Low Carb Kochboxen: Kohlenhydratarme Ernährung leichtgemacht

In der heutigen, schnelllebigen Zeit möchte sich doch eigentlich jeder gesund ernähren. Es gilt wie so oft einfach nur den inneren Schweinehund zu besiegen. Gesund zu kochen ist mit leckeren kohlenhydratreduzierten Rezepten und Low Carb Kochboxen verschiedener Anbieter nicht schwer.

In unserem Low Carb Kochbox Vergleich schauen wir uns zuerst einmal an, was Low Carb überhaupt ist.

Was ist Low Carb?

Unter dem Begriff Low Carb werden verschiedene Diäten und Ernährungsformen zusammengefasst, welche genau darauf gehen wir gleich noch genauer ein. Generell kann man aber erst einmal festhalten, dass bei allen Low Carb Formen der Anteil der Kohlenhydrate in der täglichen Nahrung teils signifikant reduziert wird.

Bereits im frühen 19. Jahrhundert wurde diese Diät das erste Mal in einem Buch genannt. Es war der Engländer William Banting der in seinem Buch „Letter on Corpulence“ die ihm sein Arzt zur Gewichtsabnahme verordnet hatte. Diese Diät war zu einem großen Teil auf Fleisch und Gemüse ausgelegt, und so berichtete Banting nach einem Jahr, dass er mit seiner neuen Art der Ernährung 23 kg verloren habe. Sein Buch, in dem er peinlich genau über diese Diät berichtete, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und schwappte so auch Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland. Hier wurde die reduzierte Aufnahme von Kohlenhydraten zuerst als Banting-Kur bekannt. Es festigte die Meinung verschiedener Wissenschaftler, dass vorwiegend die Stärke in Brot und Mehl dick mache. Es folgten mehrere Fachtexte und Bücher namhafter Ärzte, die über die kohlenhydratarme Diät unter verschiedenen Namen schrieben.

Da gab es z. B. :

Die „Lutz Diät“ – des österreichischen Arztes Wolfgang Lutz

Die „Atkins Diät“ – von Dr. Robert Atkins

Die Ansätze waren in allen Texten, die gleichen. Es wurde davon ausgegangen, dass eine Ernährung mit hohem Kohlenhydratanteil generell negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat und Übergewicht fördert. Des Weiteren aber auch zu sogenannten Zivilisationskrankheiten (z. B. Bluthochdruck, Diabetes) führte. Zurückzuführen sind diese Annahmen auf die Grundidee, dass der Mensch nur bedingt an Kohlenhydrat lästige Ernährung angepasst ist. Viel eher sollten wir die Essensweise der alten „Jäger und Sammler“, die sich weitestgehend von viel Fleisch und fettreicher Nahrung ernährten, aufgreifen.

Low Carb Kochboxen: Wer bietet sie an?

In der heutigen Zeit hat eigentlich niemand mehr Zeit. Auch das Kochen kommt da oft zu kurz. Wer sich kohlenhydratreduziert ernähren möchte, hat bei den Anbietern verschiedener Kochboxen die Möglichkeit, diese auch mit Zutaten für fantastische Low Carb Rezepte zu bestellen. Wir gehen in diesem Low Carb Kochbox Vergleich auf zwei sehr beliebte Anbieter Low Carb Kochboxen ein.

HelloFresh: Leckere Low Carb Kochboxen aus Berlin

HelloFresh ist, nach Unternehmensangaben, der weltweit größte Anbieter leckerer und gesunder Kochboxen, die auch mit Low Carb Zutaten und Rezepten angeboten werden. Das Start-up 2011 gegründet und ist seit dem bei Kunden auf der ganzen Welt beliebt.

Das reichhaltige Sortiment der Low Carb Kochboxen kann per flexiblem Abo bestellt werden. Die Anzahl der Gerichte, die geliefert werden, kann zwischen 2 und 5 frei bestimmt werden. Mit einer Low Carb Kochbox von HelloFresh erhalten Sie immer frische Zutaten für entsprechende Rezepte.

Marley Spoon: Ein Start-up aus Down Under greift an

Marley Spoon setzt genau wie der Mitbewerber bei den Low Carb Rezepte auf Frische und Ausgewogenheit. Der Hauptsitz, der 2011 gegründeten Firma ist auch Berlin, aber auch weitere Standorte in den USA und Australien. Der Gründer ist Fabian Siegel. Er ist Australier, der mittlerweile in Berlin lebt, liebt es über die Unterschiede deutscher und australischer Hobbyköche zu philosophieren.

Was passiert bei Low Carb im Körper?

Beim Abbau der Kohlenhydrate im Körper entsteht Glukose (Zucker), der in den Glykogenspeichern gespeichert wird. Diese Speicher befinden sich vorwiegend in der Muskulatur. Immer, wenn der Körper schnell Energie benötigt, greift er auf diese Speicher zurück.

Durch eine kohlenhydratarme Ernährung versuchen wir unseren Körper aber zu überzeugen, dass er sich diese Energie nicht mehr aus der Glukose holt, sondern durch den Abbau der Fettspeicher in unserem Körper.

Formen der kohlenhydratreduzierten Ernährung

Wie zuvor erwähnt ist Low Carb nicht gleich Low Carb. Die Vertreter dieser Ernährung spalten sich hier in mehrere Lager, jedoch liegt allen Formen die Begrenzung der täglichen Kohlenhydratmenge zu gute.

