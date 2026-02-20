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Kochboxen: Einfaches Kochen wie ein Profi

Kochboxen sind mehr als nur ein Trend. Sie sind fester Bestandteil vieler Essenspläne und helfen bei einer ausgewogenen Ernährung.

* Wir verlinken mit sog. 'Affiliate-Links' auf Online-Shops und Partner, von denen wir unter Umständen eine Vergütung erhalten.

Sicherlich kennen Sie das auch. Die tägliche Frage: Was koche ich heute? Steht dann nach langem Überlegen oder der Diskussion mit der Familie endlich ein Gericht fest, schauen Sie in die Schränke und sehen, dass Sie noch einkaufen müssen. Kochboxen sparen Ihnen den Gang in den Supermarkt und bieten vielfältige Gerichte. Hier erfahren Sie, was eine Kochbox bietet, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt und was sie kostet.

Was ist eine Kochbox? 

Eine Kochbox versorgt Sie mit frischen Lebensmitteln, die Sie zu Supermarktpreisen im Internet bestellen können. Sie erhalten eine wöchentlich wechselnde Auswahl an Rezepten, aus der Sie frei wählen können. Alle Zutaten für die ausgewählten Rezepte werden anschließend in einer Kochbox zu Ihnen nach Hause geliefert.

Da die Zutaten in vorportionierten Mengen geliefert werden, ergibt sich eine enorme Zeitersparnis. Vor dem Kochen müssen keine langen Vorbereitungen getroffen werden. Sie können also direkt mit der Zubereitung de Essens beginnen.

Die beigelegten Rezepte sind eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und sind selbst für Kochanfänger ideal geeignet. Je nach Wahl kochen Sie nur für sich oder für die ganze Familie.

Vorteile von Kochboxen 

Der Einkauf im Supermarkt kann zeitaufwendig und lästig sein. Eine Kochbox ist  eine preisgünstige Alternative. Sie sparen Zeit durch einen schnellen Versand und planbare Liefertermine. Außerdem bieten Kochboxen sehr viel Abwechslung und eine hohe Lebensmittelqualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier haben für uns die Experten von Kochbox.de die wichtigsten Vorteile aufgelistet und die besten Anbieter ausgewählt.

Zeitsparendes
Zeitsparendes Kochen
Die Gerichte lassen sich innerhalb von 45 Minuten zubereiten. Wenn es an bestimmten Tagen besonders schnell gehen muss, stehen Ihnen auch Gerichte mit einer Zubereitungszeit von weniger als 30 Minuten zur Verfügung.
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Keine Verschwendung
Die Kochboxen-Anbieter liefern genau die Menge an Kochzutaten, die Sie zum Nachkochen der Rezepte benötigen. Somit werden keine übergroßen Mahlzeiten gekocht, deren Hälfte sonst im Müll landen würde.
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Flexible Essensplanung
Die Kochboxen können für mehrere Personen mit unterschiedlicher Mahlzeitenanzahl bestellt werden. Den Tag und die Woche, an dem Ihre Box geliefert wird, bestimmen Sie. Wochenweise pausieren ist kein Problem.
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Vielseitige Auswahl
Die verfügbare Auswahl an leckeren Gerichten wird jede Woche durch neue Kreationen ersetzt. Zudem können Sie sich alle Rezepte von den vergangenen und kommenden Wochen ansehen.
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Gesunde Zutaten
Frische Lebensmittel bekommen Sie bei den Kochbox-Anbietern zu Supermarktpreisen. Es wird viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und die Produkte stammen meist von ausgewählten Bio-Landwirten.
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Abwechslung in der Küche
Dank des durchdachten Speisenangebotes vieler Anbieter bekommen Sie eine Vielzahl an Gerichten geboten und können sich dahingehend kulinarisch neu entfalten sowie viel ausprobieren.

Durch Kochboxen wird eine gesunde Ernährung stressfrei in den Alltag integriert. Somit werden Sie nicht zu ungesundem Fast Food verleitet und versorgen Ihren Körper mit wichtigen Nährstoffen.

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Top Anbieter für Kochboxen

HelloFresh im Kurztest
HelloFresh im Kurztest
HelloFresh lliefert Ihnen alle Zutaten portionsgenau verpackt direkt zur Haustür. Der Anbieter setzt auf klimaneutrale Lieferung und arbeitet mit zertifizierten Lieferanten zusammen. Das Angebot umfasst verschiedene Ernährungsformen – ob vegetarisch, kalorienreduziert oder familienfreundlich. Jede Box enthält übersichtliche Rezeptkarten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Marley Spoon im Test
Marley Spoon im Test
Marley Spoon punktet mit einer vielfältigen Auswahl von über 80 wechselnden Rezepten pro Woche. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei direkt zu Ihnen nach Hause. Besonders praktisch: Das internationale Speisenangebot deckt verschiedene Geschmäcker ab – von mediterraner Küche bis zu asiatischen Gerichten. Die Zutaten stammen von ausgewählten regionalen und internationalen Lieferanten.

