit Zitronensaft und Olivenöl abschmecken.

Der Gewürz-Shop mit Herz Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte. *Jetzt unschlagbare Angebote sichern!

Italienische Kräuter: Mediterranes Flair in der Küche

Die italienischen Kräuter von Just Spices sind eine harmonische Mischung aus Oregano, Basilikum, Thymian und Rosmarin. Sie verleihen Pasta, Pizza und mediterranen Gerichten eine authentische und aromatische Note.

Pasta Aglio e Olio mit italienischen Kräutern

Pasta Aglio e Olio ist ein italienischer Klassiker, der mit den italienischen Kräutern von Just Spices verfeinert wird. Knoblauch in Olivenöl anbraten, die Gewürzmischung hinzufügen und mit gekochter Pasta vermischen. Ein einfaches, aber köstliches Gericht!

Wie viel kostet Just Spices?

Wenn Sie bei Just Spices einkaufen, haben Sie die Wahl zwischen drei Zahlungsarten: PayPal, Klarna und Kreditkarte (Visa, Mastercard). Pro Bestellung kommen geringe zusätzliche Kosten auf Sie zu: ein Mindestbestellwert in Höhe von 5 Euro. Dieser Betrag ist jedoch schnell erreicht, denn viele Gewürzmischungen aus dem Sortiment kosten durchschnittlich 5,49 Euro.

Der Gewürz-Shop mit Herz Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte. *Jetzt unschlagbare Angebote sichern!

Für ein Starter Set zahlen Sie 34,99 Euro, für ein Bestseller-Gewürzset zahlen Sie zum Beispiel 52,99 Euro. Sie können sich auch Ihr eigenes Set zusammenstellen. Auf den ersten Blick klingt dies nach einer stolzen Summe, doch der Preis rechnet sich: Erstens erhalten Sie zwölf beliebte Gewürzmixe im Set, zweitens können Sie sich sicher sein, dass sie frei von chemischen Zusatzstoffen sind und aus zertifizierter Produktion stammen.

Just Spices Rabattcode und Angebote

Bei Just Spices ist es einfach möglich, bei Ihrer Bestellung im Online-Shop und über die App einen Just Spices Rabattcode abzustauben. Dafür gibt es eine Kategorie für Vorteilsangebote, in denen kulinarische Schnäppchen aus allen Rubriken enthalten sind. Von Low Carb über vegan bis Foodsaver. Ebenso können Sie mit einem Just Spices Rabattcode sparen.

Der Gewürz-Shop mit Herz Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte. *Jetzt unschlagbare Angebote sichern!

In der Regel gilt ein Just Spices Rabattcode während seiner Gültigkeit sowohl im Online-Shop als auch bei Einkäufen über die App. Aktuelle Beispiele für Vergünstigungen mit einem Gutschein sind 20 Prozent auf das gesamte Sortiment, Gratis-Gewürze oder eine Gutschrift, wenn Sie Freunde werben. Diese Angaben sind ohne Gewähr, weil sich die Angebote regelmäßig ändern können.

Fazit und Erfahrungen mit Just Spices

Auf Bewertungsportalen wie Trusted Shops und Trustpilot teilen Kunden ihre Erfahrung mit Just Spices und geben eine allgemein positive Bewertung ab. Nach einem Test lautet das Gesamturteil bei Trusted Shops “Sehr gut” (4,73 von 5 Sternen). In einer relevanten Bewertung heißt es: “Die Produkte selbst sind richtig gut und leicht zu verwenden.”

Außerdem zeigt die Erfahrung, die Kunden in ihrer Bewertung offenbaren, dass Just Spices die Waren schnell und vollständig versende. Eine weitere Kundin schreibt: “Ich habe ca. 20 verschiedene Gewürzmischungen und eine ist besser als die andere.” Kochen ist eine Kunst, und Gewürze sind die Farben, mit denen wir unsere kulinarischen Meisterwerke gestalten. Eine Marke, die diese Philosophie verinnerlicht hat, ist Just Spices.

Der Gewürz-Shop mit Herz Just Spices ist ein Onlineshop für hochwertige Gewürze und Gewürzmischungen aus aller Welt — ohne Zusatzstoffe. Mit einem Angebot von mehr als 160 Just Spices Gewürzen kochen Sie noch einfacher leckere Gerichte. *Jetzt unschlagbare Angebote sichern!

Im Vergleich zu anderen Lieferdiensten ist Just Spices ein spezialisierter Onlineshop, der mit qualitativ hohen sowie einzigartigen Produkten überzeugt.

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