Typisches Frühstück bei dieser Diät

Wir unterscheiden in die 3. wichtigsten Formen der kohlenhydratreduzierten Ernährung:

Ketogene Ernährung mit 0 – 20g Kohlenhydrate am Tag

Moderate kohlenhydratreduzierte Ernährung mit 20 – 50g Kohlenhydrate am Tag

Liberale Low Carb Ernährung mit 50 – 10g Kohlenhydrate am Tag

Es gibt noch einige weitere Formen, z. B. die Atkins Diät, die zu Beginn komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Aber die 3 genannten sind am weitesten verbreitet. Wir klären jetzt die Frage, die viele interessiert. Wie soll ich das im täglichen Leben umsetzen?

Was heißt Low Carb Ernährung im Alltag?

Es ist für Einsteiger in eine Form dieser Diät nicht immer einfach, sich an die Ernährungsweise zu halten. Wer möchte schon dauernd nachlesen, was er darf und was nicht?

Wir haben einmal die für uns wichtigsten Regeln zusammengefasst, um euch der Einstieg in den kohlenhydratreduzierten Alltag zu erleichtern.

Genug Trinken

Wie wir wissen besteht unser Körper zu 60 % aus Wasser, deswegen ist es wichtig, dass er regelmäßig mit Flüssigkeit versorgt wird. 2 bis 3 Liter Flüssigkeit sollten es mindestens pro Tag sein. Befinden Sie sich gerade in einer Abnehmphase oder Sie betätigen sich sportlich, sollten Sie mehr Wasser zu sich nehmen. Achten Sie darauf, zum größten Teil Wasser oder andere kalorienarme Getränke zu sich zu nehmen. Auch schwarzer Kaffee oder ungezuckerte Tee kann in rauen Mengen getrunken werden.

Greifen Sie kräftig beim Eiweiß zu!

Proteinen sind nicht nur gesund und helfen beim Abnehmen, sie sind auch noch wahre Energielieferanten! Vor allem am Abend ist es wichtig viel Eiweiß, weil Kalorien am Abend schwerer verdaut werden. Als Faustregel gilt 35 % deiner täglichen Nahrung sollte aus Eiweiß bestehen, oder anders gesagt braucht unser Körper ca. 1 bis 1,5g Eiweiß pro kg Körpergewicht am Tag.

Essen Sie mehrmals Obst und Gemüse am Tag

Da bei dieser Ernährung lieber mehrere kleine Mahlzeiten als 2 bis 3 große verzehrt werden sollten, ist es wichtig auf ballaststoffreiche Nahrungsmittel zu setzen. Am besten gleich morgens. Vermieden werden sollte Weißbrot, da es, wie viele Fruchtsäfte auch, aus einfachen Kohlenhydraten besteht, welches den Insulinspiegel ansteigen lässt und die Fettverbrennung stoppt.

Viel und das richtige Fett essen

Fett hat den Ruf, ungesund zu sein und dick zu machen. Aber es gibt 2 Arten von Fetten: die gesättigten, meist tierischen Fette, und die ungesättigten, meist pflanzlichen Fette. Tierische Fette erhöhen den Cholesterinspiegel. Ziehen Sie deshalb ungesättigte Fette wie Oliven- oder Rapsöl vor.

Was ist aber, wenn man keine Zeit, oder Lust hat, selbst zu kochen? Auch hier heißt es nicht verzagen, es gibt super Alternativen!

Wie funktioniert die Bestellung einer Low Carb Kochbox?

Die Antwort auf diese Frage gestaltet sich bei beiden Anbietern simpel wie einfach! Entweder Sie melden sich auf der Homepage des Anbieters an oder nutzen die App, um Low Carb Kochboxen zu bestellen.

Generell läuft der Bestellvorgang der Kochboxen bei beiden Anbietern wie folgt:

Man wählt interessante Low Carb Rezepte aus und gibt, an welchen Tagen die Low Carb Kochboxen zugestellt werden sollen. Die freundlichen Mitarbeiter von HelloFresh verpacken die frischen Zutaten für Ihr Paket und schon wird die Kochbox auf den Weg gebracht und Sie müssen sich nur noch an der Haustür entgegennehmen. Und aufmachen und Kochen!

Low Carb Rezepte, die in keiner Küche fehlen sollten!

Nach dem Vergleich der beiden Anbieter für kohlenhydratreduzierten Kochboxen widmen wir uns jetzt mal den Top 5 der schnellen Low Carb Rezepte. Was ist schnell gezaubert und so lecker, dass nichts mehr auf dem Teller bleibt? Schauen wir uns das Ranking der Low Carb Rezepte einmal an!

Die Big Mac Rolle – Fast Food goes Healthy

Brokkoli Salat – Ein Farbspektakel auf dem Teller

Bounty-Riegel – ein Genuss für Süßmäuler

Zoodles mit Hähnchen und Rucola – Zucchini mal ganz anders

Low Carb Brot mit Nüssen – Die Mehl- und hefefreie Frühstücksalternative

Bei dieser Auswahl an leckeren Low Carb Rezepten sollte doch jeder etwas für sich finden!

Kann man mit Low Carb abnehmen?

Das wird bei vielen, die vorhaben sich kohlenhydratarm zu ernähren, eine essenzielle Frage sein.

Low Carb Kochboxen können ein Abnehm-Vorhaben unterstützen.

Die Antwort kann nicht immer einfach pauschal gegeben werden, da jeder Mensch einen anderen Metabolismus hat, aber ja es ist bei der Low Carb Ernährung möglich, Gewicht zu verlieren. Auch dann, wenn man sich gelegentlich mal einen Cheat Day gönnt, um einfach das Gelüsten mal nachzugeben.

Wann sind Low Carb Diäten sinnvoll?

Eine kohlenhydratreduzierte Ernährung ist für jeden, der sich gesund und ausgewogen ernähren möchte, eine sinnvolle Alternative. Es gibt sogar Studien, in denen Diabetes-Patienten, die eine Low Carb Diät machten, nach einiger Zeit wesentlich bessere Werte aufwiesen.

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