Gourmet Kochboxen

Alle Kochboxen sind auf 2 oder 4 Personen ausgelegt. Die Zutaten werden frisch zubereitet und mit viel Liebe verpackt. Zu Ihren Menüs bekommen Sie dann noch eine Anleitung geschickt, mit der Sie die Gerichte mit wenig Aufwand servierfertig machen können. Die Preise liegen im oberen Bereich und es gibt kein Abo.

Wenn Sie Ihren Geldbeutel etwas schonen wollen und nach Gerichten für jeden Tag suchen, finden Sie das Passende bei Marley Spoon oder HelloFresh.

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Wie kann ich eine Kochbox bestellen? 

Wenn Sie eine Kochbox bestellen möchten, ist das ganz einfach. Sie gehen auf die entsprechende Seite und suchen sich die Art von Kochbox aus, die Sie gerne hätten, zum Beispiel eine vegetarische. Danach entscheiden Sie, wie viele Personen Sie pro Mahlzeit bekochen möchten, und wie oft die Lieferung stattfinden soll. Haben Sie ein Abo-Modell ausgesucht, sind Sie schon fast fertig. Sie wählen nun nur noch die jeweiligen Liefertermine aus.

Kochboxen als Zeitersparnis
Eine Kochbox bestellen ist kinderleicht. In wenigen Tage ist Ihre Box da.

Arten von Kochboxen 

Hier bekommen Sie einen Überblick über verschiedene Kochbox-Varianten. Alle Zutaten bekommen Sie in einer genauen Menge bis vor die Haustür geliefert. Mit diesen Kochboxen ist für jeden etwas dabei. 

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Low-Carb-Kochbox
Mit der Low-Carb-Kochbox wird Ihnen ein komplettes Menü an kohlenhydratarmen Rezepten geboten. Jedes Gericht ist auf eine ausgewogene Verteilung von gesunden Fettsäuren und proteinreichen Zutaten ausgelegt.
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Vegane Kochbox
Vegane Kochboxen sind für Liebhaber der veganen Küche genau das Richtige. Die vegane Kochbox füllt den Kühlschrank mit naturbelassenen Lebensmitteln und bildet die Grundlage für leckere und ausgewogene Gerichte.
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Bio-Kochbox
Die Bio-Kochbox beinhaltet unbehandelte Lebensmittel in Bio-Qualität. Meist von regionalen Anbietern. Das naturbelassene Gemüse liefert alle Nährstoffe, die Ihr Körper benötigt, damit Sie im Alltag richtig durchstarten können.
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Vegetarische Kochbox
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Eigene Kochbox erstellen
Bei Kochboxen, die Sie sich selbst zusammenstellen, z.B. mit Foodly können Sie kreativ und ohne Einschränkungen Ihren Speiseplan bestimmen.

Kochboxen gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen.

Kochbox für Familien
Für ein leckeres Abendessen mit der ganzen Familie sorgen die Zutaten dieser Box für Familien. Kinderfreundliche Gerichte mit einem ausgewogenen Gemüseanteil ermöglichen die Integration einer gesunden Ernährungsweise auf eine zeitsparende Art.

Kochbox für Singles
Die Kochbox für Singles liefert abwechslungsreiche Rezepte, die sich in wenigen Schritten und ohne lange Vorbereitungen zu Hause nachkochen lassen. Die Gerichte sind perfekt dafür geeignet, um einen langen Arbeitstag mit einem leckeren Essen ausklingen zu lassen.

Kochbox für Paare
Für einen romantischen Abend sorgt die Kochbox für Zwei. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass gemeinsames Kochen die Beziehung stärkt. Kochboxen sind perfekt, um schnell ein leckeres Abendessen für Zwei zu zaubern.

Kochboxen aus Ihrer Region 

Vielen Menschen sind heutzutage regionale Zutaten und Nachhaltigkeit sehr wichtig. Dementsprechend können Sie auch eine regionale Kochbox bestellen. Die Idee dazu entstand in ländlichen Gegenden. Auch der Wunsch die Landwirte in der Vermarktung ihrer Produkte mehr zu unterstützen. Wer regionale Lebensmittel kaufen will, muss oft jeden Betrieb einzeln anfahren.

Berlin Jetzt Kochboxen für Berlin entdecken
Hamburg Jetzt Kochboxen in Hamburg entdecken
München Jetzt Kochboxen in München entdecken
Dresden Jetzt Kochboxen in Dresden entdecken
Hannover Jetzt Kochboxen für Hannover entdecken
Frankfurt Jetzt Kochboxen in Frankfurt entdecken
Köln Jetzt Kochboxen für Köln entdecken

Der Vertrieb ist für die Landwirte oft zeitaufwändig. Drei Arten von Kochboxen gibt es: eine Wochenbox mit Gemüse und Co, eine Frühstücksbox, die morgens vor die Haustür geliefert und eine Kochbox, die es zwar auch schon von anderen Anbietern gibt, aber die zu 98 % mit heimischen Lebensmitteln befüllt wird. 

Zu welchen Anlässen lohnen sich Kochboxen besonders? 

Wenn Sie zu besonderen Anlässen kochen möchten (zum Beispiel Weihnachten oder ), können Sie bei den besten Anbietern eine spezielle Kochbox bestellen, aber nur bis zu einem bestimmten Datum. So brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, was Sie kochen sollen.

Zur Auswahl stehen mehrere Gerichte. Haben Sie das Datum verpasst, gibt es diese Kochboxen zum Bestellen nicht mehr. Trotzdem können Sie dann aus den allgemeinen Gerichten ein Menü auswählen und die Kochbox bestellen.

Häufig gestellte Fragen zu Kochboxen

Was ist eine Kochbox und wie funktioniert sie?

Eine Kochbox ist ein Lieferservice, der Ihnen wöchentlich frische, vorportionierte Zutaten zusammen mit Rezeptkarten nach Hause liefert. Sie wählen online aus einem wechselnden Menüplan Ihre Gerichte aus, legen Personenzahl und Lieferrhythmus fest – und kochen dann ohne Einkauf direkt los. Die meisten Anbieter wie HelloFresh oder Marley Spoon arbeiten mit einem flexiblen Abo-Modell, das jederzeit pausierbar ist.

Was kostet eine Kochbox pro Mahlzeit?

Die Kosten variieren je nach Anbieter und Personenzahl. Im Durchschnitt liegen die Preise zwischen 5 € und 12 € pro Portion. HelloFresh startet bei ca. 5 € pro Portion bei größeren Boxen, Premium-Anbieter wie MyCookingBox können deutlich teurer sein. Viele Anbieter gewähren Neukundenrabatte von 30–50 % auf die ersten Lieferungen, was den Einstieg günstiger macht.

Kann ich eine Kochbox ohne Abo bestellen?

Die meisten großen Anbieter arbeiten mit Abo-Modellen, die jedoch flexibel pausiert oder gekündigt werden können – oft bis zu einem bestimmten Stichtag vor der nächsten Lieferung. Einige Anbieter wie MyCookingBox oder EasyCookAsia bieten auch Einzelbestellungen ohne laufendes Abo an. Prüfen Sie vor der Bestellung die Kündigungsfristen genau, um ungewollte Folgelieferungen zu vermeiden.

Für wie viele Personen sind Kochboxen geeignet?

Die meisten Kochboxen sind für 2 oder 4 Personen konzipiert. Einige Anbieter bieten auch Boxen für Singles (1 Person) oder größere Familien an. Für Familien mit Kindern empfehlen sich Boxen mit kinderfreundlichen Gerichten und einfacheren Zubereitungszeiten. Achten Sie darauf, dass die gewählte Portionsgröße zu Ihrem Haushalt passt, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

Wie frisch sind die Zutaten in einer Kochbox?

Seriöse Anbieter liefern gekühlte Zutaten in isolierten Verpackungen, die die Kühlkette aufrechterhalten. Die Haltbarkeit der Zutaten nach Lieferung beträgt in der Regel 2–5 Tage. Fisch und Fleisch sollten möglichst schnell verarbeitet werden. Viele Anbieter arbeiten mit regionalen Lieferanten zusammen, um kurze Transportwege und frische Produkte zu gewährleisten.

Gibt es Kochboxen für besondere Ernährungsweisen?

Ja, fast alle großen Anbieter haben spezielle Menülinien für vegetarische, vegane, Low-Carb- oder glutenfreie Ernährung. HelloFresh bietet etwa explizit vegetarische und kalorienarme Varianten an, Marley Spoon hat ein breites veganes Angebot. Wer auf bestimmte Allergene verzichten muss, sollte die Zutatenlisten jedoch stets sorgfältig prüfen, da Kreuzkontaminationen nicht immer ausgeschlossen werden können.

Sind Kochboxen nachhaltiger als der Supermarkteinkauf?

Kochboxen reduzieren Lebensmittelverschwendung, da Zutaten exakt vorportioniert geliefert werden. Eine Studie der University of Michigan zeigte, dass Kochboxen pro Mahlzeit einen geringeren CO₂-Fußabdruck haben können als Supermarkteinkäufe – vor allem wegen optimierter Lieferwege und geringerer Lebensmittelverschwendung. Allerdings produzieren Kochboxen mehr Verpackungsmaterial, was Anbieter zunehmend durch recycelbare Materialien zu kompensieren versuchen.

Kann ich eine Kochbox als Geschenk bestellen?

Ja, viele Anbieter bieten Geschenkgutscheine oder spezielle Geschenkboxen an – besonders zu Anlässen wie Muttertag, Weihnachten oder Valentinstag. Diese sind oft zeitlich begrenzt verfügbar. HelloFresh und Marley Spoon haben entsprechende Geschenkangebote im Sortiment. Ein Kochbox-Gutschein ist eine praktische Geschenkidee für Kochbegeisterte oder Menschen, die mehr selbst kochen möchten.

Geschrieben von

Laura Schneider

Laura Schneider ist Content-Spezialistin und Kochbox-Expertin bei RTL.de. Mit über 10 Jahren Erfahrung in SEO und Content-Strategie sowie einem Master in Marketing & Advertising verbindet sie fundierte Anbieter-Tests mit praktischen Tipps für gesundes, einfaches Kochen zu Hause.

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